Выпуск Wine 10.4

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|2.2, Афроним (?), 10:05, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сменить юзерагент не осилили и запустили под Вайн через Тор для безопасности.
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|2.6, Аноним (6), 10:26, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну есть же люди, запускающие хром в вайне. И он не работает нормально.
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|2.7, Аноним (7), 10:26, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну на основе вайна работает тот же реактос. Там вполне это может пригодиться.
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|2.9, _kp (ok), 11:45, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> запускающие Огнелиса из Вайна?
На Андроид планшете, что с таким способом не так? ;)
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|2.10, Аноним (10), 11:53, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Реально есть люди задающие столь глупые вопросы из релиза в релиз?
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|2.11, ryoken (ok), 12:36, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут раньше товарищ пробегал, которому до зарезу надо было Cygwin в сабже гонять. Кстати, где он? :)
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|2.17, Аноним (17), 14:22, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ибо вендовый ФФ через вайн будет работать там, где не запустился линуховый.
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|2.20, Аноним (20), 15:03, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Особенно, если собирать каждый пакет вручную. Сначала база на основе LFS, потом Xorg, потом мультилиб, потом Wine.
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