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8.2% наиболее популярных загрузок в NPM приходится на устаревшие пакеты

21.01.2024 19:33

Исследователи из компании Aqua Security опубликовали результаты анализа статистики о 50 тысячах наиболее загружаемых пакетов в репозитории NPM. 7500 (15%) из наиболее загружаемых пакетов оказались связаны с устаревшими пакетами и прекратившими существование проектами. Для упрощения определения устаревших пакетов среди зависимостей, используемых в своём проекте, предложена утилита Dependency-Deprecated-Checker, опубликованная под лицензией MIT.

В 4100 (8.2%) рассмотренных пакетов в цепочке зависимостей выявлены пакеты, официально объявленные в NPM устаревшими или связанные с устаревшими проектами (например, пакет request помечен устаревшим, но продолжает использоваться как прямая зависимость у 55000 пакетов). 2300 (4.6%) пакетов связаны с репозиториями на GitHub, переведёнными в разряд архивных (разработка прекращена, например, репозиторий пакета through помечен как архивный, но используется как прямая зависимость у 3000 пакетов). 1100 (2.2%) пакетов ссылаются на уже не существующие репозитории, обращение к которыми приводит к возврату 404 ошибки. 3100 (6.2%) пакетов не содержат информацию о репозитории.

В абсолютном выражении распространение устаревших пакетов и пакетов без ссылок на репозитории в NPM экстраполировано примерно в 2.1 миллиарда загрузок в неделю. Использование устаревших пакетов и оставшихся без сопровождения проектов в качестве зависимости сопряжено с опасностью наличия неисправленных уязвимостей, особенно с учётом применяемой некоторыми разработчиками практики скрытого устранения уязвимостей без присвоения CVE-идентификатора и без явного акцентирования внимания на устранении проблемы.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.aquasec.com/decep...)
  2. OpenNews: Оценка популярности открытых лицензий в зависимости от языка программирования
  3. OpenNews: Оценка проблем с сопровождением открытых проектов и использованием старых зависимостей
  4. OpenNews: Google опубликовал OSV-Scanner, сканер уязвимостей, учитывающий зависимости
  5. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
  6. OpenNews: Более 50% компаний из списка Fortune 500 используют уязвимое открытое ПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60472-npm
Ключевые слова: npm, deprecation
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, diablocrp (?), 20:29, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А шо так мало то? 🤔
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:35, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это они ещё до кода на Лиспе не добрались. У нас пару библиотек используется, которым по 20+ лет. Код как работал тогда, так и сейчас продолжает, хотя автор одной из них уже давно умер.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:47, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как проект делаете?
     
  • 2.4, Аноним (3), 20:47, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какой проект делаете?
     
  • 2.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:17, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой диалект лиспа? В основных обратную совместимость же не ломают, поэтому и все работает, даже 20+ лет назад написанное. Хотя это довольно молодой код.
     

  • 1.6, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:19, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала в npm сделают, потом в cargo. Скриньте.
     
  • 1.7, Tron is Whistling (?), 22:19, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё, что надо знать о хламокодинге, как он есть.
     
  • 1.8, Tron is Whistling (?), 22:21, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если проще - больше половины лефтпадов из топ 50к так или иначе фиксируют версии, и это правильно, но вот проблема - в условиях хламокодинга это не живёт, хламокодеры просто бросают свой хлам, и он пованивает незаметно для остальных.
     
  • 1.10, YetAnotherOnanym (ok), 22:33, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зато можно кодить быстро.
     
  • 1.11, Аноним (-), 22:35, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > "Пок-пок-пок, хламокодинг!"

    Кажется диды забыли как было лет 20 назад, когда на каком-то форуме находились нужные либы, которые вполне работали, но не обновлялись примерно никогда.
    ИЧСХ никаких уязвимостей в них даже никто не искал, ибо не барское это дело.

     
     
  • 2.12, Нарыл Шобыло (?), 22:39, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Диды может и забыли, а ты то чего забыл? Го в танчики рубиться?
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 22:59, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Диды может и забыли, а ты то чего забыл?

    Не знаю, может еще мараз и деменция не настигли)

    > Го в танчики рубиться?

    Не, спасибо, я больше про стратегиям (+ не люблю раков).

    Просто, в каждой второй теме старческое кряхтенье и пукареканье типа "а вот раньше писали огого! а вот сейчас смузи и лефтады, уууу".
    При этом забыли уже и как писали, и какие образцы калостроения выдавали.
    Типа xorg, где баги 10-20 летней давности находят до сих пор.

     

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