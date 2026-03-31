Microsoft Copilot начал подставлять рекламу в pull-запросы

31.03.2026 11:26 (MSK)

Разработчики, использующие Microsoft Copilot для подготовки изменений, обратили внимание на подстановку рекламы в pull-запросы, отправляемые на GitHub и GitLab при помощи AI-ассистента. Помимо текста по существу изменения, Copilot теперь прикрепляет к описанию изменения рекламу лаунчера Raycast - "⚡ Quickly spin up Copilot coding agent tasks from anywhere on your macOS or Windows machine with Raycast". В настоящее время поиск на GitHub выдаёт 11 тысяч pull-запросов с рекламой Raycast.

Помимо Raycast в Pull-запросы подставляется реклама самого Copilot и связанных с ним сервисов, например "Send tasks to Copilot coding agent from Slack and Teams to turn conversations into code. Copilot posts an update in your thread when it's finished". При просмотре markdown-разметки в отправленных через Copilot запросах перед рекламной строкой имеется не отображаемый в интерфейсе комментарий "<!--START COPILOT CODING AGENT TIPS-->", который, судя по всему, является инструкцией для подстановки рекламной вставки. Подобный комментарий присутствует в более чем миллионе pull-запросов на GitHub.

Дополнение: Microsoft прекратил подстановку рекламы. Вице-президент GitHub по взаимодействию с разработчиками принёс извинение сообществу, пообещал, что подсказки по использованию продукта отключены навсегда и пояснил, что компания Microsoft не планировала добавлять рекламу в pull-запросы и появление рекламы сторонних продуктов произошло из-за ошибки в логике работы сервиса. Целью интеграции подсказок было информирование разработчиков о новых способах использования AI-агента Copilot. Рекомендация интеграции с Raycast была добавлена в более общий набор советов, который не должен был подставляться столь активно. Никаких официальных соглашений о размещении рекламы с Raycast не заключалось.

  • 1.1, Аноним (1), 11:56, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А вот и доигрались, дальше будет реклама внутри кода и баннеры в пул реквестах
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:04, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Илон Маск будет слать рекламу прямо в мозг.
     
     
  • 3.34, анон (?), 14:05, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Будем ее на улицах петь и танцевать когда она прилетит через импланты. Как в черном зеркале.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:57, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сами сели на github, сами включили копилот.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:20, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но виновата все равно Microsoft! 🤬
     
     
  • 3.26, Соль земли2 (?), 13:32, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Они во всём на свете виноваты. Но что ты им сделаешь? Перестанешь использовать Windows? Сейчас лопну от смеха.
     
     
  • 4.32, Sm0ke85 (ok), 13:46, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Они во всём на свете виноваты. Но что ты им сделаешь? Перестанешь использовать Windows? Сейчас лопну от смеха.

    Ты так-то сейчас на ресурсе пишешь, где большинство Не на виндовсе сидят, да и ресурс не на виндовсе крутится, если что.... Так что "лопайся", а мы поглядим с умилением))))

     
     
  • 5.37, Аноним (37), 14:24, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > да и ресурс не на виндовсе крутится

    А, ну да.
    Ресурс крутится на лине, значит виноват линукс!))
    "Убийца найден, дело закрыто" (с)

     

  • 1.3, Аноним (4), 12:03, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вставлять нативную рекламу в ответы ИИ ещё никто на догадался?
     
     
  • 2.6, Сапёр (?), 12:07, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В Яндекс Алисе вроде так и было, после ответа баннер, но он не был интегрирован в сообщение.

    И да, странно что никто не начал это делать. Очень странно

     
  • 2.8, Аноним (8), 12:11, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Давно
     
  • 2.23, Жироватт (ok), 12:54, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чатгопота уже
    И модели от антропиков, но пока не в саму выдачу
     
  • 2.40, Аноним (40), 14:52, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А блокирование негативной информации является рекламой или нет? А то попробую поспрашивать о проблемах боинга и сравни результаты.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:09, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Копилот стал бесплатным, раз рекламу вставляет?

    Наличие хотя-бы одного байта сверх того, что запросил пользователь, является крайне опасным прецендентом. Сегодня он показывает рекламу, а завтра бекдор засунет.

    Любой вызов внешнего апи через такие инструменты потенциально опасен, та как никто не знает, что в качестве полезной нагрузки прилетит завтра.

     
     
  • 2.9, Аноним (2), 12:11, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мелкомягкие уже дали заднюю и отменили рекламу.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:15, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А миллион PR-ов почистили от этого мусора?
     
     
  • 4.27, Соль земли2 (?), 13:35, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    We're sorry.
     
  • 2.12, Аноним (13), 12:19, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Копилот стал бесплатным, раз рекламу вставляет?

    Ну как бы да:

    https://docs.github.com/en/copilot/get-started/plans

    "GitHub Copilot Free is available to individual developers who don't have access to Copilot through an organization or enterprise"

     
     
  • 3.15, Аноним (2), 12:30, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если оно бесплатно, то вы не пользователь, а бизнесс продукт.
     
  • 2.17, Bob (??), 12:37, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >завтра бекдор засунет

    уже в бэкдор нормально присунул)

    >что в качестве полезной нагрузки прилетит завтра

    один раз не пи.арас? или чего ещё "завтра" хотеть?

    Помойная контора гнустных индусув.

     
     
  • 3.21, Аноним (7), 12:53, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >один раз не пи.арас? или чего ещё "завтра" хотеть?

    Ну кто его знает? Учитывая педоситерию, может ЦП, например, поискать.

     

  • 1.11, Фонтимос (?), 12:17, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Учитесь у сабжа делать бабосы из воздуха. Прямо второй гугель. Скруджа МакДака им в печень.
     
  • 1.14, Axonic (ok), 12:26, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Microsoft Copilot начал подставлять рекламу в pull-запросы

    А я обратил внимание, что Copilot начал лениться, код пишет в духе «тяп-ляп», а готовые решения сокращает и подставляет вместо рабочих участков откровенную ересь. К чёрту его. Мусор.

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:25, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Может стоит все-таки попробовать жамкнуть кнопочку выбора модели, а не писать детское про "тяп-ляп"?
     
  • 2.41, Аноним (40), 14:55, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Очевидно, ты начал разбираться в том коде с которым работаешь. Раньше, просто, не разбирался - по этому тебе нормальным и казалось.

     

  • 1.16, eugener (ok), 12:32, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ничего плохого в этом не вижу. Даже хорошо, сразу понятно кто делал реквест. Хорошо бы ещё в генерируемый код тоже рекламу вставлял, да по нескольку раз, а если это html — то можно ещё в невидимые элементы для полного щастья.
     
     
  • 2.19, Утилизатор пюрешки (?), 12:51, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    и ASCII арты в README.md фурей пихать
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:00, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Хорошо бы ещё в генерируемый код тоже рекламу вставлял

    Телеметрии недостаточно? И так уже ваше приложение не ваше.

     
     
  • 3.28, eugener (ok), 13:38, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Телеметрии недостаточно? И так уже ваше приложение не ваше.

    Ну, если не можешь сам, без копилота, писать код и делать пулл реквесты — то и ладно.

     

  • 1.18, Аноним (-), 12:50, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Так это же шикарная новость!
    После такого нейрослоперы возможно начнут читать что оно им нагенерило.
    Может даже когда-то в код вчитываться начнут :)
     
     
  • 2.22, fatlortroll (?), 12:53, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну, если в помойке порыться - тоже что-нить интересное можно найти. Но помойка от этого помойкой быть не перестанет.
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:01, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А куда валить с него лучше и надежней?
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 15:04, 31/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.43, Аноним (43), 15:12, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На корь²дуо.
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:40, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Все эти негодяи, спят и видят, чтоб везде эту мерзкую рекламу совать.
     
  • 1.30, Аноним (29), 13:41, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вон опенаи не смогла в сору рекламу засунуть, ну и закрыло эту сору теперь.
     
  • 1.31, localhostadmin (ok), 13:44, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Не совсем понимаю, как это поможет продвидению иишки. Если нормальный разработчик увидит, что утилита гадит ему в пул реквестах, он к ней на километр не приблизится
     
  • 1.33, Аноним (33), 13:57, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Microslop как всегда. Но сейчас подкрутят настройки ИИ, чтобы так сильно не палиться.
     
  • 1.35, Аноним (43), 14:12, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Докладываю из будущего.
    Док жив! Он жив! Просто он на Диком Западе.
    Простите, не то хотел сказать.

    "Теперь же софтверный гигант заявил, что не планирует размещать рекламу в своём веб-сервисе, а появление так называемых «советов» Copilot произошло по ошибке, а не в результате преднамеренных действий.

    Позднее разработчики Raycast опровергли информацию о заключении рекламного соглашения с Microsoft. Сам же софтверный гигант заявил, что не планирует добавлять рекламу на GitHub, а появление напоминающих рекламу «советов» от Copilot в запросах на слияние произошло по ошибке. В компании добавили, что тестирование функции демонстрации рекламы в запросах на слияние на GitHub не проводилось. Microsoft отметила, что именно ошибка стала причиной появления сообщений от Copilot, в том числе одного, касающегося Raycast."

     
  • 1.36, LaunchWiskey (ok), 14:14, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Интересно, как скоро ИИ начнёт вставлять рекламу и телеметрию в приложения вайбкодеров? )
     

