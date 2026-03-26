Реализация генераторов через макросы на C++

Энтузиасты написали генераторы на C++, которые базируются на do-нотации, которая тоже сделана на макросах. Реализация открыта под лицензией MIT. // Без do-нотации auto result = ::bind(mx, [&](auto&& x) { return ::bind(my, [&](auto&& y) { return make_value(x + y); }); }); // С do-нотацией auto result = DO( LET x IS(mx); LET y IS(my); return make_value(x + y); ); Пример кода с генераторами: // Allocation free generators constexpr auto my_generator() { return GENERATOR((int i), (.i = 0), // или GENERATOR_LOOPHOLES YIELD(42); WHILE(i != 10) ( YIELD(i); ++i; ) return end<int, 16>(); ); } static_assert(std::ranges::equal(my_generator(), std::array{42, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9})); int main() { auto gen = my_generator(); gen.i = 3; std::println("{}", gen); // prints [42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] /* for (auto i : gen) { std::println("{}", i); } */ } С генераторами определяется функция bind и база в виде generator_continuation. Каждый bind теперь работает лениво, а не вычисляет всё сразу. В коде предоставлены 2 версии кода - на базе виртуальных функций и на базе аналога std::variant через технику Type Loopholes для большей производительности.



