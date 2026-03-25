Состоялся первый публичный релиз проекта VitruvianOS, c 2019 года развивающего операционную систему на базе Debian/Linux, которая переносит простоту, отзывчивость и гибкость BeOS на современное оборудование и реализует API-совместимость с приложениями, созданными для Haiku и BeOS. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. VitruvianOS использует компоненты пользовательского пространства из ОС Haiku. Вместо привычных оконных менеджеров X11 и композитных серверов Wayland для вывода графики в VitruvianOS применяется app_server - графический сервер из Haiku, адаптированный для работы поверх Linux KMS/DRM. В качестве графического тулкита используется реализация Interface Kit из Haiku. Вместо systemd в будущем планируется использовать систему инициализации janus_daemon, который будет работать как launch_daemon в Haiku. Для реализации большей части BeAPI используется своя версия библиотеки libroot, которая оборачивает многие нестандартные функции Haiku/BeOS поверх Linux, что даёт возможность запускать приложения и использовать более высокоуровневые компоненты Haiku OS на стандартном ядре Linux. Для реализации специфичных функций Kernel Kit из BeAPI разработана подсистема ядра Nexus, реализующая API node_monitor, отслеживание устройств и обмен сообщениями в стиле BeOS, что позволяет реализовать все специфические технологии Haiku/BeOS поверх ядра Linux. На данный момент реализовано: Загрузка с файловых систем XFS и SquashFS с полной поддержкой расширенных атрибутов (xattr).

Модифицированное ядро ​​Linux-rt для повышения отзывчивости при выполнении десктоп-задач.

Слой совместимости с API BeOS/Haiku c поддержкой нативных приложений.

Deskbar, Tracker и основные компоненты рабочего стола Vitruvian.

Система ввода с поддержкой мыши, жестов, планшетов и многого другого.

Специально разработанный графический слой (без использования X11 и Wayland). Планируется: В версии 0.3.1 будут включены многие недостающие компоненты и исправлены ошибки, основанные на первых отзывах пользователей.

В версии 0.3.2 ожидается создание самодостаточной системы, в которой VitruvianOS сможет собираться самостоятельно.

В версии 0.4 будет проведена стабилизация и расширена поддержка аппаратного обеспечения, включая продолжающуюся разработку ARM-версии (arm32 и aarch64).



