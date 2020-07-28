Google начал открытие реализации модели потоков M:N

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|3.22, Аноним (22), 14:06, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь комментаторы никакой работы, кроме комментариев не производят. Линуксу нечего бояться.
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|1.2, Аноним (2), 13:04, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Стараниями таких помощников типа мс и гугля скоро переключение контекста будет происходить через http-запрос к центральному серверу (switchto.googleapis.com)
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|1.3, Аноним (2), 13:05, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Ценой данного варианта является большое усложнение реализации планировщика потоков в пространстве пользователя и необходимость в механизмах согласования действий с планировщиком ядра.
Всё начинается как с системд -- сматрите, всё в разы быстрее!!11
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|2.5, Аноним (5), 13:16, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Затем, что по-настоящему низкоуровневый и важный код пишется не для того чтобы программисты любовались его лаконичностью, а для машины и конечных пользователей. См. последний абзац.
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|4.20, Аноним (5), 13:57, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Таки может новость прочитаете? Там даже большими графиками нарисовано.
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|2.11, Аноним (11), 13:29, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но "технологическое отставание" все равно у линукса. Смотри не перепутай.
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|3.18, Совершенно другой аноним (?), 13:54, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Э.. а я про Linux ничего плохого не сказал, и про *BSD тоже. Это был исторический экскурс. Прошу прощения, что это Вас так затронуло.
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|1.13, anonymous yet another (?), 13:33, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ага, если кто не знает истории.
В своё время в Solaris была (лучшая на тот момент) релизация нитей (aka легковесный процесс). Модель была M:N.
Ребята из ядерной группы, решая какую-то проблему Oracle'а для раскрутки проблемы быстренько написали компактную реализацию нитей в модели 1:1. И внезапно увидели ох^W весьма нехилый рост производительности. И потратили месяца четыре на выяснение --- где они лажанулись. Не нашли. Через четыре месяца эта модель пошла опцией в бету Solaris'а, и в следующем релизе стала основной (и единственной) моделью нитей в Solaris'е.
Объяснение выигрыша более простой модели получилось такое: "радикальное упрощение планировщика позволило заниматься делом, а не планированием".
В Linux'е Линус очень долго вообще отказывался делать поддержку нитей ядром. На этом месте паслись "зелёные нити" (полная х...ь как концепция, IMO). Но после большого успеха модели 1:1 у Sun, он быстро сотворил модель 1:1 в Linux'е.
Сейчас наблюдаем:
- во многие языки тянут coroutines (\equiv "зелёные нити");
- G. подтягивает супер-инновационную модель M:N.
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|2.16, CAE (ok), 13:49, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, простая модель письма прикладнух без асинк колбэков один тред один сокет, сподвигла G. повторять достижения.
IMHO, внятное письмо на M worker N сокетов с колбэками и есть по сути M:N, только в пространстве пользователя. Но тут всем лениво, это же прикладнухи писать, пахнет своим шедулингом. Поэтому и идёт попытка один раз загнать в ядро.
Так думаю.
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|2.19, Школьник (ok), 13:57, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо же, какие олдфаги на опеннете всё ещё сидят. Приятно удивлён :-)
Во фряхе, кстати, примерно та же история была с libkse - тоже вышло, что M:N модель слишком сложная. Но зумерам из Гугла некогда читать книги и архивы email-рассылок. Ну раз так, то грабли ждут их лбы.
А вообще, Соляра как ядро для своего времени была изрядно впереди планеты всей. Пока во фре боролись с giant lock и кидались фекалиями в Диллона, в Соляре синхронизация и нормальная работа SMP давно была сделана как надо. Ну и SMF, зоны, включая branded, с ограничениями ресурсов, ZFS, виртуализация сетевого стека, подключаемые плагинами планировщики, классы планирования - практически всё было сделано, и бОльшая часть сделана по-человечески и еще в то время, когда нынешние зумерки-разрабы типы данных в Си изучали. Но, как говорится, не родись красивой...
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|1.15, user90 (?), 13:49, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну давайте-ка честно: гугл за последние ГОДЫ не сделал ни-че-го хорошего! Пожалуй за последние лет 10.. Поэтому, даже из общих соображений понятно, что место этому на свалке :)
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|1.21, VoDA (ok), 14:03, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Основным недостатком модели 1:1 являются большие накладные расходы на переключение контекста между ядром и пространством пользователя.
А куда уйдут эти расходы при M:N?
Как компенсируются расходы при переносе клиентского процесса из одного ядра CPU на другое?
При 1:1 и N:1 поток ядра монопольно использует память.
M:N будет с разделяемой памятью, что на некоторых нагрузках может тормозить.
M:N нужен для частных случаев. M:N в user space еще более частный случай.
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