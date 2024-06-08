Анализ распространённости дистрибутивов Linux

Компания Lansweeper в предвкушении окончания цикла сопровождения CentOS 7, который истекает 30 июня, проанализировала дистрибутивы, используемые на 200 тысяч просканированных Linux-систем (как именно выбирались системы для проверки не уточняется, вероятно собрана статистика по системам в сетях корпоративных клиентов, использующих платформу инвентаризации Lansweeper). Наиболее популярным дистрибутивом стал Ubuntu, доля которого составила 32.24%. На втором месте оказался CentOS - 26.05%, а на третьем Red Hat Enterprise Linux - 20.11%. Доля Debian оказалась 7.05%, а Fedora Linux - 2.5%.

Достаточно большой процент присутствия оказался у дистрибутива Rasbian (4.35%), используемого на платах Raspberry Pi. Rocky Linux использвался на 1.34% систем, а Oracle Linux - на 3.87%. Доля SUSE Linux Enterprise составила 1.25%, а openSUSE - 0.07%. Linux Mint оказался установлен на 0.69% систем, а Astra Linux - 0.02%. Несмотря на то, что исследование было ориентировано на Linux в статистике также оказалась ОС FreeBSD (0.46%).