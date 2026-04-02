Google, Apple и Mozilla опубликовали JetStream 3 для оценки производительности браузеров

02.04.2026 10:25 (MSK)

Опубликован инструментарий для оценки производительности web-браузеров JetStream 3, нацеленный на тестирование производительности движков JavaScript и WebAssembly при выполнении типовых web-приложений, осуществляющих интенсивные вычисления. Для достижения объективных и независимых результатов проект развивается совместно разработчиками конкурирующих браузерных движков из Google, Apple и Mozilla. Код доступен под лицензией BSD.

В новой версии учтены современные тенденции и изменения, произошедшие в Web с момента релиза JetStream 2 в 2019 году, а также актуализированы тесты для соответствия шаблонам работы реальных web-приложений и отражения реальной производительности, а не синтетических результатов под которые точечно оптимизированы браузерные движки.

В отличие от тестового набора Speedometer 3, в JetStream 3 упор делается на измерение вычислительных возможностей, а не скорости отрисовки интерфейса и манипуляций с DOM. JetStream 3 лучше отражает производительность браузерных игр, симуляторов физических процессов, базовой функциональности фреймворков, криптографических средств и сложных алгоритмов.

Значительно расширены возможности по тестированию WebAssembly (Wasm), реализована оценка таких расширенных возможностей WebAssembly, как обработка исключений, применение векторных SIMD-инструкций и задействование расширения WasmGC для выполнения проектов на языках со сборщиком мусора. Добавлены тесты для проверки производительности WebAssembly-приложений, собранных с использованием инструментариев J2CL, Dart2wasm, Kotlin/Wasm, Rust и .NET, и сгенерированных из кода на Java, Dart, Kotlin, Rust и C#.

Из используемых при тестировании WebAssembly новых видов нагрузки отмечается вычисление хэшей argon2, выполнение модели машинного обучения с использованием для оптимизации инструкций SIMD, генерация интерфейсов пользователя на языках Dart и Kotlin, выполнение SQLite3, запуск интерпретатора и runtime .NET, собранных в WebAssembly.

Добавлено 15 новых тестов JavaScript, среди которых 3D-движок Babylon.js, операции с эллиптическими кривыми ed25519, библиотека MobX, подсветка синтаксиса при помощи prismjs, несколько реализаций прокси, трассировка лучей, операции с файловой системой, 3D-симулятор поведения частиц Three.js, компиляция Typescript 5.9, проверка строк в validator.js и генерация страниц через React.

Для исключения влияния на результаты снижения частоты CPU между тестами и ввода/вывода в JetStream реализована упреждающая загрузка всех ресурсов до запуска тестов в браузере. Для снижения пикового потребления памяти и обеспечения кэширования ресурсы сохраняются в форме закодированных в URL блобов. Имеется возможность использования JetStream для тестирования не только браузеров, но и обособленных движков, поставляемых отдельно, таких как d8.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2026...)
Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:55, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Специально сделки тесты чтобы переоптимизировать их для себя чтобы никто другой в их кружок разработчиков не лез.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 11:58, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так никого и нет.
     
  • 2.9, Bob (??), 12:06, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так они держат 97.5% вэб рынка, из которых у Safari меньше 18%, а остальное - хромиум, а значит ~80% на движке конторы Google)
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:08, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >для себя

    А кто ещё есть ?
    Google Chrome (Chromium), Mozilla Firefox и Apple Safari.

     
     
  • 3.24, Аноним (17), 16:02, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://radar.cloudflare.com/explorer?dataSet=http&groupBy=browser
     
     
  • 4.59, Vivaswat (?), 06:18, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это они Оперу типа в отдельный браузер поместили чтоль?  
     
     
  • 5.61, Аноним (-), 12:14, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там даже Хромиум в отдельный браузер поместили.
    А в чём проблема?
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:53, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Эх, опять заговор против линкса и палемуна!
     
  • 2.34, Константавр (ok), 18:56, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сначала это делал один гугол, накручивая циферки для себя, его ха это ругали, потом договорились с лидерами (на тот момент) делать вместе. Начали вместе и тут приходит такой аноним и авторитетно заявляет, сто его туда не взяли, потому что они все сволочи :))
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 20:01, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ледибёрд не подпустят к куску пирога.
     
  • 2.64, Аноним (64), 15:38, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну конечно, надо органолептическим методом, на глазок, измерять в каком направлении разработка движется, есть ли прогресс/регресс в работе программы. Послюнявил палец, поймал направление ветра и выдал начальству/"обчеству" отчёт: " - Ну дык, таво этаво, кажЫсь, медленнеее стало трепыхаться, на одну сотую аршина в сякунду, но это неточно, вчера бухал нипадеццки. Надоть дёгтем в другом месте смазать. А как там у канкурентав дела - лень проверять, неахота палец слюнявить".
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:48, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лучше бы выпилили нафиг эти WASM и иже с ними, и лишили веб-разработчиков возможности писать сайты, к которым потом какие-то там вопросы по производительности возникают.
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 20:03, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лучше закрыть w3c чтобы он ещё какую нибудь фигню не придумал.
     

  • 1.27, Blade Runner (-), 16:34, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Самый лучший был IE6, потому что на нём я сидел до 2012 года во Вконтакте, смотрел Ютуб, слушал онлайн-музон, смотрел прон. И всё это на Pentium II и 192 мегабайтах. Сейчас кто бы сказал - не поверил :)
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 19:21, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, легендарный был браузер.
    Был предустановлен в Windows XP, и было лучше его не апгрейдить, не то в системе появлялись странности: Halo не запускалось, или ещё что-то, уж не вспомню.
     
  • 2.41, Аноним (41), 20:47, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да он же кривой был и тормозил, вот Opera Presto реально был лучшим.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 21:01, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В ней и загрузку картинок можно было отключить, чтобы быстрее на диалапе страница открывалась. И подгружать только нужные.
     
  • 3.46, Аноним (-), 21:06, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У меня на нетбуке, который как раз как второй пень, опера на движке presto была уже не юзабельна. 6-й ишак тем легендарен, что вышел во времена раннего железа и поддерживался очень долго.
     
  • 2.49, Виктор (??), 22:26, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В 2013ом у меня был FX8320 и 32гб памяти. А в 2012ом память была дешевле ещё 32гб стоило 3200рублец. А в 2012ом на хр даже 1гб было мало. Даже в 2001г в моем первом ПК на athlon 900мб  было 256Мб. А это конец P3 начало P4. Что там в 2012ом делать на P2 да ещё и с 192Гб я фиг знает. XP без SP/NF 3.5 легче, но софт без них не работал (много кто хотел)
     
     
  • 3.65, Blade Runner (-), 18:10, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А в 2012ом на хр даже 1гб было мало.

    В ихры играть или конпилять что-то там? Может. Не играл никогда и не конпилял, и не интересовался даже. А вот для сёрфинга вэба, прослушивания музла столько памяти нафиг не нужно было.

     
  • 3.66, Аноним (-), 19:50, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А в 2012ом память была дешевле ещё 32гб стоило 3200рублец.

    Внезапно, нашёл сейчас чек за 2012 год, 2×4 ГБ DDR3 — 1899 рублей.  Урежь осетра-то.

     

  • 1.28, Аноним (28), 17:54, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Google Chrome = интернет. Если РКП заблокирует сервера Google, то интернет ляжет.
     
     
  • 2.29, Blade Runner (-), 18:08, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Если РКП заблокирует сервера Google, то интернет ляжет.

    BBS, фидо, IRC и Usenet newsgroup никто не отменял :) Тем более слышал, что количество вновь подключенных стационарных телефонов в московском регионе за прошлый месяц удвоилось!

     
     
  • 3.40, OpenEcho (?), 20:43, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    UUCP забыли
     
  • 3.42, Аноним (44), 20:57, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > BBS, фидо, IRC и Usenet newsgroup никто не отменял

    Судя по колличеству отзывов к товарам на Озоне, народ сейчас в Meshtastic ударился.

    Штука интересная, но 200 символов (латиницы, кириллицы меньше в 2 раза) и ограничение в несколько десятков сообщений в час несколько удручают.

    Но смотрел карту активных устройств в своём городе. Народу полно, а так как оно по принципу меша работает, то получается можно переговариваться по всему городу, что неплохо.

     
     
  • 4.43, Blade Runner (-), 21:01, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Времена районных локалок возвращаются! Но если совсем припрёт, можно организовать сети даже на коротковолновом диапазоне, благо AX.25 есть. А если-совсем совсем, то можно даже так: https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_посредством_почтовых_голубей
     
     
  • 5.45, Аноним (44), 21:06, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Времена районных локалок возвращаются!

    Там вона выше на вцру скинули ссылку. Может вброс, но звучит очень убедительно. Мобилками сейчас рулят по сути 4 гиганта. С проводным интернетом, хотят сделать то же... это очень похоже на правду. Так проще. Вона как на этой недели - собрали четырех человек, провели разъяснительную работу. Поэтому забудь про районных операторов со своей локалкой...

    > можно организовать сети даже на коротковолновом диапазоне, благо AX.25 есть

    Ну, разве что только так.

     
  • 4.69, Аноним (69), 16:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Шифрованные сообщения в радодиапазоне запрещены оседлыми бандитами, и пеленгаторы у них чтобы всех на карандаш взять давно были. Как отмашку дадут - так будут дела заводить и ездить. Херня этот ваш мештастик, это вам не вафля.
     
  • 2.54, Джон Титор (ok), 01:52, 03/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.55, Джон Титор (ok), 02:40, 03/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.32, Аноним (32), 18:31, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Самое интересное не написали - результаты.
     
     
  • 2.35, тостер (?), 19:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот тут можно глянуть:
    https://performance.mozilla.org/jetstream.html?os=linux
     
     
  • 3.57, cheburnator9000 (ok), 02:59, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Прикольно смотреть как они сравнивают MacOS M4 и не понятно какую конфигурацию ПК.
     
  • 2.39, Аноним (17), 20:12, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >не написали - результаты

    Протестируйте на вашей системе:
    https://browserbench.org

     
     
  • 3.62, Аноним (62), 13:42, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я хромом не пользуюсь, меня исключительно SpiderMonkey@Firefox vs V8@Chrome интересует. Помнится, что когда-то мозилла Хром в бенчмарках рвала, но за 10 лет это могло поменяться.
     

  • 1.47, Аноним (47), 21:22, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    У меня лучшие тесты для браузера - это ozon и wildberries.

    Chromium + ozon = доступ ограничен (не пускают даже с чистым профилем).
    Firefox + ozon = всё работает (даже с нестандартными настройками).

    Chromium + wildberries = кроме шапки сайта ничего не грузится.
    Firefox + wildberries = работает (с чистым профилем).

    У кого были подобные проблемы под линуксом, отпишитесь, пожалуйста, как решили.

     
     
  • 2.50, Аноним (50), 22:59, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И в чем проблема когда Firefox с uBlock Origin и uMatrix работает?
     
     
  • 3.53, Аноним (47), 23:37, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какой uMatrix в 2026-ом? uBlock Origin настройте правильно...

    Проблема с Chromium.

     
  • 2.51, Аноним (51), 23:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Chromium + wildberries = кроме шапки сайта ничего не грузится.

    Вот поэтому я и не использую Chromium.
    Попробуй F5 нажать, но именно F5, а не ctrl+l = enter.

     
     
  • 3.52, Аноним (47), 23:29, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Попробуй F5 нажать...

    Не помогает :(

     
     
  • 4.56, cheburnator9000 (ok), 02:57, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    VPN пробовал выключать? Ну или ОС установить нормальную, а не от дениса попова.
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 15:28, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    VPN-а нету. Подскажи мне ОС нормальную, на которой ты проверил, что тема работает.
     
  • 2.58, дохтурЛол (?), 04:16, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    оо, та же тема! и ещё эти передасты блочат cromite на андроиде.
    и авита с их банами "у вас что-то с айпи" - туда же.
    все трое - пе-тушь-ё.
     
     
  • 3.70, Аноним (-), 18:46, 04/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.48, Аноним (48), 21:34, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ни чё не понимаю. Это может сделать интернет лучше и ошибки там исправить чтобы открывалось как вот там. Как это скачать и уставовить.
     

