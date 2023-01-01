Проект Valetudo развивает модификации прошивок для локального управления роботами-пылесосами

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:54, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Поддерживаю, а после новостей про прослушку через лидар и сливы фоток вообще не понимаю кто этого вредителя купит.

3.7 , Кривотолк ( ? ), 11:33, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну как кто?! Жена моя например. И такой хай поднимается при попытках рассказать как это всё небезопасно и глупо. У ей же ойвончик, умные лампы (может даже умней неё) и умный пылесос. И получается если кто-то (Я к примеру) пытается бодаться с этими офигенно умными устройствами - то получается что он (т.е. Я) - глупее них :) Это потому, что Л значит Логика!

4.9 , ip1982 ( ok ), 11:34, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Дешевле поменять жену.

5.10 , Аноним ( 10 ), 11:48, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ППКС

5.23 , Xo ( ? ), 13:19, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На умную руку

5.34 , Аноним ( 34 ), 15:02, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поменяешь на такую же дуру. Их надо воспитывать, физические упражнения различные, чтобы лучше доходило.

4.12 , DESKTOP3HBS8ID ( ? ), 12:03, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Чем небезопасно? Убить тебя пылесос всяко не может, хоть как им управляй. А карта твоей квартиры никому даром не нужна. Не льсти себе, подойди ближе к унитазу...

5.14 , Аноним ( 14 ), 12:35, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уедете вы в отпуск, оставив дом с коварным девайсом под охраной автоматической системы сигнализации, а кто-то его включит и полиция выбьет вам дверь. Вот же комедия будет.

5.20 , MaleDog ( ? ), 13:07, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Надеюсь сарказм. Недавно были новости как работники компании занимающейся обработкой данных от камеры пылесоса сливали интересные фотки в сеть. Например фото какой-то бабы сидящей на унитазе. Так же фотки показали, что камера "видит" достаточно высоко, чтобы захватить лицо стоящего человека. Уверен, что если ты заинтересуешь тов. Майора, то ему будет очень кстати посмотреть кто к тебе в гости приходит. Или к примеру грабителю будет кстати узнать твой распорядок дня и есть ли кто дома.

6.35 , Аноним ( 34 ), 15:04, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Умный пылесос в сочетании с умной колонкой в умном доме.

7.38 , penetrator ( ? ), 15:15, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – и хозяин дегенерат

8.39 , Аноним ( 39 ), 15:25, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Умные холодильник с умной кофеваркой и умным унитазом знают что входит и выходит... 5.21 , Аноним ( 21 ), 13:12, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Может. Азимов "обнаженное солнце". Вдохновляйтесь.

4.15 , Омномним ( ? ), 12:53, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну и ладно. Найдёт в один прекрасный момент свои фотки на какой-нибудь порнжабе - задумается.

4.24 , Аноним ( 24 ), 13:23, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – " У ей же ойвончик, умные лампы (может даже умней неё) и умный пылесос. " и неумный муж :-)

4.33 , Аноним ( 34 ), 14:59, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вижу три варианта: мыть полы самому, убедить жену что это её прямая должностная обязанность, нанять уборщицу, кухарку и т.д., но правда тогда не понятно зачем нужна жена. Когда я сказал что робот пылесос самое бесполезное изобретение века, а друзья наперебой стали доказывать обратное, я понял что общаюсь с идиотами. Больше с ними не обшаюсь.

4.44 , None ( ?? ), 15:51, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы думаете, вас через обычный современный пылесос не будут прослушивать и снимать? Ха!(х3)

3.26 , kusb ( ? ), 13:40, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нужен опенсорсный пылесос, например. Он бы взлетел и даже мог бы стать не нишевым.

4.28 , пох. ( ? ), 14:13, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – не нужен. Что взлетел бы - не сомневаюсь. Вместо того чтоб работать. У вас все так получается. Собственно, самое уникальное в проекте этих ребят - что, к моему безумному удивлению, но таки да - у них получилось не очередное угребище типа librereboot, мертворожденных избавленных от драйверов ядер и подобной чуши, бушного ноута леново ценой $60 перепродаваемого за 600 и тому подобной херни, а РАБОТАЮЩИЙ пылесос, сохранивший автоматическое управление.

И при этом отвязанный от нескучных облачков (оказывается, собирающих еще и схемы квартирок, ну кто бы мог подумать и чем). Это прям какое-то уникальное достижение уже почти исчезнувшей цивилизации. 2.22 , Некрософт ( ? ), 13:16, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Обычный пылесос небезопасно, вы должны пройти курсы чистки пылесосом с подтверждением профпригодности каждый месяц. А еще ко всем, кто не подключился к нашему облаку придёт санэпидстанция проверять загрязненность вашей среды обитания, вы разве хотите платить за проведение обязательного анализа? Более того, в случае эпидемии вы будете автоматически доставлены в обсерватор. Наши ученые доказали пользу от этого пылесоса, а вы первобытный сектант. Или просто купите пылесос со скидкой, но за год прослушивания нашей рекламы!

2.36 , Аноним ( 36 ), 15:07, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Можно и роботы пылесосы, но управлямые через ИК пульты ДУ. ИК перехватить можно, но недалеко.

