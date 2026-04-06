Red Hat увеличил платное сопровождение промежуточных выпусков RHEL до 6 лет

06.04.2026 13:39 (MSK)

Компания Red Hat представила новую программу расширенной платной поддержки "Extended Life Cycle, Premium", которая обеспечит 14-летний цикл сопровождения веток дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8/9/10: 5 лет полное формирование общедоступных обновлений + 5 лет общедоступные обновления с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей (без добавления новшеств и расширения поддержки оборудования) + 4 года формирования обновлений с устранением критических проблем для платных подписчиков.

Ранее 4 года дополнительной платной поддержки предоставлялось и для выпуска RHEL 7, теперь эта практика заявлена для выпусков RHEL 8/9/10. Особенностью программы "Extended Life Cycle, Premium" является увеличение времени дополнительной публикации обновлений для промежуточных выпусков (субрелизы RHEL 10.1, 10.2, 10.3 и т.п.). Обновления с устранением уязвимостей с уровнем опастности CVSS 7 и выше, а также исправлением серьёзных ошибок для промежуточных веток теперь будет выпускаться в течение 6 лет (было 2 года Extended Update плюс ещё 2 года по отдельной подписке Extended Extended Update), что позволит сократить операции перехода на новые промежуточные выпуски в системах, обслуживающих непрерывно работающие критически важные сервисы.

Длительная поддержка для промежуточных выпусков будет осуществляться через релиз. Например, расширенные обновления для майского выпуска RHEL 10.2 будут формироваться до мая 2032 года, для ноябрьского RHEL 10.3 - до мая 2027 года, а для майского RHEL 10.4 - до мая 2033 года. Ветка RHEL 10 в целом будет сопровождаться до 2039 года, ветка RHEL 9 - до 2036 года, а RHEL 8 - до 2033 года.

Что касается других дистрибутивов, 16 лет поддерживается SUSE Linux, 15 лет поддерживается Ubuntu, 10 лет (5 лет LTS + 5 лет Extended LTS) поддерживается Debian GNU/Linux, 2 года поддерживается openSUSE и 13 месяцев - Fedora Linux.

Обсуждение (14)
  • 1.1, Аноним (1), 13:54, 06/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Серьёзный подход для больших машин:
    https://opennet.ru/64277-top500
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:57, 06/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Обновления с устранением уязвимостей с уровнем опастности CVSS 7 и выше

    Интересно, зачем платить деньги за частичное исправление уязвимостей?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:31, 06/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем что у тебя есть выбор:
    - опасные уязвимости пофикшены, обычные нет
    - никакие уязвимости не фикшены

    Можешь оценить "стоит ли" и принять решение.

     
     
  • 3.9, localhostadmin (ok), 14:44, 06/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю, у редхат опции, при которой все выявленные уязвимости пофикшены, нет
     
     
  • 4.11, Жироватт (ok), 14:53, 06/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Есть, но это по прямому договору за конский (еще куда более конский) ценник.
    Как, впрочем, и сейчас.
    Это для обычных платников "налетай, подешевело"
     
  • 2.14, Евгений Бирюков (?), 14:56, 06/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    CVE уровня 6 это "если запустить зловредный бинарник под sudo ..."
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:58, 06/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Разработчики проприетари теперь вообще никогда не будут апдейтить свой мусор под свежий rh.
    Кайфуем.
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:08, 06/04/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Контейниризация развивается семимильными шагами, но при этом сроки поддержки энтерпрайз дистров увеличивается до каких-то уже абсурдных величин. Хотя первое должно было сделать этот подход бессмысленным. Странно.
     
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 14:55, 06/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Тырпрайз работает без контейнеров.
    Тырпрайз работает еще с легаси типа кобола
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:22, 06/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    База
     
  • 1.6, Аноним (5), 14:29, 06/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    А будет ли новый софт после 30г? Красношапка что-то знает.
     
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 14:51, 06/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего тут куда как банальнее - к этому сроку планируется войнушка с Китаем, во время которой гнать новые машины для датацентров оттуда будет очень проблематично.
    А значит имеет смысл запилить сборку, которую будут поддерживать "до талого" на таком же "замороженном" оборудовании с запасёнными именно к ним запчастями.
     

