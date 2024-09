Выпуск fheroes2 1.1.2, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.2, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Улучшен ИИ для защиты замков.

Улучшен ИИ для прокачки навыков героев.

Оптимизированы алгоритмы, отвечающие за соблюдение радиуса героями-патрулями.

Снижены бонусы для ИИ соперников.

В редакторе карт теперь можно настраивать альянсы игроков.

В редакторе появились новые дельты рек, расположенные горизонтально.

Оптимизировано воспроизведение MIDI-композиций.

Доработана опция "3D-аудио".

Добавлена поддержка специальных символов для виртуальной клавиатуры.

Улучшены переводы на некоторые языки.

Закрыто свыше 40 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.