Выпуск JavaScript-библиотеки jQuery 4.0

18.01.2026 13:04 (MSK)

После почти 10 лет с момента публикации ветки 3.0 и спустя 20 лет после основания проекта состоялся релиз JavaScript-библиотеки jQuery 4.0, используемой по данным организации W3Techs на 70.9% из 10 млн наиболее посещаемых сайтов в сети. Код jQuery распространяется под лицензией MIT.

Выпуск jQuery 4.0 содержит изменения, нарушающие обратную совместимость, но по заверению разработчиков большинство пользователей смогут безболезненно перейти на новую версию с минимальными изменениями в своём коде. Для упрощения миграции можно использовать специальный плагин. Нарушения обратной совместимости связаны с удалением устаревшего кода, удалением некоторых внутренних недокументированных параметров, прекращением поддержки некоторого излишне усложнённого поведения и прекращением поддержки API, ранее объявленных устаревшими. Удаление устаревших API и браузеров позволило сократить размер gzip-архива с библиотекой на 3 КБ (slim-версия теперь занимает 19.5 КБ, а полная - 27.5 КБ).

Среди изменений:

  • Прекращена поддержка браузера IE 10 и более старых версий (поддержка IE 11 сохранена, но будет удалена в Query 5.0), а также других старых браузеров таких как Edge Legacy, Android Browser и Firefox до ветки 115.
  • Встроена поддержка API Trusted Types, развиваемого для защиты от манипуляций с DOM, приводящих к межсайтовому скриптингу (DOM XSS), например, при некорректной обработке полученных от пользователя данных в блоках eval() или вставках ".innerHTML", что может привести к выполнению JavaScript-кода в контексте определённой страницы. В методы jQuery теперь может передаваться HTML-код в форме объектов TrustedHTML.
  • Код jQuery переведён на использование JavaScript-модулей ESM (ECMAScript Module) и может поставляться и импортироваться как модуль.
  • Удалены функции, ранее помеченные устаревшими: jQuery.isArray, jQuery.parseJSON, jQuery.trim, jQuery.type, jQuery.now, jQuery.isNumeric, jQuery.isFunction, jQuery.isWindow, jQuery.camelCase, jQuery.nodeName, jQuery.cssNumber, jQuery.cssProps и jQuery.fx.interval. Вместо данных функций рекомендуется использовать штатные JavaScript-функции Array.isArray(), JSON.parse(), String.prototype.trim() и Date.now()
  • Удалены недокументированные внутренние методы объекта Array - push, sort и splice.
  • Порядок обработки событий смены фокуса приведён к соответствию спецификации W3C - blur, focusout, focus и focusin.
  • Размер урезанного варианта (slim), не содержащий модули ajax и effects, сокращён до 19.5k за счёт прекращения поставки объектов Deferred (рекомендуется использовать штатные Promises) и Callbacks.


  2, Аноним (2), 13:20, 18/01/2026  
    		+/
    >Удалены недокументированные внутренние методы объекта Array - push, sort и splice.

А задокументировать было нельзя?

    А задокументировать было нельзя?

     
  3, opennetuser (ok), 13:21, 18/01/2026  
    		+/
    Ого, кто-то юзает его?
     

