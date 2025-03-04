Опубликована платформа для создания роботов OpenBot 0.8

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|1.12, Аноним (12), 09:54, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Данный конструктор открывает широкие возможности использования. "Шалость удалась"(с)
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|1.13, Аноним (13), 10:02, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Реализовано web-приложение OpenBot Playground, позволяющее создавать программы для выполнения действий роботами.
Дак это для детей игруха, чтобы их учить программировать на scratch-подобном языке.
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|2.14, Аноним (12), 10:10, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно. Дети такие непосредственные. За ними глаз да глаз нужен. Да и за родителями тоже.
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|3.17, Аноним (17), 10:50, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вместо того, чтобы ребёнок кидал твой смартфон ап стену, лучше приштырить его к роботу, чтобы ребёнок утопил его в пруду.
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|2.15, Аноним (15), 10:18, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если с помощью этого нельзя построить армию роботов чтобы захватить галактику, не интересно.
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|4.20, Дмитрий (??), 11:07, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не просто добывать, а перерабатывать, создавая, как минимум, свои копии :)
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|5.22, Аноним (15), 11:09, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это надо чтобы они посторили сначала Командный центр рядом с залежами минералов и месторождением газа веспен.
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|6.28, 11 (?), 13:09, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какже бункер с мопехом, вдруг стая собак прибежит
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|6.31, 12yoexpert (ok), 13:25, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для начала нужен сжижатель вакуума, чтобы появился воздух, т.к. в вакууме нельзя сжигать полезные ископаемые
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|5.23, Аноним (18), 11:22, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну да, SCV надо сначала построить для добычи минералов.
Тогда это надо сначала заключенных добыть, которые в костюмах космодесантника.
Но все равно надо сначала построить костюмы космодесантника.
А для этого надо сначала построить роботов которые добывают ресурсы.
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|6.33, Аноним (15), 15:16, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А для этого надо сначала построить роботов которые добывают ресурсы.
Нет, ну взять карьер, можно же в карьерный эксковатор и карьерный грузовик приделать нейросеть, как в легковых машинах, чтобы сами работали. А перерабатывать руду, так вообще автоматизированный конвейер.
Лесозаготовочный комбайн буквально называется Харвестр. Что-то ме подсказывает что его тоже можно автоматизировать с помощью нейносетей.
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|4.24, Аноним (13), 11:53, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужен замкнутый цикл, где одни роботы будут строить других роботов, часть из которых будут добывать сырьё, а другие перерабатывать его, они станут независимыми, и тогда они смогут восстать против кожанных мешков.
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|1.25, Аноним (25), 12:30, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В видеопрезентациях показывают самонаводящегося на человека робота. Оружие?
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|1.29, andrei (??), 13:10, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Идея не нова (Evolution Rodotics например еще на Palm было) ипользовать уже существующие мощности, осталось найти людей кто это будет в конечном счёте развивать. А так, детям на уроках робототехники...
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