Выпуск GCompris 26.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

04.02.2026 20:53 (MSK)

Представлен выпуск GCompris 26.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет 197 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android.

Основные изменения:

  • Реализован инструментарий для учителей GCompris-teachers, при помощи которого можно формировать собственные вопросники и контролировать успеваемость учеников по некоторым видам уроков.
  • Добавлен новый урок "Рисующие колёса" (Drawing wheels), позволяющий рисовать узоры при помощи вложенных друг в друга вращающихся зубчатых колёс.
  • Добавлен новый модуль "Вопросы с несколькими вариантами ответа", позволяющий проводить тестирование по вопросникам, подготовленным в интерфейсе для учителя.
  • Обеспечен полный перевод на украинский, литовский и латышский языки, выполнены частичные переводы для русского (97%), грузинского (88%), азербайджанского (87%), эстонского (86%) и белорусского (83%) языков.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64741-gcompris
Ключевые слова: gcompris, game, edu
  • 1.2, а из маминой из спальни (?), 20:58, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребёнок не выговорит такое.
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:06, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Играл в прошлую версию - было годно. Посмотрим, что в новой.
     

