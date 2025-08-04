В Clang намерены добавить режим усиленной безопасности

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|1.1, laindono (ok), 10:32, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А всё почему? А всё по той причине, что сишечный фронтенд не может что-то адекватное генерировать. Приходится костыли в бекенд ставить.
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|2.4, Аноним (4), 10:42, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А всё по той причине, что сишечный фронтенд не может что-то адекватное генерировать. Приходится костыли в бекенд ставить.
Так а какие еще варианты, если язык дефективный by design. Это все-таки дешевле, чем переписывать миллионы легаси кода с C и C++ на Rust.
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|4.14, фыв (??), 11:17, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот один в истории так же подумал, а потом слонов через горы повёл.
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|5.35, Аноним (35), 12:00, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и он не переписал самое важное, собственно поэтому проект провалился
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|3.26, laindono (ok), 11:36, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зависит от контекста. Если у нас что-то критичное к безопасности, это означает, что переписать миллион строк на другой язык будет дешевле, чем разгребать последствия эксплуатации дыреней.
Вообще переписывание чего бы то ни было (в том числе на тот же язык) является рефакторингом. Иногда это дешевле поддержки легаси. Иногда нет. Зависит от.
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|4.38, Аноним (4), 12:11, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если у нас что-то критичное к безопасности, это означает, что переписать миллион строк на другой язык будет дешевле, чем разгребать последствия
Что-то критичное по безопасности или изначально не писалось на дырявых языках, или уже давно с них переписано. В этих областях уж точно не сидели бы и не ждали до 202* года, пока им разработчики ГЦЦ/Шланг с барского плеча отсыпят костылей для затыкания дыр в недоязыках из 70-80.
Эти флажки как раз для 95% разработки, где на безопасность наплевать, причем настолько, что они в большинстве случаев даже эти опции компилятора не станут включать под предлогом того, что будут просадки производительности.
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|1.2, Аноним (-), 10:33, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Реализуемые методы защиты часто приводят к отдельным несовместимостям с существующим кодом или нарушению ABI, что не позволяет активировать их по умолчанию.
Таких программ единицы. В Gentoo возможно для них прописать отдельные опции сборки в /etc/portage
Ставим безопасные опции сборки и пересобираем мир.
А rust не нужен.
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|2.3, Аноним (4), 10:39, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В Gentoo
> пересобираем мир
Гентушникам нет покоя. 😂 Собирай-перекомпиляй!
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|4.19, Аноним (19), 11:24, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А есть люди, которые ставят приложение в пару кликов. Представляете?
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|5.30, Аноним (-), 11:47, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А есть люди, которые ставят приложение в пару кликов. Представляете?
Вы что хотите КАК В ВИНДЕ!?
Линукс создан для страданий и превозмоганий.
Если дать людям удобный способ хотя бы устанавливать ПО нормально, то они расслабятся, размякнут и что потом?
Попросят делать UI/UX хорошо, а не как "бомж вася, по совместительству дизигнер в СПО проекте наблевал на экран" ?
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|2.7, Аноним (7), 10:50, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты используешь эти флаги? В частности, - D_FORTIFY_SOURCE=3 интересует. Я читал, он прям сильно роняет производительность
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|3.8, Аноним (4), 10:52, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я читал, он прям сильно роняет производительность
Ну, за безопасность нужно платить. Главное, что Раста нет.
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|4.10, Аноним (10), 11:00, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Раст или так же роняет производительность либо имеет под собой худшую защиту.
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|5.13, Аноним (-), 11:17, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Раст или так же роняет производительность либо имеет под собой худшую защиту.
Нет. В расте за лучшую защиты ты платишь размером временных файлов и временем компиляции во время которого проводятся все проверки - анализ лайфтаймов, владение, типизация и так далее.
Вот только программа компилится только один раз, а запускается на порядки больше раз (за исключением гентушников-ноулаферов, которым только дай покомпилять).
А рантайм проверки роняют производительность каждому юзеру и для каждого запуска.
Но диды продолжаю ныть "раст не влазит на мой HDD 40GB", "лиса компилируется долго", "это нужно целую билдферму делать".
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|6.21, Аноним (4), 11:29, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А рантайм проверки роняют производительность каждому юзеру и для каждого запуска.
Это небольшая цена за победу над Растом. Я лично готов и большее терпеть и превозмогать. Надо будет - и ядро буду сам пересобирать с отключенным Растом.
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|7.25, Аноним (-), 11:36, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это небольшая цена за победу над Растом.
Вы готовы бороться с растом, а лучше бы боролись с дырявостью сишки.
> Я лично готов и большее терпеть и превозмогать.
Да без проблем. Терпите и превозмогайте.
> Надо будет - и ядро буду сам пересобирать с отключенным Растом.
Пока дрова на нем не будут писать))
Хотя можно страдать еще больше и сидеть без дров.
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|8.33, Аноним (4), 11:56, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я в сишке опции компилятора включу и буду сидеть в безопасности А чтобы боротьс... текст свёрнут, показать
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|5.15, выф (?), 11:19, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно чуть раскрыть тему для нубов в расте?
Растоводы кричат что всё пучком.
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|6.16, Аноним (4), 11:22, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Растоводы кричат что всё пучком
Воут, мерзавцы! Все медленно, гарантий нет, бинари жирные, синтаксис вырвиглазный, неподдерживаемое, абыр, АБЫРВАЛГ111
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|4.22, Жироватт (ok), 11:29, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А СИ - ассемблер, где наборы ассемблерных мнемоник просто заменены операторами с автоподстановкой подходящего регистра. Потому трансляторы С->АСМ такие простые и быстрые.
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|2.18, Аноним (-), 11:23, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Потому что си не умеет безопасно работать с памятью!
Потому что это просто кроссплатформенный ассемблер, который был создан для ускорение портирования юникса и прочего софта с PDP-11 на "более новые" машины.
А размер всего юникса того времени был около 100кLOC, что на порядки меньше размеров современных программ (ядро линя - 40MLOC)
Но, из-за простоты сишки, отсутствия необходимости думать и того, что на ней писать начать может даже обезьяна, сишка стала ПХП своего времени и вытеснила другие нормальные языки.
Результаты чего мы наблюдаем даже через 50 лет.
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|2.20, Аноним (20), 11:28, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это не молоток не может забивать гвозди и отбивает пальцы, а криворукий, держащий этот молоток :)
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|3.36, Жироватт (ok), 12:05, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Молоток виноват в том, что не распознаёт объект, по которому бьёт и мгновенно не меняет материал бойка: от комка ваты, если там палец, до нейтринного уберкомпактного освинцованного слитка, если это гвоздь.
Именно поэтому я смотрю уже три года на все эти споры си-раст-<баззвордязык>, как на битву слабоумных, рассуждающих, что тёплое лучше мягкого потому, что оно зелёное, но в крапинку и кузявее сладкого, но в форме перца с запахом апельсина.
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|3.37, Fracta1L (ok), 12:09, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Покажи пряморуких сишников, которые не ошибаются в работе с памятью. Очень интересно.
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|4.39, Аноним (4), 12:14, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Покажи пряморуких сишников, которые не ошибаются в работе с памятью.
Я всю жизнь пишу на голых указателях - и никогда проблем не было. Зуб даю!
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|5.42, Аноним (-), 12:26, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я всю жизнь пишу на голых указателях - и никогда проблем не было. Зуб даю!
И много у тебя их осталось?))
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|4.41, Аноним (20), 12:25, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Покажи пряморуких сишников
ну как показать вам код, который под NDA? Хотя тут надо отвечать вопросом на вопрос, к примеру - "покажи мне код работы с памятью где каждый сишник допустит ошибку (своего рода палающий баг)", но в таком случае баг даже не в работе с памятью, а в архитектуре алгоритма, которая допускает эту "плавучесть", но даже если это одно единственное исключение (исключительная ситуация), всегда можно его отдельно обработать.
Так что, при прямых руках и камнем можно забить гвоздь и микроскопом, не отбив пальца.
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|5.45, Аноним (-), 12:36, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "покажи мне код работы с памятью где каждый сишник допустит ошибку"
Так проблема в том, что каждый сишник ошибается немного в другом месте.
А результат один и тот же.
> ну как показать вам код, который под NDA?
Мы регулярно наблюдаем дыры и взломы проприетарных продуктов с использование buffer overflow, int overflow, double free и так далее.
Достаточно пройтись по тегу pwn2own (opennet.ru/keywords/pwn2own.html) и там будет просто море примеров.
Из последнего (opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63254)
VMware ESXi: 2 успешные атаки, позволившие выполнить код на стороне хост-окружения. Проблемы вызваны целочисленным переполнением и использованием неинициализированных переменных.
VMware Workstation: Одна успешная атака, позволившая выполнить код на стороне хост-окружения. Проблема вызвана переполнением буфера.
Windows 11: 5 успешных атак, позволивших выполнить код с правами SYSTEM. Уязвимости вызваны обращением к памяти после освобождения, целочисленным переполнением, переполнением буфера, неправильной обработкой типов (Type Confusion) и состоянием гонки.
А таких проблем тыщщи. По остальным ссылкам можешь пройтись сам.
Типичные проблемы си и плюсов, несущих родовую травму сишки.
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|1.23, Фнон (-), 11:31, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Эх, сколько телодвижений для исправления того, что ущербно с даты создания.
Зато потом читаем клевую TEH DRAMA комитета по внедрению SafeC++.
А ведь достаточно взять простой ржавый...
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|2.29, Аноникл (?), 11:47, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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достаточно взять ржавый и начать писать extern "C" потому что без сишного ABI он никому не нужен
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|3.43, Аноним (-), 12:28, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> достаточно взять ржавый и начать писать extern "C"
> потому что без сишного ABI он никому не нужен
Плюсы без extern "C" тоже мало кому нужны.
Но это как раз стиму выбросить сишку отовсюду откуда возможно.
И все писать на расте))
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