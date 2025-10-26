Компания Apple опубликовала инструментарий для разработки Android-приложений на языке Swift

|
Аноним (2), 10:38, 26/10/2025
+1
Всяко лучше чем джава уже есть - Kotlin
Swift пытается запрыгнуть в уходящий поезд
12yoexpert (ok), 11:17, 26/10/2025
–1
оно не лучше, оно чтобы экономить деньги на судаx с ораклом
с теxнической точки зрения они оба идеальны для обогрева помещения
Аноним (2), 11:33, 26/10/2025
–1
Жалко ты в теме не разобрался и про Kotlin/Native, Kotlin/Wasm да хоть про GraalVM Native Image не слышал. Да, нейтив все еще будет рулить и бибикать, но вот JVM как платформа и Kotlin как язык потихоньку лезут в ниши где раньше только ебо-бо на C++ могли показать результат. Плюс Kotlin тут что не нужно становиться ебо-бо, а можно потиху в нормальной IDE с нормальным язоком задачи решать. Swift с арком например неплох для мобилок, но не потянет нормальный бекенд как бы они в своих статьях не пытались доказать обратное
12yoexpert (ok), 11:43, 26/10/2025
+2
эээ, это ты высеры от интеллиж нормальными IDE называешь? медленным и ограниченным людям - медленные и ограниченные IDE
Аноним (16), 11:24, 26/10/2025
+/–
Справедливости ради - в Андроиде Java давно уже компилируется в нативный код при установке (Android Runtime aka ART). Но наверное там всё равно лишние расходы ресурсов для виртуальной машины.
Аноним (2), 11:36, 26/10/2025
–1
Java компилируется в нативный код, получается Java лучше Java
eugener (ok), 12:16, 26/10/2025
+/–
Только нативный код будет работать только на соответствующем процессоре, а байт-код java — на любом устройстве где есть совместимая jvm.
Аноним (40), 13:10, 26/10/2025
+/–
CPU cмартфонов: Aarch64,... и всё. Это во-первых. Во-вторых, мы за открытые исходники - перекомпилировать.
хех (?), 12:29, 26/10/2025
+1
Apple начинает тряску об отсутствии софта на ипхон, думает если переманит кого-то на Свифт на Андроиде то потом и на айфон софт сделают.
Аноним (34), 12:37, 26/10/2025
+/–
Уже есть flutter для перформанс критикал кроссплатформенного мобильного гуя. Эпл просто повторюшки как обычно. Сами ничего не могут придумать.
Аноним (3), 10:41, 26/10/2025
+6
Калькуляторы с потреблением десяток ГБ теперь и на ведроиде.
Пора учить кандзи и пилить проги под гармонию.
Bob (??), 11:37, 26/10/2025
+/–
На Android есть PWA. Там почти все нужные фичи обычного apk, никаких ограничений вендора, без комиссий и можно организовать платежи на изи (gpay, apay).
Даже Gmail GO версия была, меньше 10мб. Она, в принципе, и сейчас рабочая)
Ждём порта Google Chrome с полноценным хромиумом под iOS - вот это будет новый уровень. Та же Gmail GO + банки любые норм заработают)
Аноним (12), 13:03, 26/10/2025
+/–
Пока ЕС не нагнет, а там уже давно идет обсуждение, что движки браузеров должны быть допущены.
Аноним (4), 10:45, 26/10/2025
+/–
Объясните не понимающему, зачем им давать инструментарий конкурентам их айфонам? Или наоборот это имеет скрытый смысл, чтобы разработчики для андроид погрязли в этом их?
Аноним (6), 10:52, 26/10/2025
+/–
Ну хотя бы для того, чтобы тех, кто пишет под Android, можно было затянуть в iOs проще.
Аноним (8), 10:58, 26/10/2025
–7
Зачем? Android ежемесячно теряет долю и идёт отток аудитории в айфоны. Так к тому же все приложения в первую очередь запускают для айфонов
Omnomno (?), 10:55, 26/10/2025
+1
Самое очевидное - привлечь новых разработчиков в свою экосистему, увеличить количество приложений в своём магазинчике.
Bob (??), 11:39, 26/10/2025
+/–
Это как консольные эксклюзивы стали доступны ПК боярам. Охват больший дать.Но изначально все будут делать всё под "правильную платформу", а потом ошмётки со стола - собакам)
Аноним (-), 11:41, 26/10/2025
–1
Потому что сейчас иметь программу только на айфоне далеко не всегда выгодно.
Любая офисная поделка (всякие слаки, зумы и тд) для тех кто имеет деньги и готов платить подписку должна быть кроссплатфонменная по умолчанию.
Т.к в офисе у сотрудника может быть и айфон, и андроид.
А если вы еще можете написать МАС-винда, так ваще круто.
Т.е яблоко хочет привлечь тех пользователей, которые не оформляли подписки из-за "у нас разные девайсы" прийти и заплатить денег.
Смузихлеб забывший пароль (?), 11:12, 26/10/2025
+/–
а как же Котлин с Композом, которые вот-вот и смогут запилить тестовую альфу на яблоко( хотя и на основной ОС Андройд почти нихрена не сделали, доки сильно оторваны от того что есть по факту, горы кода приходится переделывать, в доках одно, а по факту - "ну мы типо половину/треть ещё допиливаем. Только начинаем. По итогу переговоров, возвращаться к разговору о необходимости реализации этого. Когда-то начнём это реализовывать. Вероятно. Хз когда ")
Аноним (2), 11:35, 26/10/2025
+/–
И тем не менее, выглядит как самая адекватная замена реакт и електрон. Глядишь и нормальные приложения начнут появляется без очередного хромого под капотом
Bob (??), 11:42, 26/10/2025
–1
Адекватная замена - это PWA. Webview что в дроиде, что в винде теперь есть. Свежий.
Главный плюс - обход комиссий и цензуры вендоров.
12yoexpert (ok), 11:21, 26/10/2025
–1
оффтоп: сейчас на objective-c ещё можно писать полноценные приложения под macos/ios?
думал изучить, но всё никак руки не доxодили
НяшМяш (ok), 12:45, 26/10/2025
+/–
Любой, кто сталкивался с objc и потом попробовал свифт мечтает, чтобы objc наконец-то умер.
Аноним (30), 12:27, 26/10/2025
+/–
Да ну. Не хороните Андройд. Он идеален. 1) Это линух 2) Это джава (лучше в плане соотношения безопасности интерпретатора и производительности компилятора никто еще не придумал). Бесит разве что необходимость собирать из сурцов. Вот если бы еще опакетили, было бы вообще супер. Понятно, что на мобилке держать всю эту базу пакетов - лишние затраты. Но можно было бы хотяб прошивку из пакетов собирать. Если вы против, то вы просто никогда не собирали Андроид из сурцов. На это целый день надо. Ибо выкачать сурцов гигабайт на 200, чтобы за пару часов получить isoшку размером всего 2Гб. Слишком много энергии тратится зря.
Аноним (30), 12:43, 26/10/2025
+/–
Добавлю только, что Андройд помирает не из за того, что он хуже iOS. Он помирает из за того, что Гугл с жиру бесится. Весь бизнес построен на том, что клиенту нужно все время покупать что то лучше и лучше. Я уже писал, что наступает такой момент, когда продукт становится просто идеальным. И дальше есть только один способ делать его лучше - делать его дешевле. А дешевле делать никто не хочет. И начинаются изменения чисто ради изменений. 11й андройд был идеальным, кроме может быть доп. опций безопасности. Все что дальше - от лукавого. Результат? Они не придумали ничего лучше, кроме как пропихнуть его на ПК вместо мертвой ChromeOS.
