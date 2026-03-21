Выпуск системы инициализации SysVinit 3.16

21.03.2026 23:01 (MSK)

Опубликован релиз классической системы инициализации SysVinit 3.16, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Slackware, Debian GNU/Hurd и antiX. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новой версии SysVinit расширены возможности скрипта sysd2v, предназначенного для преобразования unit-файлов systemd в sysv-скрипты. Удалён неиспользуемый код из sulogin. Удалены некоторые отладочные сообщения при чтении содержимого каталога /etc/inittab.d/ и документированы особенности чтения /etc/inittab.d/ в man-руководстве inittab. Проведена чистка man-страниц inittab и init.

  • 1, Аноним (1), 23:24, 21/03/2026 [ответить]  
    Можно отключать в openrc? Вроде собирались на собственную реализацию перейти, но там как всегда проблемы.
     
