Выпуск дистрибутива 4MLinux 51.0

Доступен выпуск 4MLinux 51.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе оконного менеджера JWM. 4MLinux может использоваться как в роли Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, так и в качестве системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска мини-серверов. Для загрузки подготовлены live-образ (x86_64, 2.1 ГБ) с графическим окружением и урезанная консольная сборка (x86_64, 16.2 МБ). В новой версии: Обновлены версии пакетов: Mesa 25.3.1, BusyBox 1.37.0, PHP 8.4.14, Perl 5.42.0, Python 3.13.8, Ruby 3.4.7.

Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 26.2, AbiWord 3.0.7, GIMP 3.0.8, Gnumeric 1.12.60, Firefox 149.0, Chrome 146.0, Thunderbird 140.9, Audacious 4.5.1, VLC 3.0.23, SMPlayer 25.6.0.

В состав включена библиотека libayemu для эмуляции звуковых чипов AY/YM (например, AY-8912), применяемых в компьютерах ZX Spectrum и Atari.

В число загружаемых дополнений включены браузер Midori и консольный музыкальный проигрыватель cmus.

Добавлено несколько наборов драйверов: Mesa 25.3.1 (VAAPI и Vulkan для современных GPU), Mesa 21.3.9 (VAAPI и VDPAU для старых GPU) и Intel VAAPI (для i965 и iHD). Добавлены свежие прошивки для устройств AMD, Intel и NVIDIA.

Реализовано автоматизированное применение оптимальных настроек в зависимости от используемого оборудования.



