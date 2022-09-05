Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.2

|
|1.1, InuYasha (??), 10:22, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Секретная команда, о которой все думают, что это хитрый print, а это целый ЯП :)
|
|1.2, barmaley (??), 10:23, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–21 +/–
|
В баше не претерпевшем изменений с начала 90-х использовать авк из 80-х, замечательно, все продвинутые уже давно положили х на это старье и юзают питон/луа/павершелл
|
|
|
|2.4, Дмитрий (??), 10:27, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
AWK максимально удобен, когда тебе надо быстренько отфильтровать значения в выводе одной тулзы и передать в другую
|
|
|
|3.5, Аноним (5), 10:30, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
максимально удобен: быстренько лезем в гугл и стековерфлоу осваивать инструментарий из 80-ых
|
|
|
|4.6, Аноним (6), 10:35, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Я так понимаю луа/powershell интуитивно понятен и можно сразу писать скрипны нечего не зная про язык?
|
|
|
|5.9, Аноним (5), 10:39, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
интуитивно понятна только сися. А у остальных инструментов ключевой является распространенность. И уж извини, но пихтон знают куда больше людей. Более того, на разбор строки в пихтоне не приходится запускать аж целый новый процесс /usr/bin/awk - вся работа внутри одного процесса, так что технически даже пихтон (ключевое слово - "даже") лучше баш-портянок на awk.
|
|5.15, Аноним (15), 11:25, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
питон ты специально пропустил?) потому что к нему это применимо
|
|
|
|6.16, Аноним (16), 11:27, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Чисто для разнообразия попробуй пописать питоновский код интерактивно в консоли. Не одну команду а вот прям всё с этими идиотскими отступами. Я на тебя посмотрю, а если тебе даже и понравится то так тебе и надо.
|
|
|
|7.42, Аноним (-), 13:50, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Чисто для разнообразия попробуй пописать питоновский код интерактивно в консоли.
Я из-за этого уже третий год плачу по лиспу, но работаю пыхтонистом.
И ещё сильнее плачу кровавыми слезами, когда питонисты что-то там заливают про pep8 (который ломает шелл) или tdd (сразу видно, что они шеллом не пользуются и зачем-то лабают код на скриптовом языке сверху вниз).
|
|6.44, fuggy (ok), 14:08, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что делать тем кто не знает питон или у кого на системе не установлен питон?
|
|4.8, Урри (ok), 10:37, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чтобы эффективно работать - надо учиться. Прикинь, да?
|
|
|
|5.12, Аноним (5), 10:42, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Думаешь, запустил "хелловорлд под 17 платформ одним скриптом" - и уже чему-то научился?
|
|
|
|6.20, Урри (ok), 11:33, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты смотри-ка, меня читают ))
Естественно научился!
После хелловорлда запустил... ’awk 'END{print NR}'’ (в тему, да), ща...
сишный проект в 9095 строк и оно работает. Везде.
Сижу вот сейчас под арм фикшу, автотесты регрессию нашли.
|
|
|
|7.45, Аноним (45), 14:11, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сишный проект в 9095 строк
Ничосе! Это такой хеллоуволд продвинутый что столько кода?
> под арм фикшу
так "оно работает. Везде." или таки приходится подпиливать под платформы?))
|
|4.23, YetAnotherOnanym (ok), 11:48, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Незачем там лезть ни в гугл, ни на стековерфлоу. Авк настолько минималистичен, что достаточно потратить полчаса на курение ман-страницы, чтобы начать на нём писать.
|
|
|
|5.34, Аноним (34), 13:30, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> быстренько
> потратить полчаса на курение ман-страницы
Когда в следующий раз понадобится — повторить.
|
|4.32, ilowry (?), 13:11, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, именно, "быстренько". AWK прост, и поэтому его можно не учить. Поэтому "быстренько" лезем и "быстренько" делаем.
|
|4.40, Аноним (-), 13:48, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сразу видно мелкобукву, ведь мелкобуква так и не научилась читать маны.
|
|2.14, Жироватт (ok), 10:54, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
...довольный Вася набил язвительный ответ на неизменной с середины XIX века доске-с-буквами, а затем навел курсор изобретённого в 50х манипулятора и нажал на виртуальное изображение не менявшейся с XVI века кнопки. Васин ответ был разбит на пакеты протоколом 70х годов и передан по сети по принципам 80х. Сервер, не претерпевший принципиальных переработок с 90х, как обычно, послушно и предсказуемо собрал пакетики протокола 70х воедино, а затем на высветил его на страничке, оформленной языком 90х. "Как хорошо, что есть такой новый стафф, как луа и повершелл", думал Вася, закрывая неизменное по сути и по реализации с 70х окно такой же древней абстракцией еще более древнего предмета реального мира - виртуальной кнопкой "закрыть"...
|
|
|
|3.18, Аноним (16), 11:28, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебе как обычно шашечки, а не ехать. Какая разница в каком году что было изобретено?
|
|
|
|4.36, Аноним (36), 13:38, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
просто его папа в нулевых сделал и у него развился комплекс неполноценности всего что старше него.
|
|4.38, Жироватт (ok), 13:46, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне нравится иногда тыкать "новоделов" в то, что их свеженький компьютер работает в том числе и на технологиях конца девятнадцатого века и тому подобное... Говорят, им это очень нравится и они начинают гореть. Ну почему бы не помочь другу, а?
|
|3.46, Аноним (46), 14:12, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
lua то тут каким боком - крошечный встраиваемый язык, из коробки там почти ничего нет
|
|
|
|2.13, Жироватт (ok), 10:44, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну щито поделать. Писали представители высшей цивилизации же, вымершей в 90х-00х. А на смену им родили жиробасов, не могущих даже указатель правильно взять, не говоря уже про кучу и сложнее.
|
|1.10, Урри (ok), 10:39, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Прекращена поддержка операционных систем OS/2 и VAX/VMS.
Не смогли найти рабочих виртуалок?
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 12:03, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если не затруднит, накидай пожалуйста скриптец как их сделать. Хотя бы OS2 на KVM. Никак не могу разобраться с сетью, и желательно бы какой-нибудь SSH прикрутить и файл-трансфер.
|
|
|
|3.33, Урри (ok), 13:25, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем тебе квм? Полуось даже в эмуляции будет бегать раз в 200 быстрее ваших последних линуксов.
И какие проблемы с сетью? куэму из коробки предоставляет нат, а так же проброс портов с хоста на гостя в 5 слов. полно факов в интернете.
|
|3.37, ryoken (ok), 13:40, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Никак не могу разобраться с сетью
Мнээ... В свойствах виртуалке втыкнуть e1000e или (не к ночи будь помянут) rtl8139?
|
|2.51, Михрютка (ok), 14:30, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не смогли найти рабочих виртуалок?
не смогли найти рабочих мейнтейнеров.
кстати поддержку для dos тож дропнули
> Similarly, support for DJGPP has been removed. It also was not
being actively maintained.
если вам невмоготэ без свежего гавка на ваших варпах и ваших досах с вээмэсами, можете отметиться в тамошней рассылке и поспосомбстовать.
|
|1.11, Бывалый смузихлёб (?), 10:42, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> AWK до сих пор активно используется администраторами для выполнения рутинных работ,
> связанных с разбором различного рода текстовых файлов
На опеннет, вроде, примерно то же самое и про перл говорили
|
|1.17, Аноним (17), 11:28, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
Вот буквально пару дней назад делал скрипт для скачивания зависимостей из многом... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.21, Урри (ok), 11:35, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Нет бы простыню на питоне или расте нагородить? С билд-системой, зависимостями и обязательным обновлением всего и вся через интернет, который (скрипт, не интернет, тьфу-тьфу-тьфу) через полтора года перестанет работать...
Ты прям как динозавр какой-то. Стыдно, товарищъ! Надо идти в ногу со временем!
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 11:58, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А теперь попробуй это отдебажить, сказочник.
Кстати, всё это старьё ещё и очень медленное. Медленнее даже Python.
|
|1.26, Аноним (26), 12:02, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зачем вообще нужны sed и awk, если уже есть перл и баш? Они тоже в умолчальной поставке идут.
|
|
|
|2.31, Аноним (31), 12:51, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Можно без perl. А bash без внешних утилит плохо обрабатывает тексты (как раз через sed/grep/awk он их и обрабатывает). Можно попробовать обойтись cut,column и прочим из coreutils, но это будет очень сложно.
По месту надо решать, как-то раз хотел сделать на bash синхронизацию двух разных БД (MySQL и Firebird, через cli-утилитки работы с базами) и в итоге ВНЕЗАПНО сделал скрипт на PHP. Поскольку скрипт был нужен для сайтов, сайты были на php и драйверы для СУБД были установлены. Так получилось меньше зависимостей (т.к. php и драйверы СУБД всё равно устанавливались для работы сайтов, а скрипт запускался на том же сервере по крону).
|
|2.43, Аноним (43), 13:52, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>sed
sed -i 's/очепятка/правка/' ./ochepyatk*
>awk
дано: логи
найти: время отрабатывания запроса, зная время отправки и время получения ответа.
|
|
|
|3.48, Михрютка (ok), 14:15, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> найти: время отрабатывания запроса, зная время отправки и время получения ответа.
тут одним awk не справиться. тут bc нужон.
|
|2.52, Михрютка (ok), 14:34, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
awk нужен ленивым админам, которым лень запоминать все ети ключики для cut, когда есть замечательный awk "{print $2,$4}"
|
|
|
|2.35, Аноним (35), 13:32, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не, он в мавзолее и каждый прогер должен хотя бы раз на него глянуть. С уверенностью знать, что ASM был, есть и будет. Хоть раз должен попробовать написать хоть что-нибудь на ASM, т.е. программировать, программировать и еще раз программировать. А дальше уже, как любой образованный, может вставлять в свой код инлайн-цитаты из ASM. Понять путь компиляции и борьбу с ООП-классовым мышлением, историю типа узер взял в руки шыло и сделал дырку в картонке и сразу начал программировать. Ну и конечно объяснять всё это разным невеждам на сайтах.
|
|
|
|
|
|4.53, n00by (ok), 14:40, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Учить сейчас х86 - разве что бы отбить навсегда желание сеансом некрофилии с DOSBox. Тогда уж смотреть какой эмулятор PDP-11, там хоть опкоды красивы. На реальном железе проще и понятнее IA32 с плоской моделью памяти, а ещё лучше AMD64 под Linux (и *BSD годятся) - системные вызовы понятны как в той ДОСе, плюс современные удобные способы адресации.
|
|
|
|5.56, n00by (ok), 15:06, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всегда приятно узнать, что тут тусит эксперт по асму, которому возразить очень хочется, но по существу нечего.
|
|1.29, Аноним (31), 12:29, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> код поддержки Cmake оказался не востребован и пять лет не обновлялся
Это Ъ. Только autotools, только хардкор!
P.S. На самом деле правильно, для мелких систем с образом в десяток мегабайт (типа всяких роутеров) не будут специально собирать CMake-монстра.
|
|
|
|2.47, Михрютка (ok), 14:12, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
lol
он даже доси его патчит, вон юникод запилил.
я в новости это кидал неделю назад, но новость оказалась недостаточно выдающаяся и модеры ее удалили.
ну а фуль, это вам не свежий тиобебебе или переписывание программы true на расте, хто там вообще про k из awk помнит.
|
|1.49, Аноним (-), 14:17, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Отмечается, что реализация режима MPFR в GNU Awk рассматривается как ошибка.
Поясните, это как? Поддержку функционала из пакета MPFR вообще не надо было делать?
|