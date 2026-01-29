The OpenNET Project / Index page

Релиз свободного воксельного игрового дивжка Luanti 5.15.0

29.01.2026 21:32 (MSK)

После двух месяцев разработки опубликован релиз Luanti 5.15.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочницы, позволяющего создавать игры по аналогу Roblox, но с воксельной механикой, используя различные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Некоторые игры на движке стремятся клонировать Minecraft. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Luanti распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка динамических теней на Android.
  • Улучшен пользовательский интерфейс. Добавлен тёмный режим оформления.
  • Добавлена поддержка анимированных изображений инвентаря.
  • Повышена производительность рендеринга и задействованы массивы текстур OpenGL. В некоторых ситуациях наблюдается десятикратный прирост FPS.
  • Библиотека SDL переведена в число обязательных зависимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.luanti.org/2026/0...)
  2. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.14.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64702-luanti
Ключевые слова: luanti, game, minecraft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nebularia (ok), 21:36, 29/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Попробовал динамические тени, и имхо нафиг они там не нужны) Только освещение портят
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:38, 29/01/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Если кто ещё не слышал, хочу порекомендовать для Luanti игру https://codeberg.org/mineclonia/mineclonia/

    https://content.luanti.org/packages/ryvnf/mineclonia/

    Да, это клон Minecraft, причём ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ точный. В новых версиях там есть генерация мира, которая полностью повторяет Minecraft 1.18+ с точность до сидов, огромное количество механик, мобов, короче 90%+ основной игры реализовано.

     
     
  • 2.4, пэпэ (?), 21:51, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это прекрасно, а играть то в это как? Как играть в Майнкрафт я понимаю - заходишь в магазин, покупаешь, через 5 минут нажимаешь "старт". А тут?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 21:53, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через главное меню/ContentDB можно установить Mineclonia.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:53, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в Minecraft ещё часто завозят коллаборации и другие активности:
    https://www.youtube.com/@minecraft/videos
     
  • 2.7, Аноним (5), 21:55, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет музыки из-за "странной" позиции разработчиков: https://codeberg.org/mineclonia/mineclonia/issues/2138#issuecomment-2353798
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:44, 29/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Как в это играть?
     
