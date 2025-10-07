3 заброшенных Intel пакета намечены для удаления из Debian Testing

Издание Phoronix опубликовало предупреждение о переводе в состояние заброшенных 12 пакетов, оставшихся без сопровождающих после сокращения персонала в компании Intel и прекращения разработки проекта Clear Linux. Ссылки на источники в статье не приводятся, но, судя по всему, информация получена из августовского отчёта разработчиков Debian QA Group без уточнения текущего состояния. В актуальном списке заброшенных пакетов (orphaned), оставшихся без сопровождения, из отмеченных пакетов упомянут лишь один - psst. Остальные помечены как претенденты на перевод в разряд оставшихся без сопровождения и упоминаются в списке пакетов для которых ищутся сопровождающие, так как текущий сопровождающий желает передать пакеты в другие руки. Для 4 пакетов ещё в начале сентября нашлись новые сопровождающие. Два пакета, для которые ищутся сопровождающие, имеют проблемы со сборкой и помещены в список кандидатов на удаление из репозитория Debian Testing. Помимо пакетов, в которых имеются проблемы, в список кандидатов на удаление также помещены зависимые от них пакеты. Текущее состояние поддержки пакетов, заброшенных после увольнения персонала из Intel: accel-config (компоненты для настройки ускорителей Intel DSA (Data Streaming Accelerators)) - для пакета 3 сентября найден новый сопровождающий.

qatlib (библиотека для ускорения операций шифрования, аутентификации и сжатия, используя технологию Intel QuickAssist) - 18 августа готовность сопровождать пакет выразил Hector Cao из компании Canonical, сопровождающий данный пакет в Ubuntu.

qatzip (библиотека для работы с ZIP-архивами, использующая ускорение на базе технологии Intel QuickAssist) - 8 сентября готовность сопровождать пакет выразил Hector Cao из компании Canonical, сопровождающий данный пакет в Ubuntu.

qatengine (компоненты для поддержки технологии Intel QuickAssist в OpenSSL) - 8 сентября готовность сопровождать пакет выразил Hector Cao из компании Canonical, сопровождающий данный пакет в Ubuntu. Тем не менее, пакет намечен на удаление из Debian Testing 26 октября из-за зависимости от пакетов intel-ipsec-mb и ipp-crypto, имеющих проблемы со сборкой и сопровождением.

ipp-crypto (библиотека c криптографическими примитивами, для ускорения которых задействованы инструкции Intel AVX-512) - новый сопровождающий пока не найден. Пакет намечен на удаление из Debian Testing 29 октября из-за неисправленной проблемы со сборкой.

intel-ipsec-mb (реализация криптографических функций для IPSec, оптимизированных с использованием технологии Intel MBC (Multi-Buffer Crypto)) - новый сопровождающий пока не найден. Пакет намечен на удаление из Debian Testing 26 октября из-за неисправленной проблемы со сборкой. Пакет intel-ipsec-mb используется в качестве зависимости у 68 пакетов, которые тоже намечены на удаление из Debian Testing в конце октября. Среди зависящих от intel-ipsec-mb пакетов такие известные проекты, как suricata, dpdk, collectd, gnuradio, neutron, openvswitch, ovn и stress-ng.

psst (утилита для управления энергопотреблением CPU и GPU Intel) - новый сопровождающий не найден. Пакет имеет статус оставшегося без сопровождения (orphaned).

intel-cmt-cat (настройка и мониторинг процессорного кэша, используя технологии Intel CMT (Cache Monitoring Technology), Intel MBM (Memory Bandwidth Monitoring) и Intel CAT (Cache Allocation Technology)) - новый сопровождающий пока не найден. Для пакета отмечено состояние "нынешний сопровождающий желает передать пакет другому участнику".

intel-lpmd (фоновый процесс lpmd (Low Power Model Daemon) для оптимизации энергопотребления на системах Intel в состоянии простоя) - новый сопровождающий пока не найден. Для пакета отмечено состояние "нынешний сопровождающий желает передать пакет другому участнику".

numatop (top-подобная утилита для отслеживания активности узлов NUMA) - новый сопровождающий пока не найден. Для пакета отмечено состояние "нынешний сопровождающий желает передать пакет другому участнику".

thermald (фоновый процесс для отслеживания температуры и предотвращения перегрева на системах с CPU Intel) - новый сопровождающий пока не найден. Для пакета отмечено состояние "нынешний сопровождающий желает передать пакет другому участнику".

thunderbolt-tools (утилиты для отладки контроллеров Intel Thunderbolt и USB4) - новый сопровождающий пока не найден. Для пакета отмечено состояние "нынешний сопровождающий желает передать пакет другому участнику".



