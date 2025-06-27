Apple обеспечит поддержку разработки Android-приложений на языке Swift

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|1.1, freehck (ok), 11:38, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если после этого можно будет портировать приложения из App Store в Play Market с минимальными правками -- это прямо киллер-фишка. Хорошее решение и грамотный ход от Apple. Хотим и ждём.
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|2.3, Пользователь (?), 11:48, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, этого будет сделать нельзя. Кроссплатформенность скорее всего будет ограничена бизнес логикой
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|2.26, Илитка (?), 13:20, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эппл сейчас сидит без софта, нет даже аналогов половины опенсурсных приложений из f-droid. Про плейстор можно даже не говорить. Мелкая коммерческая разработка часто на Эппл даже не смотрит.
Надежда епла, что теперь под ведро будут писать на свифте и будет легко портировать на иос и совсем без софта не останутся через десять лет.
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|3.30, Пользователь (?), 13:29, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что за бред? Практически все стартапы начинают разработку софта под iOS, а про андроид вспоминают в самом конце.
Причина довольно прозаична и не завязана на религиозности, AppStore приносит много денег, а аудитория в 3.5 гика с «продвинутыми» требования вообще никому не интересна
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|1.2, Анонимище (?), 11:45, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Народ, я же правильно понимаю что Swift это фактически функциональный язык программирования?
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|2.6, Аноним (6), 12:03, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да, верно, Swift это фактически дисфункциональный язык программирования.
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|1.7, Аноним (6), 12:08, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё правильно Applе, единственное нужно отказаться от Swift и перейти на ̶R̶u̶s̶t̶ Dart.
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|1.8, Аноним (8), 12:18, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Боятся Kotlin, решили что лучшая защита это нападение
Конкуренция всегда хорошо, и оба языка: Swift и Kotlin выйграют в конечном итоге. Эдакий гвоздь в гроб джавы на android
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|2.28, Илитка (?), 13:22, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой процент приложений написан на этом шизоязыке 0.69%? И те любителями жетбрейнса.
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|2.19, Аноним (-), 12:46, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хм...
оно уже работает на миллионах эпловых девайсов
чему там "не взлетать"?
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|1.10, Аноним (10), 12:20, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отлично! И это очень здорово, что писать софт требуется только на эпловских девайсах! Вендорлок не даёт хэйторам эпла и фанатам GNU пользоваться их язычком, что очень правильно!
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|2.13, Аноним (-), 12:29, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> И это очень здорово, что писать софт требуется только на эпловских девайсах!
Ты где такое увидел O_o? Сам придумал, сам вбросил?
Свифт давно уже поддеживается линукс. И RHEL, и убуниту (даже древнюю Ubuntu 20.04), и даже дебиан swift.org/install/linux/ubuntu/
Ну и винду разумеется. Так что пишешь где хочешь.
> фанатам GNU пользоваться их язычком
Отсутствие мозга не дает фанатикам гну пользоваться чем-то отличным от гну.
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|3.20, Аноним (20), 12:47, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отсутствие мозга не даёт возможности писать код на чём угодно... А, погодите-ка, AI-ассистенты компенсируют это отсутствие.
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|2.14, Аноним (14), 12:29, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А Свифт все ещё самый медленный язык, который умудрился проиграть даже JS (на сайте есть новость на сравнение языков) или что-то поменялось за эти годы?
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|1.12, НяшМяш (ok), 12:23, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пока не будет SwiftUI - никому свифт вне эппла не нужен. Библиотеки можно писать на чём угодно, хоть на сишке с крестами, хоть на расте, даже на гошке простигосподи.
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|2.16, Аноним (-), 12:36, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Конечно можно.
Но если у тебя уже есть команда которая пишет под MAC/iOS, то ты относительно просто можешь получить кроссплатформу бизнес логики для винды, андроида и линукса.
ГУЙ сделать через какой-то флаттер, электрон или даже нативно для каждой платформы.
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|1.18, pic (??), 12:46, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сами выкидывают приложения из магазина потом удивляются снижением количества разработчиков, затем департаменту корпоративной пропаганды спускают наряд на промоакции. Видать какому-то вице-президенту прилетело, решились что-то изобразить.
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|2.22, человек (??), 12:51, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пока эппл почивали на лаврах, Kotlin Multiplatform Mobile созрел до продакшна.
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|3.29, Илитка (?), 13:23, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть хоть один здоровый человек за пределами отставших стран третьего мира готовый писать хоть что-нибудь на котоине?
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|3.31, Пользователь (?), 13:31, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам пробовал на нем писать что-то сложнее hello world?
Он хорош только в теории, а на практике адекватно работает только с андроидом
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