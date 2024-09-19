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Выпуск fheroes2 1.1.2, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

19.09.2024 12:22

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.2, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Улучшен ИИ для защиты замков.
  • Улучшен ИИ для прокачки навыков героев.
  • Оптимизированы алгоритмы, отвечающие за соблюдение радиуса героями-патрулями.
  • Снижены бонусы для ИИ соперников.
  • В редакторе карт теперь можно настраивать альянсы игроков.
  • В редакторе появились новые дельты рек, расположенные горизонтально.
  • Оптимизировано воспроизведение MIDI-композиций.
  • Доработана опция "3D-аудио".
  • Добавлена поддержка специальных символов для виртуальной клавиатуры.
  • Улучшены переводы на некоторые языки.
  • Закрыто свыше 40 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск fheroes2 1.1.1, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61889-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:27, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну наконец то давно не было новостей. Долгих лет жизни проекту.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:35, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    MEDZERNIK
    Hodnotenie
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:41, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Молодцы, лучшая рпг всех времен.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:58, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экшон же.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:45, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Оптимизировано воспроизведение MIDI-композиций.

    Что на аппаратном миди через PipeWire без всякого софтварного хлама?

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:50, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, диды запускайте свои корыдубы!
     
     
  • 2.8, AlexYeCu_not_logged (?), 13:21, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ура, диды запускайте свои корыдубы!

    Какие ещё «корыдубы», чудило: даже третьи ещё во времена вторых пней вышли.

     
     
  • 3.9, 4 их (?), 13:30, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в третьих играл ещё на пентиуме 166 ммх. А если бы я стал линуксоидом, то у меня сейчас бы был уже третий пентиум. Наверное.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:45, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично, такой же комп был, только у меня оперативы было 16Мб и они довольно таки тормозили на локациях с кучей анимации. У друга на 32Мб они просто летали
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:31, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вторые герои на i386 шли. Медленно, но вполне играбельно.
     
     
  • 3.14, Аноним (6), 13:53, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    386ой? А CDшку самому приходилось крутить или флоппик помогал?
     

  • 1.11, anonimus (?), 13:33, 19/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там с генератором случайных карт?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:46, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Казалось бы, ерунда полнейшая: сгенерировать карту. Казаки это умеют. Майнкрафт/майнтест это умеют. А вот сабж не шмог. Не не шмог и всё тут.
     

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