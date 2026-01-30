Выпуск консольного web-браузера Chawan 0.3.3

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:04, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сделай свой специальный сайт, который будет отображаться только в этом браузере.

2.22 , Аноним ( 22 ), 12:44, 30/01/2026 > общественное достояние Это неадекватность, ибо не так разрешительно, как пермиссив. Хуже паблик домейна надо еще придумать. Паблик домейн -- это юридическая неопределенность, и х кто будет в это вкладываться.

3.31 , Аноним ( 31 ), 13:16, 30/01/2026 Расскажи это всем тем, кто использует SQLite.

4.38 , Аноним ( 38 ), 13:38, 30/01/2026 >> Паблик домейн -- это юридическая неопределенность, и х кто будет в это вкладываться.

> Расскажи это всем тем, кто использует SQLite. Чел, он говорил не за всех, а конкретно тех, кому нужна юридическая определенность. А для таких, внезапно, SQlite продает лицухи: https://sqlite.org/purchase/license?

3.34 , Аркагоблин ( ? ), 13:30, 30/01/2026 Общественное достояние это лучшее что можно придумать. Во-первых там не просто заявление, а текст The Unlicense, а в ней содержится явный грант "copy, modify...", подобный тому что в MIT. Во-вторых, даже если бы там не было текста, вряд ли в споре суд будет вставать на сторону автора который сам написал "public domain".

3.35 , Аркагоблин ( ? ), 13:32, 30/01/2026 Так проект некоммерческий, серьёзным корпорациям с юристами он не нужен, это вне зоны их интересов. Им интересны фреймворки, облака, серверные решения, а не альтернативные консольные браузеры для конечных пользователей

3.40 , Аноним ( 40 ), 13:40, 30/01/2026 Тем не менее, Public Domain это не есть Unlicensed.

3.49 , Аноним ( 49 ), 14:56, 30/01/2026 >Паблик домейн -- это юридическая неопределенность От зла нельзя защититься, от него можно только изолироваться.

4.50 , Аноним ( 49 ), 14:59, 30/01/2026 Я имею в виду, что если в какой-то из парашных юрисдикций нет ОД, то это проблемы населения этой юрисдикции. Пусть они сами со своими хозяевами разбираются. А если там голосование сломано и в "выборах" почему то одни ставленник мафиозных кланов проходят, и с этим ничего поделать нельзя - то пусть ногами голосуют. Ну или пусть не пользуются, раз им предпочтительнее в том месте жить и ту мафию кормить, в таком случае чем хуже им - тем лучше всем остальным.

3.52 , КО ( ? ), 15:03, 30/01/2026 Что может быть неопределенного в: 2. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения. ГК РФ

