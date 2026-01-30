The OpenNET Project / Index page

Выпуск консольного web-браузера Chawan 0.3.3

30.01.2026 11:33 (MSK)

Опубликован выпуск консольного web-браузера Chawan 0.3.3, использующего собственный компактный движок с поддержкой CSS и JavaScript. Среди целей проекта заявлена реализация поддержки современных web-стандартов, сохраняя при этом самодостаточность, простоту и расширяемость. Код Chawan написан на языке Nim и распространяется как общественное достояние. Поддерживается работа в Linux, BSD-системах, Haiku и macOS.

Основные возможности:

  • Поддержка протоколов HTTP/1.1, HTTPS (на базе OpenSSL), FTP, SFTP (на базе libssh2), Gopher, Gemini, Finger и Spartan.
  • Многопроцессная архитектура и возможность инкрементальной загрузки документов.
  • Поддержка HTML5, форм ввода, Cookie, различных текстовых кодировок.
  • Возможность просмотра документов в формате Markdown.
  • CSS-движок с поддержкой flex, плавающих элементов (block, inline, float), таблиц, селекторов и @-правил.
  • JavaScript-движок Monoucha, реализованный как обвязка над QuickJS-NG для Nim (по умолчанию отключён).
  • Настраиваемые комбинации клавиш, использование по умолчанию клавиатурного управления в стиле vim.
  • Поддержка мыши.
  • Функциональность для локального запуска CGI-скриптов.
  • Возможность использования в качестве многостраничного просмотрщика (pager).
  • Поддержка отрисовки изображений в эмуляторе терминала, используя сиксельную графику (sixel, компоновка изображения из 6-пиксельных блоков) или протокол Kitty.
  • Задействование механизмов фильтрации системных вызовов seccomp-bpf, capsicum и pledge для sandbox-изоляции в Linux, FreeBSD и OpenBSD.
  • Интерфейс для работы с закладками и историей посещений.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64704-chawan
Ключевые слова: chawan, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Учи слова капитуляция и репарации (?), 11:52, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Chawan написан на языке Nim и распространяется как общественное достояние.

    Адекватность вдвойне. Только все равно под такие браузеры нужно оптимизировать верстку, а этого делать никто не будет.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:04, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сделай свой специальный сайт, который будет отображаться только в этом браузере.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:44, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > общественное достояние

    Это неадекватность, ибо не так разрешительно, как пермиссив. Хуже паблик домейна надо еще придумать. Паблик домейн -- это юридическая неопределенность, и х кто будет в это вкладываться.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:16, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Расскажи это всем тем, кто использует SQLite.
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 13:38, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Паблик домейн -- это юридическая неопределенность, и х кто будет в это вкладываться.
    > Расскажи это всем тем, кто использует SQLite.

    Чел, он говорил не за всех, а конкретно тех, кому нужна юридическая определенность. А для таких, внезапно, SQlite продает лицухи:

    https://sqlite.org/purchase/license?

     
  • 3.34, Аркагоблин (?), 13:30, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Общественное достояние это лучшее что можно придумать. Во-первых там не просто заявление, а текст The Unlicense, а в ней содержится явный грант "copy, modify...", подобный тому что в MIT. Во-вторых, даже если бы там не было текста, вряд ли в споре суд будет вставать на сторону автора который сам написал "public domain".
     
  • 3.35, Аркагоблин (?), 13:32, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так проект некоммерческий, серьёзным корпорациям с юристами он не нужен, это вне зоны их интересов. Им интересны фреймворки, облака, серверные решения, а не альтернативные консольные браузеры для конечных пользователей
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:40, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем не менее, Public Domain это не есть Unlicensed.
     
  • 3.49, Аноним (49), 14:56, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Паблик домейн -- это юридическая неопределенность

    От зла нельзя защититься, от него можно только изолироваться.

     
     
  • 4.50, Аноним (49), 14:59, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имею в виду, что если в какой-то из парашных юрисдикций нет ОД, то это проблемы населения этой юрисдикции. Пусть они сами со своими хозяевами разбираются. А если там голосование сломано и в "выборах" почему то одни ставленник мафиозных кланов проходят, и с этим ничего поделать нельзя - то пусть ногами голосуют. Ну или пусть не пользуются, раз им предпочтительнее в том месте жить и ту мафию кормить, в таком случае чем хуже им - тем лучше всем остальным.
     
  • 3.52, КО (?), 15:03, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что может быть неопределенного в:

    2. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения.

    ГК РФ

     
  • 2.36, Аноним (36), 13:34, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >под такие браузеры

    https://browserbench.org/Speedometer3.1/

     

  • 1.2, Аноним (38), 11:58, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > собственный компактный движок с поддержкой CSS и JavaScript

    Осталось дело за малым: добавить поддержку собственно самого веба, чтобы сайты открывались и работали как положено. 😂

    > Среди целей проекта заявлена реализация поддержки современных web-стандартов

    Ага, кроме <img> и <video>. 🥲 Консолька же. Хотя стоп, "сиксельная графика"? А, ну тогда все нормально. Видосы тоже через libcaca посмотрим. 💪

    > использование по умолчанию клавиатурного управления в стиле vim

    Ну, самое главное не забыли. 🤣 Иначе какой же ты хакер без управления в стиле Vim?

     
     
  • 2.11, kusb (?), 12:15, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подмножество веб сайтов уже поддерживается.
     
     
  • 3.14, Аноним (38), 12:26, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типа stallman.org?
     
     
  • 4.20, kusb (?), 12:34, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее да
     
  • 2.33, Аноним (31), 13:23, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кроме <img> и <video>

    А ты в Интернет только за картинками и видосиками ходишь?

     
     
  • 3.41, Аноним (38), 13:40, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты в Интернет только за картинками и видосиками ходишь?

    Естественно. А за чем еще? 🤔

    А, ну еще за опеннетными комментариями. Только вот облом: при попытке их постить тут просят "Введите код с картинки". И тут картинки треклятые! 😧

     
     
    		• +/
     
  • 4.51, kusb (?), 15:01, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текстовые браузеры могут поддерживать картинки, что странно с философской точки зрения...
    Но вообще можно их скачать, и уже потом вводить. Я так делал.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:02, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем, если уже есть links, w3m, eww?
     
     
  • 2.8, Bottle (?), 12:06, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты не понимаешь сути Свободы™, она не про хороший десктоп, а про сто оконных менеджеров и тысячу эмуляторов терминала.
     
  • 2.13, Аноним (38), 12:24, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем, если уже есть links, w3m, eww?

    Автор нашел себе развлечение. Отнесись с пониманием.

     
  • 2.25, Аноним (25), 12:52, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем в принципе существуют такие браузеры? В них какие сайты работают?
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 13:10, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем в принципе существуют такие браузеры? В них какие сайты работают?

    Опеннет, лорчик, fsf.org и столлман.орг.
    Может еще kernel.org и lkml.
    В общем больше ничего и не нужно для настоящего линуксойда))

     
     
  • 4.45, калик перехожий (?), 14:11, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сам то видел на что похож опеннет в links, например? А капчей как будешь кланяться?
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:11, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За тем, что Chawan сильно лучше работает, посмотрите например https://www.linux.org.ru/news/opensource/18201775
     
  • 2.53, Аноним (-), 15:23, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те что ты перечислил, хоть один из них поддерживает CSS, Js, флекс? Сабж пусть и без картинок, но не даёт рассыпаться верстке большинства сайтов.
     
  • 2.56, Loki13 (ok), 15:40, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне в сабже больше понравилось как выглядят страницы вообще и опеннет в частности. Сравните. Намного приятнее. Вот управление немного недопилено как мне показалось.

    А для чего он нужен? Ну вот слетела графика и надо из kmscon нагуглить решение. Мне пару раз надо было такое. Кстати, в kmscon даже мышь работает в нём.

     

  • 1.5, Аноним (6), 12:03, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблемы современности. Всё хорошие названия уже закончились приходится брать название "Чувак".
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:12, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри Chawan в английской википедии
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:31, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит небезопасно.
     
  • 3.21, kusb (?), 12:35, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сосуд, используемый в основном для приготовления и употребления матча в чайной церемонии, или в качестве традиционной рисовой чаши в повседневной жизни.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:09, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как его запустить?  В garude не запустился
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 12:31, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй на линуксе.
     

  • 1.12, rvs2016 (ok), 12:15, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Поддерживается работа в Linux,
    > BSD-системах, Haiku и macOS

    А поддержка работы в BSD-системах такая мощная, что в фряхе этот браузер не найден мною ни в пакаджах, ни портах даже аж.

    Сейчас опять начнут советовать компилировать самому из откуда-то руками скачанных исходников. :-)

     
     
  • 2.15, Shellpeck (?), 12:26, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделайте свой порт, что ждать от моря погоды?
     
     
  • 3.19, rvs2016 (ok), 12:33, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сделайте свой порт, что ждать от моря погоды?

    Это предложение превзошло даже мой прогноз!
    Я думал, что предлагать начнут просто дёрнуть исходники и покомпилировать.
    А тут предлагать начали ещё и создание своего порта!
    Чуть ли не войти в команду разработчиков фряхи аж! :-)))

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:00, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то ненастоящий bsd-шник. Я  xsetwacomgui выкачал и собрал на днях руками, без всяких проблем. Это же не линукс.
     
     
  • 5.39, rvs2016 (ok), 13:38, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой-то ненастоящий bsd-шник.
    > Я  xsetwacomgui выкачал и собрал на днях руками,
    > без всяких проблем. Это же не линукс.

    Ну таким настоящим, про которого ты пишешь, я был четверть века назад аж.😎
    Тоже много чего руками любил собирать. Да не просто собирать, а подправлять глюки в исходниках.
    А теперь давно обленился и уподобился юзеру, которому в лучшем случае pkg install заюзать только уж...🤷‍♂️

     
  • 2.17, Аноним (17), 12:31, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может браузер и впрямь хорош? Широко шагает твёрдой поступью.
    https://repology.org/project/chawan/versions
    https://www.freshports.org/www/chawan
     
     
  • 3.23, rvs2016 (ok), 12:50, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может браузер и впрямь хорош? Широко шагает твёрдой поступью.
    > https://repology.org/project/chawan/versions
    > https://www.freshports.org/www/chawan

    Во. При более тщательном поиске таки нашукал этого браузера и портах, и в пакаджах даже.

    pkg search, оказывается, ищет чувствительно к регистру.
    pkg search Chawan не находит.
    pkg search chawan находит.
    Во гад!
    Ну придётся теперь пакаджи искать через pkg search -xi

    А вот поиску в портах не нашёл - как отключить чувствительность к регистру.
    cd /usr/ports
    make search name=Chawan не находит.
    make search name=chawan находит.
    Эх... :-(

     
     
    		• +/
     

  • 1.24, Аноним (25), 12:51, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько современных сайтов в нём работает?
     
  • 1.28, Аноним (28), 13:07, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Openet.org?
     
  • 1.32, rvs2016 (ok), 13:23, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использующего собственный компактный движок
    > с поддержкой CSS и JavaScript

    А вот злые языки на сайте гугла брешут, что поддержка JavaScript отключена, такими наговорами на браузер этот прогрессивный:

    Включите поддержку JavaScript, чтобы продолжить поиск

    В вашем браузере отключена поддержка JavaScript. Чтобы продолжить, включите ее.

     
     
  • 2.43, Аноним (38), 13:43, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А вот злые языки на сайте гугла брешут, что поддержка JavaScript отключена, такими наговорами на браузер этот прогрессивный

    Очередной эсперт не осилил многобукаф в новости и рванул строчить комментарий. А в новости тем временем:

    "JavaScript-движок Monoucha [...] (по умолчанию отключён"

     
  • 2.46, Аноним (46), 14:42, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всегда ползуюсь, только Chawan.
     
  • 2.48, Anonymouse (?), 14:55, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JS отключен по умолчанию
     

  • 1.37, Аноним (40), 13:36, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использование по умолчанию клавиатурного управления в стиле vim

    Педаль Линуса прикрутить можно для выхода?

     
     
  • 2.42, rvs2016 (ok), 13:42, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> использование по умолчанию клавиатурного управления в стиле vim
    > Педаль Линуса прикрутить можно для выхода?

    Да выйти-то там клавишей q легко.
    А вот как им вообще управлять-то?
    Как, например, открыть "окно" с адресной строкой для похода по нужному адресу?
    В линксах там всяких g, shift-g открывает такое "окно. А в этом новом браузере это делать как?

    Кстати, проверил сейчас свои разумения об w3m и тоже узрел, что в нём я не умею открывать "окно" с адресной строкой. Привычные линксные g не работают.

     

  • 1.47, Аноним (47), 14:43, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На ядерном терминале его можно запустить? Запустить без всякого WM и DE.
     
     
  • 2.55, Аноним (-), 15:30, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через любой терминал. Хош через serial port, а хош и через telnet. В этом вся и прелесть. Если отполировать такой браузер, можно вообще от DE откаться.
     
     
  • 3.57, rerf2010rerf (ok), 15:40, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какие сайты ты будешь в нём смотреть?
     

