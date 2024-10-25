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Выпуск fheroes2 1.1.3, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

25.10.2024 21:57

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.2, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Возможность создавать карты на любом поддерживаемом языке.
  • Увеличена скорость работы ИИ. - Исправлены недочеты ИИ при использовании заклинания "Портал" на карте приключений.
  • Добавлена отсутствующая ранее анимация песчинок в песочных часах, отражающих прогресс хода соперника.
  • Вертикальные кнопки теперь адаптируются по размеру для вмещения длинных слов при переводе.
  • Исправлены ошибки при отрисовке окон режима "скрытого интерфейса".
  • Исправлена логика заклинаний "Воскрешение", "Оживление", "Поднять нежить" при использовании на гексах с несколькими погибшими отрядами.
  • Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск fheroes2 1.1.2, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62111-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:57, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    GPLv3 лучше GPLv2
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:03, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем?
     
     
  • 3.4, Александр (??), 23:05, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чем v2
     

  • 1.5, Александр Македонский (-), 23:18, 25/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:43, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.

    Как wontfix?

     
  • 1.7, Человек (??), 23:48, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Отвратительно. Дизлайк. Этому проекту больше 10 лет, но до сих пор нет сетевого лобби. Людям неинтересно читать минорные хотфиксы к мёртвой игре. Около нулевая активность в твоих постах на пикабу не смущает тебя sirDranik? Пахнет лохотроном. Типичная схема - взять старый опен соурс проект, не вносить значительный изменений, прокачать свой гитхаб для трудойстровства в it. Это что то из разряда когда блогеры накручивают себе просмотры, а потом продают рекламу вводя рекламодателей в заблуждение. Надоело!!!
     
     
  • 2.10, мимо (?), 00:01, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отучаемся говорить за весь интернет и идем прямо и немного направо.
     
  • 2.14, Другой Аноним (?), 00:32, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > прокачать свой гитхаб для трудойстровства в it.

    LOL! Вас не обманешь!

    А вот мне интересно читать про минорные хотфиксы к этой игре. Или я не человек или в интернете кто-то неправ.

     

  • 1.8, Аноним (6), 23:51, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Повторяю вопрос: нафига чучхе-ИИ-движок? У каждого проекта свой, и нигде толком не работает. Объединяйтесь нафиг, и делайте общий general-purpose ИИ движок для всех подобных игр, а заодно и рогаликов сюда же, ведь перемещения героев по карте тут ничем не отличаются от перемещений отдельных персонажей в принципе, просто для тактики и для стратегии - разные модели (это не значит, что их нельзя сшить так, чтобы градиенты текли через всё вместе). Чтобы формальную модель мира описать, а софт сначала сгенерил архитектуру ИИ модели, потом её натренировал и отмапил обратно в формальную модель мира. Формальная модель мира потом оборачивается в более высокоуровневую модель.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:54, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Сам я, конечно, этим заниматься не буду»
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:04, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    иди со стокфишем в шахматы поиграй. Игры надо делать для людей, и играть в них должны люди, а не их иммитация!
     
  • 2.13, FLEIMBOL (?), 00:30, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Повторяю вопрос: нафига чучхе-ИИ-движок? У каждого проекта свой, и нигде толком не работает.

    И не будет работать потому что деньги достаются тем кто не разрабатывает этот темплейт трафарет , а форму будущей ос системы надо ещё выдавить. Итого имеем кучу не обучаемых фанобарбетологов , таргетчиков рекламы , пару продованов игр на своем апи стоящими на подаянии у габена валентиновича. Не смекаешь все накрылось иди качай какой нибудь альт.

     

  • 1.12, kawaii_boy (?), 00:27, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Моя любимая часть героев - 3.
     
     
  • 2.18, svetrnd (ok), 00:47, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это так интересно всем
     

  • 1.15, Аноним (15), 00:36, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Давайте поговорим о слоне в комнате: в игре нет своего контента, его надо предварительно СВОРОВАТЬ с торрентов.
     
     
  • 2.16, Другой Аноним (?), 00:39, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Между "надо" и "можно" большая разница :)

    Я вот свою версию в Митино покупал. Там на диске еще несколько игр. 100% лицуха!

     
  • 2.17, svetrnd (ok), 00:47, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    я на GOG покупал игру. У кого-то ещё диски сохранились. Что за чушь про торренты?
     
     
  • 3.25, Другой Аноним (?), 02:43, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не обращайте внимания, он просто бывший акционер 3DO.

    Эх, так попасть! У меня бы тоже свербило.

     
  • 2.20, Аноним (20), 01:13, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "СВОРОВАТЬ"

    По вашему, если скачать что-то торрент, то у создателя это пропадёт?
    Так здесь не стоит вопрос кражи, здесь стоит вопрос об авторских правах - рынок которых сами правообладатели разрушали путём не исполнение обязательств, отбирание купленного, введение блокировкок из-за санкций, запланированное усторевание, DRM...

     
  • 2.22, Аноним (22), 01:57, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    запустить скрипт "скачать демо" руки не дошли?

    у меня демо и карты сообщества, так и играю, никаких торрентов

     
  • 2.26, Alex (??), 05:05, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там даже скрипт есть, скачать демо версию игры(которая свободно распространяется) и взять ресурсы от туда.
     

  • 1.19, Аноним (19), 00:55, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На s23 ultra со стилусом играть самое оно :) Интересно, а третьи герои на андроид есть?
     
  • 1.21, Ахз (?), 01:33, 26/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.23, Аноним (23), 02:05, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная новость на выходные.
     
  • 1.24, Аноним (24), 02:39, 26/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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