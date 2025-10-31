Выпуск графического редактора Brushshe 2.3.0

Опубликован выпуск растрового графического редактора Brushshe 2.3.0 (кодовое имя "Vientiane"). Редактор поддерживает работу с наклейками, рамками и эффектами, сохранение в разные форматы, использование собственных палитр и навигацию по галерее рисунков. Код проекта написан на Python с использованием графического тулкита CustomTkinter и распространяется под лицензией MPL 2.0. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (.deb и .rpm). Редактор доступен на английском, русском и украинском языках, есть частичная локализация на Хинди и немецком. Список изменений: Добавлены функции выделения по цвету;

Добавлена поддержка большего количества форматов, в том числе односторонняя поддержка PDF;

Наклейки и рамки теперь помечены CC0 1.0;

Добавлена поддержка загрузки наклеек из URL;

Добавлена поддержка изменения размера скопированной или вырезанной области;

Теперь можно менять размер наклеек реального размера наравне со скопированными областями;

Уведомление про выход из программы теперь появляется только тогда когда есть несохранённые изменения;

Меню "File" организовано более логично;

Обновлена цветовая тема - убраны синие элементы;

Добавлена поддержка отображения выделения в виде муравьёв;

Добавлена градиентная заливка;

Управление эффектами из отдельного окна перенесено в верхнюю панель главного окна;

Добавлены эффекты яркости и контраста;

Добавлена функция автосохранения;

Обеспечена нормальная прокрутка в Linux в остальных окнах (ранее была только в галерее);

Новая утилита для создания скриншотов, которая позволяет выделять области на экране;

Добавлена кнопка выбора случайного цвета.



