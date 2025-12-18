На соревновании ZeroDay Cloud продемонстрировано 11 успешных атак на Redis, PostgreSQL, MariaDB и ядро Linux

Поведены итоги соревнований ZeroDay Cloud, проведённых на конференции Black Hat Europe и нацеленных на выявление уязвимостей в открытом ПО, применяемом в облачных окружениях. В ходе мероприятия было продемонстрировано 11 ранее неизвестных уязвимостей в Redis, PostgreSQL, MariaDB, ядре Linux и Grafana. Размер выплаченных вознаграждений составил 320 тысяч долларов при общем заявленном призовом фонде в 4.5 млн долларов. По правилам соревнований участники должны были продемонстрировать рабочие эксплоиты, в которых используются ранее неизвестные уязвимости (0-day). В категории "виртуализация" эксплоиты должны позволять выйти за пределы изолированного контейнера или виртуальной машины, а в остальных категориях привести к удалённому выполнению своего кода. Настройки взламываемых приложений были размещены на GitHub. Продемонстрированные атаки: Пять атак на СУБД Redis, которые привели к удалённому выполнению кода при аутентифицированном доступе (пять премий в $30 000).

Три атаки на СУБД PostgreSQL, которые привели к удалённому выполнению кода при аутентифицированном доступе (три премии $30 000).

Атака на СУБД MariaDB, которая привела к удалённому выполнению кода при аутентифицированном доступе (три премии $30 000).

Удалённое выполнение кода в платформе визуализации данных Grafana при аутентифицированном доступе к интерфейсу ($10 000).

Атака на ядро Linux, позволившая выйти из изолированного контейнера в Ubuntu ($40 000).

Две попытки атаки на vLLM и Ollama оказались неуспешными, так как участникам не удалось уложиться в отведённое время. Победителем объявлена команда Team Xint Code совершившая успешные атаки на Redis, PostgreSQL и MariaDB, и заработавшая 90 тысяч долларов. Примечательно, что продемонстрированные командой Team Xint Code уязвимости были выявлены при помощи AI-анализатора Xint Code. Невостребованной осталась наиболее крупная премия в 300 тысяч долларов, назначенная за взлом nginx, а также премии размером 100 тысяч долларов, предложенные за взлом Apache Tomcat, Redis, PostgreSQL и MariaDB при неаутентифицированном доступе. Заявки также не поступили на взлом Docker, Containerd, Envoy, Caddy, NVIDIA Container Toolkit, Kubernetes API Server, Kubelet Server, Prometheus, Fluent Bit, Apache Airflow, Jenkins и GitLab CE. Подробности о характере уязвимостей пока не сообщаются. В соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных уязвимостях передана разработчикам проблемных проектов и будет опубликована после выпуска производителями обновлений с устранением уязвимостей.



