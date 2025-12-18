The OpenNET Project / Index page

На соревновании ZeroDay Cloud продемонстрировано 11 успешных атак на Redis, PostgreSQL, MariaDB и ядро Linux

18.12.2025 10:27

Поведены итоги соревнований ZeroDay Cloud, проведённых на конференции Black Hat Europe и нацеленных на выявление уязвимостей в открытом ПО, применяемом в облачных окружениях. В ходе мероприятия было продемонстрировано 11 ранее неизвестных уязвимостей в Redis, PostgreSQL, MariaDB, ядре Linux и Grafana. Размер выплаченных вознаграждений составил 320 тысяч долларов при общем заявленном призовом фонде в 4.5 млн долларов.

По правилам соревнований участники должны были продемонстрировать рабочие эксплоиты, в которых используются ранее неизвестные уязвимости (0-day). В категории "виртуализация" эксплоиты должны позволять выйти за пределы изолированного контейнера или виртуальной машины, а в остальных категориях привести к удалённому выполнению своего кода. Настройки взламываемых приложений были размещены на GitHub.

Продемонстрированные атаки:

  • Пять атак на СУБД Redis, которые привели к удалённому выполнению кода при аутентифицированном доступе (пять премий в $30 000).
  • Три атаки на СУБД PostgreSQL, которые привели к удалённому выполнению кода при аутентифицированном доступе (три премии $30 000).
  • Атака на СУБД MariaDB, которая привела к удалённому выполнению кода при аутентифицированном доступе (три премии $30 000).
  • Удалённое выполнение кода в платформе визуализации данных Grafana при аутентифицированном доступе к интерфейсу ($10 000).
  • Атака на ядро Linux, позволившая выйти из изолированного контейнера в Ubuntu ($40 000).
  • Две попытки атаки на vLLM и Ollama оказались неуспешными, так как участникам не удалось уложиться в отведённое время.

Победителем объявлена команда Team Xint Code совершившая успешные атаки на Redis, PostgreSQL и MariaDB, и заработавшая 90 тысяч долларов. Примечательно, что продемонстрированные командой Team Xint Code уязвимости были выявлены при помощи AI-анализатора Xint Code.

Невостребованной осталась наиболее крупная премия в 300 тысяч долларов, назначенная за взлом nginx, а также премии размером 100 тысяч долларов, предложенные за взлом Apache Tomcat, Redis, PostgreSQL и MariaDB при неаутентифицированном доступе. Заявки также не поступили на взлом Docker, Containerd, Envoy, Caddy, NVIDIA Container Toolkit, Kubernetes API Server, Kubelet Server, Prometheus, Fluent Bit, Apache Airflow, Jenkins и GitLab CE.

Подробности о характере уязвимостей пока не сообщаются. В соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных уязвимостях передана разработчикам проблемных проектов и будет опубликована после выпуска производителями обновлений с устранением уязвимостей.

Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:35, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Возможно что дороже продать спецслужбам, чем на этих соревнованиях )
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:44, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дороже продать просто хакерам. Они уже перепродадут всем службам.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:44, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Себе дороже ))
     
  • 2.4, Bottle (?), 10:45, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Или даже воспользоваться самому.
    Белые хакеры - это чёрные, которых схватили за родимое место.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:07, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто такие черные? мошенники и вымогатели? борцы с системой? "революционеры" ака хактивисты? кто?
     
     
  • 4.21, Sm0ke85 (ok), 15:44, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а кто такие черные? мошенники и вымогатели? борцы с системой? "революционеры" ака хактивисты? кто?

    У тебя хакеры много вымогали??? (сразу поясню, что телефонные мошенники просящие код от госуслуг - не хакеры ни разу...)

     

  • 1.5, Аноним (2), 10:45, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сами добавляют сам находят. Беспроигрышная лотерея.
     
     
  • 2.17, Ламер (??), 14:13, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну антивирусники жеж сами делают вирусы чтобы выпускать новые версии антивирусов)
    :d
     
     
  • 3.19, Аноним (20), 15:04, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага дядя сэм или тов. майор будет пилить сук на котором сидят? :)
     

  • 1.6, Sorlag (?), 10:47, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Невостребованной осталась наиболее крупная премия в 300 тысяч долларов, назначенная за взлом nginx, а также премии размером 100 тысяч долларов, предложенные за взлом Apache Tomcat, Redis, PostgreSQL и MariaDB при неаутентифицированном доступе

    Заработать на эксплуатации этого решета можно гораздо больше чем размер премии :)

     
     
  • 2.8, Штыбель (?), 10:59, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Те, кто "эксплуатируют", вряд ли ходят на такие конфы, и уж точно там не выступают..
     

  • 1.9, premium user (?), 11:00, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А почему проекты на безопастных языках не участвовали?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:24, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что внезапно может отказаться, что в них нет смысла.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:40, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они безопастны по определению.
     
  • 2.14, Пыщь (?), 12:32, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там могут оказаться богоугодные опасТности, как-то заднедверными зовутся по-наглийски. Прихожанам показывать не положено.
     
  • 2.15, нах. (?), 12:58, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А почему проекты на безопастных языках не участвовали?

    Пишутъ!
    В смысле - начали переписывать. И чо вот ты в CoC.md сумеешь взломать? Шах и мат вам, адепты небезопастных йезычков.

     
     
  • 3.16, Пыщь (?), 13:11, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг хитровыкрученный вариант https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64148 .. а "обезъяна с гранатой"^W пользователь безопасТной системы из ржавых утилит надумает открыть этот сос.мд . Так, фантазии.
     

  • 1.18, Анонисссм (?), 14:52, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >и GitLab CE

    ну это смешно, там раз в неделю "UPDATE ASAP".

     

