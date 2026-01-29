Релиз свободного воксельного игрового дивжка Luanti 5.15.0

1.1 , nebularia ( ok ), 21:36, 29/01/2026 [ответить] + / – Попробовал динамические тени, и имхо нафиг они там не нужны) Только освещение портят

1.2 , Аноним ( 2 ), 21:38, 29/01/2026 Если кто ещё не слышал, хочу порекомендовать для Luanti игру https://codeberg.org/mineclonia/mineclonia/ https://content.luanti.org/packages/ryvnf/mineclonia/ Да, это клон Minecraft, причём ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ точный. В новых версиях там есть генерация мира, которая полностью повторяет Minecraft 1.18+ с точность до сидов, огромное количество механик, мобов, короче 90%+ основной игры реализовано.

2.4 , пэпэ ( ? ), 21:51, 29/01/2026 Это прекрасно, а играть то в это как? Как играть в Майнкрафт я понимаю - заходишь в магазин, покупаешь, через 5 минут нажимаешь "старт". А тут?

3.5 , Аноним ( 5 ), 21:53, 29/01/2026 Через главное меню/ContentDB можно установить Mineclonia.

2.6 , Аноним ( 6 ), 21:53, 29/01/2026 Ну в Minecraft ещё часто завозят коллаборации и другие активности:

https://www.youtube.com/@minecraft/videos

2.7 , Аноним ( 5 ), 21:55, 29/01/2026 Нет музыки из-за "странной" позиции разработчиков: https://codeberg.org/mineclonia/mineclonia/issues/2138#issuecomment-2353798



1.3 , Аноним ( 3 ), 21:44, 29/01/2026 Как в это играть?


