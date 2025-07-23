The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Рост популярности Linux в корпоративных сетях

06.08.2025 20:45

Компания Lansweeper сообщила о повышении популярности Linux в сетях корпоративных клиентов, использующих платформу инвентаризации Lansweeper. Сканирование примерно 18.5 миллионов устройств показало увеличение доли Linux на корпоративных ноутбуках и ПК с 1.6% в январе до 1.9% в июне. Если рассматривать только новые устройства, появившиеся после 1 марта, то доля систем с Linux достигла значения 2.5%. По мнению технического директора компании Lansweeper, наблюдаемое изменение не походит на единичный всплеск, а скорее отражает постоянный экспоненциальный рост.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Анализ распространённости дистрибутивов Linux в корпоративных сетях
  3. OpenNews: Доля Linux-дистрибутивов в США и Германии превысила 5% по статистике StatCounter
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63691-linux
Ключевые слова: linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:53, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    откуда берутся такие корпоративные сети, где виндовые воркстейшны отражают подавляющее большинство (90%+) инфраструктуры?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:57, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В госконторах РФ. Импортозамещение шагает. Но в масштабах планеты, этих капля в море, да.
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:58, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если взглянуть на большие машины, то на них кастомизируют только Linux. Windows вроде уже все...

    Да и на сегодня, для какой-нибудь небольшой конторки развернуть инфраструктуру проще на Debian. Далее-далее-далее и никакой бюрократии.

     
  • 2.7, User (??), 21:09, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээээ... так у белых людей "инфраструктура" это не дебоян в кладовке-под-лестницей - а вот инстанТц в облачке жи, ни?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 21:27, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на миники Debian 24/7 вот и весь секрет серверов.
     
  • 2.13, нах. (?), 21:44, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > откуда берутся такие корпоративные сети, где виндовые воркстейшны отражают подавляющее
    > большинство (90%+) инфраструктуры?

    оттуда, откуда вообще берутся крупные корпорации.
    Не всем же в подвале сидеть, как ты.

    Подумать головой - в какой момент вообще становится нужным софт типа лансвипера и сколько в таком месте работает народишку - не?

    Твои-то три подкроватных сервака и ноут гендира инвентаризировать - только время впустую тратить.

     
     
  • 3.43, Фрол (?), 02:22, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в какой момент вообще становится нужным софт типа лансвипера

    в момент, когда админа за@пует бараться с оракловскими или бимеровскими софтинами для аудита

    ну или когда команда, сопровождавшая какой-нибудь трос, например, решает в полном составе уволиться, птушо экономное начальство достало - а у нового одмина лапки, и он в эту хтонь беспробудную даже заглядывать боится.

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:59, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если всё добровольно и есть конкурентные преимущества то отлично!

    Вот у нас дихотомия, за примером далеко ходить не надо, SAP.
    23 июля 2025:
    https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/07/2025/687e60b69a7947537e001733
    4 Августа 2025:
    https://cnews.ru/link/n651636

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:03, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Реализовано все будет через приравнивание ERP-системы, то есть системы управления предприятием, к критической информационной инфраструктуре

    SAP будет лишь очень малой долей проблем если это примут. Вы о SAP не беспокойтесь: снявши голову по волосам не плачут.

     
     
  • 3.10, нах. (?), 21:28, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сап и орацл будут как раз основной проблемой.

    потому что заменить это нечем, как бы ни облизывались на бюджеты гос-корпораций батраки 1с и галактики. (вместе с постгреспро) Куда им в лаптях повторить аглицкую блоху? Подковать - могут, "нахрен ненужно, нихрена не видно, и до того работающая вещь - работать перестала!"

    Если бы было чем - давным-давно бы позаменяли, потому что наши страдания с не тем паспортом - полная мелочь на фоне какого-нибудь ВТБ, за предоставление прокси-услуг которому можно просто неиллюзорно подсесть в американскую тюрячку в камеру с ниггерами с вооотакенными аппаратами - лет на десять-двадцать.

    Хинт: во времена моего процветания в компании где был SAP - у саповцев был _прямой_ доступ в нашу инфру. Ну просто потому что не работает оно по другому, вообще никак. Тут никакой филиал в Кобулети не спасет, они прекрасно знают чья это конкретная система.

    И внедрялось оно в 90е-ранние нулевые (когда крупняк еще не был ведь таким крупным) - по чайной ложечке, с неимоверными усилиями и затратами.  Потому что автоматизация бардака размером с ВТБ или телеком большой тройки или там аэрофлот какой - такое себе занятие...

    Проще будет эти втб с аэрофлотами просто закрыть нахрен чем повторить такое.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 21:36, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Без коленопреклонённых западофилов разберёмся.
     
     
  • 5.12, нах. (?), 21:40, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    А пока очередь за талонами на капусту и морковку с вечера займите. Капуста и морковка будут, кстати, скрепные, родные. Насчет принтера для печати талонов, это, правда, вряд ли.

    (там власть уже начала с вами разбираться, до карточек на жратву дойдет в этот раз ну очень быстро)

     
     
  • 6.17, Аноним (17), 22:02, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мечтай мечтай, любитель свабодок
     
  • 6.18, Интересующийся (??), 22:02, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это тебя не касается, судя по тексту, то какого ты лезешь со своими комментариями? Тебе какая разница, кто и что будет решать в гос.секторе и крупном бизнесе? Ты свои проблемы не можешь решить, так принялся говорить за других? Место своё знай. Без тебя разберутся, предстоящие проблемы не твоего порядка.

    От SAP в любом случае откажутся. Он, по сути, - конструктор. На верху не спешат, поскольку вбухали в него много денег и времени при интеграции, которая у каждого бизнеса сугубо индивидуальна, со своими проблемами.  Но им придется... И ERP допилят, как обычно, под общий стон и недовольство. Поскольку КИИ и выбора уже нет. Но ты к этому отношение не имеешь и что ты и тебе подобные думают, никого не волнует. Иди своей дорогой, сталкер. )

     
     
  • 7.25, Аноним (25), 22:24, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да давайте уже быстрее принимайте решение.
    Это заложим в тарифы населению и зарплатки поднимутся работникам.
     
     
  • 8.36, Аноним (11), 00:00, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну, все эти миллиарды на внедрение для сериос бусинесов - выручка одного дня ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.38, нах. (?), 00:05, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хахаха Рабам поднимать зарплаты А зачем Куда ты сбежишь со своей цепи, если н... текст свёрнут, показать
     
  • 7.37, нах. (?), 00:00, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если это тебя не касается, судя по тексту, то какого ты лезешь
    > со своими комментариями? Тебе какая разница, кто и что будет решать

    ну вот тебе, пятнадцатирублевый, видимо - большая разница? Ты-то у нас в совете директоров, лично решения принимаешь, я надеюсь? (за морковкой и капустой референта отправил?)

    > От SAP в любом случае откажутся. Он, по сути, - конструктор. На

    ждите, ждите.

    > верху не спешат, поскольку вбухали в него много денег и времени

    наверху как раз спешат, потому что развеселая жизнь через прокси с риском уголовки никому нахрен не упала -  в любой момент все может встать колом без всяких вражеских хакеров и никуда ты ведь не рыпнешься. Но с 22го года так спешат что НИ ОДНОГО успешного случая "импортозамещения" в крупняке не состоялось.

    Нет у вас подобных конструкторов. И взять негде, 1с совсем не того масштаба контора, я их хорошо изнутри представляю.

    >  Но им придется... И ERP допилят, как обычно, под общий

    "но нет сырья и кадров". Интересно, может крупный бизнес в 2k25 (6-8) жить вообще без ERP? Диды ведь как-то обходились...

    Как там, кстати, с производством тысячи самолетов до 2028 года? Уже по одному в день, надеюсь, хотя бы, штампуют, чтоб нагнать отставание от графика? (заметьте - сырье и кадры в принципе-то еще оставались)

    А, нет, пришли к эфиопам. Те сказали что в прокси-игры играть не будут, хоть вроде и сами негры.

     
     
  • 8.44, Фрол (?), 02:27, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол моя любимая war story, это когда sap инстанс встал колом из-за дохлой кошки... текст свёрнут, показать
     
  • 6.35, Ценитель GPL рогаликов (?), 23:58, 06/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.39, нах. (?), 00:10, 07/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.16, Минона (ok), 21:57, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > галактики

    Не поминай это …!…

     
     
  • 5.19, Аноним (17), 22:02, 06/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.41, нах. (?), 00:15, 07/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, нах. (?), 21:14, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    телевизоры самсунг...
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:26, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему большинство телеков на linux ядре.
     
     
  • 3.32, нах. (?), 23:44, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это начало цитаты древнего мема. Намекающей что если у никому неизвестной фирмы по продаже телеметрии вдруг телеметрия стала показывать увеличение линуксов - то прежде чем объявлять это общим трендом, стоит посмотреть на своих клиентов - может это у _тебя_ клиенты изменились (и вряд  ли то к добру).

     

  • 1.21, Интересующийся (??), 22:11, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В принципе, впереди проблем... Ад и маленькая тележка. Рост популярности, особенно в крупном бизнесе, военке и научном секторе, а если еще и госы, подстегнет внимание и анализу и увеличению количества сплойтов в целевых атак. Да уже.
    Учитывая, что местами код СПО дырявый до нельзя и контроля качества нет, а корпорации лезут  в разработку давно, то политика "свободы" разработки на "общее благо" может еще измениться.
    Количество инцидентов со скандалами внутри группы разработки популярных  и нужных проектов(и ядра самого) будет больше.
    Жду "дружной" разработки и "веселой" жизни в этой среде, включая эксплуатантов. Будет весело. Всем. Особенно ИБшникам.
     
     
  • 2.31, freehck (ok), 23:36, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Учитывая, что местами код СПО дырявый до нельзя и контроля качества нет,
    > а корпорации лезут  в разработку давно, то политика "свободы" разработки
    > на "общее благо" может еще измениться.

    Никакой "свободы" разработки нет давно, уж лет 10 как всё под корпами. Голосование Debian 2013-2014 гг подытожило процесс.

     

  • 1.26, Аноним (26), 22:29, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Linux большие проблемы с поддержкой аппаратной части, в частности оконная система Linux-дистрибутивов глючная. Я тестировал современные версии Linux-дистрибутивов и все плохо работают на интеловских видеоконтроллерах и на nvidia'вских на свободных драйверах.
    Xorg забросили, ошибки накапливаются, Wayland всё равно использует Xorg так как много X-программ. Видеорежим не могут выставить нормальный.
    Лично я сильно разочарован современным линуксом. Раньше таких проблем не было (использую Linux более 25 лет)
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 23:28, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland не использует xorg для запуска исковых программ, xwayland это как раз замена xorg никак к нему не привязанная.
     
  • 2.30, Аноним (28), 23:33, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используйте видеокарты AMD, а вообще сейчас почти все современные процессоры от AMD содержат встройку которая прекрасно и без проблемно ускоряет современные DE.
     
     
  • 3.34, Аноним (11), 23:57, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не советую, они не поддерживают hdmi 2.1 принципиально, норм моник без конвертера не подключишь.
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 02:49, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старый 6800xt HDMI 2.1 поддерживает.
    Старая втройка 680m HDMI 2.1 тоже поддерживает.
    Где у amd проблемы с подключением? С HDMI как раз все нормально. Или имелся в виду DisplayPort 2.1 который в 2022 вышел? Если нужно на столько свежее то тогда надо брать и карточку свежую, в 9070xt оно уже есть. Или встройку 8060S которая в Strix Halo идёт там оно тоже есть.
     
  • 2.33, Ценитель GPL рогаликов (?), 23:53, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используйте платформу на базе AMD.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 00:15, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок
     
  • 2.45, Аноним (45), 02:38, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. Я бы сказал в целом, современый опенсорс одно сплошное разрчарование. Виной тому корпорации, откуда косвенно следует возросшая популярность программирования у обывал. От этого в ит лезут все кому не лень. Меньше идейных, толковых, больше синеволосых(неопределенного пола) и драмы, от них исходящих. Тех же неадекватов тоже больше. Айти это больше не для гиков, это уже пост-модно. Да и в целом вся гик культура уже перестала быть гиковской - гляньте любой комиккон - 90% там составляют всякие камвхоры, которые скорее всего даже не шарят за персонажа, образ которого натянули на свои сиськи - этим дишь бы фоточки в свои вхорстаграммы выложить, да немамонтов на свой онлифанс подписать.
     

  • 1.42, Фрол (?), 02:02, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > results were pulled from a pool of approximately 18.5 million devices (14 million consumer devices and 3.5 million business machines),

    вот тут я что-то не понял.

    lansweeper это itam решение. каким боком оно проникло на consumer devices? что и как они там считали?

    вопросы вопросы

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру