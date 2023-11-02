Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.3

2.6 , Аноним ( 5 ), 22:53, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Может быть любителям паскаля такое нравится, все эти скрипты с адовым синтаксисом и BEGIN/END.

3.13 , Аноним ( 13 ), 23:39, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поразительный факт того что коммерческие проекты на Паскале до сих пор существуют, правда не там где его не уважают. На Delphi тоже существуют. Не удивлюсь если где-то и этот AWK востребован, но точно не там где люди позволяют себе такие грубые, обесценивающие и оскорбляющие заявления. Сразу раз и пару языков обесценил и в унизительном тоне о людях отозвался. Что там админ пишет о комментариях? Мне кажется это будет долго

4.14 , Аноним ( 13 ), 23:41, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Цитата админа: "При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования." Ну давай админ, ждём.

4.15 , Аноним ( 5 ), 23:48, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Снежинка обиделась и накрутила минусы? Умничка какая.

4.19 , lucentcode ( ok ), 00:31, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Этот awk востребован у админов хостинга, что постоянно ковыряют какие-то логи, выбирая из них нужные поля согласно определённым критериям, к примеру если поле больше определённого значения, и т.п. Используется при этом лишь малая часть возможностей awk. Там где очень плотно нужно работать с текстовыми данными, обычно одним awk давно дело не ограничивается(современные админы его просто плохо знают), а потому сразу подключается тяжёлая арта в лице perl/python. А современные смузихлёбы, вроде DevOps, даже в perl/python не умеют часто, они вообще когда жирные логи обрабатывать нужно, ищут для этого "готовые решения"(сферических коней в вакууме), видать всё мечтают о Event Viewer из Мастдайки... Вот так и живём в мире, где каждое новое поколение знает и умеет куда меньше предыдушего(во всяком случае в мире IT, может в других сферах эта деградация не так заметна)... А ведь раньше на gawk даже простенькие текстовые квесты умельцы писали, не то что текст как угодно обрабатывали...

5.20 , Аноним ( 20 ), 00:41, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Современные смузихлебы соображают что структурированные данные лучше, чем текстовые портянки.

6.22 , beck ( ?? ), 00:56, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – К сожалению даже в общем-то структурированные данные не такие уж структурированные, как обычно выясняется.

6.31 , Аноним ( 30 ), 02:06, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – угу, и пишут логи в json.

ну спасибо, хоть не в xml

3.18 , AKTEON ( ? ), 00:19, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Разделяю ваше негодование: писать надо на языках на которых если не синтаксис, так api библиотек кординально меняется хотя бы раз в 2 года, дабы программист никогда не остался голодным. А то эти пасквилянты и насильники на своих языках понапишут, а оно и спустя 20 лет компиллируется и работает ! Штрейкбрехеры !!!

4.28 , Пельменелюб ( ? ), 01:51, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно, что и на каком языке ты пишешь?

