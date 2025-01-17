Обновление OpenVPN 2.6.13 с устранением проблемы с безопасностью

Опубликован выпуск пакета для создания виртуальных частных сетей OpenVPN 2.6.13, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. В новой версии устранена проблема с безопасностью, приводящая к переполнению буфера на стороне сервера OpenVPN при получении от клиента логина или пароля, размер которых превышает значение USER_PASS_LEN. CVE-идентификатор уязвимости пока не присвоен и не ясно насколько проблема пригодна для создания рабочих эксплоитов. Из не связанных с безопасностью изменений можно отметить: Реализована отправка клиентом параметра IV_PLAT_VER, содержащего информацию о релизе операционной системы, выдаваемую функцией uname(), что позволяет на серверах собирать статистику о версиях ОС, используемых клиентами.

На системах с Linux обеспечен запуск процесса systemd-ask-password с параметром "--timeout=0" для отключения применяемого по умолчанию 90-секундного таймаута.

Устранены утечки памяти, проявляющиеся во FreeBSD.

При запуске с опцией "--auth-nocache" реализовано удаление из памяти параметров аутентификации для прокси, после их использования.

В Windows-клиенте задействована функция CryptProtectMemory() для защищённого хранения в памяти прокэшированных паролей и токенов. Задействован новый API для получения версии драйвера dco-win.



