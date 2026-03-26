Реализация генераторов через макросы на C++

Энтузиасты написали генераторы на C++, которые базируются на do-нотации, которая тоже сделана на макросах. Реализация открыта под лицензией MIT.
// Без do-нотации
auto result = ::bind(mx, [&](auto&& x) {
return ::bind(my, [&](auto&& y) {
return make_value(x + y);
});
});
// С do-нотацией
auto result = DO(
LET x IS(mx);
LET y IS(my);
return make_value(x + y);
);
Пример кода с генераторами:
// Allocation free generators
constexpr auto my_generator() {
return GENERATOR((int i), (.i = 0), // или GENERATOR_LOOPHOLES
YIELD(42);
WHILE(i != 10) (
YIELD(i);
++i;
)
return end<int, 16>();
);
}
static_assert(std::ranges::equal(my_generator(),
std::array{42, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}));
int main() {
auto gen = my_generator();
gen.i = 3;
std::println("{}", gen); // prints [42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
/*
for (auto i : gen) {
std::println("{}", i);
}
*/
}
С генераторами определяется функция bind и база в виде generator_continuation. Каждый bind теперь работает лениво, а не вычисляет всё сразу. В коде предоставлены 2 версии кода - на базе виртуальных функций и на базе аналога std::variant через технику Type Loopholes для большей производительности.