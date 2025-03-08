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Выпуск Wine 10.3 и Wine staging 10.3

08.03.2025 08:04

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.3. С момента выпуска 10.2 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 308 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В драйвере winewayland.drv, позволяющем использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11, реализована поддержка буфера обмена.
  • В WineD3D добавлена начальная поддержка возможностей для ускорения декодирования видео при помощи API Vulkan.
  • В сборки для систем ARM включена библиотека Compiler-RT.
  • В заголовочных файлах библиотеки Winelib улучшена поддержка языка C++.
  • Продолжена разработка драйвера для Bluetooth.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: IDA Pro 7.6, Miles Sound System, JawsEditor 2.5/3.0, Legrand XLPro Tableaux 400, Game Maker Studio, sandbox-attacksurface-analysis-tools, Roland Zenology Pro, HeidiSQL 11.0.0.5919, Reolink, Steam.exe, R-Link 2 Toolbox, Quicken 2004.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Silver Chains, Windows 7 Card Games и играх на движке Unreal Engine.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 10.3, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 347 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 10.3.

Изменения в Wine Staging 10.3: В основной состав Wine перенесены улучшения и новые функции, связанные с библиотеками oleaut32 и setupapi, например, в интерфейс oleaut32 IPicture добавлена поддержка чтения и записи данных в формате EMF, а в setupapi реализованы вызовы SetupAddToDiskSpaceList, SetupQueryDrivesInDiskSpaceList, SetupAddSectionToDiskSpaceList и SetupAddInstallSectionToDiskSpaceList. Добавлен патч для улучшения обработки значений в msxml, состоящих из пробелов. Обновлён код vkd3d и d3dx9_36-DDS. Удалён патч server-Realtime_Priority, который больше не требуется.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 10.2 и Vkd3d 1.15
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 10.0
  4. OpenNews: Выпуск Proton-GE 9-5, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62847-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анониссимус (?), 08:13, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работа кипит, и это хорошо! Скоро венда останется лишь как слой совместимости в виде вайна!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:19, 08/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Афроним (?), 09:05, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Один канадец запилил на базе Хромого няшную штуку работающую и на ХР. Мало уважаю презренных кодеров, но тут другое.) Вполне работоспособная система получается в итоге, со старыми игрушками и современным интернетом. Потому Вайн как был абстракцией, так он ей и останется.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:17, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название и ссыль в студию!
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 09:22, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЗондXP
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:53, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    FP2 запускается ?
    https://store.steampowered.com/app/1601580/Frostpunk_2/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:58, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.protondb.com/app/1601580/
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 08:59, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо
     

  • 1.6, Афроним (?), 08:59, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чего на этот раз сломали?
     
  • 1.9, Аноним (10), 09:20, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ntsync когда?
     
  • 1.11, Аноним (10), 09:30, 08/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Анонимчик (?), 09:41, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лично у меня софт работает на нём, нормальная штука
     

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