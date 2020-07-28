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Google начал открытие реализации модели потоков M:N

28.07.2020 12:25

Компания Google предложила для включения в состав ядра Linux первый набор патчей с реализацией компонентов, необходимых для обеспечения работы модели потоков M:N. Инициатива Google связана с открытием развивавшегося за закрытыми дверями API SwitchTo для ядра Linux, обеспечивающего работу реализованной в пространстве пользователя многопоточной подсистемы, применяющей модель потоков M:N. Подсистема используется в Google для обеспечения работы сервисов, требующих минимальных задержек. Планирование и управление распределением потоков производится целиком в пространстве пользователя, что позволяет существенно снизить число операций переключения контекста за счёт минимизации выполнения системных вызовов.

Для обеспечения работы указанной подсистемы на уровне ядра Linux был реализован API SwitchTo, предлагающий три базовых операции - wait, resume и swap (переключение). Для включения в состав ядра предложен код новой операции FUTEX_SWAP, дополняющей FUTEX_WAIT и FUTEX_WAKE, и предоставляющей основу для создания многопоточных библиотек в пространстве пользователя. FUTEX_SWAP также может применяться для передачи сообщений между задачами, по аналогии с RPC. Например, в настоящее время для передачи сообщения между задачами требуется выполнить как минимум четыре вызова FUTEX_WAIT и FUTEX_WAKE, использование же FUTEX_SWAP позволит обойтись одной операцией, которая будет выполнена в 5-10 раз быстрее.

В настоящее время на практике применяются в основном модели потоков 1:1 и N:1. Модель 1:1 используется в NPTL (POSIX потоки) и LinuxThreads, и подразумевает прямое сопоставление потока в пространстве пользователя с потоком (единицей планирования выполнения) на уровне ядра. Модель N:1 реализована в GNU Pth, выносит диспетчеризацию потоков в пространство пользователя и позволяет N потоков в пространстве пользователя привязать к одному потоку в ядре, при это ядро не имеет информации о пользовательских потоках.

Основным недостатком модели 1:1 являются большие накладные расходы на переключение контекста между ядром и пространством пользователя. Модель N:1 решает эту проблему, но создаёт новую - так как поток в ядре является неделимой единицей планирования выполнения, то пользовательские потоки, привязанные к одному потоку в ядре операционной системы, не могут масштабироваться по ядрам CPU и оказываются привязанными к одному ядру CPU.

Модель M:N является гибридной и устраняет все вышеописанные недостатки благодаря сопоставлению N потоков в пространстве пользователя с M потоками в ядре ОС, что позволяет как снизить накладные расходы на переключение контекста, так и обеспечить масштабирование по ядрам CPU. Ценой данного варианта является большое усложнение реализации планировщика потоков в пространстве пользователя и необходимость в механизмах согласования действий с планировщиком ядра.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Для ядра Linux развивается система распределённого выполнения потоков Popcorn
  3. OpenNews: Новая стабильная версия real-time ветки Linux ядра
  4. OpenNews: В ядре Linux выявлена локальная уязвимость, позволяющая поднять свои привилегии в системе
  5. OpenNews: Компания Intel выпустила релиз Threading Building Blocks 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53443-thread
Ключевые слова: thread, linux, kernel, google, futex
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:03, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Интересно кто первый угробит линукс - гугл или микрософт?
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 13:27, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    комментаторы опеннет
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:06, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь комментаторы никакой работы, кроме комментариев не производят. Линуксу нечего бояться.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:04, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Стараниями таких помощников типа мс и гугля скоро переключение контекста будет происходить через http-запрос к центральному серверу (switchto.googleapis.com)
     
     
  • 2.12, null (??), 13:32, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https, а не http
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:39, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ыыы, жжошь!
     

  • 1.3, Аноним (2), 13:05, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Ценой данного варианта является большое усложнение реализации планировщика потоков в пространстве пользователя и необходимость в механизмах согласования действий с планировщиком ядра.

    Всё начинается как с системд -- сматрите, всё в разы быстрее!!11

     
  • 1.4, m.makhno (ok), 13:11, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1:1 вроде очень лаконичная модель, зачем мудрить?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:16, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Затем, что по-настоящему низкоуровневый и важный код пишется не для того чтобы программисты любовались его лаконичностью, а для машины и конечных пользователей. См. последний абзац.
     
     
  • 3.17, m.makhno (ok), 13:51, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    насколько же велики эти накладные расходы по переключению контекста?
     
     
  • 4.20, Аноним (5), 13:57, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таки может новость прочитаете? Там даже большими графиками нарисовано.
     

  • 1.6, Нанобот (ok), 13:16, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    теперь линукс перестанет тормозить?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:27, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу после того как весь софт на M:N потоки перепишут
     
  • 2.10, lockywolf (ok), 13:28, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет тормозить в Н раз быстрее.
     

  • 1.7, Совершенно другой аноним (?), 13:27, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Была попытка использования такой технологии в ядре NetBSD. Называлась Scheduler Activations (https://en.wikipedia.org/wiki/Scheduler_activations). Разработчики долго с ней боролись и в итоге забросили в пользу обычной 1:1.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:29, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но "технологическое отставание" все равно у линукса. Смотри не перепутай.
     
     
  • 3.18, Совершенно другой аноним (?), 13:54, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Э.. а я про Linux ничего плохого не сказал, и про *BSD тоже. Это был исторический экскурс. Прошу прощения, что это Вас так затронуло.
     

  • 1.13, anonymous yet another (?), 13:33, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ага, если кто не знает истории.

    В своё время в Solaris была (лучшая на тот момент) релизация нитей (aka легковесный процесс). Модель была M:N.

    Ребята из ядерной группы, решая какую-то проблему Oracle'а для раскрутки проблемы быстренько написали компактную реализацию нитей в модели 1:1. И внезапно увидели ох^W весьма нехилый рост производительности. И потратили месяца четыре на выяснение --- где они лажанулись. Не нашли. Через четыре месяца эта модель пошла опцией в бету Solaris'а, и в следующем релизе стала основной (и единственной) моделью нитей в Solaris'е.

    Объяснение выигрыша более простой модели получилось такое: "радикальное упрощение планировщика позволило заниматься делом, а не планированием".

    В Linux'е Линус очень долго вообще отказывался делать поддержку нитей ядром. На этом месте паслись "зелёные нити" (полная х...ь как концепция, IMO). Но после большого успеха модели 1:1 у Sun, он быстро сотворил модель 1:1 в Linux'е.

    Сейчас наблюдаем:
    - во многие языки тянут coroutines (\equiv "зелёные нити");
    - G. подтягивает супер-инновационную модель M:N.

     
     
  • 2.16, CAE (ok), 13:49, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, простая модель письма прикладнух без асинк колбэков один тред один сокет, сподвигла G. повторять достижения.
    IMHO, внятное письмо на M worker N сокетов с колбэками и есть по сути M:N, только в пространстве пользователя. Но тут всем лениво, это же прикладнухи писать, пахнет своим шедулингом. Поэтому и идёт попытка один раз загнать в ядро.
    Так думаю.
     
  • 2.19, Школьник (ok), 13:57, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо же, какие олдфаги на опеннете всё ещё сидят. Приятно удивлён :-)

    Во фряхе, кстати, примерно та же история была с libkse - тоже вышло, что M:N модель слишком сложная. Но зумерам из Гугла некогда читать книги и архивы email-рассылок. Ну раз так, то грабли ждут их лбы.

    А вообще, Соляра как ядро для своего времени была изрядно впереди планеты всей. Пока во фре боролись с giant lock и кидались фекалиями в Диллона, в Соляре синхронизация и нормальная работа SMP давно была сделана как надо. Ну и SMF, зоны, включая branded, с ограничениями ресурсов, ZFS, виртуализация сетевого стека, подключаемые плагинами планировщики, классы планирования - практически всё было сделано, и бОльшая часть сделана по-человечески и еще в то время, когда нынешние зумерки-разрабы типы данных в Си изучали. Но, как говорится, не родись красивой...

     

  • 1.15, user90 (?), 13:49, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну давайте-ка честно: гугл за последние ГОДЫ не сделал ни-че-го хорошего! Пожалуй за последние лет 10.. Поэтому, даже из общих соображений понятно, что место этому на свалке :)
     
  • 1.21, VoDA (ok), 14:03, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Основным недостатком модели 1:1 являются большие накладные расходы на переключение контекста между ядром и пространством пользователя.

    А куда уйдут эти расходы при M:N?

    Как компенсируются расходы при переносе клиентского процесса из одного ядра CPU на другое?
    При 1:1 и N:1 поток ядра монопольно использует память.
    M:N будет с разделяемой памятью, что на некоторых нагрузках может тормозить.

    M:N нужен для частных случаев. M:N в user space еще более частный случай.

     
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