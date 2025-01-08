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Выпуск fheroes2 1.1.5, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

08.01.2025 09:41

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.5, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Новые разновидности "Обзорных башен" для разных типов ландшафтов.
  • Новая разновидность объекта "Монолиты".
  • Улучшены алгоритмы ИИ для скупки и улучшения существ в городах.
  • Возможность выбора в редакторе, какие виды заклинаний могут появляться в святилищах и пирамидах.
  • Возможность выбора в редакторе, какие навыки может предложить герою объект "Хижина ведьмы".
  • Для устройств с сенсорными экранами при первом запуске добавлено описание совершения "правого клика".
  • Возможность настройки в редакторе точного числа ресурсов или золота в грудах, которые собирает герой на карте.
  • Добавлены информационные справки для игровых элементов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск fheroes2 1.1.4, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
  5. Руководство по установке
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62522-game
Ключевые слова: game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:42, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А когда они на 3 часть перейдут?
     
     
  • 2.5, КО (?), 10:47, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vcmi
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:00, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Неудачники всегда ищут оправданий лишь бы ничего не делать.
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо, а на 4ую?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:47, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ее не существует, потом сразу на 5ка вышла.
     
     
  • 5.22, А это не я (?), 13:54, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда она делась?
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:50, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, четвёрка - лучшая!
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:42, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сколько донатов будет стоить отрисовка ресурсов своими силами? Многим не хочется тратить деньги на оригинальную игру.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупать? Зачем если можно скопировать бесплатно?
    Да там ИИ может оригинальную отрисовку насоздовать.
     
     
  • 3.18, Аноним (9), 13:32, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда сабж если у тебя есть игра?
     
  • 2.14, нах. (?), 12:39, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    то есть 7 евро на оригинал у тебя нету, но ты уверен что за эти деньги тебе кто-то нарисует с нуля и еще и оставит тебе на кофе?

    Кстати, сколько ты УЖЕ задонатил - ребята вон хреначат в свое свободное время только пыль стоит, уже несколько лет подряд - и? И??? И правильно - хрен с тебя.

     
     
  • 3.19, Аноним (9), 13:34, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.23, А это не я (?), 13:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчёт пыли.. Да.
     
  • 3.32, Аноним (1), 15:52, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Донат это когда добровольное пожертвование.

    Да и опасно донатить сейчас - вдруг там будет плохие организации.

     
  • 2.24, sirDranik (ok), 14:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оригинальная игра половину времени доступна на распродажах за 2$. Не бог весть какие деньги, уж простите, что лезу в Ваш кошелёк...

    Отрисовка новых ресурсов своими силами будет стоить космических денег. К тому же, любители игры могут попросту не оценить новую графику: оригинальная игра имеет очень нарядный и запоминающийся пиксель-арт.

    Хочу ещё спросить, а музыку для игры также будем заново писать? А звуки? А видеоряд? Озвучку? А пересоздавать оригинальные карты и кампании на новом редакторе кто будет?

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 14:19, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дя Doom 2 нарисовали спрайты и текстуры бесплатно, а тут им космические деньги подавай.
     
     
  • 4.30, sirDranik (ok), 14:51, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос был оценочным "сколько стоит", а не "сколько нам подавай".

    Пожалуйста, не нужно подобных донатов вовсе. Заниматься переделкой оригинальных ресурсов никто не будет. Лучшее, что Вы можете сделать, - это выкупить оригинальную игру у правообладателя, чтобы можно было и графику улучшать, и музыку заново не сочинять.

     
  • 4.36, Аноним (36), 18:27, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дя Doom 2 нарисовали спрайты и текстуры бесплатно

    Не бесплатно, а ценой своего личного времени. Которое у них, в отличие от 99%
    людей, ничего не стоит.

     
  • 4.37, Аноним (37), 19:15, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дя Doom 2 нарисовали спрайты

    Такого упоротого вида, что и бесплатно не надо.

     
  • 3.28, Аноним (27), 14:20, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://freedoom.github.io/
     
     
  • 4.29, Tita_M (ok), 14:37, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я там вижу копирайт 2001-2025. Всего-то почти 25 лет понадобилось, чтобы дум перерисовать. И стоило оно того?
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 17:39, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.34, Фрол (?), 15:58, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дядя, цена оригинальной игры - пара пачек сигарет или два пива с закуской.

    Если ты и по жизни сиги у прохожих стреляешь, то тебе не в героев цацкаться надо, а работу найти.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:44, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я джва году мультиплеер жду!!1
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 10:48, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё поди 8К текстуры с HDR на 450fps с трассировкой света и звука обязательно с поддержкой VR?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:51, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотя бы HD текстуры
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 14:13, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро
    https://store.steampowered.com/app/3105440/Heroes_of_Might__Magic_Olden_Era/
     
  • 2.15, Аноним (16), 12:45, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В VCMI есть мультиплеер
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:02, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а я рэндомные карты
     
     
  • 3.33, Аноним (1), 15:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Процедурная генерация, планеты, ИИ - живой мир
     

  • 1.8, Аноним (9), 10:59, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Долго не было новостей я уже начал волноваться не закрыли ли проект.
     
     
  • 2.31, ryoken (ok), 15:33, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый год не только в РФ отмечается. :)
     

  • 1.26, Аноним (27), 14:15, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

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