3 заброшенных Intel пакета намечены для удаления из Debian Testing

1.1, Аноним (1), 09:35, 07/10/2025
>утилита для управления энергопотреблением CPU и GPU Intel
Получается больше не поуправлять будет?
2.4, Аноним (4), 09:53, 07/10/2025
+4
На нормальных ос всё нормально управляется и поддерживается производителем, а не Василием.
3.7, Жироватт (ok), 10:01, 07/10/2025
+1
Тут версия 25h2 вышла, купил уже новый кудахтер? Старый, годный для 24h2 уже не поддерживается и его нужно выбросить.
4.9, Аноним (4), 10:08, 07/10/2025
+5
Опять сказки Венского леса? Или это по телевизору такое рассказывают?
5.13, Аноним (-), 10:34, 07/10/2025
|+/–
> Опять сказки Венского леса?
Обычная попытка облить помоями конкурента, чтобы свой продукт не выглядел рядом с ним настолько убого.
> Или это по телевизору такое рассказывают?
Всякие столманутые рассказывают.
А потом пляшут в костюме антилопы и требуют открыть сорцы вин7.
2.6, Аноним (6), 10:00, 07/10/2025
|+/–
Потому что
> CPU ... Intel
всё, а
> GPU Intel
никогда фактически не было и не будет.
1.3, Аноним (4), 09:52, 07/10/2025
+1
И теперь новые сопровождающие будут вставлять в них бекдоры. Причем пакеты не абы какие, а про криптографию. Потом удивляются...
2.15, Bob (??), 10:41, 07/10/2025
|+/–
Там сама архитектура с бэкдорами, вот потому всякие meltdown, spectre и прочие посыпались как горошинки с козы)
3.19, Аноним (4), 10:50, 07/10/2025
|+/–
Сгорел сарай, гори и хата? Уязвимости уровня архитектуры это кого надо уязвимости. А вот дыру в пакете может эксплуатировать лично мейнтейнер или продавать доступ. Попросит своего близкого друга Жиа Тана сделать коммит и заопрувит. Это не говоря что он сам может представиться им.
1.5, Аноним (5), 09:54, 07/10/2025
|+/–
Самое эпичное тут:
> Пакет intel-ipsec-mb используется в качестве зависимости у 68 пакетов, которые тоже намечены на удаление из Debian Testing в конце октября. Среди зависящих от intel-ipsec-mb пакетов такие известные проекты, как suricata, dpdk, collectd, gnuradio, neutron, openvswitch, ovn и stress-ng.
2.10, Аноним (10), 10:08, 07/10/2025
–1
> collectd
Этот-то хоть куда? Без зависимости от зонда не работается?
2.18, _kp (ok), 10:48, 07/10/2025
|+/–
Не обязательно удалять пакеты, можно и только зависимость похерить.
>>gnuradio
Это не то что без зависимости обойдется, но и без intel платформы.
2.21, Аноним (16), 10:53, 07/10/2025
|+/–
SDR-пакет GnuRadio что-то у дебиановцев стал зависеть от IPsec.
|
1.14, Bob (??), 10:39, 07/10/2025
|+/–
Ну, если перевести нормально, то пакеты "осиротевшие", что куда логичнее, чем "заброшенные".
Но логичнее было бы их все в список "на усыновление" кинуть. Один ляд в тестинге, а не стейбле.
2.22, Аноним (22), 11:21, 07/10/2025
|+/–
Уже есть такой термин, осиротевшие - это пакеты, зависимые от удалённого пакета.
