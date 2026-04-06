В ядро Linux предложено включить распределённое реплицируемое блочное устройство DRBD 9

06.04.2026 22:26 (MSK)

Для ядра Linux предложен набор патчей с реализацией распределенного реплицируемого блочного устройства DRBD 9, позволяющего создать подобие массива RAID-1, сформированного из зеркалируемых по сети накопителей, подключённых к разным системам. Драйвер намерены вначале протестировать в ветке linux-next и довести до готовности к интеграции в состав ядра Linux 7.2.

Старый вариант DRBD поставляется в ядре начиная с версии 2.6.33, выпущенной 16 лет назад. Имеющийся в ядре код основан на ветке DRBD 8, которая существенно отличается от ветки DRBD 9, выпущенной в 2015 году и не совместимой на уровне протокола. Получилось так, что ветка DRBD 9 развивалась в форме отдельного внешнего модуля, не синхронизированного с модулем из основного состава ядра. Имеющаяся в ядре реализация DRBD сопровождалась отдельно и отстаёт от актуальной кодовой базы DRBD на 10-15 лет. Предложенные патчи созданы для устранения образовавшегося разрыва.

DRBD даёт возможность объединить накопители узлов кластера в единое отказоустойчивое хранилище. Для приложений и системы такое хранилище выглядит как одинаковое для всех систем блочное устройство. При использовании DRBD все операции с локальным диском отправляются на другие узлы и синхронизируются с дисками других машин. В случае выхода из строя одного узла, хранилище автоматически продолжит работу за счёт оставшихся узлов. При возобновлении доступности сбойного узла, его состояние будет автоматически доведено до актуального вида.

В состав кластера, формирующего хранилище, может входить до 32 узлов, размещённых как в локальной сети, так и в территориально разнесённых центрах обработки данных. Синхронизация в подобных разветвлённых хранилищах выполняется в форме mesh-сети - данные растекаются по цепочке от узла к узлу. Репликация узлов может производиться как в синхронном режиме, так и в асинхронном. Например, локально размещённые узлы могут применять синхронную репликацию, а для узлов на удалённых площадках может применяться асинхронная репликация с дополнительным сжатием и шифрованием трафика.

Ветка DRBD 9 отличается абстрагированием транспортного уровня, позволившим реализовать каналы связи не только поверх TCP/IP, но и с использованием RDMA/Infiniband. По сравнению с работой поверх традиционной IP-сети, интеграция прямого доступа к оперативной памяти другого компьютера при помощи RDMA (Remote Direct Memory Access) позволила удвоить производительность репликации при сокращении нагрузки на CPU на 50%. Максимальный размер синхронизированного хранилища увеличен до 32 узлов. В DRBD 9 также изменена логика ресинхронизации узлов, переработан механизм установки блокировок, добавлена поддержка пространства имён сети (network namespace), обеспечена автоматическая установка статуса узла в зависимости от активности, добавлена поддержка двухфазных коммитов и распространения обновлений в неблокирующем режиме.



Ключевые слова: drbd, kernel, linux
  • 1.1, pashev.ru (?), 23:03, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Nvmesh-капец?
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:05, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Звучит надёжно и безопасно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:19, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.15, Аноним (15), 00:40, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Имеющийся в ядре код основан на ветке DRBD 8, которая существенно отличается от ветки DRBD 9, выпущенной в 2015 году и не совместимой на уровне протокола.

    "не совместимой" - по другому никак видать.

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:19, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

  • 1.7, Аноним (9), 23:31, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А что проект Linux уже с беспределом в блочном слое разобрались, LVM2 BRFS и предлагаемый сабж в единый слой LVM3 интегрировали? Нет?! Ну так может сначала этим заняться, BTRFS, BCacheFS, Reiser4 и остальные ФС поверх него портировать, а уже потом новые свистелки и перделки добавлять?
     
     
  • 2.12, Admino (ok), 23:42, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Опять в интернете кто-то делает не то, что ты хочешь.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:32, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Звучит как теневая услуга. Есть специализированные продукты, когда надо. Подкопы на автономность участились.
     
  • 1.10, Аноним (9), 23:36, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    vblade, не?
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:37, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.13, Аноним (13), 23:46, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > интеграция прямого доступа к оперативной памяти другого компьютера при помощи RDMA (Remote Direct Memory Access)

    звучит как очередная дырень

     
     
  • 2.14, Michael (??), 00:26, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это для вычислительных кластеров, там пофиг
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 00:42, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    но будет сайд-эффект и на ПК
     

