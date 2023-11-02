Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.3

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|1.1, Albertio (ok), 22:39, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Потенциально ему уже написали замену в виде Лиспа. И быстрее и безопаснее и круче!
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|2.3, Аноним (3), 22:43, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я вот коллегу-сисадмина, 34 года парню, спросил, когда он последний раз awk'ом пользовался. Говорит, не далее как вчера IP клиента в логах искал. Спросил сразу, а про LISP знает. Он ответил даже слова такого не слышал. Такие дела.
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|3.4, Albertio (ok), 22:51, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может быть он и Windows Server администрирует… стаканы ставит не на подстаканники
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|3.5, Аноним (5), 22:51, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Надо спрашивать когда последний раз использовал что-то помимо print в awk.
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|4.17, Аноним (3), 23:54, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот лишь бы ляпнуть ерунду... Грепаешь по IP, awk'ом вытаскиваешь нужные для начальства/отчёта данные, ID клиента, время запроса, тело запроса. Всё. Остальная лапша нафиг не сдалась в данном конкретном случае.
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|5.30, Аноним (30), 02:04, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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зачастую даже грепать не нужно, в awk есть достаточно мощные встроенные фильтры.
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|3.8, Аноним (8), 23:08, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это что у тебя за реальность. grep awk и т.д. стандарт какой ещё lisp или эксперименты с криокамерами? Ты бы ещё про перл сказал.
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|2.6, Аноним (5), 22:53, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Может быть любителям паскаля такое нравится, все эти скрипты с адовым синтаксисом и BEGIN/END.
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|3.13, Аноним (13), 23:39, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поразительный факт того что коммерческие проекты на Паскале до сих пор существуют, правда не там где его не уважают. На Delphi тоже существуют. Не удивлюсь если где-то и этот AWK востребован, но точно не там где люди позволяют себе такие грубые, обесценивающие и оскорбляющие заявления. Сразу раз и пару языков обесценил и в унизительном тоне о людях отозвался. Что там админ пишет о комментариях? Мне кажется это будет долго
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|4.14, Аноним (13), 23:41, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Цитата админа: "При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования."
Ну давай админ, ждём.
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|4.19, lucentcode (ok), 00:31, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Этот awk востребован у админов хостинга, что постоянно ковыряют какие-то логи, выбирая из них нужные поля согласно определённым критериям, к примеру если поле больше определённого значения, и т.п. Используется при этом лишь малая часть возможностей awk. Там где очень плотно нужно работать с текстовыми данными, обычно одним awk давно дело не ограничивается(современные админы его просто плохо знают), а потому сразу подключается тяжёлая арта в лице perl/python.
А современные смузихлёбы, вроде DevOps, даже в perl/python не умеют часто, они вообще когда жирные логи обрабатывать нужно, ищут для этого "готовые решения"(сферических коней в вакууме), видать всё мечтают о Event Viewer из Мастдайки... Вот так и живём в мире, где каждое новое поколение знает и умеет куда меньше предыдушего(во всяком случае в мире IT, может в других сферах эта деградация не так заметна)... А ведь раньше на gawk даже простенькие текстовые квесты умельцы писали, не то что текст как угодно обрабатывали...
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|5.20, Аноним (20), 00:41, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Современные смузихлебы соображают что структурированные данные лучше, чем текстовые портянки.
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|6.22, beck (??), 00:56, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению даже в общем-то структурированные данные не такие уж структурированные, как обычно выясняется.
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|3.18, AKTEON (?), 00:19, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Разделяю ваше негодование: писать надо на языках на которых если не синтаксис, так api библиотек кординально меняется хотя бы раз в 2 года, дабы программист никогда не остался голодным. А то эти пасквилянты и насильники на своих языках понапишут, а оно и спустя 20 лет компиллируется и работает ! Штрейкбрехеры !!!
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|1.9, Аноним (8), 23:12, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это то для чего Кен Томпсон вставил пайп в третий юникс, а не наоборот.
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|2.10, Аноним (10), 23:24, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Кен Томпсон вставил пайп в третий юникс, а не наоборот.
А как наоборот? Третий юникс всавил пайп в Кена Томпсона?
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|3.27, Аноним (27), 01:50, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в какой комнате, с кем с нами, поехавший, ты аноним в комментариях второй помойки рунета
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|1.21, beck (??), 00:53, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Awk прекрасен. Он прост, он мощен, он позволяет с файлами делать всякое, он легко переносим между платформами, и наконец он не требует установки и лёгок.
Даже не знаю, что может быть лучше awk.
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|1.23, Аноним (23), 00:58, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Стандартизировали бы перл 5, прекратили бессмысленный улучшайзинг и можно было бы прикопать авк с концами.
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|2.24, beck (??), 01:02, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы прикрутить например на винду или ещё куда awk, достаточно положить к скрипту 1 (один) исполняемый файл на, емнип, пяток мегабайт.
Чтобы прикрутить perl...
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|3.25, Аноним (25), 01:28, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Саппортить древности на перле еще понятно. Но писать сейчас что-то новое на перле....
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