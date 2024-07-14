Выпуск fheroes2 1.1.1, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

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|1.1, Аноним (1), 21:44, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я думал, почему постоянно новости про каждую версию. А они донаты собирают. Нинтенда показала, что легко может посадить на кол тех, кто нарушает интеллектуальную собственность ради прибыли
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|3.5, Аноним (1), 21:49, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохо то, что не просто репозиторий прикроют, а еще и штрафанут прилично
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|4.11, Аноним (11), 22:54, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Плохо то, что не просто репозиторий прикроют, а еще и штрафанут прилично
Уважаемый диванный юрист может объяснить факт существования c 2001 года проекта ScummVM, который тоже собирает донаты и поддерживает более 300 игр?
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|5.16, svetrnd (ok), 00:33, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не может. Ему лишь бы что-то ляпнуть. Сам проект вообще побоку ему. Даже раздражение вызывает, что люди делают что-то.
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|2.12, Аноним (12), 22:58, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проект вроде ничего не нарушает. Да и работу на пожервования едва ли можно приравнять к деятельности "ради прибыли".
>Я думал, почему постоянно новости про каждую версию.
Может быть, в первую очередь потому, что один из разработчиков обитает на лоре и опеннете и рад поделиться новостями с неравнодушной к проекту аудиторией?
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|3.14, Аноним (14), 23:17, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А ты на думал что он может просто накручивать номер версии ради хайпа.
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|4.17, svetrnd (ok), 00:36, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не подумал. Я играю очень часто, делая сперва git pull && make -j4. Разница заметна. ИИ стал заметно более дерзким и умным. Косяки оригинала таки поправили. Редактор, который развивается в последних релизах, очень быстро развивается это прям визуально можно проверить.
Зачем чушь писать, если не следишь за проектом? Высказался? Ляпнул? Достойная цель честного человека.
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|1.6, anonimus (?), 21:52, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как там наши рендомные карты поживают? (как обычно только мне и только по большому секрету)
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|2.18, svetrnd (ok), 00:37, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странный вопрос. Только редактор развивают в полный рост. Логично же, что рандомные карты возможны только после освоения редактора. Он только-только становится юзабельным.
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|1.9, Аноним (9), 22:32, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну как там, контент все еще надо ныкать с торрентов или как? Или легально поиграть получится только тем, кто в девятьсот-лохматом году прикупил себе лицензионную перфокарту?
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|2.10, Аноним (11), 22:51, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну как там, контент все еще надо ныкать с торрентов или как? Или легально поиграть получится только тем, кто в девятьсот-лохматом году прикупил себе лицензионную перфокарту?
Господи, да откуда ж вы лезете? На официальном сайте написано:
> We do not encourage and do not support any form of illegal usage of the original game. We strongly advise to purchase the original game on GOG or Ubisoft Store platforms.
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|2.19, svetrnd (ok), 00:40, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще не интересно. Лицензия куплена давно на gog на все части HMM, которые были доступны. Кто из любителей серии этого не сделал? А молодёжи это едва ли сильно надо.
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