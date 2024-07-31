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Построение полной по Тьюрингу вычислительной среды при помощи утилит GNU find и mkdir

31.07.2024 10:01

Японский разработчик Keigo Oka продемонстрировал, что на основе утилит GNU find и mkdir можно сформировать вычислительную среду, являющуюся полной по Тьюрингу, т.е. позволяющую реализовать на нём любую вычислимую функцию и воссоздать себя. Ранее возможность создания подобной среды была продемонстрирована для утилит sed и awk. Для подтверждения полноты по Тьюрингу предоставлены реализации на связке из find и mkdir игры Fizz buzz и клеточного автомата, действующего по "правилу 110".

Для организации работы циклов при помощи find и mkdir использован трюк с рекурсивным созданием подкаталогов, для ограничения числа итераций в котором используется опция "-maxdepth" (например, для цикла из 3 итераций можно запустить "find x -maxdepth 3 -execdir mkdir x/x \;"). Число допустимых итераций упирается в ограничения файловой системы по созданию вложенных каталогов и максимальному размеру файлового пути. Вызов условных операций организован при помощи регулярных выражений, доступных через опцию "-regex" (наприме, для вывода строки "Buzz" для чисел, делящихся на 5, можно указать '-regex 'd((/x){5})+' -printf "Buzz\n"').

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  4. OpenNews: Машине Тьюринга исполнился 71 год
  5. OpenNews: Выпуск утилит GNU Grep 3.2 и Sed 4.6 (следом вышли выпуски 3.3 и 4.7)
  6. OpenNews: Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61635-find
Ключевые слова: find, turing
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Wed (??), 10:23, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ждем, когда с помощью утилит GNU find и mkdir будет написан DOOM.


     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:23, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дописан Hurd.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:28, 31/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:24, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот так, с помощью нехитрых приспособлений буханку белого (или черного) хлеба можно превратить в троллейбус... Но зачем?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:32, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что значит зачем?
     
  • 2.8, User (??), 10:55, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Во первых, это красиво..."(С)
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:15, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но зачем?

    Потомушта японский разработчик - это вовсе не кот, а заняться нечем.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:34, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Харакири же. Национальная традиция.
     
     
  • 4.15, Аноним (4), 11:42, 31/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:32, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну find может находить что-то или не находить, значит уже можно условия делать
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:35, 31/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.9, Фрол (?), 10:57, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Э-э-э!

    Я с помощью find -exec ваще все что угодно доказать могу.

     
  • 1.11, Golangdev (?), 11:19, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Японский разработчик Keigo Oka продемонстрировал, что на основе утилит GNU find и mkdir можно сформировать вычислительную среду, являющуюся полной по Тьюрингу

    Когда делать нечего, как говорится...

    Полнота по Тьюрингу - ничто, интеграция с системой, экосистемы (сорян за тавтологию) например, каку у Go, Rust - всё.

     
     
  • 2.16, Аноним (4), 11:42, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело что ты перечислил каку.
     

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