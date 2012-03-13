Выпуск GCompris 26.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris 26.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет 197 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android. Основные изменения: Реализован инструментарий для учителей GCompris-teachers, при помощи которого можно формировать собственные вопросники и контролировать успеваемость учеников по некоторым видам уроков.

Добавлен новый урок "Рисующие колёса" (Drawing wheels), позволяющий рисовать узоры при помощи вложенных друг в друга вращающихся зубчатых колёс.

Добавлен новый модуль "Вопросы с несколькими вариантами ответа", позволяющий проводить тестирование по вопросникам, подготовленным в интерфейсе для учителя.

Обеспечен полный перевод на украинский, литовский и латышский языки, выполнены частичные переводы для русского (97%), грузинского (88%), азербайджанского (87%), эстонского (86%) и белорусского (83%) языков.



