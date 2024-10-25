Выпуск fheroes2 1.1.3, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

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|1.6, Аноним (6), 23:43, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.
Как wontfix?
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|1.7, Человек (??), 23:48, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Отвратительно. Дизлайк. Этому проекту больше 10 лет, но до сих пор нет сетевого лобби. Людям неинтересно читать минорные хотфиксы к мёртвой игре. Около нулевая активность в твоих постах на пикабу не смущает тебя sirDranik? Пахнет лохотроном. Типичная схема - взять старый опен соурс проект, не вносить значительный изменений, прокачать свой гитхаб для трудойстровства в it. Это что то из разряда когда блогеры накручивают себе просмотры, а потом продают рекламу вводя рекламодателей в заблуждение. Надоело!!!
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|2.10, мимо (?), 00:01, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отучаемся говорить за весь интернет и идем прямо и немного направо.
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|2.14, Другой Аноним (?), 00:32, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> прокачать свой гитхаб для трудойстровства в it.
LOL! Вас не обманешь!
А вот мне интересно читать про минорные хотфиксы к этой игре. Или я не человек или в интернете кто-то неправ.
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|1.8, Аноним (6), 23:51, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Повторяю вопрос: нафига чучхе-ИИ-движок? У каждого проекта свой, и нигде толком не работает. Объединяйтесь нафиг, и делайте общий general-purpose ИИ движок для всех подобных игр, а заодно и рогаликов сюда же, ведь перемещения героев по карте тут ничем не отличаются от перемещений отдельных персонажей в принципе, просто для тактики и для стратегии - разные модели (это не значит, что их нельзя сшить так, чтобы градиенты текли через всё вместе). Чтобы формальную модель мира описать, а софт сначала сгенерил архитектуру ИИ модели, потом её натренировал и отмапил обратно в формальную модель мира. Формальная модель мира потом оборачивается в более высокоуровневую модель.
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|2.11, Аноним (11), 00:04, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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иди со стокфишем в шахматы поиграй. Игры надо делать для людей, и играть в них должны люди, а не их иммитация!
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|2.13, FLEIMBOL (?), 00:30, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Повторяю вопрос: нафига чучхе-ИИ-движок? У каждого проекта свой, и нигде толком не работает.
И не будет работать потому что деньги достаются тем кто не разрабатывает этот темплейт трафарет , а форму будущей ос системы надо ещё выдавить. Итого имеем кучу не обучаемых фанобарбетологов , таргетчиков рекламы , пару продованов игр на своем апи стоящими на подаянии у габена валентиновича. Не смекаешь все накрылось иди качай какой нибудь альт.
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|1.15, Аноним (15), 00:36, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Давайте поговорим о слоне в комнате: в игре нет своего контента, его надо предварительно СВОРОВАТЬ с торрентов.
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|2.16, Другой Аноним (?), 00:39, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Между "надо" и "можно" большая разница :)
Я вот свою версию в Митино покупал. Там на диске еще несколько игр. 100% лицуха!
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|2.17, svetrnd (ok), 00:47, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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я на GOG покупал игру. У кого-то ещё диски сохранились. Что за чушь про торренты?
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|3.25, Другой Аноним (?), 02:43, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не обращайте внимания, он просто бывший акционер 3DO.
Эх, так попасть! У меня бы тоже свербило.
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|2.20, Аноним (20), 01:13, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "СВОРОВАТЬ"
По вашему, если скачать что-то торрент, то у создателя это пропадёт?
Так здесь не стоит вопрос кражи, здесь стоит вопрос об авторских правах - рынок которых сами правообладатели разрушали путём не исполнение обязательств, отбирание купленного, введение блокировкок из-за санкций, запланированное усторевание, DRM...
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|2.22, Аноним (22), 01:57, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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запустить скрипт "скачать демо" руки не дошли?
у меня демо и карты сообщества, так и играю, никаких торрентов
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|2.26, Alex (??), 05:05, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там даже скрипт есть, скачать демо версию игры(которая свободно распространяется) и взять ресурсы от туда.
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|1.19, Аноним (19), 00:55, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На s23 ultra со стилусом играть самое оно :) Интересно, а третьи герои на андроид есть?
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