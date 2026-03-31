Выпуск инсталлятора Archinstall 4.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 4.0, который с 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Код Archinstall написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД. Шесть лет назад была предпринята попытка создания варианта Archinstall с графическим интерфейсом установки, но она не получила развития.

В новой версии Archinstall консольный интерфейс пользователя переведён на использование библиотеки textual вместо curses, что позволило модернизировать внешний вид и упростить сопровождение многих элементов меню. Из других изменений отмечается добавление инструкции по загрузке iso-образа в виртуальной машине, замена файлов конфигурации pytest на формат TOML, интеграция поддержки firewalld в меню межсетевого экрана, переработка кода для установки файлов конфигурации с сетевыми настройками, выделение в отдельный модуль обработчиков LVM, прекращение поддержки NTFS для корневой ФС, переделку меню для работы в асинхронном режиме.