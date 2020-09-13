Google открыл код ветроэнергетической платформы Makani

В связи со сворачиванием развития проекта, компания Google опубликовала полный набор исходных текстов, связанных с проектом Makani. Проектом в течение 13 лет развивалась принципиально новая технология ветроэнергетики, в которой для выработки энергии предлагалось использовать воздушный змей в форме планера с ветрогенераторами. Змей запускался в слои атмосферы с интенсивным воздушным потоком, на высоту примерно 300 метров, и передавал вырабатываемое электричество через кабель, закреплённый к наземной станции.

Программные компоненты проекта написаны в основном на языках С/С++ и открыты под лицензией Apache 2.0. В репозитории размещён весь код, связанный с авионикой, управлением полётом и симуляцией полёта. В том числе предложен код автопилота, системы визуализации состояния и инструментов мониторинга для центра управления полётом. В репозиторий также включены почти все прошивки авионики, применяемые для управления наземной станцией, двигателями, сервопривоами, аккумуляторами, GPS, сетевыми коммутаторами, сигнальными прожекторами и прочими элементами платформы. Для приведения к рабочему виду прошивки требуют доработки, так как из них был удалён сторонний проприетарный код.

Дополнительно доступны все бортовые журналы, записанные в ходе экспериментальных полётов рабочего прототипа M600, и видеозаписи полётов. Отдельно опубликован код инструментария KiteFAST, созданного для симуляции работы ветряных турбин.

Для упрощения разработки похожих систем предложено несколько технических отчётов. В первом отчёте представлен обзор оптимальных решений, предложений по улучшению и выводов, сделанных при разработке и испытании прототипа M600. Во втором документе описаны элементы конструкции змея-генератора, дано пояснение используемых физических принципов и приложена инструкция по разбору бортовых журналов. Третий документ включает отчёты о проведённых лётных испытаниях и затрагивает вопросы сертификации воздушных ветряных турбин.



