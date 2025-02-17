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Выпуск fheroes2 1.1.6, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

17.02.2025 21:04

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.6 который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. В составе проекта поставляется скрипт для автоматической загрузки и извлечения ресурсов из демоверсии игры, которых достаточно для полноценной работы.

Основные изменения:

  • Новые кнопки быстрого обмена армиями и артефактами.
  • На все кнопки в игре добавлен эффект бликов.
  • Новое меню выбора автоматической и мгновенной битвы в бою.
  • В редакторе карт предложено новое меню системных настроек с кнопками возврата в меню и быстрого запуска текущей карты.
  • Объект "событие" позволяет теперь при взаимодействии выдавать герою опыт или вторичный навык.
  • В редакторе для пошаговой навигации по истории изменений реализованы новые кнопки "отменить" и "вернуть" .
  • Подробная информация в редакторе о свойствах объекта по правому клику: количество существ в группах нейтралов, названия артефактов, общее количество обелисков карте и т.д.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск fheroes2 1.1.5, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62736-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:16, 17/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Когда же сетевая игра? Повысьте приоритет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:21, 17/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Немного не в тему, но... Существует открытый движок для игры "Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura"?
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 21:33, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 21:40, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:47, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На dosbox/wine не запускается?
     

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