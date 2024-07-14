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Выпуск fheroes2 1.1.1, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

14.07.2024 20:52

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.1, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность создавать карты с особыми условиями победы и поражения.
  • Добавлено окно настройки ежедневных событий в игре.
  • Добавлено окно настройки слухов, появляющихся в таверне.
  • Новое окно выбора героя в редакторе.
  • Реализована возможность запрещать постройку любых зданий в городе или замке.
  • Исправления в логике ИИ.
  • Уменьшены и оптимизированы преимущества, который получает ИИ на режимах высокой сложности.
  • На карте приключений дорисована отсутствующая часть спрайта объекта "Сфинкс".
  • Новая вариация объекта "пещера" для найма кентавров на карте приключений.
  • Улучшены и исправлены переводы на поддерживаемые движком языки.
  • Закрыто свыше 40 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск fheroes2 1.1.0, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61543-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:44, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я думал, почему постоянно новости про каждую версию. А они донаты собирают. Нинтенда показала, что легко может посадить на кол тех, кто нарушает интеллектуальную собственность ради прибыли
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:45, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что плохого в сборе донатов?
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 21:49, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо то, что не просто репозиторий прикроют, а еще и штрафанут прилично
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 22:54, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Плохо то, что не просто репозиторий прикроют, а еще и штрафанут прилично

    Уважаемый диванный юрист может объяснить факт существования c 2001 года проекта ScummVM, который тоже собирает донаты и поддерживает более 300 игр?

     
     
  • 5.16, svetrnd (ok), 00:33, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не может. Ему лишь бы что-то ляпнуть. Сам проект вообще побоку ему. Даже раздражение вызывает, что люди делают что-то.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:58, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проект вроде ничего не нарушает. Да и работу на пожервования едва ли можно приравнять к деятельности "ради прибыли".

    >Я думал, почему постоянно новости про каждую версию.

    Может быть, в первую очередь потому, что один из разработчиков обитает на лоре и опеннете и рад поделиться новостями с неравнодушной к проекту аудиторией?

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:17, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты на думал что он может просто накручивать номер версии ради хайпа.
     
     
  • 4.17, svetrnd (ok), 00:36, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не подумал. Я играю очень часто, делая сперва git pull && make -j4. Разница заметна. ИИ стал заметно более дерзким и умным. Косяки оригинала таки поправили. Редактор, который развивается в последних релизах, очень быстро развивается это прям визуально можно проверить.

    Зачем чушь писать, если не следишь за проектом? Высказался? Ляпнул? Достойная цель честного человека.

     

  • 1.6, anonimus (?), 21:52, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там наши рендомные карты поживают? (как обычно только мне и только по большому секрету)
     
     
  • 2.18, svetrnd (ok), 00:37, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный вопрос. Только редактор развивают в полный рост. Логично же, что рандомные карты возможны только после освоения редактора. Он только-только становится юзабельным.
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:32, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну как там, контент все еще надо ныкать с торрентов или как? Или легально поиграть получится только тем, кто в девятьсот-лохматом году прикупил себе лицензионную перфокарту?
     
     
  • 2.10, Аноним (11), 22:51, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну как там, контент все еще надо ныкать с торрентов или как? Или легально поиграть получится только тем, кто в девятьсот-лохматом году прикупил себе лицензионную перфокарту?

    Господи, да откуда ж вы лезете? На официальном сайте написано:

    > We do not encourage and do not support any form of illegal usage of the original game. We strongly advise to purchase the original game on GOG or Ubisoft Store platforms.

     
     
  • 3.13, Аноним (12), 23:00, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там где-то подмигивающий смайлик между строк потерялся
     
     
  • 4.15, Аноним (14), 23:18, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там целый Троллфейс.
     
  • 2.19, svetrnd (ok), 00:40, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще не интересно. Лицензия куплена давно на gog на все части HMM, которые были доступны. Кто из любителей серии этого не сделал? А молодёжи это едва ли сильно надо.
     

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