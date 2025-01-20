Открыт инструментарий для программируемых Ethernet-коммутаторов Intel Tofino

2.9 , Аноним ( 9 ), 23:48, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >не вижу позитивных сценариев где может пригодится фильтрация пакетов Ты ни когда не работал в ИТ какого-нибудь энтерпрайза

2.10 , Аноним ( - ), 23:53, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну очевидно же что фильтрация и блок это плохо "Очевидно плохо" примерно также как плохи кухонные ножи. Или заборы. Или замки.

Вся разница в применении.

3.13 , Аноним ( 1 ), 00:40, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тогда какая мотивация у людей кто использует дипиай против своего народа?

4.14 , Аноним ( - ), 00:52, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А с чего ты взял что "своего"?

Может они просто с этими неудачниками в одной стране живут.

А дальше каждый крутится как может.

2.19 , Аноним ( 19 ), 02:10, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это для тебя плохо, для них - хорошо

2.20 , Аноним ( 16 ), 02:18, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ну очевидно же что фильтрация и блок это плохо А с чего бы это вам такое очевидно? Вы делали исследование? Мое предположение в том что ограничения нужны для того чтобы вы нашли другой способ, который устраивает политические цели, которые никому никогда кроме политиков не озвучат. Допустим у них может быть цель развития своих видеохостингов на том же уровне что и YouTube. А для начала его нужно запретить, иначе не будет желания создавать. Или, что более вероятно - цель защитить от современных алгоритмов вредоносного влияния на умы масс, что по эффекту схоже с мощным оружием. > так почему же кому то пришла в голову идея создать нечто, позволяющее блокировать интернет? Потому что наука не стоит на месте и если изучать что-то умное, то можно что-то понять. А если ничего не изучать, то ничего не понятно. Вопрос хороший, но глупо задавать его анонимам. > Ну очевидно же что фильтрация и блок это плохо Ныть это плохо для организма. В целом обходить проблему - несколько эгоистично, но не факт что плохо. А вот решать проблему - вот это хорошо. Ограничение американского интернета вовсе не проблема. А вот если вопрос в недостатке знаний - вот очень хороший вопрос - где, что, кто и как можно сделать чтобы улучшить это положение?

3.23 , Аноним ( 23 ), 04:00, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И без исследований, любому адекватному человеку понятно что такое ограничение свобод. Ни за что не поверю, что все это защита от западных алгоритмов "бедного населения" или такой вот способ прокачать айти грамотность.

Любой властолюб мечтает о подобных алгоритмах и при случае незадумываясь применит. Ну и запрет на публикацию любых материалов, касающихся обхода блокировок совсем не помогает просвещению. Наиболее вероятен вариант с насильным пропихиванием своих сервисов.

