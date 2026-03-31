The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск инсталлятора Archinstall 4.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

31.03.2026 12:53 (MSK)

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 4.0, который с 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Код Archinstall написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД. Шесть лет назад была предпринята попытка создания варианта Archinstall с графическим интерфейсом установки, но она не получила развития.

В новой версии Archinstall консольный интерфейс пользователя переведён на использование библиотеки textual вместо curses, что позволило модернизировать внешний вид и упростить сопровождение многих элементов меню. Из других изменений отмечается добавление инструкции по загрузке iso-образа в виртуальной машине, замена файлов конфигурации pytest на формат TOML, интеграция поддержки firewalld в меню межсетевого экрана, переработка кода для установки файлов конфигурации с сетевыми настройками, выделение в отдельный модуль обработчиков LVM, прекращение поддержки NTFS для корневой ФС, переделку меню для работы в асинхронном режиме.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65112-archinstall
Ключевые слова: archinstall, archlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:15, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Arch - это флагман инноваций! Это вам не Debian! (старше чем помёт мамонта)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:21, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Флагман это Fedora. А Arch это костыльная васяносборка
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:52, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если не лезть в аур то нет.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:13, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там самый цимес лежит. Ты само то лазил? Или слепо другим веришь?
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 14:19, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Там самый нитакусий софт для самых искушённых нитакусиков.
     
     
  • 6.29, Sorlag (?), 15:55, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >нитакусиков

    Это кто/что такое?

     
  • 4.31, Аноним (5), 16:06, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не лезть в AUR, то и программ у тебя не будет никаких почти, в их обычных репах с гулькин нос
     
     
  • 5.51, Аноним (51), 17:36, 31/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:06, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Arch использует Valve для своей SteamOS, успех которого подтверждает коммерческий успех Steam Deck.
    Но вы можете использовать какие угодно сборки от непонятных личностей.
     
     
  • 4.35, User (??), 16:14, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так кто кого использует!? Уточните...
     
     
  • 5.36, Аноним (2), 16:32, 31/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.47, Аноним (47), 17:18, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стим базу арча, арч денежки стима.
     
  • 4.38, Аноним (38), 16:42, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько можно ваш школьникам повторять, от арча в стимос только пакетный менеджер. Репозитории и все остальное далеко ушло.
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:08, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный нормальный инсталлятор в SUSE.
     
     
  • 3.39, Аноним (38), 16:43, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно добатт же раскладки чтобы вводить логин и пароль латиницей?
     
  • 2.40, Аноним (38), 16:46, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Centos & Fedora это тестовые сборки Redhat это я могу понять. А какая польза в существовании Arch?
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 17:12, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них полезная вики?
    Ну и пару-тройку раз пригодились патчи в AUR.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:17, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надеюсь так и останется. Юзеров Каши, и всяких gayмерских сборок, нам не нужны.
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:35, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    btrfs тема
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:59, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    btrfs не тема, а файловая система! Вопрос для начала изучи. Хотя бы вики посмотри что btrfs это аббревиатура от B Tree File Sistem.
     
     
  • 3.24, Аноним (16), 15:06, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тема - система!
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:39, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > система

    Обычный подвид темы.

     
  • 3.34, Аноним (33), 16:10, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дед, это наш сленг молодежный. В общем, мы благодарны вам за Берлин и ядро, бтрфс и все что вы там писали, несмотря на lpe и rce в каждом файле.
     
  • 3.48, Аноним (48), 17:29, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    b - это binary. держу в курсе
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:55, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Arch уже давно можно закапывать. Но теперь самое время. В используемом им systemd добавили хранение даты рождения. В AccountsService добавили получение этого "добра". В archinstall тоже добавляют что-то такое. В Calamares тоже попытка была.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:00, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока что возраст не спрашивали,а как начнут,тогда да,лучше искать что-то другое,хоть мне и нравится его философия.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:16, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как начнут - легко и просто напишем патч и PKBUILD и без проблем заменим\установим!
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:16, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возраст по умолчанию 56 лет и 3 месяца, пусть подавятся.
     
  • 3.19, ryoken (ok), 14:29, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Gentoo уже изобрели. Пользуйтесь. Даже без системГ.
     
  • 2.18, Аноним (16), 14:21, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подумай вот о чём. Когда закопают тебя, никто в Арче даже не узнает об этом.
     
  • 2.20, Lyrix (ok), 14:33, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзерам из РФ на такое грех жаловаться. Всё равно уже без КВН в "интернеты не ходют" ;)
    ПС: Кто из РФ и избегает покупки продуктов с qr (честный знак) по карте Мир?
     
     
  • 3.21, Аноним (16), 14:35, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за знак? Кабалистический? Это реклама?
     
     
  • 4.43, Аноним (38), 16:57, 31/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.27, Аноним (26), 15:41, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ПС: Кто из РФ и избегает покупки продуктов с qr (честный знак) по карте Мир?

    Зочем?

     
  • 2.23, Аноним (22), 15:03, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >добавили хранение даты рождения

    А еще раньше добавили хранение имени!!!!!

     
     
  • 3.25, Аноним (16), 15:09, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имени, Карл! Ты понимаешь, Карл, имени! Теперь, Карл, они знают, Карл, что тебя зовут Карл! Если только ты не назвался не Карлом, Карл. Или вообще никем не назвался, Карл.
     
  • 2.28, Аноним (26), 15:43, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хранение даты рождения

    Ну, поставь 4 апреля 1984 года... Жалко тебе что ли?

     
  • 2.32, Аноним (32), 16:08, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Главное пока закапываешь всё вокруг внимание санитаров не привлечь
     

  • 1.37, Аноним (38), 16:41, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вы не поверите, только что думал об инсталляторе, о том что правильный инсталлятор должен начинать работу с диалогового окна выбота языка интерфейса и предлагать добавить раскладку клавиатуры чтобы можно было задать логин и пароль не только на русском, как это делают некоторые. Вообще нормальных инсталляторов а мире СПО не существует, еще не написали, а тот что я описал в техники Apple.
     
     
  • 2.45, 12yoexpert (ok), 17:06, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в техники

    зачем тебе вообще русский?

     

  • 1.41, Аноним (38), 16:48, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Код Archinstall написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

    Должно быть предано 🔥

     
  • 1.42, Аноним (38), 16:51, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД

    Покажите мне сисадмина в здравом уме и твёрдой памяти который решится  поднять вебсервер или базу данных на Арч.

     
     
  • 2.44, 12yoexpert (ok), 17:05, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а что, уже придумали что-то лучше и стабильнее? список в студию
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 17:35, 31/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.49, Аноним (50), 17:35, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем вообще Арч если его ставить через какой-то левый инсталлятор? Тем более все пацаны давно на cachy
     
     
  • 2.52, Аноним (51), 17:41, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоны кричали: Каши!
    Тётя Поня лила борщ
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру