Первый публичный релиз VitruvianOS - гибрида Haiku на ядре Linux

25.03.2026 09:29 (MSK)

Состоялся первый публичный релиз проекта VitruvianOS, c 2019 года развивающего операционную систему на базе Debian/Linux, которая переносит простоту, отзывчивость и гибкость BeOS на современное оборудование и реализует API-совместимость с приложениями, созданными для Haiku и BeOS. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

VitruvianOS использует компоненты пользовательского пространства из ОС Haiku. Вместо привычных оконных менеджеров X11 и композитных серверов Wayland для вывода графики в VitruvianOS применяется app_server - графический сервер из Haiku, адаптированный для работы поверх Linux KMS/DRM. В качестве графического тулкита используется реализация Interface Kit из Haiku. Вместо systemd в будущем планируется использовать систему инициализации janus_daemon, который будет работать как launch_daemon в Haiku.

Для реализации большей части BeAPI используется своя версия библиотеки libroot, которая оборачивает многие нестандартные функции Haiku/BeOS поверх Linux, что даёт возможность запускать приложения и использовать более высокоуровневые компоненты Haiku OS на стандартном ядре Linux. Для реализации специфичных функций Kernel Kit из BeAPI разработана подсистема ядра Nexus, реализующая API node_monitor, отслеживание устройств и обмен сообщениями в стиле BeOS, что позволяет реализовать все специфические технологии Haiku/BeOS поверх ядра Linux.

На данный момент реализовано:

  • Загрузка с файловых систем XFS и SquashFS с полной поддержкой расширенных атрибутов (xattr).
  • Модифицированное ядро ​​Linux-rt для повышения отзывчивости при выполнении десктоп-задач.
  • Слой совместимости с API BeOS/Haiku c поддержкой нативных приложений.
  • Deskbar, Tracker и основные компоненты рабочего стола Vitruvian.
  • Система ввода с поддержкой мыши, жестов, планшетов и многого другого.
  • Специально разработанный графический слой (без использования X11 и Wayland).

Планируется:

  • В версии 0.3.1 будут включены многие недостающие компоненты и исправлены ошибки, основанные на первых отзывах пользователей.
  • В версии 0.3.2 ожидается создание самодостаточной системы, в которой VitruvianOS сможет собираться самостоятельно.
  • В версии 0.4 будет проведена стабилизация и расширена поддержка аппаратного обеспечения, включая продолжающуюся разработку ARM-версии (arm32 и aarch64).


  1. Главная ссылка к новости (https://v-os.dev/news/vitruvia...)
  2. OpenNews: Тестовый релиз Nebula, драйвера к GPU NVIDIA для ОС Haiku
  3. OpenNews: В Haiku портировали свежие выпуски Firefox, LibreWolf и Thunderbird
  4. OpenNews: Haiku ограничит доступ из Великобритании из-за риска нарушения закона Online Safety Act
  5. OpenNews: Пятый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  6. Интервью с разработчиком VitruvianOS
Автор новости: Maxim Kutnij
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65069-vitruvianos
Ключевые слова: vitruvianos, haiku
  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    DE Haiku на Debian?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:12, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Скорее примерно как Debian GNU/kFreeBSD
     

  • 1.2, iPony128052 (?), 10:25, 25/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.3, Аноним (3), 10:26, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Название конечно с разбегу не читается. ВатрушкинОС.
    Интерфейс - красота. Эти цвета, изящный объём вместо плоскоты..
     
     
  • 2.4, 12yoexpert (ok), 10:31, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >  Название конечно с разбегу не читается. ВатрушкинОС.

    если только всю жизнь одним болгарским алфавитом пользоваться

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:36, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Всё видели человека в круге, за авторством Леонардо да Винчи, но никто не может запомнить, как он называется )
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:48, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Надо было назвать ДаВинчиОС и не делать голову)
     

  • 1.6, Аноним (20), 10:39, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Вместо привычных оконных менеджеров X11 и композитных серверов Wayland для вывода графики в VitruvianOS применяется app_server - графический сервер из Haiku, адаптированный для работы поверх Linux KMS/DRM.

    Убийца wayland'а которого никто не ждал.

     

  • 1.7, IMBird (ok), 10:40, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сложно найти что-то такое, что бы гнушники не загадили.
    Делаете с ребятами трудный проект, уворачиваетесь от шизов с «зачем это вообще нужно, есть же лялекс и мак», а тут выходит такой продукт с заменителем гайки и хомячьё такое «Ооооо, вот эта дааа, уииииии!!!!».
    Занавес.
     
     
  • 2.16, kusb (?), 10:59, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Оно может и пользователей вам принести. Это не значит что ядро Haiku бесполезно - оно слишком крутое.
     
  • 2.17, Аноним (1), 11:03, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > гнушники не загадили

    Вы выдаете непроверенную информацию. У Haiku лицензия MIT, у ядра Linux лицензия GPL. И взяли ядро разработчики Haiku, а не наоборот. К тому же как сочетаются эти лицензии в данном проекте, непонятно. Если задуматься над данной проблемой, проект надо закрывать.

     

  • 1.8, Аноним (11), 10:45, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Что-то непонятно, какую добавочную стоимость эта ВуглускрианОС даёт. Совместимость с приложениями беос? Там нет уникальных приложений, к тому же есть гайка. Интерфейс? Нарисовать gtk/qt тему можно было.
     
     
  • 2.14, Аноним (1), 10:54, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Совместимость с приложениями беос?

    Оно несовместимо с приложениями BeOS. Оно совместимо* с приложениями Linux.

    * При определенных условиях.

     

  • 1.13, Аноним (13), 10:52, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    О, вот это кстати круто,
    Когда (*не если),
    Linux, и Rhel начнут закручивать гайки,
    ReactOs, и Haiku, будут годными дистрами.
     
     
  • 2.15, Аноним (1), 10:55, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Haiku заброшен.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:04, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ничего он не заброшен, живее всех живых, активненько развивается. Вы бы хоть на их форум взглянули.
     
     
  • 4.19, Страдивариус (ok), 11:10, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А как там полуось?
     

