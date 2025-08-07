Релиз Lanemu P2P VPN 0.12.3

|
Аноним (-), 22:49, 07/08/2025
Но товарищ майор (который нам совсем не товарищ) сможет видеть IP-адреса... Так что без VPN в такой VPN заходить опасненько.
Аноним (20), 00:26, 08/08/2025
Оно не для опасненького. А чтобы в майнкрафт катать, когда все за NATами, и публичного сервера ни у кого нет.
Аноним (-), 00:56, 08/08/2025
>> Но товарищ майор (который нам совсем не товарищ) сможет видеть IP-адреса... Так что без VPN в такой VPN заходить опасненько.
А почему же ты не пошел работать товарищем майором? Ты же ведь такой правильный и все знаешь как сделать правильно!
Аноним (6), 22:54, 07/08/2025
поделись трафиком и ресурсами компа с ближним своим! а то вдруг для него это единственная возможность посмотреть видео как делают людей
Анемим (?), 01:35, 08/08/2025
Это то, где трое подружек писают друг на друга и одна из них вот-вот родит?
Аноним (5), 22:51, 07/08/2025
Не по теме. При переходе с T-Mobile на билайн не могу подключиться к Tor (snowflake). Впервые такое вижу, у нас научились блокировать snowflake? Или в termux кривые пакеты?
Аноним (5), 00:15, 08/08/2025
Может у меня другая википедия, но где здесь ответ на вопрос?
>Snowflake is integrated into the Tor network. Usage of the Tor network is becoming more common in Russia, Belarus, and Iran, as of 2022, as internet censorship in these countries has become more strict.
Аноним (22), 00:41, 08/08/2025
и да snowflake очень медленный.
пока путь найдет, проще пустить через мост
Аноним (25), 00:50, 08/08/2025
У Тинькова подключаюсь за несколько минут. Общедоступные мосты блокируют, или я не знаю где их искать.
Аноним (25), 00:56, 08/08/2025
Во-первых, выглядишь как хакер. Во-вторых, люди в масках не найдут иконку с луковицей. В третьих, по привычке. Разве Orbot лучше работает с мостами?
Аноним (8), 23:13, 07/08/2025
Кто реально этим пользуеться? Мне достаточно гнать трафик через вк там дырок хреново туча
Аноним (8), 23:26, 07/08/2025
В даркнете уже много чего есть на эту тему и будут гнать трафик через ябляузер а вы потом за это сидеть
Аноним (8), 23:37, 07/08/2025
Слишком большой поток информации последнее время и тормозов не будет. Вот и ждите сюрпрайз. И еще много чего ожидаеться с применением ии.
|