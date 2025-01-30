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Выпуск GCompris 25.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

30.01.2025 22:23

Представлен выпуск GCompris 25.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет 195 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android.

Основные изменения:

  • Изменена нумерация выпусков, первое число в номере версии теперь соответствует году, в котором сформирован выпуск. В дальнейшем проект намерен формировать один значительный релиз в год.
  • Осуществлён переход на библиотеку Qt6.
  • Добавлены 5 новых уроков, общее число уроков доведено до 195:
    • "Эскиз" — произвольное рисование различными инструментами, развивающее творческие навыки.
    • "Вычисление с дополнением до десяти" - упражнение по дополнению до десяти, позволяющее изучить перестановку чисел.
    • "Сложение в столбик", "Вычитание в столбик" и "Вычитание в столбик с компенсацией" - тренировка сложения и вычитания в столбик.
  • Добавлена возможность смены языка на лету - выбор нового языка в меню теперь не требует перезапуска.
  • Улучшена графика в некоторых ранее добавленных уроках.
  • Сделаны более понятными описания к большей части уроков.
  • На платформе Windows для отрисовки графики по умолчанию задействован API Direct3D 11.
  • Обеспечен полный перевод на украинский язык, выполнены частичные переводы для русского (92%), литовского (92%), азербайджанского (90%), эстонского (88%) и белорусского (86%) языков.



  1. Главная ссылка к новости (https://gcompris.net/news/2025...)
  2. OpenNews: Проект Debian Junior начал формирование Live-сборок для детей
  3. OpenNews: Обновление GCompris 4.1, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
  4. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.30
  5. OpenNews: Релиз детского дистрибутива DoudouLinux 2.0
  6. OpenNews: Вышел детский Linux-дистрибутив Qimo 2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62644-gcompris
Ключевые слова: gcompris, game
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:29, 30/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Но зачем
     
  • 2, 12yoexpert (ok), 23:30, 30/01/2025 [ответить]  
    		• +3 +/
    то что нужно растущему опеннетовскому эксперту
     
     
  • 3, A.Stahl (ok), 00:08, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты слишком старый, тебе уже не помочь :)
     

  • 4, Аноним (4), 00:29, 31/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Как же оно отвратительно выглядит.
    Жаль, что они не осилили хотя бы текст в прямоугольнички вогнать нормально.
     
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