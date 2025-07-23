Рост популярности Linux в корпоративных сетях

|
откуда берутся такие корпоративные сети, где виндовые воркстейшны отражают подавляющее большинство (90%+) инфраструктуры?
В госконторах РФ. Импортозамещение шагает. Но в масштабах планеты, этих капля в море, да.
Если взглянуть на большие машины, то на них кастомизируют только Linux. Windows вроде уже все...
Да и на сегодня, для какой-нибудь небольшой конторки развернуть инфраструктуру проще на Debian. Далее-далее-далее и никакой бюрократии.
Ээээ... так у белых людей "инфраструктура" это не дебоян в кладовке-под-лестницей - а вот инстанТц в облачке жи, ни?
> откуда берутся такие корпоративные сети, где виндовые воркстейшны отражают подавляющее
> большинство (90%+) инфраструктуры?
оттуда, откуда вообще берутся крупные корпорации.
Не всем же в подвале сидеть, как ты.
Подумать головой - в какой момент вообще становится нужным софт типа лансвипера и сколько в таком месте работает народишку - не?
Твои-то три подкроватных сервака и ноут гендира инвентаризировать - только время впустую тратить.
> в какой момент вообще становится нужным софт типа лансвипера
в момент, когда админа за@пует бараться с оракловскими или бимеровскими софтинами для аудита
ну или когда команда, сопровождавшая какой-нибудь трос, например, решает в полном составе уволиться, птушо экономное начальство достало - а у нового одмина лапки, и он в эту хтонь беспробудную даже заглядывать боится.
>Реализовано все будет через приравнивание ERP-системы, то есть системы управления предприятием, к критической информационной инфраструктуре
SAP будет лишь очень малой долей проблем если это примут. Вы о SAP не беспокойтесь: снявши голову по волосам не плачут.
сап и орацл будут как раз основной проблемой.
потому что заменить это нечем, как бы ни облизывались на бюджеты гос-корпораций батраки 1с и галактики. (вместе с постгреспро) Куда им в лаптях повторить аглицкую блоху? Подковать - могут, "нахрен ненужно, нихрена не видно, и до того работающая вещь - работать перестала!"
Если бы было чем - давным-давно бы позаменяли, потому что наши страдания с не тем паспортом - полная мелочь на фоне какого-нибудь ВТБ, за предоставление прокси-услуг которому можно просто неиллюзорно подсесть в американскую тюрячку в камеру с ниггерами с вооотакенными аппаратами - лет на десять-двадцать.
Хинт: во времена моего процветания в компании где был SAP - у саповцев был _прямой_ доступ в нашу инфру. Ну просто потому что не работает оно по другому, вообще никак. Тут никакой филиал в Кобулети не спасет, они прекрасно знают чья это конкретная система.
И внедрялось оно в 90е-ранние нулевые (когда крупняк еще не был ведь таким крупным) - по чайной ложечке, с неимоверными усилиями и затратами. Потому что автоматизация бардака размером с ВТБ или телеком большой тройки или там аэрофлот какой - такое себе занятие...
Проще будет эти втб с аэрофлотами просто закрыть нахрен чем повторить такое.
А пока очередь за талонами на капусту и морковку с вечера займите. Капуста и морковка будут, кстати, скрепные, родные. Насчет принтера для печати талонов, это, правда, вряд ли.
(там власть уже начала с вами разбираться, до карточек на жратву дойдет в этот раз ну очень быстро)
Если это тебя не касается, судя по тексту, то какого ты лезешь со своими комментариями? Тебе какая разница, кто и что будет решать в гос.секторе и крупном бизнесе? Ты свои проблемы не можешь решить, так принялся говорить за других? Место своё знай. Без тебя разберутся, предстоящие проблемы не твоего порядка.
От SAP в любом случае откажутся. Он, по сути, - конструктор. На верху не спешат, поскольку вбухали в него много денег и времени при интеграции, которая у каждого бизнеса сугубо индивидуальна, со своими проблемами. Но им придется... И ERP допилят, как обычно, под общий стон и недовольство. Поскольку КИИ и выбора уже нет. Но ты к этому отношение не имеешь и что ты и тебе подобные думают, никого не волнует. Иди своей дорогой, сталкер. )
Да давайте уже быстрее принимайте решение.
Это заложим в тарифы населению и зарплатки поднимутся работникам.
Да ну, все эти миллиарды на внедрение для сериос бусинесов - выручка одного дня
хахаха Рабам поднимать зарплаты А зачем Куда ты сбежишь со своей цепи, если н...
> Если это тебя не касается, судя по тексту, то какого ты лезешь
> со своими комментариями? Тебе какая разница, кто и что будет решать
ну вот тебе, пятнадцатирублевый, видимо - большая разница? Ты-то у нас в совете директоров, лично решения принимаешь, я надеюсь? (за морковкой и капустой референта отправил?)
> От SAP в любом случае откажутся. Он, по сути, - конструктор. На
ждите, ждите.
> верху не спешат, поскольку вбухали в него много денег и времени
наверху как раз спешат, потому что развеселая жизнь через прокси с риском уголовки никому нахрен не упала - в любой момент все может встать колом без всяких вражеских хакеров и никуда ты ведь не рыпнешься. Но с 22го года так спешат что НИ ОДНОГО успешного случая "импортозамещения" в крупняке не состоялось.
Нет у вас подобных конструкторов. И взять негде, 1с совсем не того масштаба контора, я их хорошо изнутри представляю.
> Но им придется... И ERP допилят, как обычно, под общий
"но нет сырья и кадров". Интересно, может крупный бизнес в 2k25 (6-8) жить вообще без ERP? Диды ведь как-то обходились...
Как там, кстати, с производством тысячи самолетов до 2028 года? Уже по одному в день, надеюсь, хотя бы, штампуют, чтоб нагнать отставание от графика? (заметьте - сырье и кадры в принципе-то еще оставались)
А, нет, пришли к эфиопам. Те сказали что в прокси-игры играть не будут, хоть вроде и сами негры.
лол моя любимая war story, это когда sap инстанс встал колом из-за дохлой кошки...
это начало цитаты древнего мема. Намекающей что если у никому неизвестной фирмы по продаже телеметрии вдруг телеметрия стала показывать увеличение линуксов - то прежде чем объявлять это общим трендом, стоит посмотреть на своих клиентов - может это у _тебя_ клиенты изменились (и вряд ли то к добру).
В принципе, впереди проблем... Ад и маленькая тележка. Рост популярности, особенно в крупном бизнесе, военке и научном секторе, а если еще и госы, подстегнет внимание и анализу и увеличению количества сплойтов в целевых атак. Да уже.
Учитывая, что местами код СПО дырявый до нельзя и контроля качества нет, а корпорации лезут в разработку давно, то политика "свободы" разработки на "общее благо" может еще измениться.
Количество инцидентов со скандалами внутри группы разработки популярных и нужных проектов(и ядра самого) будет больше.
Жду "дружной" разработки и "веселой" жизни в этой среде, включая эксплуатантов. Будет весело. Всем. Особенно ИБшникам.
> Учитывая, что местами код СПО дырявый до нельзя и контроля качества нет,
> а корпорации лезут в разработку давно, то политика "свободы" разработки
> на "общее благо" может еще измениться.
Никакой "свободы" разработки нет давно, уж лет 10 как всё под корпами. Голосование Debian 2013-2014 гг подытожило процесс.
У Linux большие проблемы с поддержкой аппаратной части, в частности оконная система Linux-дистрибутивов глючная. Я тестировал современные версии Linux-дистрибутивов и все плохо работают на интеловских видеоконтроллерах и на nvidia'вских на свободных драйверах.
Xorg забросили, ошибки накапливаются, Wayland всё равно использует Xorg так как много X-программ. Видеорежим не могут выставить нормальный.
Лично я сильно разочарован современным линуксом. Раньше таких проблем не было (использую Linux более 25 лет)
Wayland не использует xorg для запуска исковых программ, xwayland это как раз замена xorg никак к нему не привязанная.
Используйте видеокарты AMD, а вообще сейчас почти все современные процессоры от AMD содержат встройку которая прекрасно и без проблемно ускоряет современные DE.
Не советую, они не поддерживают hdmi 2.1 принципиально, норм моник без конвертера не подключишь.
Старый 6800xt HDMI 2.1 поддерживает.
Старая втройка 680m HDMI 2.1 тоже поддерживает.
Где у amd проблемы с подключением? С HDMI как раз все нормально. Или имелся в виду DisplayPort 2.1 который в 2022 вышел? Если нужно на столько свежее то тогда надо брать и карточку свежую, в 9070xt оно уже есть. Или встройку 8060S которая в Strix Halo идёт там оно тоже есть.
Поддерживаю. Я бы сказал в целом, современый опенсорс одно сплошное разрчарование. Виной тому корпорации, откуда косвенно следует возросшая популярность программирования у обывал. От этого в ит лезут все кому не лень. Меньше идейных, толковых, больше синеволосых(неопределенного пола) и драмы, от них исходящих. Тех же неадекватов тоже больше. Айти это больше не для гиков, это уже пост-модно. Да и в целом вся гик культура уже перестала быть гиковской - гляньте любой комиккон - 90% там составляют всякие камвхоры, которые скорее всего даже не шарят за персонажа, образ которого натянули на свои сиськи - этим дишь бы фоточки в свои вхорстаграммы выложить, да немамонтов на свой онлифанс подписать.
> results were pulled from a pool of approximately 18.5 million devices (14 million consumer devices and 3.5 million business machines),
вот тут я что-то не понял.
lansweeper это itam решение. каким боком оно проникло на consumer devices? что и как они там считали?
вопросы вопросы
