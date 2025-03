Выпуск Wine 10.4

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.4. С момента выпуска 10.3 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 241 изменение. Наиболее важные изменения: В библиотеке DbgHelp улучшена поддержка формата PDB (Program database).

В WineD3D расширены возможности для ускорения декодирования видео при помощи API Vulkan.

В окне SysLink добавлены средства для людей с ограниченными возможностями (Accessibility).

Продолжена разработка драйвера для Bluetooth.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Illustrator CS6, Chessmaster 9000, Steam, iTunes 12.9.4, ShaderMap 4.x, IE 8, Roon 2.0.23, Enterprise Architect, Q-Dir, Firefox 136.0.1.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Strong Bad's Episode 1 - Homestar Ruiner, Battle.net client, Need for Speed: Shift, Command & Conquer 3: Kane's Wrath, Europa Universalis 4 Golden Century, Myst, Chessbase 17, Zenless Zone Zero.