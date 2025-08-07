Релиз Lanemu P2P VPN 0.12.3

Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.12.3 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекеры или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux и FreeBSD. Изменения со времени выпуска 0.12: Добавлена экспериментальная поддержка отправки трафика через UDP (TCP по-прежнему требуется для установления соединения, пингов, чата и т.д.).

Добавлена поддержка определения внешнего IPv6-адреса.

Для сервиса определения внешних IP-адресов WhatIsMyIp задействован HTTPS.

Обновлены библиотеки-зависимости, которые поставляются с приложением, такие как FlatLaf.

Обновлён загрузчик OpenJDK: добавлен индикатор скорости загрузки и обновлена ссылка на новую версию OpenJDK.

Выполнен переход на библиотеку Bouncy Castle LTS, которая реализует аппаратную поддержку алгоритмов AES и SHA. На данный момент эта поддержка работает только в Linux для архитектур x86_64 и ARM (в библиотеке пока что нет поддержки для Windows). Аппаратную поддержку можно проверить с помощью следующей команды "java -cp bcprov-lts8on-2.73.7.jar org.bouncycastle.util.DumpInfo -verbose".

Добавлено обходное решение для возможности запуска приложения на 32-разрядной версии Java в Windows. Эта проблема, вероятно, вызвана повреждением стека в JVM.

Добавлен логотип на вкладку «About» и внесены незначительные изменения в интерфейс.

Исправлена ошибка NullPointerException, из-за которой не работал обмен данными между одноранговыми узлами (peer exchange).

Исправлена ошибка, из-за которой окно приложения не отображалось при сбое загрузки библиотеки системного лотка libAppIndicator64.so.

Исправлена проблема: Lanemu переставал искать пиры в сети DHT через определённое время.

Исправлена проблема: local.port, local.ips и local.ip6s не отображались при работе в режиме без интерфейса.

Исправлена проблема, из-за которой значение local.port в таблице одноранговых узлов могло быть равно 0 из-за состояния гонки при обновлении текущего публичного IP-адреса.



