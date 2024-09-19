Выпуск fheroes2 1.1.2, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

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|1.5, Аноним (5), 12:45, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Оптимизировано воспроизведение MIDI-композиций.
Что на аппаратном миди через PipeWire без всякого софтварного хлама?
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|2.8, AlexYeCu_not_logged (?), 13:21, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ура, диды запускайте свои корыдубы!
Какие ещё «корыдубы», чудило: даже третьи ещё во времена вторых пней вышли.
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|3.9, 4 их (?), 13:30, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я в третьих играл ещё на пентиуме 166 ммх. А если бы я стал линуксоидом, то у меня сейчас бы был уже третий пентиум. Наверное.
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|4.12, Аноним (12), 13:45, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аналогично, такой же комп был, только у меня оперативы было 16Мб и они довольно таки тормозили на локациях с кучей анимации. У друга на 32Мб они просто летали
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|2.13, Аноним (13), 13:46, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Казалось бы, ерунда полнейшая: сгенерировать карту. Казаки это умеют. Майнкрафт/майнтест это умеют. А вот сабж не шмог. Не не шмог и всё тут.
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