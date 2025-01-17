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Обновление OpenVPN 2.6.13 с устранением проблемы с безопасностью

17.01.2025 08:13

Опубликован выпуск пакета для создания виртуальных частных сетей OpenVPN 2.6.13, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. В новой версии устранена проблема с безопасностью, приводящая к переполнению буфера на стороне сервера OpenVPN при получении от клиента логина или пароля, размер которых превышает значение USER_PASS_LEN. CVE-идентификатор уязвимости пока не присвоен и не ясно насколько проблема пригодна для создания рабочих эксплоитов.

Из не связанных с безопасностью изменений можно отметить:

  • Реализована отправка клиентом параметра IV_PLAT_VER, содержащего информацию о релизе операционной системы, выдаваемую функцией uname(), что позволяет на серверах собирать статистику о версиях ОС, используемых клиентами.
  • На системах с Linux обеспечен запуск процесса systemd-ask-password с параметром "--timeout=0" для отключения применяемого по умолчанию 90-секундного таймаута.
  • Устранены утечки памяти, проявляющиеся во FreeBSD.
  • При запуске с опцией "--auth-nocache" реализовано удаление из памяти параметров аутентификации для прокси, после их использования.
  • В Windows-клиенте задействована функция CryptProtectMemory() для защищённого хранения в памяти прокэшированных паролей и токенов. Задействован новый API для получения версии драйвера dco-win.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenVPN/ope...)
  2. OpenNews: Уязвимость в OpenVPN, допускающая подстановку данных в плагины и сторонние обработчики
  3. OpenNews: Определение сеансов OpenVPN в транзитном трафике
  4. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.6.9 с изменением лицензии
  5. OpenNews: Уязвимости в OpenVPN и SoftEther VPN
  6. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.6.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62573-openvpn
Ключевые слова: openvpn
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