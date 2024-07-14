Выпуск fheroes2 1.1.1, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

2.2 , Аноним ( 2 ), 21:45, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что плохого в сборе донатов?

3.5 , Аноним ( 1 ), 21:49, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плохо то, что не просто репозиторий прикроют, а еще и штрафанут прилично

4.11 , Аноним ( 11 ), 22:54, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Плохо то, что не просто репозиторий прикроют, а еще и штрафанут прилично Уважаемый диванный юрист может объяснить факт существования c 2001 года проекта ScummVM, который тоже собирает донаты и поддерживает более 300 игр?

5.16 , svetrnd ( ok ), 00:33, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не может. Ему лишь бы что-то ляпнуть. Сам проект вообще побоку ему. Даже раздражение вызывает, что люди делают что-то.

2.12 , Аноним ( 12 ), 22:58, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проект вроде ничего не нарушает. Да и работу на пожервования едва ли можно приравнять к деятельности "ради прибыли". >Я думал, почему постоянно новости про каждую версию. Может быть, в первую очередь потому, что один из разработчиков обитает на лоре и опеннете и рад поделиться новостями с неравнодушной к проекту аудиторией?

3.14 , Аноним ( 14 ), 23:17, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А ты на думал что он может просто накручивать номер версии ради хайпа.

4.17 , svetrnd ( ok ), 00:36, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не подумал. Я играю очень часто, делая сперва git pull && make -j4. Разница заметна. ИИ стал заметно более дерзким и умным. Косяки оригинала таки поправили. Редактор, который развивается в последних релизах, очень быстро развивается это прям визуально можно проверить. Зачем чушь писать, если не следишь за проектом? Высказался? Ляпнул? Достойная цель честного человека.

