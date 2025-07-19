Компания Intel прекратила разработку дистрибутива Clear Linux

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|1.1, Фрол (?), 11:03, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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...and nothing of value was lost
хуже однако будет если они начнут прикручивать еще и графониевое направление
X11капец может слегка оттянуться
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|2.21, Аноним (21), 11:39, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проблема в том, что за исключением попугаеметров он был мало где применим, а сопровождение не бесплатно.
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|2.31, Аноним (31), 11:50, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>был самым быстрым
Спорное утверждение. Как вариант: есть CachyOS, ну и на крайняк - Garuda плюс их бинарная репа chaotic-AUR с ядрами и под архитектуру x86_64 v3 и v4 (также есть всякие Zen и Xanmod на выбор).
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|1.3, Ценитель GPL рогаликов (?), 11:07, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1) Впервые слышу.
2) Сколько у системы было вообще пользователей? (риторический вопрос, не интересно.)
3) Кто-то еще на планете не слышал про аппаратный бэкдор IntelME, который пихают на материнки еще с 2008 года? (Каков разраб, таков и продукт.) 0 доверия интелу.
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|2.5, Аноним (2), 11:12, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это был их тестовый стенд.
>IntelME
Кто ещё не слышал про AMD PSP, который пихают с 2013 ?
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|3.20, Аноним (20), 11:39, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> AMD PSP
Это такая специальная technology, копия другой технолоджи какой то другой фирмы только под своим брендом, которую они пихают во все свои устройства, чтобы ты вдруг случайно не воспользовался техологией другого бренда.
Или девайсе.
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|1.4, Аноним (20), 11:10, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В этом и суть всех noname зоопарка, дистрибутивов.
Сегодня пятерочка была, а завтра закрыли.
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|2.9, Аноним (9), 11:17, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полдеоживац его за деньги как е проблема? Тебе что деньги не нужны?
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|3.15, Аноним (20), 11:32, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это же форкнуть надо.
Это же смотря какая вилка.
Или смотря какой design.
Смотря какой details.
Смотря какой fabric.
Смотря какоц desighn.
Хардвар
Или Хардварэ.
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|4.19, Аноним (9), 11:37, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь ты можешь этот important program сделать очень-очень affordable.
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|1.7, Аноним (9), 11:16, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У Интел нет ни одного успешного софтверного проекта. Место такое, а вы все руки не такие.
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|3.13, Аноним (13), 11:32, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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конечно лож, например успешный софтверный проект от Intel это драйвера для их дискретных видеокарт и Intel Graphics Software (ранее Intel Arc Control).
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|4.32, Ценитель GPL рогаликов (?), 11:52, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то проплаченных или иным способом неравнодушных блогеров насмотрелся. Графика от интел всегда была отвратительна и скорее всего такой и останется. Драйвера в этом тоже виноваты.
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|3.24, 12yoexpert (ok), 11:42, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это чистая правда
посмотри хотя бы на их компилятор, который писали эникейщики по объявлению. наговнякать и в продакшн
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|1.11, Аноним (13), 11:27, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Компания Intel объявила о сворачивании проекта Clear Linux, развивающего дистрибутив со строгой изоляцией приложений, реализованной при помощи контейнеров, разделённых с использованием полноценной виртуализации.
В очередной раз говорит о том, что "безопасность" это не главное! "Безопасность" деньги тратит а не зарабатывает. И траты на "безопасность" превышают то что удается с прошью" безопасности" сэкономить.
И не стоит удивляться тому, что никто не спешит "переписать всё на Rust", потому что плевать
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|2.28, 12yoexpert (ok), 11:46, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда вертолётные деньги заканчиваются, приходится включать мозг и избавляться от раковых опухолей вроде контейнеров
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|1.27, Аноним (29), 11:45, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот тебе и неВасянский дистрибутив. Debian, Fedora и Arch будут жить вечно. Остальные так и будут появляться и исчезать.
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|2.36, Аноним (31), 11:56, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты забыл Слаку и еще кучу нишевых, которые живут уже не первый десяток лет.
Ну и да, напомни, сколько уже живы Puppy Linux и Damn Small Linux?
Я к тому, что далеко не всё крутится вокруг Debian, Fedora и Arch.
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