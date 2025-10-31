The OpenNET Project / Index page

no-code - пакет для скрытия кода на языке Python

31.10.2025 09:30

Опубликован инструментарий no-code, позволяющий скрывать код в скриптах на языке Python. Преобразованный скрипт выглядит в редакторах кода как одна строка "# coding: no" без какого-либо иного содержимого, но при этом продолжает запускаться и выполнять прежние функции. Инструментарий создан под впечатлением от шуточной философии No Code, в соответствии с которой лучшим способом написания безопасных и надёжных приложений является полное отсутствие кода. Отмечается, что данная философия хороша, но иногда требуется, чтобы программа выполняла какие-то действия. No-code решает эту проблему и позволяет распространять программы "без кода", но выполняющие действия.

Метод скрытия основан на кодировании содержимого при помощи двух Unicode-символов, имеющих нулевую длину (не приводящие к отступу пробелы 0x200B и 0x200C). Один невидимый символ отождествляется с "0", а второй с "1". 


   $ cat some_code.py
   print("Hello, world!")

   $ no_code some_code.py > no_code.py

   $ cat no_code.py
   # coding: no
​‌‌‌​​​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​‌​​​​‌​‌​​​​​‌​​​‌​​‌​​‌​​​​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌​​​​‌​​​​​​‌‌‌​‌‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​‌​​​​‌​​​​‌​​‌​​​​​‌‌‌‌​​​​‌​​‌‌‌‌‌‌​​‌‌​​​‌​​​​​​‌​​‌​​​‌​​​‌​‌​​‌​​​​‌​‌​
   $ python no_code.py
   Hello, world!

   $ yes_code no_code.py > some_code.py

   $ cat some_code.py
   print("Hello, world!")

Строка "# coding: no" в скрипте со скрытым кодом указывает на использование в файле кодировки с именем "no" - ключевое слово "coding:" применяется в Python для задания кодировки исходного кода. Для запуска преобразованного скрипта требуется установка Python-пакета "no_code", который включает файл "no.pth", вызываемый при использовании кодировки c именем "no" для декодирования перед обработкой парсером. Для скрытия не всего файла, а отдельных порций с кодом, проектом предоставляются функции no_code.nothing() и no_code.something().

Из похожих проектов можно отметить Perl-модуль Acme::Bleach, преобразующий код в представление из пробелов и табуляций, а также JavaScript-библиотеку INVISIBLE.js, позволяющую скрывать код через кодирование в символы с нулевой длиной.

  • 1.1, хакир (?), 09:52, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мощно! Пошел писать вирус. Встречайте на всех компьютерах самый невидимый вирус!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:07, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно мне тоже, чтобы письма счастья рассылали?
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:16, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для запуска требуется пакет с no_code поставить
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 10:19, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без встроенной поддержки CORBA, DCOM+, XML, .Net, MQTT, RESTful, безопасной работы с памятью через всякие аффинажные мутные типЫ дергающих боровов, горутинов, Vue.JS+GULP и ChatGPT AI даже не приходи.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:41, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >аффинажные мутные типЫ дергающих боровов

    Приятно смотреть на волны, расходящиеся от брошенного камня. Вы выучили новое понятие, теперь осталось научится его правильно писать.

     
     
  • 4.19, Жироватт (ok), 10:59, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Высмеивать попытки навязать свих типОв можно и так.
     

  • 1.3, Diozan (ok), 09:59, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В принципе, хорошая штучка, что бы никто не совал свой нос в мои коды. Но насколько замедляется при этом выполнение скриптов?
     
     
  • 2.7, Аноним (17), 10:11, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    До первого человека, знающего про hexdump, вот кстати я.
     

  • 1.4, Соль земли2 (?), 10:04, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Если кодировать 0 и 1 (1 бит), как unicode-символ (2 байта), то размер кода увеличивается в...
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:08, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем авторы публикуют такую программулину, это же рассадник для всяких майнеров и прочих вирусов! Антивирус всё-равно это всё задетектит.
     
     
  • 2.8, Аноним (17), 10:13, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это широко известная идея. Все, кому надо, про неё уже знают.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:13, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    проще обфускатором пожать с рандомными кодировками чем через эту мандулу, хотя бы в авто режиме и всякие ии не найдут
     
  • 1.10, Жироватт (ok), 10:15, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, новому поколению скрипткидди зайдет
     
  • 1.13, anonymous (??), 10:30, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И снова всё правильно делают ребята из OpenBSD, когда предоставляют в базовой системе редакторы vi и mg без поддержки многобайтных кодировок. Я так понимаю, в этих редакторах вот это вот будет видно как строка мусора и уловки скрипткидди не сработают.
     
     
  • 2.16, похнапоха. (?), 10:40, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё-таки большинство хотело бы видеть многобайтную кодировку в своих текстак, как ни крути vi - это текстовый редактор, а для написания кода большинство людей используют графические редакторы кода, либо полноценные IDE.
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:42, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как говорится, когда коту делать нечего....
     

