Выпуск консольного браузера Offpunk 3.0, пригодного для работы в offline-режиме

09.02.2026 21:22 (MSK)

Представлен выпуск консольного браузера Offpunk 3.0, поддерживающего работу по протоколам HTTP/HTTPS, Gemini, Gopher и Spartan, а также чтение новостных лент в форматах RSS и Atom. Программа написана на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

Браузер ориентирован на просмотр контента в offline-режиме и позволяет подписываться на страницы или помечать их для дальнейшего просмотра, после чего данные страницы автоматически кэшируются и при необходимости обновляются. Offpunk даёт возможность хранить периодически синхронизируемые копии сайтов и страниц, доступные всегда для локального просмотра. Параметры синхронизации настраиваются пользователем, например, какой-то контент может синхронизироваться раз в день, а какой-то раз в месяц.

Управление осуществляется через систему команд и комбинации клавиш. Имеется поддержка многоуровневых закладок, подписок и архивируемого контента. Для разных MIME-типов можно подключать свои обработчики. Разбор и отображение HTML-страниц производится с использованием библиотек BeautifulSoup4 и Readability. Изображения могут преобразовываться в ASCII-графику при помощи библиотеки chafa.

Для автоматизации выполнения действий используется RC-файл, определяющий последовательность команд при запуске. Например, через RC-файл можно автоматически открывать домашнюю страницу или загружать содержимое каких-то сайтов для последующего просмотра в offline. Загружаемое содержимое сохраняется в каталоге ~/.cache/offpunk/ в виде иерархии файлов в форматах .gmi и .html, что позволяет при необходимости изменять содержимое, проводить ручную чистку или просматривать страницы в других программах.

Проект продолжает развитие Gemini- и Gopher-клиентов AV-98 и VF-1, созданных автором протокола Gemini. Протокол Gemini значительно проще протоколов, используемых в Web, но при этом более функционален, чем Gopher. Сетевая часть Gemini напоминает сильно упрощённый HTTP поверх TLS (трафик обязательно шифруется), а разметка страниц ближе к Markdown, чем к HTML. Протокол подходит для создания компактных и лёгких гипертекстовых сайтов, лишённых усложнений, свойственных современному Web. Протокол Spartan рассчитан на передачу документов в формате Gemini, но отличается организацией сетевого взаимодействия (не использует TLS) и расширяет возможности Gemini средствами для обмена бинарными файлами и поддерживает отправку данных на сервер.

Среди изменений в новой версии:

  • Реализована возможность просмотра комиксов XKCD в терминале. Для показа комиксов добавлена отдельная утилита "xkcdpunk".
  • В состав интегрирована библиотека "unmerdify", позволяющая извлекать основное содержимое из HTML-страниц, используя для отбрасывания лишнего набор правил "ftr-site-config".
  • Добавлены операции "share" и "reply" для отправки URL страницы на email и ответа автору при упоминании email на странице.
  • Добавлена команда "cookies", при помощи которой можно импортировать текстовый файл с Cookies, которые будут отправляться для указанного домена. Таким способом можно передавать сессионные Cookie для входа на сайт. Файл с Cookie можно сформировать в традиционном браузере (Firefox, Chromium) при помощи дополнения "cookie-txt", после чего его следует импортировать командой "cookies import mycookie.txt https://domain".
  • Включён по умолчанию показ изображений на страницах, открытых через Gemini. Увеличен размер показываемых в терминале изображений.
  • Реализован показ скрытых ссылок (из тегов <link rel="alternate"...>) на ленты RSS и Atom.
  • Реализовано выделение красным цветом ссылок на заблокированные домены.
  • Добавлена поддержка пресетов с несколькими темами оформления.
  • Добавлена возможность перевода интерфейса на разные языки.


  • 1.1, Аноним (1), 21:34, 09/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Offline браузер для offline интернета.
    Как-никогда актуально...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:41, 09/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назад в прошлое так сказать, когда на лимитированном тарифе было привычным делом загрузить веб-страницу, после чего отключить интернет и уже потом читать ее. А ведь говорили, что никогда никто не вернется в 2007, врали)
     
     
  • 3.7, время вперёд (?), 21:49, 09/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто никуда не вернулся. Наоборот. В 2007 мы могли читать весь интернет. А теперь нет. А некоторые только из определённого списка теперь могут что-то читать. Но лучше из того списка ничего не читать, как говорил профессор Преображенский, ни до обеда, ни после.
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:59, 09/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Описываемое - это до появления ADSL (примерно 2003-2004). В 2007 уже вовсю шел бум безлимитных тарифов, до 10 мегабит в те времена давали за 500-600 рублей.
     
     
  • 4.14, Аноним (1), 22:12, 09/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну это смотря в каком городе.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:36, 09/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Действительно веб-браузер, а не операционная система, как chrome или firefox
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:37, 09/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Консольный браузер на Python? Чиво...
     
  • 1.8, время вперёд (?), 21:52, 09/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть такой консольный браузер, где опеннет будет выглядеть как в обычном браузере, пускай даже без картинок? И чтобы каменты работали. Я как-то открывал его в обоих линксах, но это ужос.
     
     
  • 2.11, Ybrnj (?), 22:06, 09/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть такой консольный браузер, где опеннет будет

    w3m ?

     
  • 2.12, Аноним (12), 22:07, 09/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, elinks.
     
  • 2.15, devl547 (ok), 22:13, 09/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй Chawan (https://chawan.net/), он вроде неплохо работает с вёрсткой.
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:14, 09/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В браузере chawan (о нем тут как раз недавно новость была) опеннет выглядит почти неотличимо от толстых веб-браузеров. В том чиле есть картинки, если запустить браузер в терминале, поддерживающем изображения. Комменты писать не пробовал.
     
  • 2.18, Xenia Joness (ok), 22:53, 09/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > где опеннет будет выглядеть как в обычном браузере, пускай даже без картинок? И чтобы каменты работали. Я как-то открывал его в обоих линксах, но это ужос.

    Если нужно будет открывать иные сайты, кроме опеннет, то советую Google Chrome

     

  • 1.13, Аноним (13), 22:09, 09/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    гипертекстовый фидонет
     
  • 1.17, Alex (??), 22:31, 09/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IPFS тут использовать самое то.

    Вообще офлайн браузер и статичный контент хорошо совмещаются.

     

