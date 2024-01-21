8.2% наиболее популярных загрузок в NPM приходится на устаревшие пакеты

|
|1.2, Аноним (2), 20:35, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Это они ещё до кода на Лиспе не добрались. У нас пару библиотек используется, которым по 20+ лет. Код как работал тогда, так и сейчас продолжает, хотя автор одной из них уже давно умер.
|
|
|
|2.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:17, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какой диалект лиспа? В основных обратную совместимость же не ломают, поэтому и все работает, даже 20+ лет назад написанное. Хотя это довольно молодой код.
|
|1.8, Tron is Whistling (?), 22:21, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если проще - больше половины лефтпадов из топ 50к так или иначе фиксируют версии, и это правильно, но вот проблема - в условиях хламокодинга это не живёт, хламокодеры просто бросают свой хлам, и он пованивает незаметно для остальных.
|
|1.11, Аноним (-), 22:35, 21/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> "Пок-пок-пок, хламокодинг!"
Кажется диды забыли как было лет 20 назад, когда на каком-то форуме находились нужные либы, которые вполне работали, но не обновлялись примерно никогда.
ИЧСХ никаких уязвимостей в них даже никто не искал, ибо не барское это дело.
|
|
|
|
|
|3.13, Аноним (-), 22:59, 21/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Диды может и забыли, а ты то чего забыл?
Не знаю, может еще мараз и деменция не настигли)
> Го в танчики рубиться?
Не, спасибо, я больше про стратегиям (+ не люблю раков).
Просто, в каждой второй теме старческое кряхтенье и пукареканье типа "а вот раньше писали огого! а вот сейчас смузи и лефтады, уууу".
При этом забыли уже и как писали, и какие образцы калостроения выдавали.
Типа xorg, где баги 10-20 летней давности находят до сих пор.
|