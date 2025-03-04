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Опубликована платформа для создания роботов OpenBot 0.8

04.03.2025 08:15

После почти двух лет разработки состоялся релиз открытой платформы OpenBot 0.8, предназначенной для создания движущихся колёсных роботов, основой которых выступает обычный смартфон на базе Android. Платформа создана в исследовательском подразделении компании Intel и развивает идею задействования при создании роботов вычислительных возможностей смартфона и встроенных в смартфон GPS, гироскопа, компаса и камеры. Код, написанный на Swift и Java, распространяется под лицензией MIT.

Программное обеспечение для управления роботом, анализа окружающего пространства и автономной навигации реализовано в виде приложения для платформы Android. Предполагается, что платформа может быть полезной для обучения робототехнике, быстрого создания собственных прототипов движущихся роботов и проведения исследований, связанных с автопилотами и автономной навигацией.

OpenBot позволяет с минимальными затратами начать эксперименты с движущимися роботами - для создания робота можно обойтись смартфоном среднего ценового диапазона и дополнительными компонентами общей стоимостью примерно 50 долларов. Шасси для робота, а также сопутствующие детали для крепления смартфона, печатаются на 3D-принтере по предлагаемым макетам. Если нет 3D-принтера, то можно вырезать каркас из картона или фанеры. Движение обеспечивают четыре электродвигателя.

Для управления двигателями, навесным оборудованием и дополнительными датчиками, а также для отслеживания заряда аккумуляторов, применяется плата Arduino Nano на базе микроконтроллера ATmega328P, которая подключается к смартфону через USB-порт. Дополнительно поддерживается подключение датчиков скорости и ультразвукового сонара. Удалённое управление роботом может осуществляться через клиентское приложение для Android, через компьютер, находящийся в той же WiFi-сети, через web-браузер или через игровой контроллер c поддержкой Bluetooth (например, PS4, XBox и X3).

Выполняемое на смартфоне управляющее ПО включает систему машинного обучения для распознавания объектов и выполнения функций автопилота. Робот может определять искомые объекты, объезжать препятствия, следовать за выбранным объектом и решать задачи автономной навигации. В режиме автопилота робот способен переместиться в указанное место, адаптируясь к изменениям окружения. В ручном режиме робота можно использовать как движущуюся камеру с дистанционным управлением.

В новой версии:

  • Реализовано web-приложение OpenBot Playground, позволяющее создавать программы для выполнения действий роботами. Программы определяются в виде блок-схемы. Передача программы на используемый в роботе смартфон производится через сканирование QR-кода.
  • Для Android и iOS реализовано мобильное приложение Flutter Controller для дистанционного управления роботом, способное транслировать снимаемое роботом видео и передавать звук. Приложение написано с использованием фреймворка Flutter и использует WebRTC для передачи мультимедийных потоков.
  • Добавлен запускаемый на стороне робота web-сервер для удалённого управления.
  • Функции отслеживания объектов адаптированы к возможности использования фронтальной камеры на смартфоне.
  • Добавлена поддержка соединения смартфона на роботе и смартфона, используемого для дистанционного управления, через собственную сеть Wi-Fi (на одном из смартфонов запускается точка доступа, а второй смартфон подключается к ней).
  • Представлена облачная система OpenBot-Fleet, предназначенная для совместного построения навигационной модели с использованием машинного обучения. Суть проекта в том, что роботы передают в облако сведения о своём движении и данные с датчиков. Данные, поступающие от разных роботов, используются для тренировки модели машинного обучения. Модель затем применяется для вычисления оптимального маршрута и способности определять и обходить различные виды препятствий.




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ob-f/OpenBo...)
  2. OpenNews: Проект Valetudo развивает модификации прошивок для локального управления роботами-пылесосами
  3. OpenNews: Компания LEGO представила конструктор для создания роботов с прошивкой на базе Linux
  4. OpenNews: Представлен фонд поддержки развития открытых решений для робототехники (OSRF)
  5. OpenNews: Увидела свет ROS Fuerte, операционная система для роботов
  6. OpenNews: Открыты исходные тексты Urbi, операционной системы для роботов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62827-openbot
Ключевые слова: openbot, robot, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.12, Аноним (12), 09:54, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Данный конструктор открывает широкие возможности использования. "Шалость удалась"(с)
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:02, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Реализовано web-приложение OpenBot Playground, позволяющее создавать программы для выполнения действий роботами.

    Дак это для детей игруха, чтобы их учить программировать на scratch-подобном языке.

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 10:10, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно. Дети такие непосредственные. За ними глаз да глаз нужен. Да и за родителями тоже.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:50, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо того, чтобы ребёнок кидал твой смартфон ап стену, лучше приштырить его к роботу, чтобы ребёнок утопил его в пруду.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:18, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если с помощью этого нельзя построить армию роботов чтобы захватить галактику, не интересно.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:51, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сначала надо построить робота который добывает ресурсы.
     
     
  • 4.20, Дмитрий (??), 11:07, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просто добывать, а перерабатывать, создавая, как минимум, свои копии :)
     
     
  • 5.22, Аноним (15), 11:09, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это надо чтобы они посторили сначала Командный центр рядом с залежами минералов и месторождением газа веспен.
     
     
  • 6.28, 11 (?), 13:09, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какже бункер с мопехом, вдруг стая собак прибежит
     
  • 6.31, 12yoexpert (ok), 13:25, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для начала нужен сжижатель вакуума, чтобы появился воздух, т.к. в вакууме нельзя сжигать полезные ископаемые
     
  • 4.21, Аноним (15), 11:08, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, SCV надо сначала построить для добычи минералов.
     
     
  • 5.23, Аноним (18), 11:22, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да, SCV надо сначала построить для добычи минералов.

    Тогда это надо сначала заключенных добыть, которые в костюмах космодесантника.

    Но все равно надо сначала построить костюмы космодесантника.

    А для этого надо сначала построить роботов которые добывают ресурсы.

     
     
  • 6.33, Аноним (15), 15:16, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А для этого надо сначала построить роботов которые добывают ресурсы.

    Нет, ну взять карьер, можно же в карьерный эксковатор и карьерный грузовик приделать нейросеть, как в легковых машинах, чтобы сами работали. А перерабатывать руду, так вообще автоматизированный конвейер.
    Лесозаготовочный комбайн буквально называется Харвестр. Что-то ме подсказывает что его тоже можно автоматизировать с помощью нейносетей.

     
  • 4.24, Аноним (13), 11:53, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен замкнутый цикл, где одни роботы будут строить других роботов, часть из которых будут добывать сырьё, а другие перерабатывать его, они станут независимыми, и тогда они смогут восстать против кожанных мешков.
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:30, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В видеопрезентациях показывают самонаводящегося на человека робота. Оружие?
     
  • 1.26, eugener (ok), 12:44, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    «Кэллахэн и его черепашки» 1960.
     
  • 1.29, andrei (??), 13:10, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идея не нова (Evolution Rodotics например еще на Palm было) ипользовать уже существующие мощности, осталось найти людей кто это будет в конечном счёте развивать. А так, детям на уроках робототехники...
     
  • 1.32, Аноним (32), 14:39, 04/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.34, Анонем (?), 15:25, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только роботов? А с дронами работает? 🤔
     
  • 1.35, Аноним (35), 15:48, 04/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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