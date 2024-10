Выпуск fheroes2 1.1.3, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.2, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Возможность создавать карты на любом поддерживаемом языке.

Увеличена скорость работы ИИ. - Исправлены недочеты ИИ при использовании заклинания "Портал" на карте приключений.

Добавлена отсутствующая ранее анимация песчинок в песочных часах, отражающих прогресс хода соперника.

Вертикальные кнопки теперь адаптируются по размеру для вмещения длинных слов при переводе.

Исправлены ошибки при отрисовке окон режима "скрытого интерфейса".

Исправлена логика заклинаний "Воскрешение", "Оживление", "Поднять нежить" при использовании на гексах с несколькими погибшими отрядами.

Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.