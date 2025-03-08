Выпуск Wine 10.3 и Wine staging 10.3

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.3. С момента выпуска 10.2 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 308 изменений. Наиболее важные изменения: В драйвере winewayland.drv, позволяющем использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11, реализована поддержка буфера обмена.

В WineD3D добавлена начальная поддержка возможностей для ускорения декодирования видео при помощи API Vulkan.

В сборки для систем ARM включена библиотека Compiler-RT.

В заголовочных файлах библиотеки Winelib улучшена поддержка языка C++.

Продолжена разработка драйвера для Bluetooth.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: IDA Pro 7.6, Miles Sound System, JawsEditor 2.5/3.0, Legrand XLPro Tableaux 400, Game Maker Studio, sandbox-attacksurface-analysis-tools, Roland Zenology Pro, HeidiSQL 11.0.0.5919, Reolink, Steam.exe, R-Link 2 Toolbox, Quicken 2004.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Silver Chains, Windows 7 Card Games и играх на движке Unreal Engine. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 10.3, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 347 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 10.3. Изменения в Wine Staging 10.3: В основной состав Wine перенесены улучшения и новые функции, связанные с библиотеками oleaut32 и setupapi, например, в интерфейс oleaut32 IPicture добавлена поддержка чтения и записи данных в формате EMF, а в setupapi реализованы вызовы SetupAddToDiskSpaceList, SetupQueryDrivesInDiskSpaceList, SetupAddSectionToDiskSpaceList и SetupAddInstallSectionToDiskSpaceList. Добавлен патч для улучшения обработки значений в msxml, состоящих из пробелов. Обновлён код vkd3d и d3dx9_36-DDS. Удалён патч server-Realtime_Priority, который больше не требуется.



