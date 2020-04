Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.1

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:53, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Автор профиля на опеннете и автор репозитория один и тот же человек. Совпадение? Не думаю.

3.12 , vle ( ok ), 13:52, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Автор профиля на опеннете и автор репозитория один и тот же человек.

> Совпадение? Не думаю. нет, не совпадение. Я -- автор runawk, и довольно много писал и пишу на awk+runawk 2.10 , neAnonim ( ? ), 13:47, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мне не хватило мотивации в свое время искать учебники и примеры по awk. если у вас есть рекомендации сейчас самое время.

3.16 , vle ( ok ), 13:58, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > мне не хватило мотивации в свое время искать учебники и примеры по

> awk.

> если у вас есть рекомендации сейчас самое время. Я не видел ничего лучше книжки Аарона Робинса же, ментейнера gawk.

https://www.amazon.com/GAWK-GNU-AWK-Users-Guide/dp/1882114272/ref=sr_1_2?dchil Хотя у меня была другая обложка, красная. Наверное, можно и Брайна Кернигана почитать.

https://www.amazon.com/AWK-Programming-Language-Alfred-Aho/dp/020107981X/ref=s хотя его изначальная реализация и POSIX не очень дружат. Возможно,

в последнее время исправили. Точно многое исправляли в NetBSD.

Сейчас все те же люди допилоивают ее здесь

https://github.com/onetrueawk/awk

3.17 , user90 ( ? ), 13:59, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > учебники и примеры по awk Пфф! Все упирается в класс задач, которые ты собираешься решать. Для рядовых/повседневных никаких "учебников" точно не нужно, а примеров в инторнетах завались.

4.21 , vle ( ok ), 14:06, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> учебники и примеры по awk

> Пфф! Все упирается в класс задач, которые ты собираешься решать. Для рядовых/повседневных

> никаких "учебников" точно не нужно, а примеров в инторнетах завались. в свое время обучал коллег (не программистов) awk, shell и ruby. Мне это странно, но "логика" data-driven awk не программистам не очень зашла. Гораздо более сложный ruby они поняли как-то быстрее. Так что учебники все же нужны.

3.30 , Ordu ( ok ), 14:32, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > мне не хватило мотивации в свое время искать учебники и примеры по awk. info gawk? Там вроде и с примерами, и как справочное пособие можно использовать, и под рукой всегда.

2.14 , vdb ( ? ), 13:54, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > вместе с http://github.com/cheusov/runawk превращается в почти полноценный мощный язык программирования. Зачем нужен «почти полноценный», когда есть полноценный Perl, без всяких «почти»?

3.18 , vle ( ok ), 14:02, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> вместе с http://github.com/cheusov/runawk превращается в почти полноценный мощный язык программирования.

> Зачем нужен «почти полноценный», когда есть полноценный Perl, без всяких «почти»? скрипты на awk почти всегда оказываются сильно быстрее, чем такие же на ruby, python, perl, lua etc. Мне в свое время нужно было молотить сотни мегабайт текста, и это имело смысл.

3.19 , user90 ( ? ), 14:03, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там сложнаа))) Ну действительно, Perl полноценный ЯП, и на его изучение потребуется больше усилий, чем на то, чтобы освоить awk.

3.31 , Аноним ( 27 ), 14:34, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда чего уж мелочиться, есть ещё более полноценный Петончик.