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Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.3

02.11.2023 22:30

После года разработки представлен новый выпуск реализации языка программирования AWK от проекта GNU - Gawk 5.3.0. AWK был разработан в 70-х годах прошлого века и не претерпел значительных изменений с середины 80-х годов, в которых был определен основной костяк языка, что позволило на протяжении последних десятилетий сохранить первозданную стабильность и простоту языка. Несмотря на преклонный возраст, AWK до сих пор активно используется администраторами для выполнения рутинных работ, связанных с разбором различного рода текстовых файлов и генерацией несложной результирующей статистики.

Ключевые изменения:

  • Проведена работа по обеспечению совместимости с BWK ("The One True Awk").
  • Добавлена опция "--csv" для разбора файлов в формате CSV (comma-separated values).
  • Добавлена возможность использования escape-последовательностей "\u" для представления многобайтовых Unicode-символов.
  • Прекращено использование библиотеки libsigsegv.
  • Добавлена поддержка буферизации вывода при указании PROCINFO["BUFFERPIPE"].


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.2
  3. OpenNews: Redis-клиент на awk
  4. OpenNews: Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.0
  5. OpenNews: Увидел свет GNU Awk 4.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60038-awk
Ключевые слова: awk
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Albertio (ok), 22:39, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Потенциально ему уже написали замену в виде Лиспа. И быстрее и безопаснее и круче!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:43, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я вот коллегу-сисадмина, 34 года парню, спросил, когда он последний раз awk'ом пользовался. Говорит, не далее как вчера IP клиента в логах искал. Спросил сразу, а про LISP знает. Он ответил даже слова такого не слышал. Такие дела.
     
     
  • 3.4, Albertio (ok), 22:51, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть он и Windows Server администрирует… стаканы ставит не на подстаканники
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:51, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Надо спрашивать когда последний раз использовал что-то помимо print в awk.
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:03, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слова grep он, судя по всему, тоже не слышал.
     
     
  • 4.17, Аноним (3), 23:54, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот лишь бы ляпнуть ерунду... Грепаешь по IP, awk'ом вытаскиваешь нужные для начальства/отчёта данные, ID клиента, время запроса, тело запроса. Всё. Остальная лапша нафиг не сдалась в данном конкретном случае.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 02:04, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачастую даже грепать не нужно, в awk есть достаточно мощные встроенные фильтры.
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:08, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это что у тебя за реальность. grep awk и т.д. стандарт какой ещё lisp или эксперименты с криокамерами? Ты бы ещё про перл сказал.
     

  • 1.2, Геймер (?), 22:42, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Бессмертный шедевр юниксвея
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 22:53, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Может быть любителям паскаля такое нравится, все эти скрипты с адовым синтаксисом и BEGIN/END.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:39, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поразительный факт того что коммерческие проекты на Паскале до сих пор существуют, правда не там где его не уважают. На Delphi тоже существуют. Не удивлюсь если где-то и этот AWK востребован, но точно не там где люди позволяют себе такие грубые, обесценивающие и оскорбляющие заявления. Сразу раз и пару языков обесценил и в унизительном тоне о людях отозвался. Что там админ пишет о комментариях? Мне кажется это будет долго
     
     
  • 4.14, Аноним (13), 23:41, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Цитата админа: "При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования."

    Ну давай админ, ждём.

     
  • 4.15, Аноним (5), 23:48, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Снежинка обиделась и накрутила минусы? Умничка какая.
     
  • 4.19, lucentcode (ok), 00:31, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот awk востребован у админов хостинга, что постоянно ковыряют какие-то логи, выбирая из них нужные поля согласно определённым критериям, к примеру если поле больше определённого значения, и т.п. Используется при этом лишь малая часть возможностей awk. Там где очень плотно нужно работать с текстовыми данными, обычно одним awk давно дело не ограничивается(современные админы его просто плохо знают), а потому сразу подключается тяжёлая арта в лице perl/python.

    А современные смузихлёбы, вроде DevOps, даже в perl/python не умеют часто, они вообще когда жирные логи обрабатывать нужно, ищут для этого "готовые решения"(сферических коней в вакууме), видать всё мечтают о Event Viewer из Мастдайки... Вот так и живём в мире, где каждое новое поколение знает и умеет куда меньше предыдушего(во всяком случае в мире IT, может в других сферах эта деградация не так заметна)... А ведь раньше на gawk даже простенькие текстовые квесты умельцы писали, не то что текст как угодно обрабатывали...

     
     
  • 5.20, Аноним (20), 00:41, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современные смузихлебы соображают что структурированные данные лучше, чем текстовые портянки.
     
     
  • 6.22, beck (??), 00:56, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К сожалению даже в общем-то структурированные данные не такие уж структурированные, как обычно выясняется.
     
  • 6.31, Аноним (30), 02:06, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, и пишут логи в json.
    ну спасибо, хоть не в xml
     
  • 3.18, AKTEON (?), 00:19, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Разделяю ваше негодование: писать надо на языках на которых если не синтаксис, так api  библиотек кординально меняется хотя бы раз в 2 года, дабы программист никогда не остался голодным. А то эти пасквилянты и насильники на своих языках понапишут, а оно и спустя 20 лет компиллируется и  работает ! Штрейкбрехеры !!!
     
     
  • 4.28, Пельменелюб (?), 01:51, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, что и на каком языке ты пишешь?
     

  • 1.9, Аноним (8), 23:12, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это то для чего Кен Томпсон вставил пайп в третий юникс, а не наоборот.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:24, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Кен Томпсон вставил пайп в третий юникс, а не наоборот.

    А как наоборот? Третий юникс всавил пайп в Кена Томпсона?

     

  • 1.11, Аноним (11), 23:29, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Копролит они говорили. Некромансия они говорили
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:33, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а они сейчас с нами в комнате?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 01:50, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в какой комнате, с кем с нами, поехавший, ты аноним в комментариях второй помойки рунета
     

  • 1.21, beck (??), 00:53, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Awk прекрасен. Он прост, он мощен, он позволяет с файлами делать всякое, он легко переносим между платформами, и наконец он не требует установки и лёгок.

    Даже не знаю,  что может быть лучше awk.

     
     
  • 2.26, Самый умный из вас (?), 01:33, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лудше будет шелл, в котором всё это встроено и с человеческим си-синтаксисом
     
     
  • 3.29, Аноним (30), 02:03, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows Power Shell?
    lol
     

  • 1.23, Аноним (23), 00:58, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Стандартизировали бы перл 5, прекратили бессмысленный улучшайзинг и можно было бы прикопать авк с концами.
     
     
  • 2.24, beck (??), 01:02, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы прикрутить например на винду или ещё куда awk, достаточно положить к скрипту 1  (один) исполняемый файл на, емнип,  пяток мегабайт.

    Чтобы прикрутить perl...

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 01:28, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Саппортить древности на перле еще понятно. Но писать сейчас что-то новое на перле....
     

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