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Проект Valetudo развивает модификации прошивок для локального управления роботами-пылесосами

07.01.2023 09:49

Опубликован выпуск проекта Valetudo 2023.01.0, предлагающего открытое решение для избавления роботов-пылесосов от привязки к облачным сервисам. Многие модели роботов-пылесосв поддерживают управление через мобильное приложений или сайт, но ценой подобной возможности является привязка к внешнему облачному сервису производителя. Valetudo развивает набор изменений для штатных прошивок, позволяющих заменить привязку к облаку на полностью подконтрольный пользователю интерфейс, не обращающийся к внешним хостам. Код интерфейса написан на JavaScript (серверная часть использует Node.js) и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Проектом поддерживается более 20 моделей роботов-пылесосов, производимых такими компаниями, как Xiaomi, Dreame, Roborock, MOVA, Viomi, Cecotec и Proscenic. Установка Valetudo требует получения root-доступа к программному окружению робота и внесения изменений в прошивку (получение root и модификация производится через подключение робота по USB, UART или через Wi-Fi). После модификации прошивки для управления роботом достаточно подключиться к предоставляемой роботом точке доступа беспроводной сети и открыть в web-браузере страницу с IP-адресом устройства (например, http://192.168.5.1). Для упрощения подключения к роботу также можно использовать специально развиваемое мобильное приложение. Поддерживается интеграция Valetudo с системами умного дома на базе платформ домашней автоматизации OpenHab и Home Assistant.

При помощи Valetudo пользователь может получить полный контроль над своим устройством, защититься от передачи данных (например, карты помещения) в сторонние сервисы, избавиться от привязки к стороннему поставщику и не зависеть от наличия интернет-соединения, возможных проблем в облачной инфраструктуре и закрытии компании-производителя. При этом так как родная прошивки не заменяется, а модифицируется, в устройстве сохраняются все штатные функции по управлению очисткой, навигации по помещении и выбору стратегий обхода. Пользователь может определять расписание работы и изменять различные параметры устройства, такие как громкость уведомлений, скорость забора воздуха и расход воды. Имеется поддержка выставления виртуальных стен для ограничения движения в заданных местах, назначения зон не требующих очистки, и наглядного отслеживания процесса чистки и обхода помещений.

Из расширенных возможностей отмечается поддержка экспорта построенных роботом карт помещений, которые например, можно преобразовать в уровень для Minecraft или игр на базе движка Source. Отдельно развивается дополнение, позволяющее использовать робота для построения карты беспрводной сети, оценивающей качество приёма в различных частях квартиры.

Среди изменений в новом выпуске (2023.01.0):

  • Реализована поддержка роботов-пылесосов, выпускаемых под брендом Viomi: Proscenic M6 Pro, Cecotec Conga 3290 и Cecotec Conga 3790. В будущем ожидается поддержка моделей Viomi SE, Cecotec Conga 3xxx, Wyze Robot Vacuum, Commodore CVR 200 и Kärcher RCV 3.
  • Улучшена поддержка устройств Roborocks. Добавлена поддержка устройства Roborocks Q7 Max. В ближайшее время ожидается публикация обновлений прошивок для моделей S5 Max и S7.
  • Переработан интерфейс для отображения карты помещения в live-режиме (Live Map), который стал более удобен и понятен для новичков.
  • Добавлены новые пиктограммы и обновлены пиктограммы в меню.
  • Добавлен новый диалог первого запуска с информацией, полезной для новых пользователей.
  • Добавлено новое подменю с настройками.
  • Добавлена кнопка для сброса настроек в исходное состояние.
  • Дополнение Tray Companion, позволяющее отображать в системном лотке индикатор обнаружения устройств на базе Valetudo (определяются через широковещательные запросы Bonjour/mDNS) адаптировано для работы в Linux (ранее поддерживался только Windows).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Hypfer/Vale...)
  2. OpenNews: Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях
  3. OpenNews: Доступен Sound Open Firmware 2.2, набор открытых прошивок к DSP-чипам
  4. OpenNews: Обновление Replicant, полностью свободной Android-прошивки
  5. OpenNews: Компания Intel открыла код прошивки блока PSE для чипов Elkhart Lake
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58447-valetudo
Ключевые слова: valetudo, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 10:36, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Ненужно для ненужно. Обычный пылесос (бы без мешков) — наше всё.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:54, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Поддерживаю, а после новостей про прослушку через лидар и сливы фоток вообще не понимаю кто этого вредителя купит.
     
     
  • 3.7, Кривотолк (?), 11:33, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну как кто?! Жена моя например. И такой хай поднимается при попытках рассказать как это всё небезопасно и глупо. У ей же ойвончик, умные лампы (может даже умней неё) и умный пылесос. И получается если кто-то (Я к примеру) пытается бодаться с этими офигенно умными устройствами - то получается что он (т.е. Я) - глупее них :)

    Это потому, что Л значит Логика!

     
     
  • 4.9, ip1982 (ok), 11:34, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Дешевле поменять жену.
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 11:48, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ППКС
     
  • 5.23, Xo (?), 13:19, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На умную руку
     
  • 5.34, Аноним (34), 15:02, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поменяешь на такую же дуру. Их надо воспитывать, физические упражнения различные, чтобы лучше доходило.
     
  • 4.12, DESKTOP3HBS8ID (?), 12:03, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чем небезопасно? Убить тебя пылесос всяко не может, хоть как им управляй. А карта твоей квартиры никому даром не нужна. Не льсти себе, подойди ближе к унитазу...
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 12:35, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уедете вы в отпуск, оставив дом с коварным девайсом под охраной автоматической системы сигнализации, а кто-то его включит и полиция выбьет вам дверь. Вот же комедия будет.
     
  • 5.20, MaleDog (?), 13:07, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь сарказм. Недавно были новости как работники компании занимающейся обработкой данных от камеры пылесоса сливали интересные фотки в сеть. Например фото какой-то бабы сидящей на унитазе. Так же фотки показали, что камера "видит" достаточно высоко, чтобы захватить лицо стоящего человека. Уверен, что если ты заинтересуешь тов. Майора, то ему будет очень кстати посмотреть кто к тебе в гости приходит. Или к примеру грабителю будет кстати узнать твой распорядок дня и есть ли кто дома.
     
     
  • 6.35, Аноним (34), 15:04, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умный пылесос в сочетании с умной колонкой в умном доме.
     
     
  • 7.38, penetrator (?), 15:15, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и хозяин дегенерат
     
     
  • 8.39, Аноним (39), 15:25, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Умные холодильник с умной кофеваркой и умным унитазом знают что входит и выходит... текст свёрнут, показать
     
  • 5.21, Аноним (21), 13:12, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может. Азимов "обнаженное солнце". Вдохновляйтесь.
     
  • 4.15, Омномним (?), 12:53, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и ладно. Найдёт в один прекрасный момент свои фотки на какой-нибудь порнжабе - задумается.
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:23, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    " У ей же ойвончик, умные лампы (может даже умней неё) и умный пылесос. "

    и неумный муж :-)

     
  • 4.33, Аноним (34), 14:59, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вижу три варианта: мыть полы самому, убедить жену что это её прямая должностная обязанность, нанять уборщицу, кухарку и т.д., но правда тогда не понятно зачем нужна жена. Когда я сказал что робот пылесос самое бесполезное изобретение века, а друзья наперебой стали доказывать обратное, я понял что общаюсь с идиотами. Больше с ними не обшаюсь.
     
  • 4.44, None (??), 15:51, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы думаете, вас через обычный современный пылесос не будут прослушивать и снимать? Ха!(х3)
     
  • 3.26, kusb (?), 13:40, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен опенсорсный пылесос, например. Он бы взлетел и даже мог бы стать не нишевым.
     
     
  • 4.28, пох. (?), 14:13, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не нужен. Что взлетел бы - не сомневаюсь. Вместо того чтоб работать. У вас все так получается.

    Собственно, самое уникальное в проекте этих ребят - что, к моему безумному удивлению, но таки да - у них получилось не очередное угребище типа librereboot, мертворожденных избавленных от драйверов ядер и подобной чуши, бушного ноута леново ценой $60 перепродаваемого за 600 и тому подобной херни, а РАБОТАЮЩИЙ пылесос, сохранивший автоматическое управление.
    И при этом отвязанный от нескучных облачков (оказывается, собирающих еще и схемы квартирок, ну кто бы мог подумать и чем).

    Это прям какое-то уникальное достижение уже почти исчезнувшей цивилизации.

     
  • 2.22, Некрософт (?), 13:16, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обычный пылесос небезопасно, вы должны пройти курсы чистки пылесосом с подтверждением профпригодности каждый месяц. А еще ко всем, кто не подключился к нашему облаку придёт санэпидстанция проверять загрязненность вашей среды обитания, вы разве хотите платить за проведение обязательного анализа? Более того, в случае эпидемии вы будете автоматически доставлены в обсерватор. Наши ученые доказали пользу от этого пылесоса, а вы первобытный сектант. Или просто купите пылесос со скидкой, но за год прослушивания нашей рекламы!
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:07, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Можно и роботы пылесосы, но управлямые через ИК пульты ДУ. ИК перехватить можно, но недалеко.
     

  • 1.2, Константавр (ok), 10:39, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вёщь. нужно.

    вот бы xiaomi всякие перепрошить бы

     
     
  • 2.31, Аноним (-), 14:18, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде ж запускают какой-то сервак в на пылесосе, там убунта внутри, и режут доступ в интернет
     
     
  • 3.37, Аноним (34), 15:07, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сами себе злые Буратино. Сначала покупают что-то ненужное а потом развлекаются с этим ненужным.
     

  • 1.5, Aleksey (??), 10:57, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автоматизация!
    ..вкалывают роботы, а не человек.
    спасибо энтузиастам!
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 15:28, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Робо-сос явно проигрывает хуманоиду с веником и совком.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:31, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Побольше бы моделей, а то чет совсем мало.
     
  • 1.8, abi (?), 11:33, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотелось бы поставить, но процедура инсталляции на Xiaomi жёсткая (пылесос разбери практически полностью, uart припаяй, скрепкой замкни флеш на землю, успей прибить вотчдог, пока он не прибил консоль)

    Надо сразу выбирать модели, дружелюбные пользователю.

     
     
  • 2.13, Аноним (14), 12:30, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимы выбирают Wortex VC 2015-1 WS.
     

  • 1.11, DESKTOP3HBS8ID (?), 12:00, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделайте такое для пылесосов Redmond.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 14:17, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поищи для модели без "брендинга" редмонда
     

  • 1.16, Омномним (?), 12:54, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вообще любые "облачные" бытовые девайсы (кроме тех, которым без "облачка" никак) - зло.
     
     
  • 2.18, Свидетель ржавоговы (?), 13:07, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучший и эффективный раб тот, кто не знает, что он раб, а еще лучше - если он оправдывает и защищает своих хозяев
     
     
  • 3.41, Аноним (39), 15:29, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтобы раб не забывал продливать езёмесячную подписку на своё рабство.
     

  • 1.17, Свидетель ржавоговы (?), 13:05, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фииии, щаз производятлы secure радивашейбезопасности boot trust шифрованные загрузчики с проверкой целостности прошивки с открытыми чипами на RISC-V для доверия только себе запилят.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 15:49, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще все эти "secure" чипы на RISC-V и прочие прелести вендор-лока денег стоит (а ещё поддержка этого всего тоже). Из-за этого всякие ноунейм китайские смартфоны легко перепрошиваются, ибо этот вендорлок никому не нужен.
     

  • 1.19, beck (??), 13:07, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Соккер-кик переживёт?
     
  • 1.25, Некрософт (?), 13:23, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > серверная часть использует Node.js

    спасибо за доверие нашему npm репозиторию, наши пакеты в надёжных руках и защищены двухфакторной авторизацией (всем, кто недоволен приседаниями двухфакторной авторизацией мы скоро предложим RFID авторизацию в одно касание).

     
  • 1.27, kusb (?), 13:45, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень некрасиво выглядящая карта, её бы перерисовать.
     
  • 1.29, Аноним (-), 14:17, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    самое сложное с пылесосами сяоми это нагуглить, какая у меня модель
     
  • 1.42, Аноним (42), 15:40, 07/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иедя хорошая, реализация как всегда отстой, всякие жабоскрипты - зло, которое должно сгинуть вместе с последователями
     
     
  • 2.45, пох. (?), 16:06, 07/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как твоя реализация, на фортране, продвигается?
    Уже до слова PROGRAM поди, дописал, дедуля? Теперь бери веник, совок, и шарк, шарк, шарк, прибери за собой. До роботов ты не доживешь.

    А у этих ребят - работает. Этим вот они и лучше неумеющих кодить но точно знающих как фантазеров.

     

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