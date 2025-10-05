Соревнования по выявлению уязвимостей ZeroDay Cloud с призовым фондом 4.5 млн долларов

|
|1.1, Аноним (1), 10:28, 05/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Странные категории, но ладно. Да и доступ тем, кого реально может заинтересовать, закрыли. Проблема в том, что продажа государствам намного выгоднее. А это так. По большей части ценно как развлекательное мероприятие, но не в рамках перечисленного.
|
|
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 12:37, 05/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А что вы хотели? Работать бесплатно на запад а жить у нас? На двух стульях решили усидеть?!
|
|
|
|4.32, Аноним (13), 18:33, 05/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А те, кто называет открытые Linux-дистрибутивы отечественными ?
|
|1.2, Аноним (2), 10:33, 05/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот кстати к вопросу о том, что безопаснее: "безопасный" MAX или Telegram, где проводились подобные соревнования с целью взломать безопасный чат и это так никому и не удалось.
|
|
|
|2.3, Аноним (1), 10:39, 05/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Так и тут не мессенджеры, а то, что интересно спонсорам. Если там тупо шифрование, то без участия разработчика или опубликованного в паблике метода взлома криптографического алгоритма за разумное время, ты далеко не уедешь. Чаще всего уязвимости из-за бездумно напиханных компонентов. Их которых мах состоит чуть более чем целиком, поэтому соревнования лишены смысла.
|
|2.4, Грека (?), 10:40, 05/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Макс напрямую сливает все куда нужно. Даже если и само приложение и серверы очень защищены, данные все равно идут и сохраняются в нужном месте для выявления врагов народа. Поэтому нисколько неудивительно, что использовать его могут только граждане двух стран.
|
|2.11, Аноним (-), 11:23, 05/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>"безопасный" MAX или Telegram, где проводились подобные соревнования с целью взломать безопасный чат и это так никому и не удалось.
Тащмайор даже не пытается шифроваться, а просто тупо жирно набрасывет.
|
|2.36, penetrator (?), 21:54, 05/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
и то хрень и то хрень, один изначально от майора, а во втором никто E2E не пользуется, и по умолчанию его нет - это цирк
|
|1.5, Аноним (5), 10:44, 05/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>К участию в конкурсе не допускаются жители подсанкционных стран
то есть тех, взломов которых они в теории и должны опасаться больше всего.
Е - евробюрократы.
|
|1.6, Аноним (6), 10:56, 05/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Дед знакомый на рыбалку ходит и постоянно выигрывает соревнования по ловле рыб.
Спрашиваю, в чем же секрет. Он ответил что за ранее накидал себе в ящик окуня.
|
|1.24, Голдер и Рита (?), 13:29, 05/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Заявки на участие принимаются до 1 декабря.
> 300 тысяч долларов, назначена за взлом nginx
Я не успею подготовиться. 😭 Надеюсь, что будут ещё проводить такие соревнования…
|