Выпуск fheroes2 1.1.1, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

> Ну как там, контент все еще надо ныкать с торрентов или как? Или легально поиграть получится только тем, кто в девятьсот-лохматом году прикупил себе лицензионную перфокарту? Господи, да откуда ж вы лезете? На официальном сайте написано: > We do not encourage and do not support any form of illegal usage of the original game. We strongly advise to purchase the original game on GOG or Ubisoft Store platforms.