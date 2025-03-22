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Выпуск Wine 10.4

22.03.2025 09:50

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.4. С момента выпуска 10.3 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 241 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • В библиотеке DbgHelp улучшена поддержка формата PDB (Program database).
  • В WineD3D расширены возможности для ускорения декодирования видео при помощи API Vulkan.
  • В окне SysLink добавлены средства для людей с ограниченными возможностями (Accessibility).
  • Продолжена разработка драйвера для Bluetooth.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Illustrator CS6, Chessmaster 9000, Steam, iTunes 12.9.4, ShaderMap 4.x, IE 8, Roon 2.0.23, Enterprise Architect, Q-Dir, Firefox 136.0.1.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Strong Bad's Episode 1 - Homestar Ruiner, Battle.net client, Need for Speed: Shift, Command & Conquer 3: Kane's Wrath, Europa Universalis 4 Golden Century, Myst, Chessbase 17, Zenless Zone Zero.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Проект Wine опубликовал фреймворк Mono 6.14.0
  3. OpenNews: Выпуск Wine 10.3 и Wine staging 10.3
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 10.0
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62930-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Реально есть люди, запускающие Огнелиса из Вайна?
     
     
  • 2.2, Афроним (?), 10:05, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сменить юзерагент не осилили и запустили под Вайн через Тор для безопасности.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:09, 22/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:26, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну есть же люди, запускающие хром в вайне. И он не работает нормально.
     
     
  • 3.19, commiethebeastie (ok), 14:48, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И энтерпрайзного софта использует webview2, который по сути хром.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:26, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну на основе вайна работает тот же реактос. Там вполне это может пригодиться.
     
  • 2.9, _kp (ok), 11:45, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > запускающие Огнелиса из Вайна?

    На Андроид планшете, что с таким способом не так? ;)

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:53, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Реально есть люди задающие столь глупые вопросы из релиза в релиз?
     
  • 2.11, ryoken (ok), 12:36, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут раньше товарищ пробегал, которому до зарезу надо было Cygwin в сабже гонять. Кстати, где он? :)
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 15:41, 22/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:12, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его же запускали для тестирования.
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:22, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ибо вендовый ФФ через вайн будет работать там, где не запустился линуховый.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:26, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Радует, что не только игры пилят
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:00, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На днях новое dlc выйдет:
    https://store.steampowered.com/app/255710/Cities_Skylines/
     

  • 1.14, penetrator (?), 13:15, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Enterprise Architect - неужто тайтлы перестанут смещаться наконец-то?
     
  • 1.15, Аноним (-), 13:41, 22/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:22, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Wine - самый лучший дистрибутив линукс!
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:03, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно, если собирать каждый пакет вручную. Сначала база на основе LFS, потом Xorg, потом мультилиб, потом Wine.
     
  • 2.21, htmldevelob (?), 15:25, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сделайте же вы уже WineOS
     
     
  • 3.22, Хру (?), 15:38, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WhineOS?
     

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