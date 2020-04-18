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Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.1

18.04.2020 10:59

Представлен новый значительный выпуск реализации языка программирования AWK от проекта GNU - Gawk 5.1.0. AWK был разработан в 70-х годах прошлого века и не претерпел значительных изменений с середины 80-х годов, в которых был определен основной костяк языка, что позволило на протяжении последних десятилетий сохранить первозданную стабильность и простоту языка. Несмотря на преклонный возраст, AWK до сих пор активно используется администраторами для выполнения рутинных работ, связанных с разбором различного рода текстовых файлов и генерацией несложной результирующей статистики.

Ключевые изменения:

  • Номер версии API поднят до 3 (отражает изменения в ветке 5.x);
  • Устранены утечки памяти;
  • Обновлены компоненты сборочной инфраструктуры Bison 3.5.4, Texinfo 6.7, Gettext 0.20.1, Automake 1.16.2.
  • Переработано индексирование в руководстве, для форматирования которого теперь требуется пакет Texinfo 6.7;
  • В скрипт configure добавлена поддержка MSYS2;
  • Исправлены накопившиеся ошибки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.0
  3. OpenNews: Новая версия языка программирования GNU Awk 4.2.0
  4. OpenNews: Новая версия языка программирования GNU Awk 4.1.0
  5. OpenNews: Увидел свет GNU Awk 4.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52761-awk
Ключевые слова: awk, gawk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:04, 18/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    К системд забыли привязать.
     
     
  • 2.15, VINRARUS (ok), 13:58, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это system:D привязана к awk!
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:21, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Systemd к GNU имеет отношение чуть более, чем никак. У них есть собственный системный менеджер Guix.
     
     
  • 3.32, user90 (?), 14:40, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > системный менеджер Guix

    "Пакетный", тупица!!!)) А то, о чем ты хотел поведать, называется GNU Shepherd.

     
     
  • 4.33, Аноним (27), 14:42, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, извини, описался :)
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:14, 18/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Часто используете?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:23, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    да
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 11:24, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наверняка там что-то сломали, но в скриптах это еще не вылезло.
     
     
  • 4.34, Michael Shigorin (ok), 14:48, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предъявите.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:26, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие варианты? Ну не sed же, в самом деле)) Конечно, можно бы и Perl, но зачем, если есть специализированный инструмент.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:53, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сед норм. Кроме того баш имеет встроенные регулярки, можно избежать лишних внешних вызовов, что намного быстрее и меньше грузит. А 99% кода awk заключается в вывести энный элемент энной строки, всё равно вся логика в баше. В awk можно запихнуть разве что скрипт разбора, но никакого смысла этого делать, если ты умеешь в регулярки.
     
     
  • 4.20, VINRARUS (ok), 14:04, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >баш имеет встроенные регулярки, можно избежать лишних внешних вызовов

    но dash побыстрее будет в несколько раз

     
     
  • 5.23, Аноним (13), 14:12, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>баш имеет встроенные регулярки, можно избежать лишних внешних вызовов
    > но dash побыстрее будет в несколько раз

    Ну не в несколько… В баше всё же намного больше фич, по классике придётся городить жуткие конструкции. Я сравнивал время, башизмы были намного быстрее вызова внешнего кода. Нагрузку не сравнивал правда.

     
     
  • 6.25, VINRARUS (ok), 14:17, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В баше всё же намного больше фич

    Можна пример?

     
  • 5.28, Аноним (27), 14:25, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но dash побыстрее будет в несколько раз

    Но bash в дистрах изкоробки. Ну кроме тех, где busybox.

     
     
  • 6.29, VINRARUS (ok), 14:31, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но bash в дистрах изкоробки.

    Это диверсия для внедрения system:D

     
  • 5.35, Michael Shigorin (ok), 14:49, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dash глючен, увы.  Рассказывал уж и пример случая, который сам поймал, приводил.  Апстрим в курсе, забил (можете объяснить тем, что все ушли тащить в дебиан systemd, мне без разницы).
     
  • 4.22, user90 (?), 14:11, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сед норм.

    Не, когда нужно учитывать и структуру документа, а не парсить 1 абзац, то делать это sed'ом я бы и пробовать не стал.

     
     
  • 5.24, Аноним (13), 14:15, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Сед норм.
    > Не, когда нужно учитывать и структуру документа, а не парсить 1 абзац,
    > то делать это sed'ом я бы и пробовать не стал.

    Как правило это даже не один абзац, а одна строка. Ну всегда несколько регулярок можно исполнить в 1 седе, если одного мало. У авк тот построчный разбор, что и у шела.

     
     
  • 6.26, user90 (?), 14:18, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человеку тоже свойственно читать построчно :) Так что это как раз Ок?
     
     
  • 7.36, Michael Shigorin (ok), 14:50, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воспринимаю awk и особенно sed всё-таки именно поточные строковые инструменты; если надо разбирать структуру, это другой класс задач (хотя, разумеется, нахимичить и такое бывает можно и на sed/awk).
     

  • 1.5, vle (ok), 11:50, 18/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вместе с http://github.com/cheusov/runawk превращается в почти полноценный мощный язык программирования.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:53, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Автор профиля на опеннете и автор репозитория один и тот же человек. Совпадение? Не думаю.
     
     
  • 3.12, vle (ok), 13:52, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автор профиля на опеннете и автор репозитория один и тот же человек.
    > Совпадение? Не думаю.

    нет, не совпадение. Я -- автор runawk, и довольно много писал и пишу на awk+runawk

     
  • 2.10, neAnonim (?), 13:47, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне не хватило мотивации в свое время искать учебники и примеры по awk.

    если у вас есть рекомендации сейчас самое время.

     
     
  • 3.16, vle (ok), 13:58, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > мне не хватило мотивации в свое время искать учебники и примеры по
    > awk.
    > если у вас есть рекомендации сейчас самое время.

    Я не видел ничего лучше книжки Аарона Робинса же, ментейнера gawk.
    https://www.amazon.com/GAWK-GNU-AWK-Users-Guide/dp/1882114272/ref=sr_1_2?dchil

    Хотя у меня была другая обложка, красная.

    Наверное, можно и Брайна Кернигана почитать.
    https://www.amazon.com/AWK-Programming-Language-Alfred-Aho/dp/020107981X/ref=s

    хотя его изначальная реализация и POSIX не очень дружат. Возможно,
    в последнее время исправили. Точно многое исправляли в NetBSD.
    Сейчас все те же люди допилоивают ее здесь
    https://github.com/onetrueawk/awk

     
  • 3.17, user90 (?), 13:59, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > учебники и примеры по awk

    Пфф! Все упирается в класс задач, которые ты собираешься решать. Для рядовых/повседневных никаких "учебников" точно не нужно, а примеров в инторнетах завались.

     
     
  • 4.21, vle (ok), 14:06, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> учебники и примеры по awk
    > Пфф! Все упирается в класс задач, которые ты собираешься решать. Для рядовых/повседневных
    > никаких "учебников" точно не нужно, а примеров в инторнетах завались.

    в свое время обучал коллег (не программистов) awk, shell и ruby. Мне это странно, но "логика" data-driven awk не программистам не очень зашла. Гораздо более сложный ruby они поняли как-то быстрее.

    Так что учебники все же нужны.

     
  • 3.30, Ordu (ok), 14:32, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мне не хватило мотивации в свое время искать учебники и примеры по awk.

    info gawk?

    Там вроде и с примерами, и как справочное пособие можно использовать, и под рукой всегда.

     
  • 2.14, vdb (?), 13:54, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вместе с http://github.com/cheusov/runawk превращается в почти полноценный мощный язык программирования.

    Зачем нужен «почти полноценный», когда есть полноценный Perl, без всяких «почти»?

     
     
  • 3.18, vle (ok), 14:02, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> вместе с http://github.com/cheusov/runawk превращается в почти полноценный мощный язык программирования.
    > Зачем нужен «почти полноценный», когда есть полноценный Perl, без всяких «почти»?

    скрипты на awk почти всегда оказываются сильно быстрее, чем такие же на ruby, python, perl, lua etc. Мне в свое время нужно было молотить сотни мегабайт текста, и это имело смысл.

     
  • 3.19, user90 (?), 14:03, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сложнаа))) Ну действительно, Perl полноценный ЯП, и на его изучение потребуется больше усилий, чем на то, чтобы освоить awk.
     
  • 3.31, Аноним (27), 14:34, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда чего уж мелочиться, есть ещё более полноценный Петончик.
     

  • 1.7, Ю.Т. (?), 13:15, 18/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё-таки namespace в 5-й серии -- тоже значительное изменение.
     
  • 1.8, Аноним (9), 13:21, 18/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заголовок звучит угрожающе))
     
     
  • 2.11, ssh (ok), 13:49, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Заголовок звучит угрожающе))

    Думаешь если гнут авк, то cut и вовсе разрывают на куски?

     
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