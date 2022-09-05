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Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.2

05.09.2022 10:16

Представлен новый выпуск реализации языка программирования AWK от проекта GNU - Gawk 5.2.0. AWK был разработан в 70-х годах прошлого века и не претерпел значительных изменений с середины 80-х годов, в которых был определен основной костяк языка, что позволило на протяжении последних десятилетий сохранить первозданную стабильность и простоту языка. Несмотря на преклонный возраст, AWK до сих пор активно используется администраторами для выполнения рутинных работ, связанных с разбором различного рода текстовых файлов и генерацией несложной результирующей статистики.

Ключевые изменения:

  • Добавлена экспериментальная поддержка менеджера памяти pma (persistent malloc), позволяющего сохранять значения переменных, массивов и пользовательских функций между разными запусками awk.
  • Поддержка арифметики высокой точности, реализуемая при помощи библиотеки MPFR, выведена из области ответственности сопровождающего GNU Awk и передана стороннему энтузиасту. Отмечается, что реализация режима MPFR в GNU Awk рассматривается как ошибка. В случае изменения состояния с сопровождением планируется полностью удалить данную возможность из GNU Awk.
  • Обновлены компоненты сборочной инфраструктуры Libtool 2.4.7 и Bison 3.8.2.
  • Изменена логика сравнения чисел, которая приведена в соответствие с логикой, применяемой в языке Си. Для пользователей изменение в основном затрагивает сравнение значений Infinity и NaN с обычными числами.
  • Предоставлена возможность использования хэш-функции FNV1-A в ассоциативных массивах, включаемая при выставлении переменной окружения AWK_HASH в значение "fnv1a".
  • Удалена поддержка сборки с использованием CMake (код поддержки Cmake оказался не востребован и пять лет не обновлялся).
  • Добавлена функция mkbool() для создания булевых значений, которые являются числами, но обрабатываются как тип Boolean.
  • В режиме BWK при указания флага "--traditional" по умолчанию включена поддержка выражений для определения диапазонов, ранее включаемых опцией "-r" ("--re-interval").
  • В расширении rwarray предложены новые функции writeall() и readall() для записи и чтения разом всех переменных и массивов.
  • Добавлен скрипт gawkbug для передачи информации об ошибках.
  • Обеспечено мгновенное завершение работы в случае определения синтаксических ошибок, что решает проблемы с использованием инструментов для fuzzing-тестирования.
  • Прекращена поддержка операционных систем OS/2 и VAX/VMS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.1
  3. OpenNews: Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.0
  4. OpenNews: Redis-клиент на awk
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57732-awk
Ключевые слова: awk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 10:22, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Секретная команда, о которой все думают, что это хитрый print, а это целый ЯП :)
     
  • 1.2, barmaley (??), 10:23, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –21 +/
    В баше не претерпевшем изменений с начала 90-х использовать авк из 80-х, замечательно, все продвинутые уже давно положили х на это старье и юзают питон/луа/павершелл
     
     
  • 2.4, Дмитрий (??), 10:27, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    AWK максимально удобен, когда тебе надо быстренько отфильтровать значения в выводе одной тулзы и передать в другую
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:30, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    максимально удобен: быстренько лезем в гугл и стековерфлоу осваивать инструментарий из 80-ых
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 10:35, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Я так понимаю луа/powershell интуитивно понятен и можно сразу писать скрипны нечего не зная про язык?
     
     
  • 5.9, Аноним (5), 10:39, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    интуитивно понятна только сися. А у остальных инструментов ключевой является распространенность. И уж извини, но пихтон знают куда больше людей. Более того, на разбор строки в пихтоне не приходится запускать аж целый новый процесс /usr/bin/awk - вся работа внутри одного процесса, так что технически даже пихтон (ключевое слово - "даже") лучше баш-портянок на awk.
     
  • 5.15, Аноним (15), 11:25, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    питон ты специально пропустил?) потому что к нему это применимо
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 11:27, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чисто для разнообразия попробуй пописать питоновский код интерактивно в консоли. Не одну команду а вот прям всё с этими идиотскими отступами. Я на тебя посмотрю, а если тебе даже и понравится то так тебе и надо.  
     
     
  • 7.22, Просто (?), 11:44, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однострочник детектед
     
  • 7.42, Аноним (-), 13:50, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чисто для разнообразия попробуй пописать питоновский код интерактивно в консоли.

    Я из-за этого уже третий год плачу по лиспу, но работаю пыхтонистом.

    И ещё сильнее плачу кровавыми слезами, когда питонисты что-то там заливают про pep8 (который ломает шелл) или tdd (сразу видно, что они шеллом не пользуются и зачем-то лабают код на скриптовом языке сверху вниз).

     
  • 6.44, fuggy (ok), 14:08, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что делать тем кто не знает питон или у кого на системе не установлен питон?
     
  • 4.8, Урри (ok), 10:37, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы эффективно работать - надо учиться. Прикинь, да?
     
     
  • 5.12, Аноним (5), 10:42, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думаешь, запустил "хелловорлд под 17 платформ одним скриптом" - и уже чему-то научился?
     
     
  • 6.20, Урри (ok), 11:33, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты смотри-ка, меня читают ))

    Естественно научился!
    После хелловорлда запустил... ’awk 'END{print NR}'’ (в тему, да), ща...
    сишный проект в 9095 строк и оно работает. Везде.

    Сижу вот сейчас под арм фикшу, автотесты регрессию нашли.

     
     
  • 7.45, Аноним (45), 14:11, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сишный проект в 9095 строк

    Ничосе! Это такой хеллоуволд продвинутый что столько кода?

    > под арм фикшу

    так "оно работает. Везде." или таки приходится подпиливать под платформы?))

     
  • 4.23, YetAnotherOnanym (ok), 11:48, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Незачем там лезть ни в гугл, ни на стековерфлоу. Авк настолько минималистичен, что достаточно потратить полчаса на курение ман-страницы, чтобы начать на нём писать.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 13:30, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > быстренько
    > потратить полчаса на курение ман-страницы

    Когда в следующий раз понадобится — повторить.

     
  • 4.32, ilowry (?), 13:11, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, именно, "быстренько". AWK прост, и поэтому его можно не учить. Поэтому "быстренько" лезем и "быстренько" делаем.  
     
  • 4.40, Аноним (-), 13:48, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно мелкобукву, ведь мелкобуква так и не научилась читать маны.
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 10:54, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ...довольный Вася набил язвительный ответ на неизменной с середины XIX века доске-с-буквами, а затем навел курсор изобретённого в 50х манипулятора и нажал на виртуальное изображение не менявшейся с XVI века кнопки. Васин ответ был разбит на пакеты протоколом 70х годов и передан по сети по принципам 80х. Сервер, не претерпевший принципиальных переработок с 90х, как обычно, послушно и предсказуемо собрал пакетики протокола 70х воедино, а затем на высветил его на страничке, оформленной языком 90х. "Как хорошо, что есть такой новый стафф, как луа и повершелл", думал Вася, закрывая неизменное по сути и по реализации с 70х окно такой же древней абстракцией еще более древнего предмета реального мира - виртуальной кнопкой "закрыть"...
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 11:28, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе как обычно шашечки, а не ехать. Какая разница в каком году что было изобретено?
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:38, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто его папа в нулевых сделал и у него развился комплекс неполноценности всего что старше него.
     
  • 4.38, Жироватт (ok), 13:46, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нравится иногда тыкать "новоделов" в то, что их свеженький компьютер работает в том числе и на технологиях конца девятнадцатого века и тому подобное... Говорят, им это очень нравится и они начинают гореть. Ну почему бы не помочь другу, а?
     
  • 3.46, Аноним (46), 14:12, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lua то тут каким боком - крошечный встраиваемый язык, из коробки там почти ничего нет
     
  • 2.54, Аноним (54), 14:57, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много юзающих Паршел в GNU/Linux?
     

  • 1.7, Урри (ok), 10:35, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И никаких ошибок работы с памятью!
     
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 10:44, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну щито поделать. Писали представители высшей цивилизации же, вымершей в 90х-00х. А на смену им родили жиробасов, не могущих даже указатель правильно взять, не говоря уже про кучу и сложнее.
     
     
  • 3.19, Урри (ok), 11:29, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, мы вымираем. Пичалька.
     

  • 1.10, Урри (ok), 10:39, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка операционных систем OS/2 и VAX/VMS.

    Не смогли найти рабочих виртуалок?

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:03, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не затруднит, накидай пожалуйста скриптец как их сделать. Хотя бы OS2 на KVM. Никак не могу разобраться с сетью, и желательно бы какой-нибудь SSH прикрутить и файл-трансфер.
     
     
  • 3.33, Урри (ok), 13:25, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе квм? Полуось даже в эмуляции будет бегать раз в 200 быстрее ваших последних линуксов.

    И какие проблемы с сетью? куэму из коробки предоставляет нат, а так же проброс портов с хоста на гостя в 5 слов. полно факов в интернете.

     
  • 3.37, ryoken (ok), 13:40, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Никак не могу разобраться с сетью

    Мнээ... В свойствах виртуалке втыкнуть e1000e или (не к ночи будь помянут) rtl8139?

     
  • 2.51, Михрютка (ok), 14:30, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не смогли найти рабочих виртуалок?

    не смогли найти рабочих мейнтейнеров.

    кстати поддержку для dos тож дропнули

    > Similarly, support for DJGPP has been removed. It also was not

        being actively maintained.

    если вам невмоготэ без свежего гавка на ваших варпах и ваших досах с вээмэсами, можете отметиться в тамошней рассылке и поспосомбстовать.

     

  • 1.11, Бывалый смузихлёб (?), 10:42, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > AWK до сих пор активно используется администраторами для выполнения рутинных работ,
    > связанных с разбором различного рода текстовых файлов

    На опеннет, вроде, примерно то же самое и про перл говорили

     
  • 1.17, Аноним (17), 11:28, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот буквально пару дней назад делал скрипт для скачивания зависимостей из многом... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.21, Урри (ok), 11:35, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет бы простыню на питоне или расте нагородить? С билд-системой, зависимостями и обязательным обновлением всего и вся через интернет, который (скрипт, не интернет, тьфу-тьфу-тьфу) через полтора года перестанет работать...

    Ты прям как динозавр какой-то. Стыдно, товарищъ! Надо идти в ногу со временем!

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:58, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А теперь попробуй это отдебажить, сказочник.

    Кстати, всё это старьё ещё и очень медленное. Медленнее даже Python.

     
  • 3.55, Аноним (54), 15:02, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше на JS с NPM'ами.
     

  • 1.25, Аноним (25), 11:59, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    эталoнное нeнужно
     
  • 1.26, Аноним (26), 12:02, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем вообще нужны sed и awk, если уже есть перл и баш? Они тоже в умолчальной поставке идут.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:51, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно без perl. А bash без внешних утилит плохо обрабатывает тексты (как раз через sed/grep/awk он их и обрабатывает). Можно попробовать обойтись cut,column и прочим из coreutils, но это будет очень сложно.

    По месту надо решать, как-то раз хотел сделать на bash синхронизацию двух разных БД (MySQL и Firebird, через cli-утилитки работы с базами) и в итоге ВНЕЗАПНО сделал скрипт на PHP. Поскольку скрипт был нужен для сайтов, сайты были на php и драйверы для СУБД были установлены. Так получилось меньше зависимостей (т.к. php и драйверы СУБД всё равно устанавливались для работы сайтов, а скрипт запускался на том же сервере по крону).

     
  • 2.43, Аноним (43), 13:52, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >sed

    sed -i 's/очепятка/правка/' ./ochepyatk*
    >awk

    дано: логи
    найти: время отрабатывания запроса, зная время отправки и время получения ответа.

     
     
  • 3.48, Михрютка (ok), 14:15, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > найти: время отрабатывания запроса, зная время отправки и время получения ответа.

    тут одним awk не справиться. тут bc нужон.


     
     
  • 4.50, Аноним (-), 14:20, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bc - это консольный калькулятор. Вы о чём?
     
  • 2.52, Михрютка (ok), 14:34, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    awk нужен ленивым админам, которым лень запоминать все ети ключики для cut, когда есть замечательный awk "{print $2,$4}"
     

  • 1.28, ryoken (ok), 12:24, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гм... Если у AWK "преклонный возраст", то ASM что - умер вообще?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 13:32, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, он в мавзолее и каждый прогер должен хотя бы раз на него глянуть. С уверенностью знать, что ASM был, есть и будет. Хоть раз должен попробовать написать хоть что-нибудь на ASM, т.е. программировать, программировать и еще раз программировать. А дальше уже, как любой образованный, может вставлять в свой код инлайн-цитаты из ASM. Понять путь компиляции и борьбу с ООП-классовым мышлением, историю типа узер взял в руки шыло и сделал дырку в картонке и сразу начал программировать. Ну и конечно объяснять всё это разным невеждам на сайтах.
     
     
  • 3.39, Жироватт (ok), 13:47, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учение х86-ассемблера вечно, потому что правильно!
     
     
  • 4.53, n00by (ok), 14:40, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Учить сейчас х86 - разве что бы отбить навсегда желание сеансом некрофилии с DOSBox. Тогда уж смотреть какой эмулятор PDP-11, там хоть опкоды красивы. На реальном железе проще и понятнее IA32 с плоской моделью памяти, а ещё лучше AMD64 под Linux (и *BSD годятся) - системные вызовы понятны как в той ДОСе, плюс современные удобные способы адресации.
     
     
  • 5.56, n00by (ok), 15:06, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда приятно узнать, что тут тусит эксперт по асму, которому возразить очень хочется, но по существу нечего.
     

  • 1.29, Аноним (31), 12:29, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > код поддержки Cmake оказался не востребован и пять лет не обновлялся

    Это Ъ. Только autotools, только хардкор!

    P.S. На самом деле правильно, для мелких систем с образом в десяток мегабайт (типа всяких роутеров) не будут специально собирать CMake-монстра.

     
  • 1.30, pashev.ru (?), 12:40, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Прекращена поддержка операционных систем OS/2 и VAX/VMS.

    Уходит эпоха.

     
  • 1.41, Аноним (36), 13:48, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати есть неплохое интервью с Брайан Керниган где есть упоминание про awk
    https://www.youtube.com/watch?v=9tqMtgQIoj0
     
     
  • 2.47, Михрютка (ok), 14:12, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lol

    он даже доси его патчит, вон юникод запилил.

    я в новости это кидал неделю назад, но новость оказалась недостаточно выдающаяся и модеры ее удалили.

    ну а фуль, это вам не свежий тиобебебе или переписывание программы true на расте, хто там вообще про k из awk помнит.

     

  • 1.49, Аноним (-), 14:17, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Отмечается, что реализация режима MPFR в GNU Awk рассматривается как ошибка.

    Поясните, это как? Поддержку функционала из пакета MPFR вообще не надо было делать?

     

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