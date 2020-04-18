Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.1

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|2.27, Аноним (27), 14:21, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Systemd к GNU имеет отношение чуть более, чем никак. У них есть собственный системный менеджер Guix.
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|3.32, user90 (?), 14:40, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> системный менеджер Guix
"Пакетный", тупица!!!)) А то, о чем ты хотел поведать, называется GNU Shepherd.
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|3.4, Аноним (1), 11:24, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наверняка там что-то сломали, но в скриптах это еще не вылезло.
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|2.9, Аноним (9), 13:26, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какие варианты? Ну не sed же, в самом деле)) Конечно, можно бы и Perl, но зачем, если есть специализированный инструмент.
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|3.13, Аноним (13), 13:53, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сед норм. Кроме того баш имеет встроенные регулярки, можно избежать лишних внешних вызовов, что намного быстрее и меньше грузит. А 99% кода awk заключается в вывести энный элемент энной строки, всё равно вся логика в баше. В awk можно запихнуть разве что скрипт разбора, но никакого смысла этого делать, если ты умеешь в регулярки.
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|4.20, VINRARUS (ok), 14:04, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>баш имеет встроенные регулярки, можно избежать лишних внешних вызовов
но dash побыстрее будет в несколько раз
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|5.23, Аноним (13), 14:12, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>баш имеет встроенные регулярки, можно избежать лишних внешних вызовов
> но dash побыстрее будет в несколько раз
Ну не в несколько… В баше всё же намного больше фич, по классике придётся городить жуткие конструкции. Я сравнивал время, башизмы были намного быстрее вызова внешнего кода. Нагрузку не сравнивал правда.
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|5.28, Аноним (27), 14:25, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но dash побыстрее будет в несколько раз
Но bash в дистрах изкоробки. Ну кроме тех, где busybox.
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|5.35, Michael Shigorin (ok), 14:49, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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dash глючен, увы. Рассказывал уж и пример случая, который сам поймал, приводил. Апстрим в курсе, забил (можете объяснить тем, что все ушли тащить в дебиан systemd, мне без разницы).
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|4.22, user90 (?), 14:11, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сед норм.
Не, когда нужно учитывать и структуру документа, а не парсить 1 абзац, то делать это sed'ом я бы и пробовать не стал.
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|5.24, Аноним (13), 14:15, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Сед норм.
> Не, когда нужно учитывать и структуру документа, а не парсить 1 абзац,
> то делать это sed'ом я бы и пробовать не стал.
Как правило это даже не один абзац, а одна строка. Ну всегда несколько регулярок можно исполнить в 1 седе, если одного мало. У авк тот построчный разбор, что и у шела.
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|6.26, user90 (?), 14:18, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Человеку тоже свойственно читать построчно :) Так что это как раз Ок?
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|7.36, Michael Shigorin (ok), 14:50, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воспринимаю awk и особенно sed всё-таки именно поточные строковые инструменты; если надо разбирать структуру, это другой класс задач (хотя, разумеется, нахимичить и такое бывает можно и на sed/awk).
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|2.6, Аноним (6), 12:53, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Автор профиля на опеннете и автор репозитория один и тот же человек. Совпадение? Не думаю.
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|3.12, vle (ok), 13:52, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Автор профиля на опеннете и автор репозитория один и тот же человек.
> Совпадение? Не думаю.
нет, не совпадение. Я -- автор runawk, и довольно много писал и пишу на awk+runawk
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|2.10, neAnonim (?), 13:47, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне не хватило мотивации в свое время искать учебники и примеры по awk.
если у вас есть рекомендации сейчас самое время.
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|3.17, user90 (?), 13:59, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> учебники и примеры по awk
Пфф! Все упирается в класс задач, которые ты собираешься решать. Для рядовых/повседневных никаких "учебников" точно не нужно, а примеров в инторнетах завались.
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|4.21, vle (ok), 14:06, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> учебники и примеры по awk
> Пфф! Все упирается в класс задач, которые ты собираешься решать. Для рядовых/повседневных
> никаких "учебников" точно не нужно, а примеров в инторнетах завались.
в свое время обучал коллег (не программистов) awk, shell и ruby. Мне это странно, но "логика" data-driven awk не программистам не очень зашла. Гораздо более сложный ruby они поняли как-то быстрее.
Так что учебники все же нужны.
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|3.30, Ordu (ok), 14:32, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мне не хватило мотивации в свое время искать учебники и примеры по awk.
info gawk?
Там вроде и с примерами, и как справочное пособие можно использовать, и под рукой всегда.
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|3.18, vle (ok), 14:02, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> вместе с http://github.com/cheusov/runawk превращается в почти полноценный мощный язык программирования.
> Зачем нужен «почти полноценный», когда есть полноценный Perl, без всяких «почти»?
скрипты на awk почти всегда оказываются сильно быстрее, чем такие же на ruby, python, perl, lua etc. Мне в свое время нужно было молотить сотни мегабайт текста, и это имело смысл.
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|3.19, user90 (?), 14:03, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там сложнаа))) Ну действительно, Perl полноценный ЯП, и на его изучение потребуется больше усилий, чем на то, чтобы освоить awk.
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|1.7, Ю.Т. (?), 13:15, 18/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё-таки namespace в 5-й серии -- тоже значительное изменение.
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|2.11, ssh (ok), 13:49, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Заголовок звучит угрожающе))
Думаешь если гнут авк, то cut и вовсе разрывают на куски?
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