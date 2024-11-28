Выпуск fheroes2 1.1.4, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

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|1.1, Аноним (1), 21:03, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сколько будет стоить отрисовка своих ресурсов? Может на онлифансе поднимете сбор донатов?
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|2.14, Аноним (14), 22:39, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по тому что, они так и не убрали пиар магазинов с оригинальной игрой... то могут и сами позволить себе рисовать что угодно. А, запрос донатов это уже ещё хотят на икру натуральную.
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|1.5, Аноним (5), 21:11, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это поделие требует ресурсы оригинального шедевра. Неужели так сложно нарисовать спрайты и быть независимым проектом? Художники требуются, чтобы нарисовать очередную иконку
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|2.13, Аноним (13), 22:23, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А давайте ещё переснимем Властелина колец с другими актерами и спецэффектами сделанными в Blender, а про трилогию Джексона забудем.
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|1.12, анонимище (?), 22:20, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кстати, меня одного смущает минус на экранной цифровой клавиатуре для ввода числа существ в диалоге разделения стека?
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