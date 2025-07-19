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Компания Intel прекратила разработку дистрибутива Clear Linux

19.07.2025 10:21

Компания Intel объявила о сворачивании проекта Clear Linux, развивающего дистрибутив со строгой изоляцией приложений, реализованной при помощи контейнеров, разделённых с использованием полноценной виртуализации. Начиная с сегодняшнего дня Intel прекращает сопровождение и больше не будет выпускать обновления и исправления с устранением уязвимостей. GitHub-репозитории, в которых велась разработка дистрибутива, в ближайшее время будут переведены в архивный режим.

Пользователям Clear Linux рекомендовано перевести свои системы на другие дистрибутивы. При этом отмечается, что Intel продолжит активно поддерживать экосистему Linux и участвовать в разработке различных открытых проектов и Linux-дистрибутивов для добавления поддержки своего оборудования и оптимизации работы с ним. Предполагается, что вовлечённые в разработку Clear Linux сотрудники Intel попадают под массовое сокращение, в ходе которого персонал компании будет уменьшен на 5 тысяч человек.

Напомним, что базовая часть Clear Linux содержит только минимальный набор инструментов для запуска контейнеров и обновляется атомарно через замену рабочих снапшотов Btrfs. Все приложения оформлены в виде пакетов Flatpak или наборов (Bundle), запускаемых в отдельных контейнерах. Внутри контейнеров выполняется специально оптимизированная копия Clear Linux, содержащая необходимые для запуска целевого приложения наборы (bundle).

Версия дистрибутива охватывает состояние версий всех входящих в него компонентов - изменение любой части системы всегда приводит к изменению общей версии всего дистрибутива. Система не сохраняет своё состояние (stateless) и после установки не содержит заранее добавленных настроек в каталоге /etc, а генерирует настройки на лету на основе указанных при запуске шаблонов.

Для изоляции контейнеров задействован инструментарий Kata Containers, применяющий полноценную виртуализацию на базе гипервизра KVM. В Kata Containers удалось минимизировать время запуска изолированного окружения на базе KVM и снизить потребление памяти, приблизив эти показатели к характеристикам обычных контейнеров. Для уменьшения потребления памяти применяется механизм DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств), а для дедупликации одинаковых областей памяти применяется технология KSM (Kernel Shared Memory).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект Clear Linux смещает акцент при разработке на серверы и облачные системы
  3. OpenNews: Intel опубликовал редакцию дистрибутива Clear Linux для разработчиков приложений
  4. OpenNews: Intel представил Clear Linux с контейнерами приложений на базе виртуализации
  5. OpenNews: Intel представил инструментарий Clear Containers 3.0, переписанный на языке Go
  6. OpenNews: Выпуск Kata Containers 3.4 с изоляцией на основе виртуализации
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63605-clearlinux
Ключевые слова: clearlinux, intel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Фрол (?), 11:03, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ...and nothing of value was lost

    хуже однако будет если они начнут прикручивать еще и графониевое направление

    X11капец может слегка оттянуться

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:03, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жаль, реально был самым быстрым дистрибутивом.
     
     
  • 2.6, Bob (??), 11:14, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если кому нужен - форкнут
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:39, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проблема в том, что за исключением попугаеметров он был мало где применим, а сопровождение не бесплатно.
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:47, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому быстро сгинул.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:50, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >был самым быстрым

    Спорное утверждение. Как вариант: есть CachyOS, ну и на крайняк - Garuda плюс их бинарная репа chaotic-AUR с ядрами и под архитектуру x86_64 v3 и v4 (также есть всякие Zen и Xanmod на выбор).

     
     
  • 3.34, Аноним (2), 11:55, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Спорное утверждение

    Спорить не буду, можете протестировать сами, на вашем пк:
    https://www.phoronix.com/review/amd-strix-halo-linux-7/2

     
  • 2.37, AleksK (ok), 11:58, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстрым в чем?
     

  • 1.3, Ценитель GPL рогаликов (?), 11:07, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1) Впервые слышу.
    2) Сколько у системы было вообще пользователей? (риторический вопрос, не интересно.)
    3) Кто-то еще на планете не слышал про аппаратный бэкдор IntelME, который пихают на материнки еще с 2008 года? (Каков разраб, таков и продукт.) 0 доверия интелу.
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 11:12, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это был их тестовый стенд.
    >IntelME

    Кто ещё не слышал про AMD PSP, который пихают с 2013 ?

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:39, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > AMD PSP

    Это такая специальная technology, копия другой технолоджи какой то другой фирмы только под своим брендом, которую они пихают во все свои устройства, чтобы ты вдруг случайно не воспользовался техологией другого бренда.
    Или девайсе.

     

  • 1.4, Аноним (20), 11:10, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В этом и суть всех noname зоопарка, дистрибутивов.
    Сегодня пятерочка была, а завтра закрыли.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:17, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полдеоживац его за деньги как е проблема? Тебе что деньги не нужны?
     
     
  • 3.15, Аноним (20), 11:32, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это же форкнуть надо.

    Это же смотря какая вилка.
    Или смотря какой design.
    Смотря какой details.
    Смотря какой fabric.
    Смотря какоц desighn.
    Хардвар
    Или Хардварэ.

     
     
  • 4.19, Аноним (9), 11:37, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь ты можешь этот important program сделать очень-очень affordable.
     
     
  • 5.23, Аноним (20), 11:41, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрода.

    Ведь гном.
    Ну радуга.
    гном.

     

  • 1.7, Аноним (9), 11:16, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У Интел нет ни одного успешного софтверного проекта. Место такое, а вы все руки не такие.
     
     
  • 2.10, Аноним (21), 11:22, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mkl без альтернатив.
     
     
  • 3.26, Аноним (20), 11:43, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Mkl

    Мортал Комбат.
    Ведь Мотаро винс.

     
     
  • 4.33, Аноним (21), 11:53, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чатгпт придумали специально для тебя.
     
  • 2.12, Аноним (2), 11:28, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну это просто ложь.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:32, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно лож, например успешный софтверный проект от Intel это драйвера для их дискретных видеокарт и Intel Graphics Software (ранее Intel Arc Control).
     
     
  • 4.32, Ценитель GPL рогаликов (?), 11:52, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то проплаченных или иным способом неравнодушных блогеров насмотрелся. Графика от интел всегда была отвратительна и скорее всего такой и останется. Драйвера в этом тоже виноваты.
     
  • 3.14, Аноним (9), 11:32, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Список список, список.
     
     
  • 4.30, Аноним (2), 11:50, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/intel
     
  • 3.24, 12yoexpert (ok), 11:42, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это чистая правда

    посмотри хотя бы на их компилятор, который писали эникейщики по объявлению. наговнякать и в продакшн

     
  • 2.22, Аноним (2), 11:40, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SVT-AV1, OpenVINO и много другого прикладного софта, но вы просто хейтерок, поэтому и не знаете.
    https://docs.openvino.ai
    https://github.com/orgs/intel/repositories
     

  • 1.11, Аноним (13), 11:27, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Компания Intel объявила о сворачивании проекта Clear Linux, развивающего дистрибутив со строгой изоляцией приложений, реализованной при помощи контейнеров, разделённых с использованием полноценной виртуализации.

    В очередной раз говорит о том, что "безопасность" это не главное! "Безопасность" деньги тратит а не зарабатывает. И траты на "безопасность" превышают то что удается с прошью" безопасности" сэкономить.

    И не стоит удивляться тому, что никто не спешит "переписать всё на Rust", потому что плевать

     
  • 1.25, Анонимище (?), 11:43, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кризис в Intel, экономят на всём
     
     
  • 2.28, 12yoexpert (ok), 11:46, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда вертолётные деньги заканчиваются, приходится включать мозг и избавляться от раковых опухолей вроде контейнеров
     

  • 1.27, Аноним (29), 11:45, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот тебе и неВасянский дистрибутив. Debian, Fedora и Arch будут жить вечно. Остальные так и будут появляться и исчезать.
     
     
  • 2.36, Аноним (31), 11:56, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забыл Слаку и еще кучу нишевых, которые живут уже не первый десяток лет.
    Ну и да, напомни, сколько уже живы Puppy Linux и Damn Small Linux?
    Я к тому, что далеко не всё крутится вокруг Debian, Fedora и Arch.
     
  • 2.38, Ценитель GPL рогаликов (?), 11:59, 19/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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