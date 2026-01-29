Релиз свободного воксельного игрового дивжка Luanti 5.15.0

|
После двух месяцев разработки опубликован релиз Luanti 5.15.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочницы, позволяющего создавать игры по аналогу Roblox, но с воксельной механикой, используя различные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Некоторые игры на движке стремятся клонировать Minecraft. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Luanti распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.
Основные изменения:
- Добавлена поддержка динамических теней на Android.
- Улучшен пользовательский интерфейс. Добавлен тёмный режим оформления.
- Добавлена поддержка анимированных изображений инвентаря.
- Повышена производительность рендеринга и задействованы массивы текстур OpenGL.
В некоторых ситуациях наблюдается десятикратный прирост FPS.
- Библиотека SDL переведена в число обязательных зависимостей.