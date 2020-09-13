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Google открыл код ветроэнергетической платформы Makani

13.09.2020 09:56

В связи со сворачиванием развития проекта, компания Google опубликовала полный набор исходных текстов, связанных с проектом Makani. Проектом в течение 13 лет развивалась принципиально новая технология ветроэнергетики, в которой для выработки энергии предлагалось использовать воздушный змей в форме планера с ветрогенераторами. Змей запускался в слои атмосферы с интенсивным воздушным потоком, на высоту примерно 300 метров, и передавал вырабатываемое электричество через кабель, закреплённый к наземной станции.

Программные компоненты проекта написаны в основном на языках С/С++ и открыты под лицензией Apache 2.0. В репозитории размещён весь код, связанный с авионикой, управлением полётом и симуляцией полёта. В том числе предложен код автопилота, системы визуализации состояния и инструментов мониторинга для центра управления полётом. В репозиторий также включены почти все прошивки авионики, применяемые для управления наземной станцией, двигателями, сервопривоами, аккумуляторами, GPS, сетевыми коммутаторами, сигнальными прожекторами и прочими элементами платформы. Для приведения к рабочему виду прошивки требуют доработки, так как из них был удалён сторонний проприетарный код.

Дополнительно доступны все бортовые журналы, записанные в ходе экспериментальных полётов рабочего прототипа M600, и видеозаписи полётов. Отдельно опубликован код инструментария KiteFAST, созданного для симуляции работы ветряных турбин.

Для упрощения разработки похожих систем предложено несколько технических отчётов. В первом отчёте представлен обзор оптимальных решений, предложений по улучшению и выводов, сделанных при разработке и испытании прототипа M600. Во втором документе описаны элементы конструкции змея-генератора, дано пояснение используемых физических принципов и приложена инструкция по разбору бортовых журналов. Третий документ включает отчёты о проведённых лётных испытаниях и затрагивает вопросы сертификации воздушных ветряных турбин.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  4. OpenNews: Google и Canonical реализовали во Flutter возможность создания десктоп-приложений для Linux
  5. OpenNews: Google учредил организацию для управления торговыми марками открытых проектов
  6. OpenNews: Google начал открытие реализации модели потоков M:N
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53705-makani
Ключевые слова: makani, google
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 10:39, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Идея, граничащая по нелепости с той шуткой на предмет высокоскоростного интернета через канализационные системы.
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 10:44, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Или это просто кто-то слишком узколоб и отмахивается от самой концепции экспериментов. А то понастроят трубо-канализаций и гоняют по ним всяких бозонов, а потом у кого-то стиральный порошок бельё пачкает, да?
     
     
  • 3.7, timur.davletshin (ok), 10:53, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    И где я отказался от идеи экспериментов?
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 12:03, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты хотел сказать от "идеи экскрементов"?
     
  • 2.11, timur.davletshin (ok), 10:55, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://archive.google.com/tisp/install.html — для тех, кто молод или в танке.
     
     
  • 3.19, Константавр (ok), 11:24, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Онторнет по говнотрубам? Мммм! Современному онторнету там самое место. Видимо Гугл уже тогда готовился.
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:40, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    govnonet - звучит модно, молодёжно и даже с долей интимности
     
  • 3.27, April Fools Day (?), 12:25, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех, кто "не в танке", это первоапрельская шутка была
     
     
  • 4.42, timur.davletshin (ok), 13:09, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладна-а-а!!!
     
  • 2.18, пох. (?), 11:23, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я бы вот попросил - идея с канализационным интернетом была на порядок более технически осмысленной и реализуемой. К тому же при проблемах с интернетом ты получишь фонтан говна, а не летающую ху#ню на голову с трехсотметровой высоты.

    Конечно, все гуглевые кумар нacpaлы ниипать раджи не могут прикасаться к чему-то, связанному с дерьмом (даром что в нем по уши и живут), поэтому шансов что тот взлетел бы, не было.

    Да и Грета одобрит.

     
     
  • 3.20, timur.davletshin (ok), 11:31, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не неси чуши, глянь, сколько тут поборников святых Гугла и Маска. "Пипл хавает" - это относится в первую очередь к профессионалам 😅
     
     
  • 4.35, пох. (?), 12:49, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь, святые канализаторы, если грамотно продавать, не могли бы взлететь?

     
  • 2.23, Дерьмократ (?), 11:55, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нелепость - это култышка у тебя на голове
     
  • 2.41, Z (??), 13:07, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен с некоторыми высказывающимися. У Googla проект не пошел в коммерческую реализацию, они хотели так получать электричество для своих ЦОД'ов. Теперь проект закрыт, но все исходники выложили в общий доступ, молодцы, может у кого у получится. Так гораздно лучше чем когда другие крупные кампании неудачные проекты просто сливают в канализацию
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:42, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем нам ядерка, когда можно змеи пускать... Пфю, блин.
     
  • 1.4, Кайф (?), 10:44, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Гугл в своём амплуа, выбрасывает только отменный треш под лозунгом за open source(
     
     
  • 2.6, Козлетто (?), 10:51, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенно андроид, А если не они и не билли со своей WP, то у нас был бы Симбиан и Маемо на кошерном ГНУ/Линуксе
     
     
  • 3.8, timur.davletshin (ok), 10:53, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид же не гугловский изначально был.
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:56, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МиГо и Сейлфиш
     
     
  • 4.16, Козлетто (?), 11:07, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да есть они, но где они?! Всё что не ондроид или гейфонОС нишевый продукт. Хорошо если все альтернативные мобильные ОС занимают 0,00000001% вместе взятые.
     
  • 3.13, Кайф (?), 10:58, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Symbian на Linux? А ниче что симба была микроядром? А так да согласен, даже виндовсфоны меньше тормозили на релизе чем вот уже который год допиливаемый андроид
     
     
  • 4.15, Козлетто (?), 11:02, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, Симбиан отдельно написан, просто текст слился.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:48, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    13 лет пилить бюджеты, а когда попилили все что можно, то и в опнсцорц не жалко выкинуть
     
     
  • 2.31, YetAnotherOnanym (ok), 12:40, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на Спутнике пилили, а когда у Гугла - это другое! Вы не понимаете!
     
     
  • 3.36, пох. (?), 12:52, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гугла гораздо интереснее, ибо спутник все же - бабки изначально отжатые у лохов, которые без попила переложить в свой карман невозможно, не вступая в совсем уж открытое противоречие с уголовным кодексом.
    А тут бабки вроде как чьи-то, и как удается убедить владельцев профукать их в совершенно мертворожденные прожекты - хоть и несложно решаемая, но загадка. Причем, если в случае спутникопопила, все еще могут ухватить за задницу, если получат команду фас, тут у всех совесть абсолютно чиста - приседали, кланялись, капу нажали, опенсорц! А что нивзлитает - ну это производители кабеля подкачали (сколько, интересно, весят 300метров высоковольтного кабеля? ;-)

     

  • 1.9, Ю.Т. (?), 10:53, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В репозиторий также включены [B]почти все[/B] прошивки авионики, применяемые для управления наземной станцией, двигателями, сервопривоами, аккумуляторами, GPS, сетевыми коммутаторами, сигнальными прожекторами и прочими элементами платформы. Для приведения к рабочему виду прошивки [B]требуют доработки[/B], так как из них был удалён сторонний проприетарный код.

    Хаха. На тебе, боже, что нам негоже.

     
  • 1.10, Иваня (?), 10:54, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вау, гугл молодцы. Это будет мой pet project. Попробую сделать нечто работающее на основе этих исходников и данных. СПАСИБО!
     
  • 1.14, Кайф (?), 10:59, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоит пожалуй сказать это... ЗАТО бесплатно
     
     
  • 2.17, Козлетто (?), 11:09, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На халяву и уксус сладок
     
     
  • 3.22, Корец (?), 11:48, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И только гоблин, как бревно
    Упал и распростерся ниц,
    Узнав, что хоббиты вино
    Варили из яиц!
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:39, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гоблинских? ;)
     

  • 1.24, Crazy Alex (ok), 11:55, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну отлично, как приличные люди поступили, просто на удивление - отдали не только код, но и протоколы. Когда кто-то следующий возьмётся - за него половина работы сделана.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 12:04, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Половина работы - это перелицензирование всего кода на копилефтную лицензию.
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:39, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не на расте, вот и не взлетело.
     
     
  • 2.32, Кайф (?), 12:42, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём следующую разработку от Google в виде установки микро-ГЭС на кран, слив унитаза и душ... Че энергии то пропадать г
     
  • 2.37, YetAnotherOnanym (ok), 12:58, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не на расте, вот и не взлетело.

    Взлетало, но не выше 300 м.

     

  • 1.30, Кайф (?), 12:40, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ладно пацаны я пошёл пускать воздушного змея
     
  • 1.33, EnemyOfDemocracy (?), 12:44, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Задорнов был прав. Они тупые!
     
  • 1.34, Бывалый (?), 12:44, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не читая текст, просто по первой иллюстрации показалось что Google открыл код какой-то новой системы ПВО основанной на ветряках.
     
     
  • 2.38, YetAnotherOnanym (ok), 13:03, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не читая текст, просто по первой иллюстрации показалось что Google открыл код
    > какой-то новой системы ПВО основанной на ветряках.

    Хмммм... а это мысль! На угрожаемых направлениях дистанционно разбрасываются комплекты из якоря и воздушного змея, энергоснабжение каждого комплекта обеспечивается электричеством, вырабатываемым змеем. При достаточной плотности засева местность становится непреодолимой для самолётов, БПЛА и крылатых ракет, летящих на сверхнизкой высоте. Избыток электроэнергии можно использовать для целей РЭБ, если снабдить каждый комплект дистанционно-управляемым излучателем.

     

  • 1.39, Карабьян (?), 13:06, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот если бы что-нибудь стоящее выкидывали, и разработчики были бы оплачены деньгами, полученными за этот труд, а не другими деньгами, я бы поверил ваш оупен сурс. Но, очевидно, что исполнение этих моих незамысловатых требований невозможно, ибо пересечение их принадлежит пустому множеству.
     
  • 1.40, Карабьян (?), 13:07, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *полученными за продукт этого труда
     
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