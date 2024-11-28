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Выпуск fheroes2 1.1.4, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

28.11.2024 21:01

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.4, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Добавлена виртуальная цифровая клавиатура для ввода количества существ в диалогах разделения стека.
  • Исправлена логика передвижения героев вокруг некоторых объектов на карте, чтобы соответствовать оригинальной игре.
  • В редакторе карт была добавлена новая разновидность объекта "навес", чтобы её можно было размещать на других типах территорий. Ранее, он был только в заснеженном исполнении.
  • ИИ в бою перестал гоняться за летающими и быстрыми существами, фокусируясь больше на стрелковых отрядах.
  • Стрелковые отряды под управлением ИИ больше не будут врукопашную атаковать блокирующий ослеплённый отряд, отдавая предпочтение маневрированию.
  • Для "злого" стиля интерфейса было добавлено окно описания сценария в нужной цветовой схеме, которое изначально было только в "добрых" тонах (коричневом и бежевом).
  • Улучшены переводы на многие языки и добавлена виртуальная клавиатура со спецсимволами для белорусского языка.

Команда fheroes2 сейчас в активных поисках помощи от художников, способных работать в стиле "пиксель-арт". В игре есть множество задач на разный уровень сложности, от небольших иконок или кнопок, до крупных объектов и полноценных анимированных объектов или существ. Желающие поучаствовать в разработке и помочь проекту могут написать в личные сообщения в discord или на почту проекта - fhomm2@gmail.com.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск fheroes2 1.1.3, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62306-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:03, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сколько будет стоить отрисовка своих ресурсов? Может на онлифансе поднимете сбор донатов?
     
     
  • 2.9, Зоргенфрей (ok), 21:42, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, да! Этот усатый Герой на скриншоте.. О, нет!
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:31, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О, да! Этот усатый Герой на скриншоте.. О, нет!

    Настоящий секс-символ 70-х. Без шуток. Кажется, видел его в Песнярах. А не, это гитарист из Битлз (https://ru.wikipedia.org/wiki/Джордж_Харрисон). Точно, это он.

     
  • 2.14, Аноним (14), 22:39, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по тому что, они так и не убрали пиар магазинов с оригинальной игрой... то могут и сами позволить себе рисовать что угодно. А, запрос донатов это уже ещё хотят на икру натуральную.
     

  • 1.4, анонимище (?), 21:09, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а зачем решили начать пилить свои арты?
     
     
  • 2.11, анон (?), 22:03, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    игра завершена и хотят продолжения
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:11, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это поделие требует ресурсы оригинального шедевра. Неужели так сложно нарисовать спрайты и быть независимым проектом? Художники требуются, чтобы нарисовать очередную иконку
     
     
  • 2.10, Зоргенфрей (ok), 21:46, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мм.. Для этого нужна студия (команда), профессионалы... За бесплатно? Нет.
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:23, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А давайте ещё переснимем Властелина колец с другими актерами и спецэффектами сделанными в Blender, а про трилогию Джексона забудем.
     
     
  • 3.16, Зоргенфрей (ok), 23:23, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. "Ричард-Властелин ГНУ-колец и проклятые мозоли." А почему нет?
     
  • 2.15, AlexYeCu_not_logged (?), 22:45, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Неужели так сложно нарисовать спрайты и быть независимым проектом?

    Ты это серьёзно?

     

  • 1.8, crypt (ok), 21:22, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отличный проект, отличный changelog! Спасибо!
     
  • 1.12, анонимище (?), 22:20, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати, меня одного смущает минус на экранной цифровой клавиатуре для ввода числа существ в диалоге разделения стека?
     

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