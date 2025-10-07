The OpenNET Project / Index page

3 заброшенных Intel пакета намечены для удаления из Debian Testing

07.10.2025 09:17

Издание Phoronix опубликовало предупреждение о переводе в состояние заброшенных 12 пакетов, оставшихся без сопровождающих после сокращения персонала в компании Intel и прекращения разработки проекта Clear Linux. Ссылки на источники в статье не приводятся, но, судя по всему, информация получена из августовского отчёта разработчиков Debian QA Group без уточнения текущего состояния.

В актуальном списке заброшенных пакетов (orphaned), оставшихся без сопровождения, из отмеченных пакетов упомянут лишь один - psst. Остальные помечены как претенденты на перевод в разряд оставшихся без сопровождения и упоминаются в списке пакетов для которых ищутся сопровождающие, так как текущий сопровождающий желает передать пакеты в другие руки.

Для 4 пакетов ещё в начале сентября нашлись новые сопровождающие. Два пакета, для которые ищутся сопровождающие, имеют проблемы со сборкой и помещены в список кандидатов на удаление из репозитория Debian Testing. Помимо пакетов, в которых имеются проблемы, в список кандидатов на удаление также помещены зависимые от них пакеты.

Текущее состояние поддержки пакетов, заброшенных после увольнения персонала из Intel:

  • accel-config (компоненты для настройки ускорителей Intel DSA (Data Streaming Accelerators)) - для пакета 3 сентября найден новый сопровождающий.
  • qatlib (библиотека для ускорения операций шифрования, аутентификации и сжатия, используя технологию Intel QuickAssist) - 18 августа готовность сопровождать пакет выразил Hector Cao из компании Canonical, сопровождающий данный пакет в Ubuntu.
  • qatzip (библиотека для работы с ZIP-архивами, использующая ускорение на базе технологии Intel QuickAssist) - 8 сентября готовность сопровождать пакет выразил Hector Cao из компании Canonical, сопровождающий данный пакет в Ubuntu.
  • qatengine (компоненты для поддержки технологии Intel QuickAssist в OpenSSL) - 8 сентября готовность сопровождать пакет выразил Hector Cao из компании Canonical, сопровождающий данный пакет в Ubuntu. Тем не менее, пакет намечен на удаление из Debian Testing 26 октября из-за зависимости от пакетов intel-ipsec-mb и ipp-crypto, имеющих проблемы со сборкой и сопровождением.
  • ipp-crypto (библиотека c криптографическими примитивами, для ускорения которых задействованы инструкции Intel AVX-512) - новый сопровождающий пока не найден. Пакет намечен на удаление из Debian Testing 29 октября из-за неисправленной проблемы со сборкой.
  • intel-ipsec-mb (реализация криптографических функций для IPSec, оптимизированных с использованием технологии Intel MBC (Multi-Buffer Crypto)) - новый сопровождающий пока не найден. Пакет намечен на удаление из Debian Testing 26 октября из-за неисправленной проблемы со сборкой. Пакет intel-ipsec-mb используется в качестве зависимости у 68 пакетов, которые тоже намечены на удаление из Debian Testing в конце октября. Среди зависящих от intel-ipsec-mb пакетов такие известные проекты, как suricata, dpdk, collectd, gnuradio, neutron, openvswitch, ovn и stress-ng.
  • psst (утилита для управления энергопотреблением CPU и GPU Intel) - новый сопровождающий не найден. Пакет имеет статус оставшегося без сопровождения (orphaned).
  • intel-cmt-cat (настройка и мониторинг процессорного кэша, используя технологии Intel CMT (Cache Monitoring Technology), Intel MBM (Memory Bandwidth Monitoring) и Intel CAT (Cache Allocation Technology)) - новый сопровождающий пока не найден. Для пакета отмечено состояние "нынешний сопровождающий желает передать пакет другому участнику".
  • intel-lpmd (фоновый процесс lpmd (Low Power Model Daemon) для оптимизации энергопотребления на системах Intel в состоянии простоя) - новый сопровождающий пока не найден. Для пакета отмечено состояние "нынешний сопровождающий желает передать пакет другому участнику".
  • numatop (top-подобная утилита для отслеживания активности узлов NUMA) - новый сопровождающий пока не найден. Для пакета отмечено состояние "нынешний сопровождающий желает передать пакет другому участнику".
  • thermald (фоновый процесс для отслеживания температуры и предотвращения перегрева на системах с CPU Intel) - новый сопровождающий пока не найден. Для пакета отмечено состояние "нынешний сопровождающий желает передать пакет другому участнику".
  • thunderbolt-tools (утилиты для отладки контроллеров Intel Thunderbolt и USB4) - новый сопровождающий пока не найден. Для пакета отмечено состояние "нынешний сопровождающий желает передать пакет другому участнику".


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:35, 07/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >утилита для управления энергопотреблением CPU и GPU Intel

    Получается больше не поуправлять будет?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:37, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не с этим дистром.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:53, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На нормальных ос всё нормально управляется и поддерживается производителем, а не Василием.  
     
     
  • 3.7, Жироватт (ok), 10:01, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут версия 25h2 вышла, купил уже новый кудахтер? Старый, годный для 24h2 уже не поддерживается и его нужно выбросить.
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 10:08, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Опять сказки Венского леса? Или это по телевизору такое рассказывают?
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 10:23, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    11-я довно уже так как 7-я не раздражает. Можно ехаить.
     
  • 5.13, Аноним (-), 10:34, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять сказки Венского леса?

    Обычная попытка облить помоями конкурента, чтобы свой продукт не выглядел рядом с ним настолько убого.

    > Или это по телевизору такое рассказывают?

    Всякие столманутые рассказывают.
    А потом пляшут в костюме антилопы и требуют открыть сорцы вин7.

     
  • 4.17, Bob (??), 10:46, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Освоил файл ответов ещё со времён Висты и горя не знает)
    https://github.com/vaskov/answer-file-for-windows-11
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:00, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что
    > CPU ...  Intel

    всё, а
    > GPU Intel

    никогда фактически не было и не будет.

     

  • 1.3, Аноним (4), 09:52, 07/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И теперь новые сопровождающие будут вставлять в них бекдоры. Причем пакеты не абы какие, а про криптографию. Потом удивляются...
     
     
  • 2.15, Bob (??), 10:41, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сама архитектура с бэкдорами, вот потому всякие meltdown, spectre и прочие посыпались как горошинки с козы)
     
     
  • 3.19, Аноним (4), 10:50, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сгорел сарай, гори и хата? Уязвимости уровня архитектуры это кого надо уязвимости. А вот дыру в пакете может эксплуатировать лично мейнтейнер или продавать доступ. Попросит своего близкого друга Жиа Тана сделать коммит и заопрувит. Это не говоря что он сам может представиться им.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:42, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фамилие Hector Cao вызывает подозрение?
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:54, 07/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое эпичное тут:

    > Пакет intel-ipsec-mb используется в качестве зависимости у 68 пакетов, которые тоже намечены на удаление из Debian Testing в конце октября. Среди зависящих от intel-ipsec-mb пакетов такие известные проекты, как suricata, dpdk, collectd, gnuradio, neutron, openvswitch, ovn и stress-ng.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:08, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > collectd

    Этот-то хоть куда? Без зависимости от зонда не работается?

     
  • 2.18, _kp (ok), 10:48, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно удалять пакеты, можно и только зависимость похерить.
    >>gnuradio

    Это не то что без зависимости обойдется, но и без intel платформы.

     
  • 2.21, Аноним (16), 10:53, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SDR-пакет GnuRadio что-то у дебиановцев стал зависеть от IPsec.
     

  • 1.14, Bob (??), 10:39, 07/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, если перевести нормально, то пакеты "осиротевшие", что куда логичнее, чем "заброшенные".

    Но логичнее было бы их все в список "на усыновление" кинуть. Один ляд в тестинге, а не стейбле.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:21, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть такой термин, осиротевшие - это пакеты, зависимые от удалённого пакета.
     

