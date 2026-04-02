Google, Apple и Mozilla опубликовали JetStream 3 для оценки производительности браузеров

Опубликован инструментарий для оценки производительности web-браузеров JetStream 3, нацеленный на тестирование производительности движков JavaScript и WebAssembly при выполнении типовых web-приложений, осуществляющих интенсивные вычисления. Для достижения объективных и независимых результатов проект развивается совместно разработчиками конкурирующих браузерных движков из Google, Apple и Mozilla. Код доступен под лицензией BSD.

В новой версии учтены современные тенденции и изменения, произошедшие в Web с момента релиза JetStream 2 в 2019 году, а также актуализированы тесты для соответствия шаблонам работы реальных web-приложений и отражения реальной производительности, а не синтетических результатов под которые точечно оптимизированы браузерные движки.

В отличие от тестового набора Speedometer 3, в JetStream 3 упор делается на измерение вычислительных возможностей, а не скорости отрисовки интерфейса и манипуляций с DOM. JetStream 3 лучше отражает производительность браузерных игр, симуляторов физических процессов, базовой функциональности фреймворков, криптографических средств и сложных алгоритмов.

Значительно расширены возможности по тестированию WebAssembly (Wasm), реализована оценка таких расширенных возможностей WebAssembly, как обработка исключений, применение векторных SIMD-инструкций и задействование расширения WasmGC для выполнения проектов на языках со сборщиком мусора. Добавлены тесты для проверки производительности WebAssembly-приложений, собранных с использованием инструментариев J2CL, Dart2wasm, Kotlin/Wasm, Rust и .NET, и сгенерированных из кода на Java, Dart, Kotlin, Rust и C#.

Из используемых при тестировании WebAssembly новых видов нагрузки отмечается вычисление хэшей argon2, выполнение модели машинного обучения с использованием для оптимизации инструкций SIMD, генерация интерфейсов пользователя на языках Dart и Kotlin, выполнение SQLite3, запуск интерпретатора и runtime .NET, собранных в WebAssembly.

Добавлено 15 новых тестов JavaScript, среди которых 3D-движок Babylon.js, операции с эллиптическими кривыми ed25519, библиотека MobX, подсветка синтаксиса при помощи prismjs, несколько реализаций прокси, трассировка лучей, операции с файловой системой, 3D-симулятор поведения частиц Three.js, компиляция Typescript 5.9, проверка строк в validator.js и генерация страниц через React.

Для исключения влияния на результаты снижения частоты CPU между тестами и ввода/вывода в JetStream реализована упреждающая загрузка всех ресурсов до запуска тестов в браузере. Для снижения пикового потребления памяти и обеспечения кэширования ресурсы сохраняются в форме закодированных в URL блобов. Имеется возможность использования JetStream для тестирования не только браузеров, но и обособленных движков, поставляемых отдельно, таких как d8.



