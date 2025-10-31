The OpenNET Project / Index page

Выпуск графического редактора Brushshe 2.3.0

31.10.2025 13:11

Опубликован выпуск растрового графического редактора Brushshe 2.3.0 (кодовое имя "Vientiane"). Редактор поддерживает работу с наклейками, рамками и эффектами, сохранение в разные форматы, использование собственных палитр и навигацию по галерее рисунков. Код проекта написан на Python с использованием графического тулкита CustomTkinter и распространяется под лицензией MPL 2.0. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (.deb и .rpm). Редактор доступен на английском, русском и украинском языках, есть частичная локализация на Хинди и немецком.

Список изменений:

  • Добавлены функции выделения по цвету;
  • Добавлена поддержка большего количества форматов, в том числе односторонняя поддержка PDF;
  • Наклейки и рамки теперь помечены CC0 1.0;
  • Добавлена поддержка загрузки наклеек из URL;
  • Добавлена поддержка изменения размера скопированной или вырезанной области;
  • Теперь можно менять размер наклеек реального размера наравне со скопированными областями;
  • Уведомление про выход из программы теперь появляется только тогда когда есть несохранённые изменения;
  • Меню "File" организовано более логично;
  • Обновлена цветовая тема - убраны синие элементы;
  • Добавлена поддержка отображения выделения в виде муравьёв;
  • Добавлена градиентная заливка;
  • Управление эффектами из отдельного окна перенесено в верхнюю панель главного окна;
  • Добавлены эффекты яркости и контраста;
  • Добавлена функция автосохранения;
  • Обеспечена нормальная прокрутка в Linux в остальных окнах (ранее была только в галерее);
  • Новая утилита для создания скриншотов, которая позволяет выделять области на экране;
  • Добавлена кнопка выбора случайного цвета.


Автор новости: Серж Майский
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64151-brushshe
Ключевые слова: brushshe
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, cheburnator9000 (ok), 13:18, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    КДПВ 18+.
     
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 13:55, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да тут все три такие:
    - первая - 18+
    - вторая - 21+грибы+тюкс-пейнт
    - третья - салоточит
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:20, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Украинский текст забыл упомянуть.
     

  • 1.2, kravich (ok), 13:26, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Интерфейс просто за гранью добра и зла, на уровне того каталогизатора книг
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:33, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как в Paint для Windows XP.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:38, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там не такой стрёмный был.
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 13:53, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А потом и окажется, что автор - это такой вот Билли Миллиган: одна личность гадит на опеннете, другая пишет каталогизатор книг, третья - эту рисовалку, четвертая - месседжер коммунизьм.

    Хм...и все эти поделия - на гтк...хм. Слишком много совпадений.

     
     
  • 3.16, Аноним (17), 14:19, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты просто не понимаешь концепцию современного искусства. Чем больше оно вызывает вопросов эмоций тем лучше. Что лучше проходной стандартный дизайн или банан приклеенный к стене? Про банан знают все про твое серое супер приложение никто.      
     
     
  • 4.28, Жироватт (ok), 16:28, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Искусство != дизайн утилитарной вещи
     
  • 3.24, kravich (ok), 15:31, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > четвертая - месседжер коммунизьм.

    Зачем я это загуглил... 🫠

     

  • 1.3, Мемоним (?), 13:29, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После установки предлагает перевести деньги на "безопасный счет"?
     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 13:56, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сам их туда отправишь, лишь бы получить инструкцию, как расшифровать свой /home и удалить это.
     
  • 2.22, кешкшеш (?), 15:13, 31/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:33, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём его отличительная особенность от миллиона других граф. редакторов? Из текста новости этого совершенно не понятно.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 13:41, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же python и tcl/tk. Раньше все изучение питона начинали с написания граф редактора на этом, сегодня несколько не актуально конечно.
     
     
  • 3.13, Жироватт (ok), 14:00, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. На чем же, чем не на иерархии фигур объяснять базу по ООП?
     
  • 2.14, Аноним (17), 14:02, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем что шваоьола, бесплатно! Перечитывать код редактора на ночь ищя закладки.
     
     
  • 3.25, Ан339ним (?), 16:01, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диды боролись за это право!
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:37, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс очень органично смотрится в стандартном window manager X11.

    Цветовая гамма 1-в-1.

     

  • 1.12, Аноним (17), 14:00, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дезигн топ я считаю.
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:16, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор, почему Tk, а не какой-то другой тулкит?
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 14:21, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.21, Шешекш (?), 15:10, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бру.. что? Это по-польски?
     
     
  • 2.26, Ан339ним (?), 16:04, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на мойве.
     

  • 1.23, Аноним (23), 15:28, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Та ладно, норм. Большинство комментаторов максимум что могут, так это хеллоуворлды писать.
     
  • 1.27, Автор (?), 16:10, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите спасибо что хоть не на Scratch написано.
     

