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Достижение выполнения кода при контроле над текстом комментария в Python-скрипте

03.08.2025 07:50

Один из участников соревнования UIUCTF 2025, подробно разобрал, как ему удалось выполнить задание, требующее добиться исполнения своего кода на сервере, имея лишь возможность изменения содержимого текста комментария в коде.

Участники могли отправить сетевой запрос к Python-скрипту, который создавал новый Python-скрипт cо случайными именем, добавлял поступившие от пользователя данные в текст комментария, вырезав символы "\n" и "\r", и запускал этот скрипт командой "python3 имя.py". Контролируя только содержимое комментария участник должен был извлечь строку из файла "/home/ctfuser/flag". Скрипт создавался следующим кодом: 


   comment = input("> ").replace("\n", "").replace("\r", "")
   code = f"""print("hello world!")
   # This is a comment. Here's another:
   # {comment}
   print("Thanks for playing!")"""

Вместо "{comment}" подставлялись данные, поступившие от участника, и в итоге запускался следующий код: 


   print("hello world!")
   # This is a comment. Here's another:
   # Данные, поступившие от участника соревнования
   print("Thanks for playing!")

Задание было сформировано по мотивам уязвимости в парсере CPython, который обрабатывал символ с нулевым кодом, как окончание строки (уязвимость, например, можно было использовать для скрытия вредоносных действий в тексте комментария). Проблема была устранена в выпусках CPython 3.12.0 и 3.11.4. В применяемом в конкурсе обработчике вырезались только символы "\n" и "\r", но при использовании уязвимой версии СPython участник мог использовать символ "\0" как разделитель. Тем не менее этот трюк не сработал так как в конкурсе использовалась уже исправленная версия CPython c расчётом, что в парсере могут оставаться ещё какие-то похожие ошибки и участники смогут их выявить.

Успешно справившийся с заданием участник не стал искать новые уязвимости в парсере, которые бы позволили разбить строку на чаcти, а воспользовался особенностью выполнения в Python файлов по типу их содержимого. Например, вместо исходного кода в файл с расширением ".py" можно поместить прокэшированный байткод, сохраняемый в файлах с расширением ".pyc", и подобный файл будет выполнен. В рассматриваемом конкурсе участник мог контролировать только содержимое в середине файла, поэтому не мог добавить свой заголовок для искажения MIME-типа.

Задачу удалось решить, воспользовавшись тем, что Python начиная с ветки 2.6 может исполнять содержимое ZIP-архивов для поставки Python-пакетов в сжатом виде. Как и в случае с кэшем байткода наличие zip-архива определяется по содержимому, а не по расширению файла, т.е. в "файл.py" можно поместить zip-архив и при запуске командой "python файл.py" он будет обработан, как сжатый Python-пакет. При этом ZIP-архивы в Python индексируются не по заголовку в начале файла, а по секции EOCD (End of Central Directory Record) в конце файла. При наличии в архиве файла "__main__.py", этот файл запускается автоматически при прямом запуске архива командой "python архив".

Конкурсная задача была решена генерацией подобного ZIP-архива и подстановкой его в текст комментария. Для сохранения корректности структуры файла в условиях наличия в конце исходного файла вызова 'print("Thanks for playing!")', было использовано наличие в EOCD-секции области комментария, размещаемой в самом конце.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.hacktron.ai/blog/p...)
  2. OpenNews: Google начнёт выплачивать вознаграждения за выявление уязвимостей в гипервизоре KVM
  3. OpenNews: Google расширил программу стимулирования выявления уязвимостей в ядре Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в Python, проявляющаяся при обработке непроверенных дробных чисел в ctypes
  5. OpenNews: Уязвимость в Python, позволяющая вызвать системные команды из изолированных скриптов
  6. OpenNews: Универсальный способ DoS-атаки, затрагивающий PHP, Java, Ruby, Python и различные web-платформы
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63669-python
Ключевые слова: python
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:03, 03/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Давайте встроим в язык управление пакетами, это ж так удобно!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:13, 03/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное в современном безопасном языке - автоматическое освобождение памяти, а то программисты забывают это делать.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:42, 03/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потом будут забывать, какой знак сравнения ставить (так-то было уже), плюс или минус между числами, забывать проверку входных данных, паролей, ключей...
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 09:45, 03/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше было лучше... Раньше было лучше... Во, теперь збс!
     
  • 2.7, 12yoexpert (ok), 09:41, 03/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    # cat /etc/portage/package.mask/pip
    dev-python/pip
     

  • 1.3, Аноним (8), 09:21, 03/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В своё время бесил питон блендера, который ещё и залазил в манагер пакетов для определения последнего установленного питона.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:25, 03/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не нравится - создай свой язык программирования.
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 09:44, 03/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и вообще запретить багрепорты! Не нравится - пиши сам!
     

  • 1.5, Аноним (4), 09:28, 03/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Python самый лучший язык программирования.
    Это вам не тысяча глаз, а миллионы глаз!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:54, 03/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно выравние пробелами чего стоит. Простой мёрж веток случайно может всё поломать. То есть язык не предназначен для активной разработки большой (больше 2-3 разработчиков) командой.
     

  • 1.6, 12yoexpert (ok), 09:38, 03/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бред для олимпиадников головного мозга
     
  • 1.11, Аноним (8), 09:47, 03/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой ужас! Хакнуть код, который ты можешь редактировать!
     
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