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Открыт инструментарий для программируемых Ethernet-коммутаторов Intel Tofino

20.01.2025 22:18

Компания Intel открыла инструментарий, позволяющий создавать собственные приложения для обработки пакетов в программируемых Ethernet-коммутаторах серии Tofino. Под лицензией Apache 2.0 открыт исходный код бэкеда к компилятору p4c и компонентов среды разработки Intel P4 Studio, таких как драйверы, модель симуляции коммуатора, сервер и клиент для протокола BF Runtime. Для создания приложений применяется предметно-ориентированный язык программирования P4 (Programming Protocol-independent Packet Processors), предназначенный для определения логики обработки пакетов в сетевых устройствах, таких как сетевые карты, коммутаторы, маршрутизаторы и межсетевые экраны.

Опубликованный бэкенд позволяет транслировать программы на языке P4 в представление, пригодное для установки на коммутаторах серии Intel Tofino. Благодаря этому пользователи коммутаторов могут создавать приложения, расширяющие штатную функциональность, изменяющие логику работы или адаптирующие устройство к специфике своих сетей.

Программы на языке P4 компилируются в представления для целевых платформ, которые могут быть как аппаратными (FPGA, программируемые ASIC), так и программными (x86, BPF). Вместе с кодом для установки на целевые системы компилятор генерирует runtime для управления приложением с использованием протоколов Protobuf/gRPC и API P4Runtime.

Типовая логика работы программ сводится к классификации пакетов по их заголовкам и выполнению действий над входящими пакетами, таких как перенаправление, отбрасывание, изменение TTL и замена полей. Язык не привязан к сетевым протоколам и вместо вшитой поддержки типовых протоколов, таких как IP, Ethernet, TCP и VxLAN, предоставляет разработчикам возможность определения любых протоколов в привязке к компилируемым приложениям (разработчик прикрепляет описание форматов заголовков и полей протокола).

Кроме опубликованного бэкенда для коммутаторов Intel Tofino проектом P4 предоставляется бэкенд для компиляции P4-приложений в код на языке Си, который затем может быть скомпилирован в формат, пригодный для исполнения в виртуальной машине eBPF внутри ядра Linux. Проектом также развивается открытый симулятор коммутатора, который можно использовать для проведения экспериментов в виртуальной сети Mininet, и бэкенд для компиляции P4-программ для симулятора.

  1. Главная ссылка к новости (https://p4.org/intels-tofino-p...)
  2. OpenNews: Facebook открыл программные стеки для BMC-контроллеров и сетевых коммутаторов
  3. OpenNews: Компания Microsoft открыла код Linux-системы для сетевых коммутаторов
  4. OpenNews: Выпуск DentOS 2.0, сетевой операционной системы для коммутаторов
  5. OpenNews: Стек протоколов маршрутизации FRRouting и проект DPDK перешли под крыло Linux Foundation
  6. OpenNews: Выпуск DPDK 18.02, фреймворка для высокопроизводительных сетевых приложений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62586-p4
Ключевые слова: p4, switch, intel, tofino
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:35, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Можно на нем сделать свой дипиай или свой антидипиай?
     
     
  • 2.2, Мне хватает (?), 22:43, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для dpi есть другие железки от h3c
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 22:45, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруфпики?
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 22:57, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугли dpi + h3c, даже я, ничего не знающий о h3c, справился
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 01:33, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:50, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так, наверное, поставщики ТСПУ для РКН на базе "импортозамещённого" железа так и делают.
     
     
  • 3.6, Аноним с последней парты (?), 23:01, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чем смысл твоего комментария?
     
     
  • 4.12, Аноним (4), 00:10, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитай внимательно заданный выше вопрос.
    А твоего в чём?
     
  • 3.11, chdlb (?), 23:55, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее какой-нибудь H3C или Huawei как выше писали
     
  • 2.17, Аноним (16), 01:36, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (9)

  • 1.7, Аноним (7), 23:05, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы забавно если б сие умело нечто типа hw-accelerated nfqueues чтоли.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:25, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Объясните, какая мотивация была у создателей дипиай как технологии? Ну очевидно же что фильтрация и блок это плохо, так почему же кому то пришла в голову идея создать нечто, позволяющее блокировать интернет?
    И не говорите мне что это типа как iptables, не вижу позитивных сценариев где может пригодится фильтрация пакетов
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:48, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >не вижу позитивных сценариев где может пригодится фильтрация пакетов

    Ты ни когда не работал в ИТ какого-нибудь энтерпрайза

     
  • 2.10, Аноним (-), 23:53, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну очевидно же что фильтрация и блок это плохо

    "Очевидно плохо" примерно также как плохи кухонные ножи. Или заборы. Или замки.
    Вся разница в применении.

     
     
  • 3.13, Аноним (1), 00:40, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда какая мотивация у людей кто использует дипиай против своего народа?
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 00:52, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А с чего ты взял что "своего"?
    Может они просто с этими неудачниками в одной стране живут.
    А дальше каждый крутится как может.
     
  • 2.19, Аноним (19), 02:10, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это для тебя плохо, для них - хорошо
     
  • 2.20, Аноним (16), 02:18, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну очевидно же что фильтрация и блок это плохо

    А с чего бы это вам такое очевидно? Вы делали исследование?

    Мое предположение в том что ограничения нужны для того чтобы вы нашли другой способ, который устраивает политические цели, которые никому никогда кроме политиков не озвучат. Допустим у них может быть цель развития своих видеохостингов на том же уровне что и YouTube. А для начала его нужно запретить, иначе не будет желания создавать. Или, что более вероятно - цель защитить от современных алгоритмов вредоносного влияния на умы масс, что по эффекту схоже с мощным оружием.

    > так почему же кому то пришла в голову идея создать нечто, позволяющее блокировать интернет?

    Потому что наука не стоит на месте и если изучать что-то умное, то можно что-то понять. А если ничего не изучать, то ничего не понятно. Вопрос хороший, но глупо задавать его анонимам.

    > Ну очевидно же что фильтрация и блок это плохо

    Ныть это плохо для организма. В целом обходить проблему - несколько эгоистично, но не факт что плохо. А вот решать проблему - вот это хорошо. Ограничение американского интернета вовсе не проблема. А вот если вопрос в недостатке знаний - вот очень хороший вопрос - где, что, кто и как можно сделать чтобы улучшить это положение?

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 04:00, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И без исследований, любому адекватному человеку понятно что такое ограничение свобод.

    Ни за что не поверю, что все это защита от западных алгоритмов "бедного населения" или такой вот способ прокачать айти грамотность.
    Любой властолюб мечтает о подобных алгоритмах и при случае незадумываясь применит. Ну и запрет на публикацию любых материалов, касающихся обхода блокировок совсем не помогает просвещению.

    Наиболее вероятен вариант с насильным пропихиванием своих сервисов.

     

  • 1.15, Аноним (16), 01:31, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (19), 02:05, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    fpga это игрушки для маленьких детей богатых родителей
     
  • 1.21, Аноним (16), 02:25, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А с чего вы взяли что это только для DPI? Ещё лет 15, если не больше назад уже стали популярными хардварные антивирусы, которые перехватывают вредоносную информацию на лету. Ботнеты, вирусы и хакеры ждут таких устройств на магистралях сети. У них цели несколько иные чем у десктопных.
     
  • 1.22, Аноним (16), 02:27, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

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