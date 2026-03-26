The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Реализация генераторов через макросы на C++

26.03.2026 14:26 (MSK)

Энтузиасты написали генераторы на C++, которые базируются на do-нотации, которая тоже сделана на макросах. Реализация открыта под лицензией MIT. 


   // Без do-нотации

   auto result = ::bind(mx, [&](auto&& x) {
     return ::bind(my, [&](auto&& y) {
       return make_value(x + y);
     });
   });

   // С do-нотацией
   auto result = DO(
     LET x IS(mx);
     LET y IS(my);
     return make_value(x + y);
   );

Пример кода с генераторами: 


   // Allocation free generators

   constexpr auto my_generator() {
     return GENERATOR((int i), (.i = 0), // или GENERATOR_LOOPHOLES
       YIELD(42);
       WHILE(i != 10) (
         YIELD(i);
         ++i;
       )
       return end<int, 16>();
     );
   }

   static_assert(std::ranges::equal(my_generator(),
                                 std::array{42, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}));

   int main() {
     auto gen = my_generator();
     gen.i = 3;
     std::println("{}", gen);  // prints [42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
     /*
     for (auto i : gen) {
       std::println("{}", i);
     }
     */
   }

С генераторами определяется функция bind и база в виде generator_continuation. Каждый bind теперь работает лениво, а не вычисляет всё сразу. В коде предоставлены 2 версии кода - на базе виртуальных функций и на базе аналога std::variant через технику Type Loopholes для большей производительности.

  1. Главная ссылка к новости (https://habr.com/ru/companies/...)
  2. OpenNews: Энтузиасты создали do-нотацию для C++
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65079-cpp
Ключевые слова: cpp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:56, 26/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		
     
  • 1.4, Аноним (4), 16:15, 26/03/2026 [ответить]  
    		
    Если кому надо, то на Habr можно прочитать подробнее про эти генераторы. Про реализацию на лупхолах и реализацию без.

    Там особенно про оптимизацию.

    https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/1006490/

     
  • 1.5, Babylon (?), 16:25, 26/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Эх, помню раньше играл в шутер от мэйла, так чтоб всех побеждать на свою мышку a4tech макрос с трояном скачал с файлопомойки... эх... вину переустанавливал потом, макрос к слову не помог.
     
  • 1.6, Ананоним (?), 16:25, 26/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		
     
  • 1.7, Аноним (7), 16:45, 26/03/2026 [ответить]  
    		
    Без do-нотации - набор заклинаний, с do-нотацией - тоже набор заклинаний. А какую задачу решают - неизвестно.
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:49, 26/03/2026 [ответить]  
    		
    Сначала был императивный язык, затем поверх навертели функциональный, затем уже поверх него накрутили опять императивный. Цикл замкнулся...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру