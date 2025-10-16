The OpenNET Project / Index page

Уязвимость в обработчике GitHub Actions, позволявшая скомпрометировать пакеты в Nixpkgs

16.10.2025 08:04

Раскрыты сведения об уязвимостях в обработчиках GitHub Actions, автоматически вызываемых при отправке pull-запросов в репозиторий пакетов Nixpkgs, применяемый в дистрибутиве NixOS и в экосистеме, связанной с пакетным менеджером Nix. Уязвимость позволяла постороннему извлечь токен, предоставляющий доступ на запись и чтение к исходному коду всех пакетов, размещённых в Nixpkgs. Данный токен позволял напрямую вносить изменения в любой пакет через Git-репозиторий проекта, в обход процессов проверки и рецензирования изменений.

Возможность компрометации Nixpkgs и подстановки своего кода в любой пакет была продемонстрирована исследователями безопасности в октябре прошлого года на конференции NixCon и сразу была устранена в инфраструктуре проекта. Тем не менее, подробности о проведённой атаке раскрыты только спустя год. Проблема была связана с использованием в GitHub-репозитории Nixpkgs обработчиков GitHub Actions, привязанных к событию "pull_request_target" и выполняющих автоматизированные проверки при поступлении новых pull-запросов.

В отличие от события "pull_request" в "pull_request_target" обработчикам предоставялется доступ на запись и чтение к сборочному окружению, что требует особого внимания при работе с данными, передаваемыми в pull-запросе. В одном из привязанных к "pull_request_target" обработчиков производилась проверка приведённого в pull-запросе файла "OWNERS", для чего собиралась и вызывалась утитита codeowners-validator: 


   steps:
     - uses: actions/checkout@eef61447b9ff4aafe5dcd4e0bbf
       with:
         ref: refs/pull/$/merge
         path: pr
     - run: nix-build base/ci -A codeownersValidator
     - run: result/bin/codeowners-validator
       env:
         OWNERS_FILE: pr/ci/OWNERS

Проблема была в том, что в случае ошибки оформления файла OWNERS утилита codeowners-validator выводила содержимое некорректно оформленной строки в стандартный лог, доступный публично. Атака свелась к размещению в pull-запросе символической ссылки с именем OWNERS, ссылающейся на файл ".credentials", в котором в сборочном окружении размещаются учётные данные. Соответственно, обработка данного файла привела к ошибке и выводу в публичный лог первой строки, содержащей токен доступа к репозиторию.

Кроме того, была найдена ещё одна уязвимость в обработчике, выполняющем проверку правил editorconfig. 


   steps:
     - name: Get list of changed files from PR
       run: gh api [...] | jq [ ... ] > "$HOME/changed_files"
     - uses: actions/checkout@eef61447b9ff4aafe5dcd4e0bbf5d482be7e7871
       with:
         ref: refs/pull/$/merge
     - name: Checking EditorConfig
       run: cat "$HOME/changed_files" | xargs -r editorconfig-checker

В данном случае проблема была в использовании утилиты "xargs" для запуска программы editorconfig-checker с каждым файлом из pull-запроса. Так как имена файлов не проверялись на корректность, атакующий мог разместить в pull-запросе файл со спецсимволами, которые были бы обработаны при запуске утилиты editorconfig-checker как аргументы командной строки. Например, при создании файла "--help" утилита editorconfig-checker вывела бы подсказку об имеющихся опциях.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64059-nix
Ключевые слова: nix, nixos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  1.1, наблюдатель (?), 08:51, 16/10/2025 Скрыто ботом-модератором
    		• –4 +/
     
  • 1.2, Жироватт (ok), 09:16, 16/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Надо было запилить свой гитхаб, но только очень функциональный (без всякой вебни и императивщины), с монадами и без постэффектов, а так же декларативный.
     
     
  • 2.3, анон (?), 09:18, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а вообще хотелось бы такого
     
  • 2.4, Грустный (?), 09:24, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > свой гитхаб
    > но только очень функциональный

    И пусть каждый pull request требует доказательство от противного. (ФωФ)

     
     
  • 3.5, Жироватт (ok), 09:39, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но сначала нужно доказать, что тот, кто будет доказывать пулл реквест - является противным.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 10:10, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все пулл-реквесты по умолчанию реджектятся, а дальше вступает в дело функция, которая выведет доказательство.
     
  • 2.7, Аноним (-), 10:18, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Darcs.

    Ну или написанный на Rust Pijul.

    Осталось написать сопоставимый с GitHub сайт на Haskell (бэк и, возможно, фронт), PureScript (фронт), Elm (фронт).

     
  2.8, User (??), 10:25, 16/10/2025 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

