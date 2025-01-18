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Выпуск VPN Lanemu 0.12

18.01.2025 16:06

Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.12 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекеры или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux и FreeBSD.

Изменения в версии 0.12:

  • Для пирингового шифрования задействован алгоритм AES-128-GCM. Из-за изменения алгоритма шифрования новая версия приложения не сможет взаимодействовать с предыдущими версиями. Изменения в приглашениях не требуется.
  • Добавлена возможность получения IPv6-адресов с BitTorrent-трекеров.
  • Bouncy castle обновлён до версии jdk18on-1.79.
  • Частично исправлена проблема с загрузкой 32-битной библиотеки libTunTapWindows.dll.
  • Улучшен алгоритм поиска сетевого устройства в Windows.
  • Добавлена возможность ручного удаления IP-адресов из списка известных IP-адресов, показываемого при нажатии правой кнопки мыши на записи.
  • Переработано внутреннее поведение модуля системного трея для Linux и FreeBSD.
  • Добавлен загрузчик OpenJDK, который скачивает архив OpenJDK и устанавливает его в директорию "jdk" рядом с исполняемым файлом программы.
  • Календарь теперь использует системный язык при создании приглашения, что влияет на порядок дней недели.
  • Обновлены параметры сети по умолчанию, применяемые при неработающем BitTorrent-трекере.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/Monsterovic...)
  2. OpenNews: Выпуск VPN Lanemu 0.11.7
  3. OpenNews: Атака TunnelVision, позволяющая перенаправить VPN-трафик через манипуляции с DHCP
  4. OpenNews: Анализ безопасности 100 бесплатных VPN-приложений для платформы Android
  5. OpenNews: Атака Port Shadow, позволяющая перенаправлять соединения других пользователей VPN и Wi-Fi
  6. OpenNews: Уязвимость в OpenVPN, допускающая подстановку данных в плагины и сторонние обработчики
Автор новости: Skullnet
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62581-lanemu
Ключевые слова: lanemu, vpn
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:27, 18/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Давайте гадать. По какой статье посадят админа за такие новости?
     
     
  • 2.6, Ругэ (?), 18:35, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По статье узкий - это раб пыни?)
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 18:38, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По статье что если есть запрещающий знак, админ знает что где-то рядом объезд.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:28, 18/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Для чего оно? Обходить запреты? Не понимаю суть этих впнок.
     
     
  • 2.4, Skullnet (ok), 18:32, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для чего оно? Обходить запреты?

    VPN используют в основном для создания частных сетей. Для обхода блокировок тоже, но для этого достаточно и V2Ray/Shadowsocks клиента с Socks proxy.

     

  • 1.3, Stalin (?), 18:29, 18/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.5, Sadok (ok), 18:33, 18/01/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    для чего оно на джаве богомерзкой?
     
  • 1.7, fingerprinted by freedom (?), 18:37, 18/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, местный ИИ с этого ВПН разрешает постить или сразу скрывает?
     
  • 1.9, Аноним (9), 18:38, 18/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    А если все потенциальные участники сети за NAT?
     

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