Google открыл код ветроэнергетической платформы Makani

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|1.1, timur.davletshin (ok), 10:39, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Идея, граничащая по нелепости с той шуткой на предмет высокоскоростного интернета через канализационные системы.
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|2.3, A.Stahl (ok), 10:44, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Или это просто кто-то слишком узколоб и отмахивается от самой концепции экспериментов. А то понастроят трубо-канализаций и гоняют по ним всяких бозонов, а потом у кого-то стиральный порошок бельё пачкает, да?
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|3.19, Константавр (ok), 11:24, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Онторнет по говнотрубам? Мммм! Современному онторнету там самое место. Видимо Гугл уже тогда готовился.
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|2.18, пох. (?), 11:23, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я бы вот попросил - идея с канализационным интернетом была на порядок более технически осмысленной и реализуемой. К тому же при проблемах с интернетом ты получишь фонтан говна, а не летающую ху#ню на голову с трехсотметровой высоты.
Конечно, все гуглевые кумар нacpaлы ниипать раджи не могут прикасаться к чему-то, связанному с дерьмом (даром что в нем по уши и живут), поэтому шансов что тот взлетел бы, не было.
Да и Грета одобрит.
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|3.20, timur.davletshin (ok), 11:31, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не неси чуши, глянь, сколько тут поборников святых Гугла и Маска. "Пипл хавает" - это относится в первую очередь к профессионалам 😅
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|4.35, пох. (?), 12:49, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаешь, святые канализаторы, если грамотно продавать, не могли бы взлететь?
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|2.41, Z (??), 13:07, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен с некоторыми высказывающимися. У Googla проект не пошел в коммерческую реализацию, они хотели так получать электричество для своих ЦОД'ов. Теперь проект закрыт, но все исходники выложили в общий доступ, молодцы, может у кого у получится. Так гораздно лучше чем когда другие крупные кампании неудачные проекты просто сливают в канализацию
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|1.4, Кайф (?), 10:44, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Гугл в своём амплуа, выбрасывает только отменный треш под лозунгом за open source(
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|2.6, Козлетто (?), 10:51, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Особенно андроид, А если не они и не билли со своей WP, то у нас был бы Симбиан и Маемо на кошерном ГНУ/Линуксе
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|4.16, Козлетто (?), 11:07, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да есть они, но где они?! Всё что не ондроид или гейфонОС нишевый продукт. Хорошо если все альтернативные мобильные ОС занимают 0,00000001% вместе взятые.
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|3.13, Кайф (?), 10:58, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Symbian на Linux? А ниче что симба была микроядром? А так да согласен, даже виндовсфоны меньше тормозили на релизе чем вот уже который год допиливаемый андроид
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|1.5, Аноним (5), 10:48, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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13 лет пилить бюджеты, а когда попилили все что можно, то и в опнсцорц не жалко выкинуть
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|3.36, пох. (?), 12:52, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У гугла гораздо интереснее, ибо спутник все же - бабки изначально отжатые у лохов, которые без попила переложить в свой карман невозможно, не вступая в совсем уж открытое противоречие с уголовным кодексом.
А тут бабки вроде как чьи-то, и как удается убедить владельцев профукать их в совершенно мертворожденные прожекты - хоть и несложно решаемая, но загадка. Причем, если в случае спутникопопила, все еще могут ухватить за задницу, если получат команду фас, тут у всех совесть абсолютно чиста - приседали, кланялись, капу нажали, опенсорц! А что нивзлитает - ну это производители кабеля подкачали (сколько, интересно, весят 300метров высоковольтного кабеля? ;-)
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|1.9, Ю.Т. (?), 10:53, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В репозиторий также включены [B]почти все[/B] прошивки авионики, применяемые для управления наземной станцией, двигателями, сервопривоами, аккумуляторами, GPS, сетевыми коммутаторами, сигнальными прожекторами и прочими элементами платформы. Для приведения к рабочему виду прошивки [B]требуют доработки[/B], так как из них был удалён сторонний проприетарный код.
Хаха. На тебе, боже, что нам негоже.
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|1.10, Иваня (?), 10:54, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вау, гугл молодцы. Это будет мой pet project. Попробую сделать нечто работающее на основе этих исходников и данных. СПАСИБО!
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|3.22, Корец (?), 11:48, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И только гоблин, как бревно
Упал и распростерся ниц,
Узнав, что хоббиты вино
Варили из яиц!
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|1.24, Crazy Alex (ok), 11:55, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну отлично, как приличные люди поступили, просто на удивление - отдали не только код, но и протоколы. Когда кто-то следующий возьмётся - за него половина работы сделана.
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|2.26, Аноним (-), 12:04, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Половина работы - это перелицензирование всего кода на копилефтную лицензию.
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|2.32, Кайф (?), 12:42, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждём следующую разработку от Google в виде установки микро-ГЭС на кран, слив унитаза и душ... Че энергии то пропадать г
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|1.34, Бывалый (?), 12:44, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не читая текст, просто по первой иллюстрации показалось что Google открыл код какой-то новой системы ПВО основанной на ветряках.
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|2.38, YetAnotherOnanym (ok), 13:03, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не читая текст, просто по первой иллюстрации показалось что Google открыл код
> какой-то новой системы ПВО основанной на ветряках.
Хмммм... а это мысль! На угрожаемых направлениях дистанционно разбрасываются комплекты из якоря и воздушного змея, энергоснабжение каждого комплекта обеспечивается электричеством, вырабатываемым змеем. При достаточной плотности засева местность становится непреодолимой для самолётов, БПЛА и крылатых ракет, летящих на сверхнизкой высоте. Избыток электроэнергии можно использовать для целей РЭБ, если снабдить каждый комплект дистанционно-управляемым излучателем.
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|1.39, Карабьян (?), 13:06, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот если бы что-нибудь стоящее выкидывали, и разработчики были бы оплачены деньгами, полученными за этот труд, а не другими деньгами, я бы поверил ваш оупен сурс. Но, очевидно, что исполнение этих моих незамысловатых требований невозможно, ибо пересечение их принадлежит пустому множеству.
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