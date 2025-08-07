The OpenNET Project / Index page

Релиз Lanemu P2P VPN 0.12.3

07.08.2025 22:18

Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.12.3 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекеры или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux и FreeBSD.

Изменения со времени выпуска 0.12:

  • Добавлена экспериментальная поддержка отправки трафика через UDP (TCP по-прежнему требуется для установления соединения, пингов, чата и т.д.).
  • Добавлена поддержка определения внешнего IPv6-адреса.
  • Для сервиса определения внешних IP-адресов WhatIsMyIp задействован HTTPS.
  • Обновлены библиотеки-зависимости, которые поставляются с приложением, такие как FlatLaf.
  • Обновлён загрузчик OpenJDK: добавлен индикатор скорости загрузки и обновлена ссылка на новую версию OpenJDK.
  • Выполнен переход на библиотеку Bouncy Castle LTS, которая реализует аппаратную поддержку алгоритмов AES и SHA. На данный момент эта поддержка работает только в Linux для архитектур x86_64 и ARM (в библиотеке пока что нет поддержки для Windows). Аппаратную поддержку можно проверить с помощью следующей команды "java -cp bcprov-lts8on-2.73.7.jar org.bouncycastle.util.DumpInfo -verbose".
  • Добавлено обходное решение для возможности запуска приложения на 32-разрядной версии Java в Windows. Эта проблема, вероятно, вызвана повреждением стека в JVM.
  • Добавлен логотип на вкладку «About» и внесены незначительные изменения в интерфейс.
  • Исправлена ошибка NullPointerException, из-за которой не работал обмен данными между одноранговыми узлами (peer exchange).
  • Исправлена ошибка, из-за которой окно приложения не отображалось при сбое загрузки библиотеки системного лотка libAppIndicator64.so.
  • Исправлена проблема: Lanemu переставал искать пиры в сети DHT через определённое время.
  • Исправлена проблема: local.port, local.ips и local.ip6s не отображались при работе в режиме без интерфейса.
  • Исправлена проблема, из-за которой значение local.port в таблице одноранговых узлов могло быть равно 0 из-за состояния гонки при обновлении текущего публичного IP-адреса.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/Monsterovic...)
  2. OpenNews: Выпуск VPN Lanemu 0.12
  3. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.6.13
  4. OpenNews: Уязвимость в OpenVPN, допускающая подстановку данных в плагины и сторонние обработчики
  5. OpenNews: Атака Port Shadow, позволяющая перенаправлять соединения других пользователей VPN и Wi-Fi
  6. OpenNews: Анализ безопасности 100 бесплатных VPN-приложений для платформы Android
Автор новости: Skullnet
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63695-vpn
Ключевые слова: vpn, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.2, Доктор Альба (?), 22:36, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В наше актуальны peer-to-peer сети. Очень.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 22:49, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но товарищ майор (который нам совсем не товарищ) сможет видеть IP-адреса... Так что без VPN в такой VPN заходить опасненько.
     
     
  • 3.17, 12yoexpert (ok), 23:47, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а с чего ты взял, что поделка из новости не от товарища майора?
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:26, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно не для опасненького. А чтобы в майнкрафт катать, когда все за NATами, и публичного сервера ни у кого нет.
     
  • 3.23, Аноним (-), 00:45, 08/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.26, Аноним (-), 00:56, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Но товарищ майор (который нам совсем не товарищ) сможет видеть IP-адреса... Так что без VPN в такой VPN заходить опасненько.

    А почему же ты не пошел работать товарищем майором? Ты же ведь такой правильный и все знаешь как сделать правильно!

     
  • 2.6, Аноним (6), 22:54, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поделись трафиком и ресурсами компа с ближним своим! а то вдруг для него это единственная возможность посмотреть видео как делают людей
     
     
  • 3.28, Анемим (?), 01:35, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это то, где трое подружек писают друг на друга и одна из них вот-вот родит?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:39, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему свой LAN я должен раздавать Emu?
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:51, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не по теме. При переходе с T-Mobile на билайн не могу подключиться к Tor (snowflake). Впервые такое вижу, у нас научились блокировать snowflake? Или в termux кривые пакеты?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:42, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Snowflake_(software)#Uses
     
     
  • 3.19, Аноним (5), 00:15, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может у меня другая википедия, но где здесь ответ на вопрос?

    >Snowflake is integrated into the Tor network. Usage of the Tor network is becoming more common in Russia, Belarus, and Iran, as of 2022, as internet censorship in these countries has become more strict.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 00:41, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и да snowflake очень медленный.
    пока путь найдет, проще пустить через мост
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 00:50, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Тинькова подключаюсь за несколько минут. Общедоступные мосты блокируют, или я не знаю где их искать.
     
  • 2.21, Аноним (22), 00:40, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    накой мучить termux когда есть orbot ?
     
     
  • 3.27, Аноним (25), 00:56, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, выглядишь как хакер. Во-вторых, люди в масках не найдут иконку с луковицей. В третьих, по привычке. Разве Orbot лучше работает с мостами?
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:13, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто реально этим пользуеться? Мне достаточно гнать трафик через вк там дырок хреново туча
     
     
  • 2.9, Q2W (?), 23:17, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть подробности?
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 23:26, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В даркнете уже много чего есть на эту тему и будут гнать трафик через ябляузер а вы потом за это сидеть
     
     
  • 4.13, Аноним (5), 23:28, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылок бы
     
     
  • 5.15, Аноним (8), 23:37, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слишком большой поток информации последнее время и тормозов не будет. Вот и ждите сюрпрайз. И еще много чего ожидаеться с применением ии.
     
     
  • 6.18, Аноним (8), 00:13, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Белые списки ии не страшны он локально сгенерирует все че нужно
     
  • 4.24, Аноним (-), 00:49, 08/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.29, Аноним (-), 01:36, 08/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

