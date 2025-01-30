Выпуск GCompris 25.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris 25.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет 195 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android. Основные изменения: Изменена нумерация выпусков, первое число в номере версии теперь соответствует году, в котором сформирован выпуск. В дальнейшем проект намерен формировать один значительный релиз в год.

Осуществлён переход на библиотеку Qt6.

Добавлены 5 новых уроков, общее число уроков доведено до 195: "Эскиз" — произвольное рисование различными инструментами, развивающее творческие навыки. "Вычисление с дополнением до десяти" - упражнение по дополнению до десяти, позволяющее изучить перестановку чисел. "Сложение в столбик", "Вычитание в столбик" и "Вычитание в столбик с компенсацией" - тренировка сложения и вычитания в столбик.

Добавлена возможность смены языка на лету - выбор нового языка в меню теперь не требует перезапуска.

Улучшена графика в некоторых ранее добавленных уроках.

Сделаны более понятными описания к большей части уроков.

На платформе Windows для отрисовки графики по умолчанию задействован API Direct3D 11.

Обеспечен полный перевод на украинский язык, выполнены частичные переводы для русского (92%), литовского (92%), азербайджанского (90%), эстонского (88%) и белорусского (86%) языков.



