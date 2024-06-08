Анализ распространённости дистрибутивов Linux

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|2.16, Аноним (16), 23:20, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Среди корпоративных клиентов, использующих платформу инвентаризации Lansweeper - ДА.
))
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|1.2, Аноним (2), 22:50, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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По Mint можно сделать предположение о реальном проценте Linux на десктопе 😏
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|3.19, Аноним (2), 23:25, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Значит, Google Trends тебя разочарует ещё больше, если ты сравнишь популярность Fedora и Mint, которые точно никем не рассматриваются, кроме как под десктоп 😁
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|4.22, Аноним (22), 23:30, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну всё давай теперь будем считать только компьютеры и сервера только с предустановленным линуксом. Там вообще результаты тебя ошарашат, когда выиграет Фридос хотя он даже не линукс.
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|4.54, noc101 (ok), 01:52, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тренды показывают поисковые запросы.
Если там минт первый, то это значит что его чаще гуглят и только.
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|2.14, AleksK (ok), 23:10, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О реальной релевантности рейтинга дистровотча к которому тут многие пытаются апеллировать.
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|4.32, Аноним (22), 23:58, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственный нормальный рейтинг этот статкаунтер. Но он не считает сервера.
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|1.3, Аноним (22), 22:53, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Без открытия методики измерения это не более чем подгонка под нужный результат. Этому обучают в любом вузе даже гуманитарном.
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|2.6, Аноним (6), 23:00, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Действительно, какие-то гуманитарии написали софт для айти менеджмента, вместо того, чтобы рассказать методику (sic).
И эти люди запрещают кому-то ковыряться в носу!
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|1.7, Аноним (7), 23:00, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошо бы Alpine Linux учесть. В миллионах/миллиардах контейнеров крутится.
+ с Android непонятно, это Linux или не Linux?
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|1.8, AlexYeCu_not_logged (?), 23:00, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Федора — 100% домашний десктоп, Минт и Зюзя тоже, Убунту — по большей части тоже, плюс ещё какое-то количество серваков, Центось и РХЭЛ корпоративные сервера и рабочие станции, Оракловый севрвер — таки корпоративный севре, Распбиан на 100% коррелирует с выпущенными Малинками, ибо только там и нужен, Астра только в Эрэфийском госсекторе присутствует, ну может кто в виртуалке держит, чтобы хостовую систему сомнительными сертификатами не загаживать, Фря вообще не Линукс.
Какие выводы из вот этой вот кучи можно вообще сделать?
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|2.52, Анон667 (?), 01:43, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какие выводы из вот этой вот кучи можно вообще сделать?
Предпринимаются попытки анализировать на сколько распространён Линукс. Убунту намбаван. Достаточно заметный процент одноплатников. Астрой кто-то пользуется. Арчем никто не пользуется. Процент Цент Оса это процент, который скоро прибавится к процнту Убунты. Половина всех это деб-подобные. ФриБСД примерно 1/200 в соотношении с Линуксом.
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|4.55, noc101 (ok), 01:56, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тебя не смущает, что в Стиме статистика где стоит Стим? Или пофигу?
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|4.58, Аноним (58), 02:19, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блин, Стим Ос - это рач. Ну неужели такие банальные вещи надо объяснять? Неужели _намтолько_ всё плохо в образовании молодежи?
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|1.13, Аноним (13), 23:09, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я вообще ни разу не фанат Минт, но 0.69%, серьезно?
По ощущениям там должно быть 5-10%
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|2.18, Аноним (2), 23:21, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ведь умные люди давно говорят, что % реального линукса на десктопе это 0.01% в лучшем случае 🤭 И то основная часть этой сотой процента будет какой-нибудь steam.
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|4.23, Аноним (2), 23:30, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Астра Линукс.
В какой-нибудь гробовой госконторе у Вальки и Зинки из бухгалтерии? Возможно.
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|3.21, Аноним (22), 23:29, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так это вопрос не к этим людям, а к тебе почему ты их считаешь умными.
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|4.24, Аноним (2), 23:32, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, потому что они правы. Сам то много где видел Linux, кроме своего virtualbox и live usb?
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|5.33, Аноним (22), 00:00, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всех московских поликлиниках у врачей и даже на больших лед панелях с электронной очереди один сплошной Линукс.
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|2.59, Аноним (58), 02:21, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у вас всё в ощущениях. Посчитать, провести анализ? Не, зачем, мы же просто почувствовать можем. Вы айтишниками себя после этого называете?
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|1.27, Интересующийся (??), 23:40, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я что-то не понял. PRM-, DEB- based... А source, в лице Арча того же хотя бы, ни как не видно. Нет желания на такой подход. )))
А вообще, вялая инфа: сбор ограничен рамками дозволенного конкретным корпоративным софтом, кто там дал еще инфу и согласен был на её обработку и т.п.
Вопрос только в том, как Астру считали? )))) Если она и в ведомствах стоит. Они туда софт с телеметрией ставили? Ну-ну. )))
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|1.29, Аноним (-), 23:46, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ахаха! Вот это достижения у топов дистровоча!
Целых 0.69%! Ух как мощно!
А где великие и ужасные Девуаны и antiXы?
Неужели этим пользуются только ылитные маргиналы?))
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|1.30, нах. (?), 23:52, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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хм, а никого, конечно же, уже не смущает что "программа инвентаризации" сливает ее результаты чужим дядям, привыкли?
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|1.37, Аноним (40), 00:14, 09/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Анализ распространённости дистрибутивов Linux
>FreeBSD (0.46%)
FreeBSD тоже дистр Линукса, судя по процентам.
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|1.45, Флудер (?), 00:56, 09/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждите когда МС запилит дистриб винды на вашем ядре, вы будете орать нас 80%
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|1.49, Аноним (49), 01:02, 09/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Компания Lansweeper в предвкушении окончания цикла сопровождения CentOS 7, который истекает 30 июня, проанализировала дистрибутивы, используемые на 200 тысяч просканированных Linux-систем (как именно выбирались системы для проверки не уточняется, вероятно собрана статистика по системам в сетях корпоративных клиентов, использующих платформу инвентаризации Lansweeper).
Для тех кто не умеет читать статью — копирую первое предложение. Вся эта статистика - не объективный показатель, а клиенты компании lansweeper. Я вообще впервые слышу об этой компании и даже не знал какие у них программные продукты есть. Объективности ради стоило бы добавить геолокацию. И замечу что пользователям таких систем как Arch или Gentoo их софт как белая ворона будет смотреться.
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|1.56, noc101 (ok), 01:59, 09/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По данной статистике ясно какие дистрибутивы для работы больше подходят)
Минт ставят маргиналы которые на Линуксе не работают.
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