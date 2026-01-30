Выпуск консольного web-браузера Chawan 0.3.3

|
1.1, Учи слова капитуляция и репарации (?), 11:52, 30/01/2026
> Chawan написан на языке Nim и распространяется как общественное достояние.
Адекватность вдвойне. Только все равно под такие браузеры нужно оптимизировать верстку, а этого делать никто не будет.
2.6, Аноним (6), 12:04, 30/01/2026
Сделай свой специальный сайт, который будет отображаться только в этом браузере.
2.22, Аноним (22), 12:44, 30/01/2026
> общественное достояние
Это неадекватность, ибо не так разрешительно, как пермиссив. Хуже паблик домейна надо еще придумать. Паблик домейн -- это юридическая неопределенность, и х кто будет в это вкладываться.
4.38, Аноним (38), 13:38, 30/01/2026
>> Паблик домейн -- это юридическая неопределенность, и х кто будет в это вкладываться.
> Расскажи это всем тем, кто использует SQLite.
Чел, он говорил не за всех, а конкретно тех, кому нужна юридическая определенность. А для таких, внезапно, SQlite продает лицухи:
https://sqlite.org/purchase/license?
3.34, Аркагоблин (?), 13:30, 30/01/2026
Общественное достояние это лучшее что можно придумать. Во-первых там не просто заявление, а текст The Unlicense, а в ней содержится явный грант "copy, modify...", подобный тому что в MIT. Во-вторых, даже если бы там не было текста, вряд ли в споре суд будет вставать на сторону автора который сам написал "public domain".
3.35, Аркагоблин (?), 13:32, 30/01/2026
Так проект некоммерческий, серьёзным корпорациям с юристами он не нужен, это вне зоны их интересов. Им интересны фреймворки, облака, серверные решения, а не альтернативные консольные браузеры для конечных пользователей
3.49, Аноним (49), 14:56, 30/01/2026
>Паблик домейн -- это юридическая неопределенность
От зла нельзя защититься, от него можно только изолироваться.
4.50, Аноним (49), 14:59, 30/01/2026
Я имею в виду, что если в какой-то из парашных юрисдикций нет ОД, то это проблемы населения этой юрисдикции. Пусть они сами со своими хозяевами разбираются. А если там голосование сломано и в "выборах" почему то одни ставленник мафиозных кланов проходят, и с этим ничего поделать нельзя - то пусть ногами голосуют. Ну или пусть не пользуются, раз им предпочтительнее в том месте жить и ту мафию кормить, в таком случае чем хуже им - тем лучше всем остальным.
3.52, КО (?), 15:03, 30/01/2026
Что может быть неопределенного в:
2. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения.
ГК РФ
1.2, Аноним (38), 11:58, 30/01/2026
> собственный компактный движок с поддержкой CSS и JavaScript
Осталось дело за малым: добавить поддержку собственно самого веба, чтобы сайты открывались и работали как положено. 😂
> Среди целей проекта заявлена реализация поддержки современных web-стандартов
Ага, кроме <img> и <video>. 🥲 Консолька же. Хотя стоп, "сиксельная графика"? А, ну тогда все нормально. Видосы тоже через libcaca посмотрим. 💪
> использование по умолчанию клавиатурного управления в стиле vim
Ну, самое главное не забыли. 🤣 Иначе какой же ты хакер без управления в стиле Vim?
2.33, Аноним (31), 13:23, 30/01/2026
> кроме <img> и <video>
А ты в Интернет только за картинками и видосиками ходишь?
3.41, Аноним (38), 13:40, 30/01/2026
> А ты в Интернет только за картинками и видосиками ходишь?
Естественно. А за чем еще? 🤔
А, ну еще за опеннетными комментариями. Только вот облом: при попытке их постить тут просят "Введите код с картинки". И тут картинки треклятые! 😧
4.51, kusb (?), 15:01, 30/01/2026
Текстовые браузеры могут поддерживать картинки, что странно с философской точки зрения...
Но вообще можно их скачать, и уже потом вводить. Я так делал.
2.8, Bottle (?), 12:06, 30/01/2026
Ты не понимаешь сути Свободы™, она не про хороший десктоп, а про сто оконных менеджеров и тысячу эмуляторов терминала.
2.13, Аноним (38), 12:24, 30/01/2026
> Зачем, если уже есть links, w3m, eww?
Автор нашел себе развлечение. Отнесись с пониманием.
2.25, Аноним (25), 12:52, 30/01/2026
Зачем в принципе существуют такие браузеры? В них какие сайты работают?
3.29, Аноним (-), 13:10, 30/01/2026
> Зачем в принципе существуют такие браузеры? В них какие сайты работают?
Опеннет, лорчик, fsf.org и столлман.орг.
Может еще kernel.org и lkml.
В общем больше ничего и не нужно для настоящего линуксойда))
2.53, Аноним (-), 15:23, 30/01/2026
Те что ты перечислил, хоть один из них поддерживает CSS, Js, флекс? Сабж пусть и без картинок, но не даёт рассыпаться верстке большинства сайтов.
2.56, Loki13 (ok), 15:40, 30/01/2026
Мне в сабже больше понравилось как выглядят страницы вообще и опеннет в частности. Сравните. Намного приятнее. Вот управление немного недопилено как мне показалось.
А для чего он нужен? Ну вот слетела графика и надо из kmscon нагуглить решение. Мне пару раз надо было такое. Кстати, в kmscon даже мышь работает в нём.
1.5, Аноним (6), 12:03, 30/01/2026
Проблемы современности. Всё хорошие названия уже закончились приходится брать название "Чувак".
3.21, kusb (?), 12:35, 30/01/2026
сосуд, используемый в основном для приготовления и употребления матча в чайной церемонии, или в качестве традиционной рисовой чаши в повседневной жизни.
1.12, rvs2016 (ok), 12:15, 30/01/2026
> Поддерживается работа в Linux,
> BSD-системах, Haiku и macOS
А поддержка работы в BSD-системах такая мощная, что в фряхе этот браузер не найден мною ни в пакаджах, ни портах даже аж.
Сейчас опять начнут советовать компилировать самому из откуда-то руками скачанных исходников. :-)
3.19, rvs2016 (ok), 12:33, 30/01/2026
> Сделайте свой порт, что ждать от моря погоды?
Это предложение превзошло даже мой прогноз!
Я думал, что предлагать начнут просто дёрнуть исходники и покомпилировать.
А тут предлагать начали ещё и создание своего порта!
Чуть ли не войти в команду разработчиков фряхи аж! :-)))
4.27, Аноним (27), 13:00, 30/01/2026
Какой-то ненастоящий bsd-шник. Я xsetwacomgui выкачал и собрал на днях руками, без всяких проблем. Это же не линукс.
5.39, rvs2016 (ok), 13:38, 30/01/2026
> Какой-то ненастоящий bsd-шник.
> Я xsetwacomgui выкачал и собрал на днях руками,
> без всяких проблем. Это же не линукс.
Ну таким настоящим, про которого ты пишешь, я был четверть века назад аж.😎
Тоже много чего руками любил собирать. Да не просто собирать, а подправлять глюки в исходниках.
А теперь давно обленился и уподобился юзеру, которому в лучшем случае pkg install заюзать только уж...🤷♂️
3.23, rvs2016 (ok), 12:50, 30/01/2026
> Может браузер и впрямь хорош? Широко шагает твёрдой поступью.
> https://repology.org/project/chawan/versions
> https://www.freshports.org/www/chawan
Во. При более тщательном поиске таки нашукал этого браузера и портах, и в пакаджах даже.
pkg search, оказывается, ищет чувствительно к регистру.
pkg search Chawan не находит.
pkg search chawan находит.
Во гад!
Ну придётся теперь пакаджи искать через pkg search -xi
А вот поиску в портах не нашёл - как отключить чувствительность к регистру.
cd /usr/ports
make search name=Chawan не находит.
make search name=chawan находит.
Эх... :-(
1.32, rvs2016 (ok), 13:23, 30/01/2026
> использующего собственный компактный движок
> с поддержкой CSS и JavaScript
А вот злые языки на сайте гугла брешут, что поддержка JavaScript отключена, такими наговорами на браузер этот прогрессивный:
Включите поддержку JavaScript, чтобы продолжить поиск
В вашем браузере отключена поддержка JavaScript. Чтобы продолжить, включите ее.
2.43, Аноним (38), 13:43, 30/01/2026
>> А вот злые языки на сайте гугла брешут, что поддержка JavaScript отключена, такими наговорами на браузер этот прогрессивный
Очередной эсперт не осилил многобукаф в новости и рванул строчить комментарий. А в новости тем временем:
"JavaScript-движок Monoucha [...] (по умолчанию отключён"
1.37, Аноним (40), 13:36, 30/01/2026
> использование по умолчанию клавиатурного управления в стиле vim
Педаль Линуса прикрутить можно для выхода?
2.42, rvs2016 (ok), 13:42, 30/01/2026
>> использование по умолчанию клавиатурного управления в стиле vim
> Педаль Линуса прикрутить можно для выхода?
Да выйти-то там клавишей q легко.
А вот как им вообще управлять-то?
Как, например, открыть "окно" с адресной строкой для похода по нужному адресу?
В линксах там всяких g, shift-g открывает такое "окно. А в этом новом браузере это делать как?
Кстати, проверил сейчас свои разумения об w3m и тоже узрел, что в нём я не умею открывать "окно" с адресной строкой. Привычные линксные g не работают.
1.47, Аноним (47), 14:43, 30/01/2026
На ядерном терминале его можно запустить? Запустить без всякого WM и DE.
2.55, Аноним (-), 15:30, 30/01/2026
Через любой терминал. Хош через serial port, а хош и через telnet. В этом вся и прелесть. Если отполировать такой браузер, можно вообще от DE откаться.
