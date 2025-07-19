Компания Intel прекратила разработку дистрибутива Clear Linux

Компания Intel объявила о сворачивании проекта Clear Linux, развивающего дистрибутив со строгой изоляцией приложений, реализованной при помощи контейнеров, разделённых с использованием полноценной виртуализации. Начиная с сегодняшнего дня Intel прекращает сопровождение и больше не будет выпускать обновления и исправления с устранением уязвимостей. GitHub-репозитории, в которых велась разработка дистрибутива, в ближайшее время будут переведены в архивный режим.

Пользователям Clear Linux рекомендовано перевести свои системы на другие дистрибутивы. При этом отмечается, что Intel продолжит активно поддерживать экосистему Linux и участвовать в разработке различных открытых проектов и Linux-дистрибутивов для добавления поддержки своего оборудования и оптимизации работы с ним. Предполагается, что вовлечённые в разработку Clear Linux сотрудники Intel попадают под массовое сокращение, в ходе которого персонал компании будет уменьшен на 5 тысяч человек.

Напомним, что базовая часть Clear Linux содержит только минимальный набор инструментов для запуска контейнеров и обновляется атомарно через замену рабочих снапшотов Btrfs. Все приложения оформлены в виде пакетов Flatpak или наборов (Bundle), запускаемых в отдельных контейнерах. Внутри контейнеров выполняется специально оптимизированная копия Clear Linux, содержащая необходимые для запуска целевого приложения наборы (bundle).

Версия дистрибутива охватывает состояние версий всех входящих в него компонентов - изменение любой части системы всегда приводит к изменению общей версии всего дистрибутива. Система не сохраняет своё состояние (stateless) и после установки не содержит заранее добавленных настроек в каталоге /etc, а генерирует настройки на лету на основе указанных при запуске шаблонов.

Для изоляции контейнеров задействован инструментарий Kata Containers, применяющий полноценную виртуализацию на базе гипервизра KVM. В Kata Containers удалось минимизировать время запуска изолированного окружения на базе KVM и снизить потребление памяти, приблизив эти показатели к характеристикам обычных контейнеров. Для уменьшения потребления памяти применяется механизм DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств), а для дедупликации одинаковых областей памяти применяется технология KSM (Kernel Shared Memory).



