The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Apple обеспечит поддержку разработки Android-приложений на языке Swift

27.06.2025 09:05

Компания Apple сформировала рабочую группу для сопровождения поддержки платформы Android в инструментарии, связанном с языком программирования Swift, а также продвижении Swift в качестве языка для разработки мобильных приложений для Android. Android будет добавлен в число платформ, официально поддерживаемых в Swift.

Основные задачи, которая будет решать созданная рабочая группа:

  • Улучшение и сопровождение поддержки Android в официальном инструментарии Swift, избавление от необходимости использования сторонних патчей для поддержки Android.
  • Расширение возможностей базовых пакетов, таких как Foundation и Dispatch, для более качественной поддержки подходов, применяемых при разработке приложений для Android.
  • Работа с группой, отвечающей за поддержку платформ в Swift, для официального определения уровней поддержки платформ и их постепенной реализации для Android.
  • Определение диапазона поддерживаемых API Android и проведение работы по их интеграции со Swift.
  • Разработка механизма непрерывной интеграции для проверки связанных с Android изменений в Swift.
  • Разработка рекомендаций по организации взаимодействия между Swift и Android Java SDK, а также распространению Swift-библиотек для Android.
  • Развитие инструментов для отладки Swift-приложений для Android.
  • Содействие добавлению поддержки Android в различные пакеты на Swift, развиваемые сообществом.

Язык Swift сочетает лучшие элементы языков C и Objective-C, и предоставляет объектную модель, совместимую с Objective-C (Swift-код может смешиваться с кодом на С и Objective-C), но отличается использованием средств автоматического распределения памяти, контроля переполнения переменных и массивов, защитой от использования неинициализированных переменных и блокированием доступа к памяти после её освобождения, что значительно увеличивает надёжность и безопасность кода. Swift также предлагает множество современных методов программирования, таких как замыкания, обобщённое программирование, лямбда-выражения, кортежи и словарные типы, быстрые операции над коллекциями, элементы функционального программирования.

Pеализация Swift построена с задействованием технологий проекта LLVM. Для обеспечения высокой производительности Swift-программы компилируются в машинный код, который в проведённых тестах демонстрирует производительность на 30% опережающую код на Objective-C. Вместо сборщика мусора в Swift используются средства подсчёта ссылок на объекты. В поставку входит пакетный менеджер Swift Package Manager, предоставляющий инструменты для распространения модулей и пакетов с библиотеками и приложениями на языке Swift, управления зависимостями, автоматизированной загрузки, сборки и связывания компонентов. Компилятор и инструментарий для языка Swift распространяется под лицензией Apache 2.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://forums.swift.org/t/ann...)
  2. OpenNews: Компания Apple открыла код сборочной системы Swift Build
  3. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift 6.0
  4. OpenNews: Для продолжения разработки браузера Ladybird решено использовать язык Swift
  5. OpenNews: Создатель LLVM и Swift уходит из компании Apple
  6. OpenNews: В язык Swift добавлена начальная поддержка платформы Android
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63482-swift
Ключевые слова: swift, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, freehck (ok), 11:38, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если после этого можно будет портировать приложения из App Store в Play Market с минимальными правками -- это прямо киллер-фишка. Хорошее решение и грамотный ход от Apple. Хотим и ждём.
     
     
  • 2.3, Пользователь (?), 11:48, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, этого будет сделать нельзя. Кроссплатформенность скорее всего будет ограничена бизнес логикой
     
  • 2.26, Илитка (?), 13:20, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эппл сейчас сидит без софта, нет даже аналогов половины опенсурсных приложений из f-droid. Про плейстор можно даже не говорить. Мелкая коммерческая разработка часто на Эппл даже не смотрит.

    Надежда епла, что теперь под ведро будут писать на свифте и будет легко портировать на иос и совсем без софта не останутся через десять лет.

     
     
  • 3.30, Пользователь (?), 13:29, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бред? Практически все стартапы начинают разработку софта под iOS, а про андроид вспоминают в самом конце.
    Причина довольно прозаична и не завязана на религиозности, AppStore приносит много денег, а аудитория в 3.5 гика с «продвинутыми» требования вообще никому не интересна
     

  • 1.2, Анонимище (?), 11:45, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Народ, я же правильно понимаю что Swift это фактически функциональный язык программирования?
     
     
  • 2.4, Анонимный Анон (?), 11:52, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, неправильно
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:03, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да, верно, Swift это фактически дисфункциональный язык программирования.
     

  • 1.7, Аноним (6), 12:08, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё правильно Applе, единственное нужно отказаться от Swift и перейти на  ̶R̶u̶s̶t̶ Dart.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:18, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Боятся Kotlin, решили что лучшая защита это нападение

    Конкуренция всегда хорошо, и оба языка: Swift и Kotlin выйграют в конечном итоге. Эдакий гвоздь в гроб джавы на android

     
     
  • 2.17, IMBird (ok), 12:36, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Технически пока выигрывает ArkTS.
     
  • 2.21, bdrbt (ok), 12:48, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позновато нападают. Kotlin multiplaform уже давно существует https://www.jetbrains.com/help/kotlin-multiplatform-dev/multiplatform-samples.
     
  • 2.28, Илитка (?), 13:22, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой процент приложений написан на этом шизоязыке 0.69%? И те любителями жетбрейнса.
     

  • 1.9, vitalif (ok), 12:19, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не взлетит, скриньте)
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 12:46, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хм...
    оно уже работает на миллионах эпловых девайсов
    чему там "не взлетать"?
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:20, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично! И это очень здорово, что писать софт требуется только на эпловских девайсах! Вендорлок не даёт хэйторам эпла и фанатам GNU пользоваться их язычком, что очень правильно!
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 12:29, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > И это очень здорово, что писать софт требуется только на эпловских девайсах!

    Ты где такое увидел O_o? Сам придумал, сам вбросил?

    Свифт давно уже поддеживается линукс. И RHEL, и убуниту (даже древнюю Ubuntu 20.04), и даже дебиан swift.org/install/linux/ubuntu/

    Ну и винду разумеется. Так что пишешь где хочешь.

    > фанатам GNU пользоваться их язычком

    Отсутствие мозга не дает фанатикам гну пользоваться чем-то отличным от гну.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:47, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствие мозга не даёт возможности писать код на чём угодно... А, погодите-ка, AI-ассистенты компенсируют это отсутствие.
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:29, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Свифт все ещё самый медленный язык, который умудрился проиграть даже JS (на сайте есть новость на сравнение языков) или что-то поменялось за эти годы?
     

  • 1.12, НяшМяш (ok), 12:23, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пока не будет SwiftUI - никому свифт вне эппла не нужен. Библиотеки можно писать на чём угодно, хоть на сишке с крестами, хоть на расте, даже на гошке простигосподи.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 12:36, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно можно.
    Но если у тебя уже есть команда которая пишет под MAC/iOS, то ты относительно просто можешь получить кроссплатформу бизнес логики для винды, андроида и линукса.
    ГУЙ сделать через какой-то флаттер, электрон или даже нативно для каждой платформы.
     

  • 1.18, pic (??), 12:46, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сами выкидывают приложения из магазина потом удивляются снижением количества разработчиков, затем департаменту корпоративной пропаганды спускают наряд на промоакции. Видать какому-то вице-президенту прилетело, решились что-то изобразить.
     
     
  • 2.22, человек (??), 12:51, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока эппл почивали на лаврах, Kotlin Multiplatform Mobile созрел до продакшна.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 13:20, 27/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.29, Илитка (?), 13:23, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть хоть один здоровый человек за пределами отставших стран третьего мира готовый писать хоть что-нибудь на котоине?
     
  • 3.31, Пользователь (?), 13:31, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам пробовал на нем писать что-то сложнее hello world?
    Он хорош только в теории, а на практике адекватно работает только с андроидом
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру