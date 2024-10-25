Выпуск fheroes2 1.1.3, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

Повторяю вопрос: нафига чучхе-ИИ-движок? У каждого проекта свой, и нигде толком не работает. Объединяйтесь нафиг, и делайте общий general-purpose ИИ движок для всех подобных игр, а заодно и рогаликов сюда же, ведь перемещения героев по карте тут ничем не отличаются от перемещений отдельных персонажей в принципе, просто для тактики и для стратегии - разные модели (это не значит, что их нельзя сшить так, чтобы градиенты текли через всё вместе). Чтобы формальную модель мира описать, а софт сначала сгенерил архитектуру ИИ модели, потом её натренировал и отмапил обратно в формальную модель мира. Формальная модель мира потом оборачивается в более высокоуровневую модель.

