Уязвимость в автопилоте PX4, позволяющая выполнить код без аутентификации

В PX4, открытом стеке с реализацией автопилота для дронов и автономных транспортных средств, выявлена уязвимость (CVE-2026-1579), позволяющая выполнить на устройстве произвольные shell-команды без криптографической аутентификации при наличии доступа к интерфейсу MAVLink. Проблеме присвоен критический уровень опасности (9.8 из 10).

Уязвимость вызвана тем, что протокол MAVLink по умолчанию не использует криптографическую аутентификацию, поэтому любые сообщения могут отправляться посторонним. Среди прочего, атакующий может отправить сообщение "SERIAL_CONTROL", предоставляющее доступ к выполнению кода в интерактивной командной оболочке. В качестве обходного пути защиты рекомендуется включить заверение сообщений MAVLink цифровой подписью для всех каналов связи, отличных от подключения через USB.



