Выпуск fheroes2 1.1.4, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.4, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Добавлена виртуальная цифровая клавиатура для ввода количества существ в диалогах разделения стека.

Исправлена логика передвижения героев вокруг некоторых объектов на карте, чтобы соответствовать оригинальной игре.

В редакторе карт была добавлена новая разновидность объекта "навес", чтобы её можно было размещать на других типах территорий. Ранее, он был только в заснеженном исполнении.

ИИ в бою перестал гоняться за летающими и быстрыми существами, фокусируясь больше на стрелковых отрядах.

Стрелковые отряды под управлением ИИ больше не будут врукопашную атаковать блокирующий ослеплённый отряд, отдавая предпочтение маневрированию.

Для "злого" стиля интерфейса было добавлено окно описания сценария в нужной цветовой схеме, которое изначально было только в "добрых" тонах (коричневом и бежевом).

Улучшены переводы на многие языки и добавлена виртуальная клавиатура со спецсимволами для белорусского языка. Команда fheroes2 сейчас в активных поисках помощи от художников, способных работать в стиле "пиксель-арт". В игре есть множество задач на разный уровень сложности, от небольших иконок или кнопок, до крупных объектов и полноценных анимированных объектов или существ. Желающие поучаствовать в разработке и помочь проекту могут написать в личные сообщения в discord или на почту проекта - fhomm2@gmail.com.