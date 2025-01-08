Выпуск fheroes2 1.1.5, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

Отрисовка новых ресурсов своими силами будет стоить космических денег. К тому же, любители игры могут попросту не оценить новую графику: оригинальная игра имеет очень нарядный и запоминающийся пиксель-арт.

Хочу ещё спросить, а музыку для игры также будем заново писать? А звуки? А видеоряд? Озвучку? А пересоздавать оригинальные карты и кампании на новом редакторе кто будет?

