Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.2

2.4 , Дмитрий ( ?? ), 10:27, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – AWK максимально удобен, когда тебе надо быстренько отфильтровать значения в выводе одной тулзы и передать в другую

3.5 , Аноним ( 5 ), 10:30, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – максимально удобен: быстренько лезем в гугл и стековерфлоу осваивать инструментарий из 80-ых

4.6 , Аноним ( 6 ), 10:35, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Я так понимаю луа/powershell интуитивно понятен и можно сразу писать скрипны нечего не зная про язык?

5.9 , Аноним ( 5 ), 10:39, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – интуитивно понятна только сися. А у остальных инструментов ключевой является распространенность. И уж извини, но пихтон знают куда больше людей. Более того, на разбор строки в пихтоне не приходится запускать аж целый новый процесс /usr/bin/awk - вся работа внутри одного процесса, так что технически даже пихтон (ключевое слово - "даже") лучше баш-портянок на awk.

5.15 , Аноним ( 15 ), 11:25, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – питон ты специально пропустил?) потому что к нему это применимо

6.16 , Аноним ( 16 ), 11:27, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чисто для разнообразия попробуй пописать питоновский код интерактивно в консоли. Не одну команду а вот прям всё с этими идиотскими отступами. Я на тебя посмотрю, а если тебе даже и понравится то так тебе и надо.

7.22 , Просто ( ? ), 11:44, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Однострочник детектед

7.42 , Аноним ( - ), 13:50, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Чисто для разнообразия попробуй пописать питоновский код интерактивно в консоли. Я из-за этого уже третий год плачу по лиспу, но работаю пыхтонистом. И ещё сильнее плачу кровавыми слезами, когда питонисты что-то там заливают про pep8 (который ломает шелл) или tdd (сразу видно, что они шеллом не пользуются и зачем-то лабают код на скриптовом языке сверху вниз).

6.44 , fuggy ( ok ), 14:08, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что делать тем кто не знает питон или у кого на системе не установлен питон?

4.8 , Урри ( ok ), 10:37, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтобы эффективно работать - надо учиться. Прикинь, да?

5.12 , Аноним ( 5 ), 10:42, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Думаешь, запустил "хелловорлд под 17 платформ одним скриптом" - и уже чему-то научился?

6.20 , Урри ( ok ), 11:33, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты смотри-ка, меня читают )) Естественно научился!

После хелловорлда запустил... ’awk 'END{print NR}'’ (в тему, да), ща...

сишный проект в 9095 строк и оно работает. Везде. Сижу вот сейчас под арм фикшу, автотесты регрессию нашли.

7.45 , Аноним ( 45 ), 14:11, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сишный проект в 9095 строк Ничосе! Это такой хеллоуволд продвинутый что столько кода? > под арм фикшу так "оно работает. Везде." или таки приходится подпиливать под платформы?))

4.23 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:48, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Незачем там лезть ни в гугл, ни на стековерфлоу. Авк настолько минималистичен, что достаточно потратить полчаса на курение ман-страницы, чтобы начать на нём писать.

5.34 , Аноним ( 34 ), 13:30, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > быстренько

> потратить полчаса на курение ман-страницы Когда в следующий раз понадобится — повторить.

4.32 , ilowry ( ? ), 13:11, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, именно, "быстренько". AWK прост, и поэтому его можно не учить. Поэтому "быстренько" лезем и "быстренько" делаем.

4.40 , Аноним ( - ), 13:48, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сразу видно мелкобукву, ведь мелкобуква так и не научилась читать маны.

2.14 , Жироватт ( ok ), 10:54, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – ...довольный Вася набил язвительный ответ на неизменной с середины XIX века доске-с-буквами, а затем навел курсор изобретённого в 50х манипулятора и нажал на виртуальное изображение не менявшейся с XVI века кнопки. Васин ответ был разбит на пакеты протоколом 70х годов и передан по сети по принципам 80х. Сервер, не претерпевший принципиальных переработок с 90х, как обычно, послушно и предсказуемо собрал пакетики протокола 70х воедино, а затем на высветил его на страничке, оформленной языком 90х. "Как хорошо, что есть такой новый стафф, как луа и повершелл", думал Вася, закрывая неизменное по сути и по реализации с 70х окно такой же древней абстракцией еще более древнего предмета реального мира - виртуальной кнопкой "закрыть"...

3.18 , Аноним ( 16 ), 11:28, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе как обычно шашечки, а не ехать. Какая разница в каком году что было изобретено?

4.36 , Аноним ( 36 ), 13:38, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – просто его папа в нулевых сделал и у него развился комплекс неполноценности всего что старше него.

4.38 , Жироватт ( ok ), 13:46, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне нравится иногда тыкать "новоделов" в то, что их свеженький компьютер работает в том числе и на технологиях конца девятнадцатого века и тому подобное... Говорят, им это очень нравится и они начинают гореть. Ну почему бы не помочь другу, а?

3.46 , Аноним ( 46 ), 14:12, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – lua то тут каким боком - крошечный встраиваемый язык, из коробки там почти ничего нет

2.54 , Аноним ( 54 ), 14:57, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И много юзающих Паршел в GNU/Linux?

