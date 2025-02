Выпуск fheroes2 1.1.6, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.6 который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. В составе проекта поставляется скрипт для автоматической загрузки и извлечения ресурсов из демоверсии игры, которых достаточно для полноценной работы. Основные изменения: Новые кнопки быстрого обмена армиями и артефактами.

На все кнопки в игре добавлен эффект бликов.

Новое меню выбора автоматической и мгновенной битвы в бою.

В редакторе карт предложено новое меню системных настроек с кнопками возврата в меню и быстрого запуска текущей карты.

Объект "событие" позволяет теперь при взаимодействии выдавать герою опыт или вторичный навык.

В редакторе для пошаговой навигации по истории изменений реализованы новые кнопки "отменить" и "вернуть" .

Подробная информация в редакторе о свойствах объекта по правому клику: количество существ в группах нейтралов, названия артефактов, общее количество обелисков карте и т.д.