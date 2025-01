Выпуск fheroes2 1.1.5, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.5, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Новые разновидности "Обзорных башен" для разных типов ландшафтов.

Новая разновидность объекта "Монолиты".

Улучшены алгоритмы ИИ для скупки и улучшения существ в городах.

Возможность выбора в редакторе, какие виды заклинаний могут появляться в святилищах и пирамидах.

Возможность выбора в редакторе, какие навыки может предложить герою объект "Хижина ведьмы".

Для устройств с сенсорными экранами при первом запуске добавлено описание совершения "правого клика".

Возможность настройки в редакторе точного числа ресурсов или золота в грудах, которые собирает герой на карте.

Добавлены информационные справки для игровых элементов.