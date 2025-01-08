Выпуск fheroes2 1.1.5, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

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|3.9, Аноним (9), 11:00, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Неудачники всегда ищут оправданий лишь бы ничего не делать.
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|1.2, Аноним (2), 10:42, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сколько донатов будет стоить отрисовка ресурсов своими силами? Многим не хочется тратить деньги на оригинальную игру.
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|2.4, Аноним (1), 10:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покупать? Зачем если можно скопировать бесплатно?
Да там ИИ может оригинальную отрисовку насоздовать.
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|2.14, нах. (?), 12:39, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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то есть 7 евро на оригинал у тебя нету, но ты уверен что за эти деньги тебе кто-то нарисует с нуля и еще и оставит тебе на кофе?
Кстати, сколько ты УЖЕ задонатил - ребята вон хреначат в свое свободное время только пыль стоит, уже несколько лет подряд - и? И??? И правильно - хрен с тебя.
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|3.32, Аноним (1), 15:52, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Донат это когда добровольное пожертвование.
Да и опасно донатить сейчас - вдруг там будет плохие организации.
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|2.24, sirDranik (ok), 14:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Оригинальная игра половину времени доступна на распродажах за 2$. Не бог весть какие деньги, уж простите, что лезу в Ваш кошелёк...
Отрисовка новых ресурсов своими силами будет стоить космических денег. К тому же, любители игры могут попросту не оценить новую графику: оригинальная игра имеет очень нарядный и запоминающийся пиксель-арт.
Хочу ещё спросить, а музыку для игры также будем заново писать? А звуки? А видеоряд? Озвучку? А пересоздавать оригинальные карты и кампании на новом редакторе кто будет?
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|3.27, Аноним (27), 14:19, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дя Doom 2 нарисовали спрайты и текстуры бесплатно, а тут им космические деньги подавай.
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|4.30, sirDranik (ok), 14:51, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос был оценочным "сколько стоит", а не "сколько нам подавай".
Пожалуйста, не нужно подобных донатов вовсе. Заниматься переделкой оригинальных ресурсов никто не будет. Лучшее, что Вы можете сделать, - это выкупить оригинальную игру у правообладателя, чтобы можно было и графику улучшать, и музыку заново не сочинять.
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|4.36, Аноним (36), 18:27, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дя Doom 2 нарисовали спрайты и текстуры бесплатно
Не бесплатно, а ценой своего личного времени. Которое у них, в отличие от 99%
людей, ничего не стоит.
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|4.37, Аноним (37), 19:15, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дя Doom 2 нарисовали спрайты
Такого упоротого вида, что и бесплатно не надо.
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|4.29, Tita_M (ok), 14:37, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я там вижу копирайт 2001-2025. Всего-то почти 25 лет понадобилось, чтобы дум перерисовать. И стоило оно того?
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|2.34, Фрол (?), 15:58, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дядя, цена оригинальной игры - пара пачек сигарет или два пива с закуской.
Если ты и по жизни сиги у прохожих стреляешь, то тебе не в героев цацкаться надо, а работу найти.
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|2.6, Аноним (1), 10:48, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё поди 8К текстуры с HDR на 450fps с трассировкой света и звука обязательно с поддержкой VR?
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|1.8, Аноним (9), 10:59, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Долго не было новостей я уже начал волноваться не закрыли ли проект.
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