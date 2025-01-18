Выпуск VPN Lanemu 0.12

Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.12 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекеры или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux и FreeBSD. Изменения в версии 0.12: Для пирингового шифрования задействован алгоритм AES-128-GCM. Из-за изменения алгоритма шифрования новая версия приложения не сможет взаимодействовать с предыдущими версиями. Изменения в приглашениях не требуется.

Добавлена возможность получения IPv6-адресов с BitTorrent-трекеров.

Bouncy castle обновлён до версии jdk18on-1.79.

Частично исправлена проблема с загрузкой 32-битной библиотеки libTunTapWindows.dll.

Улучшен алгоритм поиска сетевого устройства в Windows.

Добавлена возможность ручного удаления IP-адресов из списка известных IP-адресов, показываемого при нажатии правой кнопки мыши на записи.

Переработано внутреннее поведение модуля системного трея для Linux и FreeBSD.

Добавлен загрузчик OpenJDK, который скачивает архив OpenJDK и устанавливает его в директорию "jdk" рядом с исполняемым файлом программы.

Календарь теперь использует системный язык при создании приглашения, что влияет на порядок дней недели.

Обновлены параметры сети по умолчанию, применяемые при неработающем BitTorrent-трекере.



