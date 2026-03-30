Выпуск дистрибутива 4MLinux 51.0

31.03.2026 11:06 (MSK)

Доступен выпуск 4MLinux 51.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе оконного менеджера JWM. 4MLinux может использоваться как в роли Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, так и в качестве системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска мини-серверов. Для загрузки подготовлены live-образ (x86_64, 2.1 ГБ) с графическим окружением и урезанная консольная сборка (x86_64, 16.2 МБ).

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов: Mesa 25.3.1, BusyBox 1.37.0, PHP 8.4.14, Perl 5.42.0, Python 3.13.8, Ruby 3.4.7.
  • Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 26.2, AbiWord 3.0.7, GIMP 3.0.8, Gnumeric 1.12.60, Firefox 149.0, Chrome 146.0, Thunderbird 140.9, Audacious 4.5.1, VLC 3.0.23, SMPlayer 25.6.0.
  • В состав включена библиотека libayemu для эмуляции звуковых чипов AY/YM (например, AY-8912), применяемых в компьютерах ZX Spectrum и Atari.
  • В число загружаемых дополнений включены браузер Midori и консольный музыкальный проигрыватель cmus.
  • Добавлено несколько наборов драйверов: Mesa 25.3.1 (VAAPI и Vulkan для современных GPU), Mesa 21.3.9 (VAAPI и VDPAU для старых GPU) и Intel VAAPI (для i965 и iHD). Добавлены свежие прошивки для устройств AMD, Intel и NVIDIA.
  • Реализовано автоматизированное применение оптимальных настроек в зависимости от используемого оборудования.


  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 50.0
  3. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 17.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 25.1
  5. OpenNews: Опубликован легковесный дистрибутив antiX 26
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Alpine Linux 3.23 и пакетного менеджера apk 3.0
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 11:13, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    > JWM is a light-weight window manager for the X11 Window System

    О. Как раз дистрибутив для XLibre

     
  • 1.2, q (ok), 11:14, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Во, коньки, иксы, иконки на рабочем столе. Вернули мне мой 2оо7.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:55, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Мой 2007-й состоял сплошь из KDE 3.
     
  • 2.17, анон (?), 16:23, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Нет, тут этот глупый док, позаимствованный у Apple.
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 11:16, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    > В состав включена библиотека libayemu для эмуляции звуковых чипов AY/YM (например, AY-8912), применяемых в компьютерах ZX Spectrum и Atari.
    >  так и в качестве системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска мини-серверов.

    Всегда с этого удивлялся. Шпагат ещё тот, на самом деле

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:18, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Что-то часто новости про этот дистр на опеннете. А есть хоть один человек который попробовал это после прочтения новостей об этом дистре?
     
     
  • 2.5, Сапёр (?), 11:20, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Часто? Не замечал прям чтоб часто
     
  • 2.7, Джон Титор (ok), 11:39, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    А есть ли в нем что-то особое ради чего стоит это делать? Вот прочитал я эту новость - идей где его применить и почему именно его, а не другой у меня нет.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:38, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    https://4mlinux.com/ тоже поругался с надзорам по версии МТС Чита.
     
  • 1.8, Фонтимос (?), 11:40, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Хаус что-то огромный на рабочем столе. Специально штоли иконку увеличили, чтобы мышой юзер не промазал?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 17:34, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Это многопользовательская сессия - нужен большой дом, чтобы все пользователи в него поместились.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:52, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    > Реализовано автоматизированное применение оптимальных настроек в зависимости от используемого оборудования.

    Кто-нибудь в курсе, как?

     
     
  • 2.14, q (ok), 14:52, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Надеешься, что в этом дистре сокрыто какое-то тайное знание, до которого не додумался весь остальной мир?
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:56, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Мутный маленький скриншот. Символично.
     
     
  • 2.16, ДворникБекенрдер (?), 16:04, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Просто мода на Информационный детокс, они сфоткали с Siemens 2001 года.
     
  • 2.20, Аноним (19), 17:35, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Согласен, нужно 16k с HDR и 48 бит на канал.
     

  • 1.15, q (ok), 15:01, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Напоминаю, что этот дистр не предоставляет ссылок на свои ISO. Ты либо донатишь и получаешь ссылку, либо тебе говорят, что "где-то там на sourceforge есть наши ISO, ищи." Нет никакой возможности проверить, что то, что ты скачал, действительно аффтарские ISO, а не малварь, загруженная под тем же именем. Хэшей сайт не дает, поэтому вообще все пользователи этой чепухрени сильно рискуют.
     
     
  • 2.18, SlackwareRT (?), 17:03, 31/03/2026 [ответить]  
    		
    Там есть и контрольная сумма, и получить исо дают бесплатно и сразу. Вы чел, гоните дикую пургу!

    Качественный и надёжный дистр, рекомендую!

     

