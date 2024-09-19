Выпуск fheroes2 1.1.2, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

3.9 , 4 их ( ? ), 13:30, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я в третьих играл ещё на пентиуме 166 ммх. А если бы я стал линуксоидом, то у меня сейчас бы был уже третий пентиум. Наверное.

4.12 , Аноним ( 12 ), 13:45, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аналогично, такой же комп был, только у меня оперативы было 16Мб и они довольно таки тормозили на локациях с кучей анимации. У друга на 32Мб они просто летали

