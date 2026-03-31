Разработчики, использующие Microsoft Copilot для подготовки изменений, обратили внимание на подстановку рекламы в pull-запросы, отправляемые на GitHub и GitLab при помощи AI-ассистента. Помимо текста по существу изменения, Copilot теперь прикрепляет к описанию изменения рекламу лаунчера Raycast - "⚡ Quickly spin up Copilot coding agent tasks from anywhere on your macOS or Windows machine with Raycast". В настоящее время поиск на GitHub выдаёт 11 тысяч pull-запросов с рекламой Raycast.

Помимо Raycast в Pull-запросы подставляется реклама самого Copilot и связанных с ним сервисов, например "Send tasks to Copilot coding agent from Slack and Teams to turn conversations into code. Copilot posts an update in your thread when it's finished". При просмотре markdown-разметки в отправленных через Copilot запросах перед рекламной строкой имеется не отображаемый в интерфейсе комментарий "<!--START COPILOT CODING AGENT TIPS-->", который, судя по всему, является инструкцией для подстановки рекламной вставки. Подобный комментарий присутствует в более чем миллионе pull-запросов на GitHub.

Дополнение: Microsoft прекратил подстановку рекламы. Вице-президент GitHub по взаимодействию с разработчиками принёс извинение сообществу, пообещал, что подсказки по использованию продукта отключены навсегда и пояснил, что компания Microsoft не планировала добавлять рекламу в pull-запросы и появление рекламы сторонних продуктов произошло из-за ошибки в логике работы сервиса. Целью интеграции подсказок было информирование разработчиков о новых способах использования AI-агента Copilot. Рекомендация интеграции с Raycast была добавлена в более общий набор советов, который не должен был подставляться столь активно. Никаких официальных соглашений о размещении рекламы с Raycast не заключалось.



