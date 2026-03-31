Microsoft Copilot начал подставлять рекламу в pull-запросы

|1.1, Аноним (1), 11:56, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
А вот и доигрались, дальше будет реклама внутри кода и баннеры в пул реквестах
|3.34, анон (?), 14:05, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Будем ее на улицах петь и танцевать когда она прилетит через импланты. Как в черном зеркале.
|3.26, Соль земли2 (?), 13:32, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Они во всём на свете виноваты. Но что ты им сделаешь? Перестанешь использовать Windows? Сейчас лопну от смеха.
|4.32, Sm0ke85 (ok), 13:46, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
>Они во всём на свете виноваты. Но что ты им сделаешь? Перестанешь использовать Windows? Сейчас лопну от смеха.
Ты так-то сейчас на ресурсе пишешь, где большинство Не на виндовсе сидят, да и ресурс не на виндовсе крутится, если что.... Так что "лопайся", а мы поглядим с умилением))))
|5.37, Аноним (37), 14:24, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
> да и ресурс не на виндовсе крутится
А, ну да.
Ресурс крутится на лине, значит виноват линукс!))
"Убийца найден, дело закрыто" (с)
|2.6, Сапёр (?), 12:07, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
В Яндекс Алисе вроде так и было, после ответа баннер, но он не был интегрирован в сообщение.
И да, странно что никто не начал это делать. Очень странно
|2.40, Аноним (40), 14:52, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А блокирование негативной информации является рекламой или нет? А то попробую поспрашивать о проблемах боинга и сравни результаты.
|1.7, Аноним (7), 12:09, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
Копилот стал бесплатным, раз рекламу вставляет?
Наличие хотя-бы одного байта сверх того, что запросил пользователь, является крайне опасным прецендентом. Сегодня он показывает рекламу, а завтра бекдор засунет.
Любой вызов внешнего апи через такие инструменты потенциально опасен, та как никто не знает, что в качестве полезной нагрузки прилетит завтра.
|2.17, Bob (??), 12:37, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
>завтра бекдор засунет
уже в бэкдор нормально присунул)
>что в качестве полезной нагрузки прилетит завтра
один раз не пи.арас? или чего ещё "завтра" хотеть?
Помойная контора гнустных индусув.
|3.21, Аноним (7), 12:53, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>один раз не пи.арас? или чего ещё "завтра" хотеть?
Ну кто его знает? Учитывая педоситерию, может ЦП, например, поискать.
|1.11, Фонтимос (?), 12:17, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Учитесь у сабжа делать бабосы из воздуха. Прямо второй гугель. Скруджа МакДака им в печень.
|1.14, Axonic (ok), 12:26, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
> Microsoft Copilot начал подставлять рекламу в pull-запросы
А я обратил внимание, что Copilot начал лениться, код пишет в духе «тяп-ляп», а готовые решения сокращает и подставляет вместо рабочих участков откровенную ересь. К чёрту его. Мусор.
|2.38, Аноним (38), 14:25, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Может стоит все-таки попробовать жамкнуть кнопочку выбора модели, а не писать детское про "тяп-ляп"?
|2.41, Аноним (40), 14:55, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Очевидно, ты начал разбираться в том коде с которым работаешь. Раньше, просто, не разбирался - по этому тебе нормальным и казалось.
|1.16, eugener (ok), 12:32, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Ничего плохого в этом не вижу. Даже хорошо, сразу понятно кто делал реквест. Хорошо бы ещё в генерируемый код тоже рекламу вставлял, да по нескольку раз, а если это html — то можно ещё в невидимые элементы для полного щастья.
|2.24, Аноним (24), 13:00, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Хорошо бы ещё в генерируемый код тоже рекламу вставлял
Телеметрии недостаточно? И так уже ваше приложение не ваше.
|3.28, eugener (ok), 13:38, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Телеметрии недостаточно? И так уже ваше приложение не ваше.
Ну, если не можешь сам, без копилота, писать код и делать пулл реквесты — то и ладно.
|1.18, Аноним (-), 12:50, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
Так это же шикарная новость!
После такого нейрослоперы возможно начнут читать что оно им нагенерило.
Может даже когда-то в код вчитываться начнут :)
|2.22, fatlortroll (?), 12:53, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну, если в помойке порыться - тоже что-нить интересное можно найти. Но помойка от этого помойкой быть не перестанет.
|1.30, Аноним (29), 13:41, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Вон опенаи не смогла в сору рекламу засунуть, ну и закрыло эту сору теперь.
|1.31, localhostadmin (ok), 13:44, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Не совсем понимаю, как это поможет продвидению иишки. Если нормальный разработчик увидит, что утилита гадит ему в пул реквестах, он к ней на километр не приблизится
|1.33, Аноним (33), 13:57, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Microslop как всегда. Но сейчас подкрутят настройки ИИ, чтобы так сильно не палиться.
|1.35, Аноним (43), 14:12, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Докладываю из будущего.
Док жив! Он жив! Просто он на Диком Западе.
Простите, не то хотел сказать.
"Теперь же софтверный гигант заявил, что не планирует размещать рекламу в своём веб-сервисе, а появление так называемых «советов» Copilot произошло по ошибке, а не в результате преднамеренных действий.
Позднее разработчики Raycast опровергли информацию о заключении рекламного соглашения с Microsoft. Сам же софтверный гигант заявил, что не планирует добавлять рекламу на GitHub, а появление напоминающих рекламу «советов» от Copilot в запросах на слияние произошло по ошибке. В компании добавили, что тестирование функции демонстрации рекламы в запросах на слияние на GitHub не проводилось. Microsoft отметила, что именно ошибка стала причиной появления сообщений от Copilot, в том числе одного, касающегося Raycast."
