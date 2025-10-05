Соревнования по выявлению уязвимостей ZeroDay Cloud с призовым фондом 4.5 млн долларов

10-11 декабря в Лондоне на конференции Black Hat Europe будут впервые проведены соревнования ZeroDay Cloud, нацеленные на выявление уязвимостей в открытом ПО, применяемом в облачных окружениях. Призовой фонд соревнований определён в 4.5 млн долларов. Наибольшая премия, размером 300 тысяч долларов, назначена за взлом nginx. Премии, размером 100 тысяч долларов, назначены за взлом Apache Tomcat, Redis, PostgreSQL и MariaDB.

Для получения премий участники должны продемонстрировать рабочие эксплоиты, в которых используются ранее неизвестные уязвимости (0-day). В категории "виртуализация" эксплоиты должны позволять выйти за пределы изолированного контейнера или виртуальной машины, а в остальных категориях привести к удалённому выполнению своего кода. Настройки взламываемых приложений размещены на GitHub.

Предложены следующие категории, приложения для атаки и вознаграждения:

Контейнеры и виртуализация: Docker ($40 000 для подготовленного атакующим образа контейнера и $60 000 при атаке с использованием любого образа), Containerd ($40 000/$60 000), пакет с ядром Linux из Ubuntu ($30 000).

Web-серверы: nginx ($300 000), Apache Tomcat ($100 000), Envoy ($50 000), Caddy ($50 000).

СУБД: Redis ($25 000 для RCE при аутентифицированном доступе, $100 000 - при неаутентифицированном), PostgreSQL ($20 000/$100 000), MariaDB ($20 000/$100 000).

AI: Ollama ($25 000), vLLM ($25 000), NVIDIA Container Toolkit ($40 000 за выход из контейнера).

Kubernetes и Cloud-Native: Kubernetes API Server ($40 000), Kubelet Server ($80 000), Grafana ($10 000 за RCE для аутентифицированного входа и $40 000 для RCE без аутентификации), Prometheus ($40 000), Fluent Bit ($10 000).

Инструменты автоматизации и DevOps: Apache Airflow ($40 000), Jenkins ($40 000), GitLab CE ($40 000).



Заявки на участие принимаются до 1 декабря. К участию в конкурсе не допускаются сотрудники компаний-спонсоров (AWS, Microsoft, Google Cloud, Wiz) и жители подсанкционных стран (РФ, КНР, Иран, Северная Корея, Куба, Судан, Сирия, Ливия, Ливан).



