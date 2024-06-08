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Анализ распространённости дистрибутивов Linux

08.06.2024 22:41

Компания Lansweeper в предвкушении окончания цикла сопровождения CentOS 7, который истекает 30 июня, проанализировала дистрибутивы, используемые на 200 тысяч просканированных Linux-систем (как именно выбирались системы для проверки не уточняется, вероятно собрана статистика по системам в сетях корпоративных клиентов, использующих платформу инвентаризации Lansweeper). Наиболее популярным дистрибутивом стал Ubuntu, доля которого составила 32.24%. На втором месте оказался CentOS - 26.05%, а на третьем Red Hat Enterprise Linux - 20.11%. Доля Debian оказалась 7.05%, а Fedora Linux - 2.5%.

Достаточно большой процент присутствия оказался у дистрибутива Rasbian (4.35%), используемого на платах Raspberry Pi. Rocky Linux использвался на 1.34% систем, а Oracle Linux - на 3.87%. Доля SUSE Linux Enterprise составила 1.25%, а openSUSE - 0.07%. Linux Mint оказался установлен на 0.69% систем, а Astra Linux - 0.02%. Несмотря на то, что исследование было ориентировано на Linux в статистике также оказалась ОС FreeBSD (0.46%).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.lansweeper.com/blo...)
  2. OpenNews: 8.2% наиболее популярных загрузок в NPM приходится на устаревшие пакеты
  3. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД. PostgreSQL назван СУБД 2023 года
  4. OpenNews: Оценка популярности IPv6 в трафике Cloudflare
  5. OpenNews: Оценка популярности открытых лицензий в зависимости от языка программирования
  6. OpenNews: Доля десктоп-дистрибутивов Linux достигла 4% по данным сервиса StatCounter
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61339-linux
Ключевые слова: linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:50, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что астра популярнее чем рач?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:20, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Среди корпоративных клиентов, использующих платформу инвентаризации Lansweeper - ДА.
    ))
     
     
  • 3.42, penetrator (?), 00:40, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    расходимся, стата бесполезная
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 00:58, 09/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:50, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    По Mint можно сделать предположение о реальном проценте Linux на десктопе 😏
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:09, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По Mint можно сделать выводы о распиаренности Mint.
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 23:25, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит, Google Trends тебя разочарует ещё больше, если ты сравнишь популярность Fedora и Mint, которые точно никем не рассматриваются, кроме как под десктоп 😁
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 23:30, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну всё давай теперь будем считать только компьютеры и сервера только с предустановленным линуксом. Там вообще результаты тебя ошарашат, когда выиграет Фридос хотя он даже не линукс.
     
     
  • 5.25, Аноним (2), 23:34, 08/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.54, noc101 (ok), 01:52, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тренды показывают поисковые запросы.
    Если там минт первый, то это значит что его чаще гуглят и только.
     
  • 2.14, AleksK (ok), 23:10, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О реальной релевантности рейтинга дистровотча к которому тут многие пытаются апеллировать.
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 23:21, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Предложи свой рейтинг!
     
     
  • 4.32, Аноним (22), 23:58, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный нормальный рейтинг этот статкаунтер. Но он не считает сервера.
     
  • 4.44, AleksK (ok), 00:54, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Предложи свой рейтинг!

    Он тебе не понравится

     
  • 4.47, Аноним (46), 01:00, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сначала у меня есть предложение к твоей маме
     
  • 2.41, Аноним (41), 00:36, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предложил подружке попробовать линукс минт 😏
     

  • 1.3, Аноним (22), 22:53, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Без открытия методики измерения это не более чем подгонка под нужный результат. Этому обучают в любом вузе даже гуманитарном.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:00, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительно, какие-то гуманитарии написали софт для айти менеджмента, вместо того, чтобы рассказать методику (sic).

    И эти люди запрещают кому-то ковыряться в носу!

     
     
  • 3.10, Аноним (22), 23:03, 08/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 4.26, Аноним (2), 23:37, 08/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.5, Аноним (6), 22:56, 08/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:00, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо бы Alpine Linux учесть. В миллионах/миллиардах контейнеров крутится.
    + с Android непонятно, это Linux или не Linux?
     
  • 1.8, AlexYeCu_not_logged (?), 23:00, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Федора — 100% домашний десктоп, Минт и Зюзя тоже, Убунту — по большей части тоже, плюс ещё какое-то количество серваков, Центось и РХЭЛ корпоративные сервера и рабочие станции, Оракловый севрвер — таки корпоративный севре, Распбиан на 100% коррелирует с выпущенными Малинками, ибо только там и нужен, Астра только в Эрэфийском госсекторе присутствует, ну может кто в виртуалке держит, чтобы хостовую систему сомнительными сертификатами не загаживать, Фря вообще не Линукс.

    Какие выводы из вот этой вот кучи можно вообще сделать?

     
     
  • 2.52, Анон667 (?), 01:43, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие выводы из вот этой вот кучи можно вообще сделать?

    Предпринимаются попытки анализировать на сколько распространён Линукс. Убунту намбаван. Достаточно заметный процент одноплатников. Астрой кто-то пользуется. Арчем никто не пользуется. Процент Цент Оса это процент, который скоро прибавится к процнту Убунты. Половина всех это деб-подобные. ФриБСД примерно 1/200 в соотношении с Линуксом.

     

  • 1.9, мурзилка (?), 23:01, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нерепрезентативная выборка.
     
  • 1.11, ананимус (?), 23:08, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а по статистике стима убунта почти в 2 раза остает от арча лол
     
     
  • 2.48, Аноним (46), 01:01, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам в отдел фантастичексой литературы!
     
     
  • 3.53, ананимус (?), 01:52, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это скорее вам в отдел неспособных даже на однострочный гугель

    https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome

     
     
  • 4.55, noc101 (ok), 01:56, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебя не смущает, что в Стиме статистика где стоит Стим? Или пофигу?
     
     
  • 5.57, ананимус (?), 02:05, 09/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.58, Аноним (58), 02:19, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, Стим Ос - это рач. Ну неужели такие банальные вещи надо объяснять? Неужели _намтолько_ всё плохо в образовании молодежи?
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:09, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вообще ни разу не фанат Минт, но 0.69%, серьезно?
    По ощущениям там должно быть 5-10%
     
     
  • 2.18, Аноним (2), 23:21, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ведь умные люди давно говорят, что % реального линукса на десктопе это 0.01% в лучшем случае 🤭 И то основная часть этой сотой процента будет какой-нибудь steam.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 23:26, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Астра Линукс. Скоро на каждом компьютере.
     
     
  • 4.23, Аноним (2), 23:30, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Астра Линукс.

    В какой-нибудь гробовой госконторе у Вальки и Зинки из бухгалтерии? Возможно.

     
     
  • 5.40, Аноним (40), 00:18, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В А-А уже.
     
  • 3.21, Аноним (22), 23:29, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это вопрос не к этим людям, а к тебе почему ты их считаешь умными.
     
     
  • 4.24, Аноним (2), 23:32, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, потому что они правы. Сам то много где видел Linux, кроме своего virtualbox и live usb?
     
     
  • 5.33, Аноним (22), 00:00, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всех московских поликлиниках у врачей и даже на больших лед панелях с электронной очереди один сплошной Линукс.
     
  • 2.59, Аноним (58), 02:21, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у вас всё в ощущениях. Посчитать, провести анализ? Не, зачем, мы же просто почувствовать можем. Вы айтишниками себя после этого называете?
     

  • 1.15, dannyD (?), 23:15, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>Компания Lansweeper

    ???

    я их не знаю, и уверен - это взаимно.

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:45, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и уверен - это взаимно

    ...or is it?? [зловещая музыка]

     

  • 1.27, Интересующийся (??), 23:40, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я что-то не понял. PRM-, DEB- based... А  source, в лице Арча того же хотя бы, ни как не видно. Нет желания на такой подход. )))
    А вообще, вялая инфа: сбор ограничен рамками дозволенного конкретным корпоративным софтом, кто там дал еще инфу и согласен был на её обработку и т.п.
    Вопрос только в том, как Астру считали? )))) Если она и в ведомствах стоит. Они туда софт с телеметрией ставили? Ну-ну. )))
     
  • 1.29, Аноним (-), 23:46, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ахаха! Вот это достижения у топов дистровоча!
    Целых 0.69%! Ух как мощно!

    А где великие и ужасные Девуаны и antiXы?
    Неужели этим пользуются только ылитные маргиналы?))

     
  • 1.30, нах. (?), 23:52, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    хм, а никого, конечно же, уже не смущает что "программа инвентаризации" сливает ее результаты чужим дядям, привыкли?

     
  • 1.31, DrSheppard (ok), 23:57, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никого не хочу обидеть, но не к ночи помянутый рейтинг дистровотча - это рейтинг клика по дистрибутиву

    Инфо отсюда: https://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity

     
  • 1.37, Аноним (40), 00:14, 09/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Анализ распространённости дистрибутивов Linux
    >FreeBSD (0.46%)

    FreeBSD тоже дистр Линукса, судя по процентам.

     
  • 1.43, Флудер (?), 00:52, 09/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше анализов 1%: анализ вбок анализ вверх анализ-кок анализ-зерг...
     
  • 1.45, Флудер (?), 00:56, 09/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждите когда МС запилит дистриб винды на вашем ядре, вы будете орать нас 80%
     
  • 1.49, Аноним (49), 01:02, 09/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Компания Lansweeper в предвкушении окончания цикла сопровождения CentOS 7, который истекает 30 июня, проанализировала дистрибутивы, используемые на 200 тысяч просканированных Linux-систем (как именно выбирались системы для проверки не уточняется, вероятно собрана статистика по системам в сетях корпоративных клиентов, использующих платформу инвентаризации Lansweeper).

    Для тех кто не умеет читать статью — копирую первое предложение. Вся эта статистика - не объективный показатель, а клиенты компании lansweeper. Я вообще впервые слышу об этой компании и даже не знал какие у них программные продукты есть. Объективности ради стоило бы добавить геолокацию. И замечу что пользователям таких систем как Arch или Gentoo их софт как белая ворона будет смотреться.

     
  • 1.50, Аноним (50), 01:12, 09/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же дистровотч, что они там считают?
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 01:27, 09/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько человек зашло на ту или иную страничку дистровоча
     

  • 1.56, noc101 (ok), 01:59, 09/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По данной статистике ясно какие дистрибутивы для работы больше подходят)
    Минт ставят маргиналы которые на Линуксе не работают.
     

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