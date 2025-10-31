Выпуск графического редактора Brushshe 2.3.0

|
2.10, Жироватт (ok), 13:55, 31/10/2025
Да тут все три такие:
- первая - 18+
- вторая - 21+грибы+тюкс-пейнт
- третья - салоточит
1.2, kravich (ok), 13:26, 31/10/2025
Интерфейс просто за гранью добра и зла, на уровне того каталогизатора книг
2.9, Жироватт (ok), 13:53, 31/10/2025
А потом и окажется, что автор - это такой вот Билли Миллиган: одна личность гадит на опеннете, другая пишет каталогизатор книг, третья - эту рисовалку, четвертая - месседжер коммунизьм.
Хм...и все эти поделия - на гтк...хм. Слишком много совпадений.
3.16, Аноним (17), 14:19, 31/10/2025
Ты просто не понимаешь концепцию современного искусства. Чем больше оно вызывает вопросов эмоций тем лучше. Что лучше проходной стандартный дизайн или банан приклеенный к стене? Про банан знают все про твое серое супер приложение никто.
2.11, Жироватт (ok), 13:56, 31/10/2025
Ты сам их туда отправишь, лишь бы получить инструкцию, как расшифровать свой /home и удалить это.
1.5, Аноним (5), 13:33, 31/10/2025
В чём его отличительная особенность от миллиона других граф. редакторов? Из текста новости этого совершенно не понятно.
2.8, Аноним (7), 13:41, 31/10/2025
Написано же python и tcl/tk. Раньше все изучение питона начинали с написания граф редактора на этом, сегодня несколько не актуально конечно.
2.14, Аноним (17), 14:02, 31/10/2025
Тем что шваоьола, бесплатно! Перечитывать код редактора на ночь ищя закладки.
1.6, Аноним (6), 13:37, 31/10/2025
Интерфейс очень органично смотрится в стандартном window manager X11.
Цветовая гамма 1-в-1.
1.23, Аноним (23), 15:28, 31/10/2025
Та ладно, норм. Большинство комментаторов максимум что могут, так это хеллоуворлды писать.
|